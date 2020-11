Ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vít Jásek: Ministerstvo financí ignoruje všechna zásadní doporučení a své argumenty střílí od boku

reklama

Proč ministerstvo financí ignoruje vlastní legislativce?

Vláda ČR má zřízenu Legislativní radu vlády – svůj vlastní poradní orgán. Je pro nás proto nepochopitelné, že má tendenci její doporučení ignorovat. To, že ministerstvo nenaslouchá nám ani odborům je smutné, ale že nereflektuje závěry svých vlastních poradců je opravdu zarážející.

Řada lidí teď vládu kritizuje, že komunikuje chaoticky, neříká pravdu… Jak komunikuje se sociálními partnery?

Bohužel ne moc často. Za minulé vlády bylo pravidlem, že se tripartita setkala každý měsíc, jen výjimečně pak ob měsíc. Za této vlády jsme se ale za poslední půlrok setkali pouze dvakrát, a to je vzhledem k celé řadě opatření, které vlády musí v této složité Covid době přijímat, opravdu málo. Vždyť všechna ta opatření mají naprosto zásadní vliv na firmy ve všech sektorech. Takže ano, komunikuje s námi málo a ano, hodně nám to vadí.

Můžete uvést příklad?

Typickým příkladem je tzv. stravovací paušál. Náměstek ministryně financí Stanislav Kouba nám slíbil, že to v tripartitě projedná. Nestalo se. ČMKOS a Svaz průmyslu i my jsme se dopisem obrátili přímo na premiéra, že chceme paušál na tripartitě projednat. Nic. Přitom jsme se proti němu vyjádřili nejen my, ale právě i komise pro hodnocení dopadů (RIA) při LRV. Ta de facto zopakovala všechny naše výhrady, tedy negativní dopad na státní rozpočet, silně negativní vliv na restaurace s rizikem jejich zavírání, možný odliv zisků. Ale jak by řekl klasik: „Je to marné, je to marné. Je to marné“

Proč je zrovna toto téma tak důležité?

Argumentů už jsme vznesli řadu. A nejen my. Ale jde především o to, jak ministerstvo k celé věci přistupuje. Země se zmítá v situaci, kdy se všichni bojí krize. Ministerstvo mění odhady rozpočtových schodků, jako kdyby šlo o drobné, a přitom hází sem a tam se stovkami miliard korun. Podnikatelé se bojí o budoucnost, a přitom to vypadá, jako kdyby hlavními tématy pro ministerstvo financí byly paušál, počty účtenek z EET u jednoho stolu v restauracích a podobně. Jako kdybychom žili ve dvou odlišných světech.

Ministerstvo se ale opírá o své argumenty, studie, partnery…

Ministerstvo své argumenty střílí od boku. Nepředložilo k nim žádnou seriózní studii. Což mu mimo jiné vytkla i komise pro hodnocení dopadů. Ta je součástí Legislativní rady vlády. Vlastní vládní legislativci vytkli ministerstvu, co všechno nebere v potaz. Ale to ani nereagovalo. Proč ministerstvo ignoruje i vlastní legislativce?

Dá se něco podobného říct i o jiných zákonech či záměrech vlády?

Velkým problémem je např. návrh státního rozpočtu na příští rok, se kterým tripartita zásadně nesouhlasí. Už tak obrovský deficit vláda plánuje dále prohloubit o 94 miliard korun díky špatně uchopenému zrušení superhrubé mzdy. Dalších mínus 20 miliard bude stát státní kasu zrušení daně z převodu nemovitostí, plus 20 miliard k tomu právě za stravovací paušál. Když k tomu připočteme již schválená, nebo plánovaná „opatření“, dostáváme se až ke 200 miliardám korun! Tohle se v žádném případě nedá nazvat „proinvestováním se z krize“. Tohle je neskutečné a nesmyslné rozhazování peněz, které nemáme.

