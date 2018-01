Šedesát procent lidí dalo najevo, že nechce vulgárního, proruského prezidenta. Pan Drahoš je slušný a inteligentní, bude respektovat Ústavu, věří mladý jihočeský lidovec Heller

ROZHOVOR „Šedesát procent voličů dalo jasně najevo, že chtějí změnu. Že nechtějí proruského a vulgárního prezidenta,“ říká k výsledkům voleb mladý lidovec Šimon Heller. Dlouholetý odpůrce Miloše Zemana ale také v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz připustil, že by se přece jen našla témata, ve kterých by se se současným prezidentem shodli. „Například pozitivní postoj k Izraeli,“ říká Šimon Heller.

Jak hodnotíte výsledky prvního kola prezidentských voleb? Co vás překvapilo, a co jste naopak očekával?

Výsledek prezidentských voleb hodnotím pozitivně. 60 procent voličů podpořilo slušné, seriózní a inteligentní kandidáty. A to je dobrá předzvěst pro 2. kolo. Výsledky voleb pak víceméně dopadly podle očekávání. Příjemným překvapením pro mě byl velmi dobrý výsledek pana Fischera a pana Hilšera.

Překvapením pro některé byl také poměrně velký neúspěch Mirka Topolánka. Čím si ho vysvětlujete?

Výsledek pana Topolánka byl velmi podobný výsledku pana Sobotky v minulé volbě. Měl významný překryv potenciálních voličů s ostatními kandidáty a zjevně nedokázal oslovit. Navíc voliči zjevně nezapomněli na Topolánkovy spolupracovníky, jako byl například pan Dalík.

Když se podíváte na šance Miloše Zemana a Jiřího Drahoše ve druhém kole, kdo podle vás vyhraje, a proč?

Šedesát procent voličů dalo jasně najevo, že chtějí změnu. Že nechtějí proruského a vulgárního prezidenta. Pokud přijdou i ve 2. kole, vyhraje pan Drahoš.

Vy patříte mezi odpůrce Miloše Zemana už několik let. Co konkrétně vám na současném prezidentovi vadí, a je něco, za co byste ho přece jen „pochválil“?

Nechci proruského a vulgárního prezidenta. Nicméně určitě by se našla témata, ve kterých se shodneme. Například pozitivní postoj k Izraeli.

Domníváte se, že by Jiří Drahoš byl lepším prezidentem? A pokud ano, tak proč?

Jak už jsem řekl, jsem přesvědčen, že pan Drahoš je slušný a inteligentní člověk. Jsem přesvědčen, že nebude upřednostňovat svoje zájmy nad zájmy státu, bude respektovat Ústavu a nebude mít kolem sebe lidi typu Nejedlý, Mynář nebo Ovčáček.

Ozývají se hlasy, že prezident by měl být přece jen politik. Pokud by se stalo, že Jiří Drahoš zvítězí, nebude to v tomto ohledu trochu problém? Přece jen prezident má například právo veta, měl by se v politice tedy dobře orientovat… Navíc vystupuje s různými projevy i v zahraničí právě i na politická témata...

Pan Drahoš nemá tuto zkušenost a je to jeho nevýhodou. Nepochybně se bude muset řadu věcí naučit. I proto má prezident řadu poradců. Jsem přesvědčen, že tuto nelehkou roli zvládne.

Někteří lidé Jiřímu Drahošovi vyčítají přílišnou „měkkost“ – doslova ho nazývají „želé“; bojí se, že nebude hájit zájmy ČR tak, jak to podle nich dělá Miloš Zeman. Co si o tom myslíte vy?

Otázkou je, jaké zájmy Miloš Zeman hájí, jestli české, nebo spíš ruské. Ale zpět k otázce. Pan Drahoš není ideální. Jako nikdo. Pro mě nebyl ani nejlepším kandidátem, a proto jsem podpořil pana Fischera. Nicméně prezident by měl primárně spojovat a nerozdělovat. Nemusí to být za každou cenu tvrdý hráč, naopak často neškodí schopnost se domluvit. Jsem přesvědčen, že právě proto bude lepším prezidentem než Miloš Zeman.

Jak hodnotíte předvolební kampaň Jiřího Drahoše? Připomeňme si, že posměch sklidil kvůli „plagiátorství“ ze stránek Michala Horáčka, řadu lidí překvapil svou obavou ohledně toho, že volby v ČR údajně ovlivňují tajné služby i prostřednictvím dezinformačních webů, kvůli čemuž se dokonce sešel s Bohuslavem Sobotkou. Co vy si o tom myslíte?

Každý, kdo si přečte zprávu Bezpečnostní informační služby, ví, že zahraniční tajné služby a primárně ruské se snaží ovlivňovat dění v naší zemi. A to nejen cestou dezinformačních webů. Obavy pana Drahoše sdílím a je dobře, že se tento problém nebojí pojmenovat. Plagiátorství stránek pana Horáčka byla chyba. Chyby se stávají. Je však důležité se z nich poučit a neopakovat je. Samotná kampaň pana Drahoše byla nevýrazná a bez emoce.

Řada Zemanových protikandidátů vyzvala voliče, aby dali hlas Drahošovi. Může mu to ve volbách podle vašeho názoru hodně pomoci? A mimochodem, není to tak trochu „všichni proti Zemanovi, je jedno, kdo tam bude, hlavně, když tam nebude on“?

Není, může být ještě hůř než „Zeman na Hradě“. Volba není Zeman versus Antizeman. Do 2. kola se dostali dva kandidáti, z nichž nepochybně lepší (a nikoli ideální) je pan Drahoš.

Miloš Zeman na tiskové konferenci po zveřejnění výsledků prvního kola řekl, že půjde s Jiřím Drahošem do televizního duelu. Může to podle vás některého z nich poškodit, nebo naopak mu to přinést další hlasy voličů? Vzpomeňme si na debatu, která se odehrála před druhým kolem minulých voleb mezi právě Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Ta tehdy neskončila pro K. Schwarzenberga právě dobře, a to ohledně Benešových dekretů…

Dosavadní prezidentská kampaň byla důstojná, podobná kampaním vedeným na Západě. Možná proto, že v ní příliš nefiguroval Miloš Zeman. Ač tvrdil, že nebude vést kampaň ani ve 2. kole, investoval skrze své přátele do kampaně 17 milionů a do debat se dle svých posledních slov zapojí. Mezi 1. a 2. kolem volby je 14 dní a může se ještě stát cokoli.

Pokud vyhraje Miloš Zeman, co to pro naši zemi bude podle vás znamenat? A naopak, jak vidíte budoucnost ČR, pokud vyhraje Jiří Drahoš?

Pokud uspěje Miloš Zeman, posune to naši zemi opět o kousek na východ. V případě úspěchu pana Drahoše naopak na západ. Navíc, pokud uspěje pan Drahoš, jsem přesvědčen, že se do budoucna zlepší politická kultura v naší zemi. Minimálně nebudeme slýchat vulgarity při projevech prezidenta.

autor: David Hora