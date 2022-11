Rána! Moravec ukázal v neděli průzkum. V úterý byl rozdrcen. A už se mluví o zaplacených lidech

reklama

Agentura Median podle posledního průzkumu totiž zjistila, že hnutí ANO by volilo 31,5ˇ% a vládní ODS 13,4 % dotázaných.



(Zdroj: Median.eu/cs)

Oproti tomu agentura Kantar učinila průzkum pro pořad České televize Otázky Václava Moravce, který jeho výsledky prezentoval právě v neděli. Hnutí ANO by získalo 26,5 % a samostatná ODS 21,5 %: „Spokojenost s politickou situací v říjnu vzrostla a ve volebních preferencích došlo k zásadním pohybům u dvou nejsilnějších stran v zemi. První místo obhájilo hnutí ANO s 26,5 %, a to přesto, že za poslední měsíc ztratilo tři procentní body. Následuje ODS s 21,5 %. Ta si naopak o 3,5 procentního bodu polepšila. Pokles preferencí ODS se podle toho nejnovějšího průzkumu, tedy po několika měsících, zastavil a vychází to tak, že dochází ke stabilizaci či k mírnému nárůstu,“ uvedl Moravec ve svém pořadu.



(Zdroj: ČT24)

O číslech průzkumů silně zapochyboval zkušený politik Vlastimil Tlustý. Jak si vysvětluje, že podle jednoho průzkumu ODS posiluje, a podle jiného zase ztrácí? A stejně tak ANO? Jak se v tom má volič a běžný Čech vyznat?

„Běžný člověk si musí na prvém místě uvědomit, že průzkumy si někdo objednává a platí za ně. Agentury nejsou dobročinné spolky, které by zdarma uveřejňovaly stavy veřejného mínění. Profesionální agentury jsou skvěle placeny za to, že dělají zakázky – a u těchto zakázek nesmírně záleží, kdo si co objedná. A to je odpověď,“ řekl Tlustý pro ParlamentníListy.cz.

To podle něj platí pro všechny agentury – ať tedy Median, nebo Kantar, který používá Česká televize. „Nevím, co si Česká televize a Václav Moravec objednali a kdo to zaplatil, ale vím, že při vyhodnocení je nezbytné vědět, že průzkumy vznikly na zakázku. A když si uvědomíme, že vznikly na zakázku, pak je možné, že podle jednoho průzkumu získá někdo o 50 % více hlasů, než podle druhého. Záleží, kdo si co objednal. To platí pro všechny agentury, skoro o každém průzkumu – a už v titulku médií by mělo být napsáno, kdo si je zaplatil,“ zdůraznil Tlustý.

Avšak: „Nejsou všechna čísla objednána, některá budou objektivní, ale vše je dáno tím, kdo průzkum objednával. Pokud ho tedy zadá proto, aby se jím mohl řídit, zadá ho objektivně, aby neklamal sám sebe. Pokud ho někdy zadá kvůli reklamě, propagandě, jde o něco jiného. Například je všeobecně známo, že když se politik či strana potřebuje stát silným politickým subjektem, koupí se rostoucí průzkum, kde má pokaždé lepší číslo. Na začátku třeba 1,7 %, pak 2,5, pak skočí na 3,6 a roste. Volič pak uvěří silným uskupením. „Mámo, koukni, oni mají už 15 procent! Ty budu volit!‘ A přesně kvůli této větičce si průzkumy příště zase někdo koupí,“ popsal Tlustý.

Připomněl, že každá agentura má nasmlouvány osoby, kterých se v průzkumech ptá, a to nejen na politiku. Zná tedy i jejich historii odpovědí a politických preferencí, kterou může inteligentní člověk využít k odhadu, jaká bude odpověď. I to by dle Tlustého mohlo leccos napovědět.

Sám se snaží v náladách společnosti vyznat i bez čísel, která prezentují média. Používá k tomu „odchycené názory normálních lidí“ na poště, v restauraci, obchodě… Označil to za průzkumy osobní, které mají tu vadu, že je jich málo.

„K závěrům potřebujete tisíce lidí, a ne jen několik desítek, to je riziko málo početných průzkumů. A z toho, co slyším, mám několik závěrů. Závěr číslo jedna: chybná politika této vlády, která je spolehlivá jen v tom, že se mýlí ve všem. Na některé lidi chybná rozhodnutí už dopadla, jedna paní v Mělníku se musí odstěhovat z panelákového bytu, což není žádný luxus. Obyčejný panelák, obyčejná garsonka, obyčejná důchodkyně, ale nemůže tam bydlet, protože když zaplatí nájem a nový účet za energie, nemá už na jídlo. Ta už ví, že tahle vláda je divná... – a paní se odstěhuje k jednomu ze svých synů... Ale takových lidí je už moc, moc, moc, což vidíme i na demonstracích. To nejsou jednotlivci, jsou to statisíce, možná i miliony lidí, kteří účty už buď viděli, nebo je dostali osobně,“ řekl Tlustý.

Pět katastrof, od covidu až po Green Deal

Vlastimil Tlustý dále odmítl veškeré nadávky a nálepky, které demonstrující získali. „To nejsou žádní…– a teď si domyslete všechny ty nadávky a označení, které byly použity – ale lidé, kteří už na vlastní kůži pocítili, že kamna jsou horká. Už si na ně sáhli. To, že jsou horká, je fakt, ale ve společnosti je ještě spousta lidí – a teď se to rozděluje...“ začal shrnovat exministr. Někteří mají tak velké příjmy, že pět nebo dvacet tisíc navíc je nezajímá, protože jim na účet chodí částky ve statisících. Osobně slyšel postřeh člověka, který se obořil, co vypráví za nesmysly, že pro nějakou rodinu je nárůst 10 tisíc korun likvidační. Ti jsou dle Tlustého s vládou logicky spokojeni – a jejich počet odhaduje na 10 %.

Nevím, jestli se nad tím mám smát, nebo plakat, to je jedno, ale i tací jsou. Nechtějí uvěřit, že zemětřesení v Atlantiku dávno vytvořilo tsunami – což je covid, Babišovy dluhy, Fialova vláda, Green Deal a válka na Ukrajině. Toto tsunami jede na Českou republiku – ale tihle lidé tvrdí, že je ještě daleko. Zatím dobrý, zatím dobrý. Je jich spousta a mnozí volili současnou vládu,“ domnívá se Tlustý. A že pro člověka je opravdu strašné zjištění, že se mýlil. Omyl si pak přizná jen malá část, případně se ukazuje ve vyjádření „asi jsem byl blbej“. Určitá skupina se tomu vyhýbá do poslední chvíle. „Zatím tady máme stále poměrně početnou skupinu, která neví o tom tsunami a ani nechce vědět, že se pletli. Stále setrvávají na svém názoru, že ‚vždyť je to docela dobré‘,“ poznamenal.

Jako druhý a hlavní závěr označil shluk pěti negativních vlivů. „Přišel covid – první katastrofa a bohužel Babišova vláda zareagovala katastrofálně astronomickými dluhy, které ji nevyřešily, ale vyřešily astronomické zadlužení, což je druhá okolnost, za kterou Fialova vláda nemůže. Třetí je válka, do které přichází jedno nešťastné rozhodnutí vlády za druhým, a to je čtvrtá katastrofa. Když se sečtou, vytvoří se tsunami, které na Česko teprve přijíždí. A k těm čtyřem jmenovaným musíme přičíst energetickou politiku Evropské unie, rozhodnutí Německa uzavřít atomové i uhelné elektrárny, sázku na sluníčko, vítr a ruský plyn. Tak vsadilo Německo a rozhodli se zbytek zlikvidovat. Energetická politika Evropské unie a Německa je pátou katastrofou,“ vypočítal Tlustý.

Tlustý: Zastropování je matoucí pojem

Vládě navíc opakovaně vyčítá, že se ceny české elektrické energie pro české spotřebitele odvíjejí od lipské burzy. „Teď už asi sedminásobek, takový nesmysl. Kdyby česká vláda nebyla stádo hlupáků nebo zločinců – protože buď jsou hloupí, nebo podjatí - nechtěla by na prvním místě zachraňovat německé spotřebitele elektrické energie a přitom naše obyvatelstvo nechat platit sedminásobek. To je největší nesmysl. A pokud někdo řekne, že to nejde, tak Francie tohle nedělá, a jde o druhou nejsilnější zemi Evropské unie,“ vytkl.

Domnívá se také, že česká vláda měla dávno přestat tvořit cenu elektřiny přes lipskou burzu a vytvořit vlastní burzu v Čechách, jejíž přebytek by se mohl prodávat na burze v Německu. Podle něj by se tak česká cena vytvářela v České republice, nikoliv v Německu.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

S ohledem na výše řečené bývalý ministr financí za ODS předpokládá, že demonstrace budou v České republice sílit.

„Určitě ano, protože, jak jsme si řekli, zvolená vládní opatření nejsou řešením situace. Neodpovídají rozsahu toho, co se nyní odehrává. Vláda se rozhodla, že nezachrání většinu českých domácností, nezachrání většinu českých podniků, a že zruinuje stát.

Pokud by tomu stále někdo nerozuměl, dodám, že takzvané „zastropování“ je matoucí název, což je charakteristické pro tuto vládu – matení, matení, matení... Ale zastropování je ve skutečnosti subvencí na ceny energií, kterou stát doplácí ze státního rozpočtu, protože zastropování soukromým výrobcům nařídit prý nelze. Pro mnoho lidí bude radostným zjištěním, že z jejich daní se vytváří dluh, který vytváří inflaci, která ničí společnost. Pak už to tak radostné přestane být,“ dodal Tlustý.

