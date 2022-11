Ruka ruku myje, vláda korupce. Naprosto šílené. Okamura žádá demisi vlády

Agentura STEM/MARK zjišťovala nálady veřejnosti směrem k vládě a zjistila, že polovina lidí jí nedůvěřuje, reálnou důvěru má tak u třetiny populace. Dále se 78 % obyvatel ČR domnívá, že by vláda neměla brát proběhlé podzimní demonstrace na lehkou váhu. 66 % občanů si myslí, že vláda nedělá dostatečná opatření pro řešení energetické krize. 59 % obyvatel si myslí, že vláda příliš pomáhá ukrajinským uprchlíkům na úkor českých občanů. 57 % občanů se domnívá, že by vláda měla snížit daně včetně DPH. Co tato čísla znamenají pro vás jako pro opozičního lídra?

Vláda očividně nemá důvěru většiny občanů a lidé nejsou spokojeni ani s tím, jak řeší energetickou krizi. Proto by měla škodlivá protičeská Fialova vláda skončit! Hájí totiž jen zájmy Washingtonu, Bruselu, Berlína a Kyjeva.

Tento týden Fialova vláda oznámila, že chtějí lidem snížit rodičovskou dovolenou a snížit rodičovský příspěvek. Přestože dochází v současné době k velkému zdražení dětských potřeb. Zároveň před několika dny vládní představitelé oznámili, že chtějí zvyšovat daně, zvyšovat věk odchodu do důchodu, zavést dvojí standard zdravotní péče, tedy horší péči pro ty chudší a lepší pro ty bohaté, snížit podporu stavebního spoření a k tomu ještě od ledna zdražit sociální služby seniorům a zdravotně postiženým lidem. S takovým přístupem vládní pětikoalice zásadně nesouhlasím. Vláda Petra Fialy prostě kašle na české rodiny s dětmi a místo toho posílají desítky miliard Ukrajincům žijícím v České republice.

A jak známo, Fialova vláda si dokonce pro Ukrajince minulý měsíc půjčila nejprve dalších deset miliard korun u banky s úrokem půl miliardy korun ročně. A následně vláda Petra Fialy odsouhlasila další peníze pro Ukrajinu. Ukrajina nově dostane pět miliard eur, na které si ale také musíme půjčit, protože je nemáme a český státní rozpočet je kvůli vládě totálně zadlužený, a za tuto půjčku se zaručí členské státy EU včetně České republiky! Pro Fialovu vládní pětikoalici je Ukrajina na 1. místě, takže si vláda opakovaně půjčuje na to, aby mohla dát peníze Ukrajincům žijícím v ČR a na Ukrajinu, ale našim občanům vláda nejenže odmítá pomoci, ale ještě jim zhoršuje životy.

Naopak pro SPD je Česká republika a čeští občané na 1. místě.

Ona čísla z průzkumů ukazují i jiné věci. Dle říjnového průzkumu agentury STEM/MARK třeba stoupl podíl domácností, kterým jejich měsíční rozpočet vystačí pouze na nejlevnější jídlo a oděvy, z loňských 18 % na letošních 26 %. Počet domácností, které zvládnou pokrýt základní životní potřeby i závažnější výdaje, klesl meziročně o 12 procentních bodů. Podstatně klesl také počet občanů, kteří hospodaří s vyrovnaným rodinným rozpočtem – z loňských 24 % na letošních 17 %. A z důchodců má se svou finanční situací problém 47 %. Neměla by tato čísla být pro politiky velmi alarmujícím signálem?

I proto lidé vládě nedůvěřují. Je to další důkaz propadu životní úrovně českých domácností v důsledku tragické nekompetentnosti vlády Petra Fialy, která vlastním občanům nedokáže a ani nechce pomoci. Naopak preferuje financování zahraničních zájmů z českého státního rozpočtu, aktuálně zejména v podobě masivní finanční podpory Ukrajiny, a to všechno na dluh, který budou muset platit naši občané.

Přitom recepty na rychlou a efektivní pomoc našim sociálně ohroženým domácnostem existují, hnutí SPD je opakovaně předložilo a mnohé z nich využívají i četné evropské státy.

Buďme prosím konkrétní, pane Okamuro.

Jde o dočasné snížení DPH na nulovou sazbu u energií, základních potravin a pohonných hmot, o zastropování cen těchto komodit včetně zastropování úroků u hypotečních úvěrů, o výrazné zvýšení daňových slev pro pracující občany a daňových zvýhodnění na děti pro pracující rodiče, o systémovou pomoc a podporu pracujících rodin, seniorů a zdravotně postižených.

Elektřina, plyn a teplo se budou ještě znovu zdražovat. Například Pražská energetika od ledna příštího roku zdraží dodávky elektřiny a plynu. Společnost ČEZ Teplárenská v příštím roce zvýší ceny tepla z elektráren a tepláren v průměru o 20 %. Výrazně budou zdražovat i ostatní teplárny – mnohdy dvojnásobně. Co s tím mají lidé dělat?

Odpovědnost nesou Fialova vláda a také vedení města Prahy v čele s Piráty, protože PRE je ovládána Prahou a ČEZ státem. Máte pravdu, kde na to mají lidé pořád brát?

Hnutí SPD navrhovalo zastropování na mnohem nižší úrovni, a to přímo u výrobce, čímž by stát prodejcům nemusel kompenzovat rozdíl mezi tržní a zastropovanou cenou. Premiér Fiala říká, že na kompenzace prodejcům energií půjde 130 miliard korun, podle mě to bude ale více. Tyto kompenzace prodejcům energií opět zvednou inflaci a způsobí další zdražování.

Taky připomenu, že během třetího čtvrtletí stouply platby za energie v průměru na jednoho uživatele o 40 %. Skokové zdražení energií v tuzemsku už má tak na peněženky Čechů přímý vliv. Vyplývá to z analýzy společnosti Patron GO, která čerpala data od 1881 uživatelů.

Nezdá se však, že by vládní strany považovaly tuto agendu za prioritní. Minulý víkend měla programovou konferenci TOP 09 a předsedkyně Markéta Pekarová Adamová tam jako hlavní stranický cíl vyhlásila přijetí eura do roku 2030. Co na tohle říci?

Ostře odmítáme přechod České republiky na společnou evropskou měnu. Jednoznačně požadujeme zachování české koruny, protože vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity. Ale přijetí eura není a nikdy nebude pro naši republiku přínosem. Naopak, šlo by o krok, který by znamenal konec naší suverénní měnové a hospodářské politiky i suverenity a svrchovanosti jako takové.

Podle našeho názoru, názoru SPD, by bylo vhodné zakotvit přímo do Ústavy ČR, že měnovou jednotkou České republiky je česká koruna. Rovněž odmítáme platit dluhy za krachující státy tzv. eurozóny, což by bylo s přijetím eura neoddělitelně spojeno. Přijetí eura by také vedlo i k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace občanů a firem v České republice. Ten, kdo požaduje přijetí eura, ten naši suverenitu a prosperitu naopak ohrožuje – a takové názory hnutí SPD odmítá.

Když jsme u TOP 09 a její vize budoucnosti této země, tak její ministr zdravotnictví Vlastimil Válek také oznámil plán na zavedení tzv. nadstandardů. Co to podle vás českému zdravotnictví přinese?

Znamená to horší péči pro chudší lidi a lepší pro bohatší. Předsedkyně Sněmovny a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k tomu uvedla, že jde o dlouhodobou prioritu. To je pro SPD nepřijatelné. Hnutí SPD trvá na tom, že v rámci veřejného zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění musí naši občané dostat tu nejlepší možnou dostupnou zdravotní péči v daném místě a čase.

Sociální problémy občanů řeší ve vládě předseda KDU- ČSL Marian Jurečka, který kromě toho ještě nově na vedlejšák řídí ministerstvo životního prostředí. Oficiálně dočasně, než se úřadu po vyjasnění korupční aféry v Brně bude moci ujmout místopředseda této strany Petr Hladík. Z této kauzy ale přicházejí stále nové informace, nově Hladíka policie podezírá, že záměrně ovlivňoval privatizace domů v Brně ve prospěch skupiny podnikatele Horkého, a to zřejmě i ze zištných důvodů. Nejsou tu občané v nouzi rukojmím korupčních skandálů vládních stran?

Je to šílené. A předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka pana Hladíka dokonce ještě hájí. A i premiér Fiala neodmítl jeho jmenování ministrem. Ruka ruku myje. Podle mě se zdá, že Jurečka i Fiala kryjí korupci. Po korupční kauze STAN a TOP 09 Dozimetr v Praze je to další kauza, do které jsou zapojeny špičky pětikoalice. Požadujeme demisi Fialovy vlády!

Občané by v těžkých časech rádi viděli nějakou skutečnou pomoc. Vy z opozice předkládáte množství návrhů, které ale kvůli rozdělení politických sil často skončí ve Sněmovně na papíře. Můžete se vykázat alespoň nějakým reálným úspěchem?

Většinou nám pětikoalice naše návrhy blokuje. Ale na schůzi Sněmovny byla minulý pátek i díky hlasům poslanců SPD schválena změna zákona o důchodovém pojištění, která umožní dřívější odchod do starobního důchodu bez finančních postihů pracovníkům Integrovaného záchranného systému. V rámci této změny prošel i pozměňovací návrh, jehož spolupředkladatelkou za SPD byla poslankyně Lucie Šafránková a který znamená spravedlivé podmínky v přístupu k předčasným důchodům i těm záchranářům, kteří pracovali ve 12hodinovém směnném režimu.

SPD trvá na tom, aby možnost odejít do starobního důchodu za plnohodnotných podmínek v 60 letech měli i zaměstnanci v dalších fyzicky a psychicky náročných profesích – a současně zásadně odmítáme zvyšování hranice pro odchod do důchodu nad 65 let věku, jak o tom uvažuje ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Tato věková hranice je pro nás neprolomitelná.

Vláda má mandát do roku 2025, ale horizontem, ve kterém uvažuje, je rok 2030. Markéta Pekarová Adamová chce v tom roce mít přijaté euro. Petr Fiala na klimatické konferenci OSN v Egyptě sliboval, že přistoupíme ke globálnímu závazku do konce desetiletí vypouštět o minimálně 30 % méně metanu než na jeho začátku. Co říkáte na tento závazek?

Tu zprávu lze přeložit tak, že premiér Petr Fiala se de facto zavázal k masovému vybíjení skotu a prasat. Podle zprávy panelu OSN o podílu zemědělství na tvorbě oxidů uhlíku a dusíku a metanu z roku 2019 by se měly vybíjet krávy a prasata kvůli tomu, že produkují skleníkové plyny! A například v Nizozemsku vidíme, kam až vede šílená klima-hysterická politika globalistů. Kvůli snižování emisí takzvaných skleníkových plynů mají nizozemští farmáři vybít 50 % svých krav a jiných hospodářských zvířat, někde až 70 %. O živobytí by mohlo přijít až 30 % nizozemských zemědělců!

Vypadá to, že globalisté chtějí záměrně zničit potravinovou soběstačnost evropských zemí a lidi připravit o živobytí a o nezávislost. Musíme se postavit proti Green Dealu EU, proti globalistům a proti diktátu Bruselu – nebo se z nás stanou ožebračení otroci.

Ať nemluvíme jen o vládní koalici. Hnutím ANO nominovaná místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová plánuje, že Evropská unie by měla být schopna předvídat dezinformační kampaně a zabránit jejich šíření dříve, než se objeví. K tomu chce spolupracovat s velkými internetovými platformami, mezi které patří například Facebook či Google. Zabránit šíření něčeho ještě předtím, než se to objeví, to mi přijde trochu jako z Orwella...

Mně to jasně připomíná předběžnou cenzuru známou z totalitních režimů. Hnutí SPD jasně odmítá cenzuru a snahu omezit svobodu slova. Braňme demokracii!