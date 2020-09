Řídit stát jako přírodu. Rozdává chleba. Mladý lidovec hrozí Praze a chce být hejtmanem

ROZHOVOR „Mám pocit, že lidi v Praze na ministerstvech nemají vůbec představu o tom, jak funguje normální život a jak jejich rozhodnutí ten život můžou ohrozit,“ konstatuje starosta Velatic Jan Grolich (KDU-ČSL), který kandiduje na hejtmana Jihomoravského kraje a v rámci netradiční kampaně upekl několik chlebů či vysílal on line 24 hodin. „Byl to bláznivý nápad. Chtěli jsme ale lidem ukázat, že dokážeme zrealizovat i nepředstavitelné věci. A taky ukázat, jaký jsem doopravdy. Na hodinovou debatu se kandidáti připravují, mají nachystané odpovědi a podobně. 24 hodin nedokáže hrát divadlo nikdo, ani já,“ vysvětluje.

Kandidujete na hejtmana Jihomoravského kraje, protože to chcete dělat jinak. Jak?

Lidi si už zvykli, že politika je špína, stoka, korupce a sliby, že ‚všecko bude‘. Já ne. Já to chci dělat jinak. Jsem 10 let starosta na vesnici a tam si na politikaření nehrajeme. Ve Velaticích jsme si řekli, že se postaráme o přírodu a vyhráli jsme cenu za nejlepší péči o zeleň v kraji a jako bonus i cenu za inovativní obec roku. Když to jde v malém, musí to jít i v našem kraji.

V rámci své netradiční kampaně roznášíte svým potenciálním voličům chleba. Nesrovnává vás někdo s premiérem Babišem a jeho koblihami?

Bylo to kouzlo okamžiku, nic plánového a nic, co by se opakovalo. V rámci natáčení 24hodinového streamu jsem v noci s pekařem upekl pár chlebů, které nám dal. Po cestě jsme udělali výzvu lidem, že kdo chce úplně čerstvý chleba, ať se nám ozve a my ho dovezeme. Ozvala se paní, přijeli jsme za ní a bylo tam asi 15 maminek s dětmi. Protože jsme chlebů měli asi 7, tak jsme je nabídli i ostatním a všechny se rozdaly.

Také vysíláte online 24 hodin. Což tedy musí být hodně náročné. Jaké máte na něj ohlasy?

Byl to bláznivý nápad. Chtěli jsme ale lidem ukázat, že dokážeme zrealizovat i nepředstavitelné věci. A taky ukázat, jaký jsem doopravdy. Na hodinovou debatu se kandidáti připravují, mají nachystané odpovědi a podobně. 24 hodin nedokáže hrát divadlo nikdo, ani já. A ohlas byl nad očekávání, lidi nás sledovali i v noci a zpětně to strašně chválili. Možná to i zopakujeme, i když určitě na kratší dobu.

Viděl jsem vás i v tričku s větou Řídit stát jako přírodu. To je pouze ironická parafráze na Řídit stát jako firmu či to má hlubší smysl?

Podle mě se ukazuje, že nejlepší projekty v přírodě jsou ty, které ji vrací do doby našich babiček a dědečků. Když se ruší projekty krajinářského inženýrství minulého režimu. Nějaký zásah do přírody je potřeba, ale nesmí se regulovat úplně všechno. Stejně je to se státem. Ten taky potřebuje řízení, ale nesmíme vše svazovat zákony a nařízeními a ještě je každý půl rok měnit.

V jednom z rozhovorů píšete, že při ochraně přírody stačí poslouchat naše babičky a dědečky. V čem konkrétně?

Musíme být k přírodě šetrnější. Nesmíme ji pořád jen ždímat. Nakupovat hromady věcí, nespotřebovat je a vyhodit na skládku. To by moje babička nikdy neudělala.

Nepřijde vám však někdy, že z ochrany přírody se stává něco jako globální hnutí, které spíše než aby poslouchalo babičky a dědečky připomíná komunistické heslo Poručíme větru, dešti?

Všude jsou extrémní lidé. I mě napadli za to, že jsem stál při zahájení kampaně na trávníku, v parku pro veřejnost, kde je to úplně normální. Ale na základě extrémních názorů nesmíme přehlížet to podstatné. Klimatická změna přichází a my se na ni musíme připravit.

Na jednom svém tweetu píšete, že v Praze na obce kašlou. V jakém smyslu?

To bylo ke kauze, kdy nám, obcím, ministerstvo financí ukradlo část daňových příjmů. Já vyvolal petici, kterou podepsalo 1500 představitelů obcí a měst. Nakonec nám ty peníze naštěstí vrátili. Ale mám pocit, že lidi v Praze na ministerstvech nemají vůbec představu o tom, jak funguje normální život a jak jejich rozhodnutí ten život můžou ohrozit.

Jedním z vašich volebních hesel je Stačí se soustředit se na to podstatné. Aktuálně se nám ukazuje, že nejpodstatnější je naše zdraví. Co zlepšit v našem zdravotnictví, i třeba z pohledu těch již zmiňovaných babiček a dědečků, pro které je tato oblast ještě důležitější než pro ostatní věkové skupiny?

Všichni chtějí hlavně za dobrým doktorem. Tak je udržme v našich nemocnicích. Ne se vším musíme jezdit do Brna, ale když bude nejlepší péče zrovna tam, musí být k dispozici pro všechny v kraji. A když už se jede za nimi do Brna, musí být kde zaparkovat, nesmí se v čekárně strávit celý den a nesmí to tam vypadat jak v hororovém filmu.

Letos se Česko, ale i celý svět potýká s koronavirovou nákazou. Co nám tato krizová situace ukázala?

Hlavně nám ukázala, že politici si už nesmí myslet, že ví všechno nejlíp. Lidi si poradili s řadou problémů, na kterých si politici i úředníci vylámali zuby.

