Šéf ČSSD udeřil na Fialu: Neřeší problémy. Lpí na pravicové ideologii, a ta v krizích selhává

Z DEŠTĚ POD OKAP „Jsem přesvědčen, že česká vláda zbytečně lpěla na pravicové ideologii, odmítla naslouchat názorům odborníků i opozice a nenašla odvahu, aby podnikla radikální a razantní kroky v boji proti zdražování či energetické krizi,“ bilancuje letošní rok předseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Pro ČSSD to byl rok nula a čeká ji první ze tří let na cestě k návratu do Sněmovny. Do roku příštího doufá, že se politici přestanou hádat a daný čas využijí k práci.

Jak byste shrnul končící rok 2022?

Byl to první rok pravicové vlády v České republice a zároveň první rok války na Ukrajině. To jsou dvě věci, které podle mého názoru ovlivnily končící rok nejvíce. Přestože pravicová vláda na začátku roku u řady lidí vzbuzovala velké naděje, že bude o něco konceptnější nebo že napraví některé problémy České republiky, které tu předtím byly, tak bohužel spíše zklamala.

Čím?

Především tím, že nedokázala řešit zdražování, inflaci a prudké zhoršení životní úrovně některých skupin obyvatelstva.

Kde vidíte důvody, proč současná vláda zklamala?

Jak tedy vnímáte kritiku vůči vládě, že nemá ve svých řadách dostatek odborníků k řešení takových krizí?

Vláda má k dispozici široké odborné zázemí. Nevidím problém tak jednoduše, že kdybychom vyměnili ministra za kvalifikovanějšího, problém by se odstranil. Vláda nemá odvahu a přistupuje k řešení zaslepeně pravicovou ideologií. Používá jednoduché pravicové recepty jako dříve vláda Klausova, Topolánkova nebo Nečasova – v tomto nepřichází s ničím novým a opakuje staré chyby pravicových vlád.

Zmínil jste pravicovou ideologii. Jistě by se našlo mnoho těch, kdo by levicový přístup nazval rovněž ideologií…

Každý, kdo si chce vytvořit názor na svět, musí vycházet z ideologie. Kdo z žádné nevychází, zmateně se komíhá po světě bez reálného cíle. Jsem přesvědčen, že právě v dobách krizí pravicová ideologie selhává a není schopna vnímat reálné potřeby lidí a to, jak konkrétní lidé v konkrétních zaměstnáních skutečně žijí.

Kvůli krizi selhává systém státní podpory. Přetížené jsou pracovní úřady i sociální odbory, nemají dost lidí a navíc mají nízké mzdy. Selhávají tedy výzvy, aby si Češi v problémech došli říci o pomoc státu formou sociální pomoci. Na úřadech jsou od ranních hodin dlouhé fronty, výplata dávek v některých případech chodí pozdě. Co vy na to?

Vláda se chytila do vlastní pasti, byla přesvědčená, že problémy státního rozpočtu vyřeší tím, že zmrazí peníze určené pro státní úředníky, ale zároveň neprovedla reformu veřejné správy. Dnes se o potřeby lidí má postarat nedostatečné množství špatně placených lidí, ať už ve zdravotnictví, na úřadech práce nebo v dalších oblastech veřejné správy. A špatně placení a přepracovaní lidé nemohou odvádět dobrou práci – to je problém, na který vláda naráží.

Co s tím?

Vláda získala poměrně slušný respekt v rámci Evropské unie způsobem, jakým vedla evropské předsednictví. Měla využít zastropování ceny přímo u výrobců a zároveň měla změnit dotační politiku tak, aby zastavila růst cen potravin, nastavila snížení DPH na potraviny a další druhy zboží, zastavila brutální zdražování a ochránila drtivou většinu českých domácností. To je první krok.

Krok číslo dvě je reakce na straně výdajů – navýšení minimální mzdy, zaručených mezd a dofinancování veřejného zdravotního pojištění, ze kterého loni odebrala 14 miliard korun.

Jaký byl rok 2022 pro sociální demokracii? Není tajemstvím, že ČSSD se zbavila většiny svých velkých dluhů prodejem nemovitosti.

Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak pro sociální demokracii to byl první rok na dně. První rok poté, co vypadla z Poslanecké sněmovny, ztratila přímý vliv na dění v české politice a musela se velmi uskrovnit. Na to, v jak špatném stavu sociální demokracie do roku 2022 vstupovala, jsme to zvládli docela dobře. Přestože jsme přišli o většinu příjmů a vstupovali jsme do letošního roku velmi zadlužení, podařilo se drtivou většinu dluhů splatit, přežít a vyjít s nízkými příjmy a mnohem menším množstvím lidí, než jak jsme byli zvyklí v minulosti.

Z toho pohledu je výsledek dobrý, hodně lidí by bylo rádo, kdyby se ČSSD mnohem rychleji odlepila ode dna, ale už na začátku roku jsme počítali s tím, že to nebude jednoduché a bude to několik let trvat.

Pro vás jako předsedu ČSSD to musel být rok náročný.

Co tedy čeká sociální demokracii v roce příštím? Jaké jsou vaše plány?

ČSSD má za sebou rok nula na cestě zpět do Poslanecké sněmovny. My jsme v uplynulém roce museli uklidit, abychom mohli začít pracovat na našem návrhu a jestliže máme teď rok 0, čeká nás první ze tří let na cestě k návratu. V prvním roce chceme vyzdvihnout lídry vzešlé z komunálních voleb, kteří dokázali být prospěšní lidem v okolí – takové máme ve všech krajích republiky a ČSSD na nich musí stavět svoji budoucnost, věnovat se jejich propagaci a otevírat stranu novým impulzům.

A zároveň dokázat formulovat alternativu nejen k pravicové vládě, která, jak jsem prokázal před chvíli, velmi selhává v řízení státu, ale i k parlamentní opozici, která není schopna využít svoji roli, jen poštěkává po vládě, ale nepřináší konkrétní řešení, jako když byla v opozici ČSSD.

Když tedy z vašeho pohledu pravicová vláda selhává, je to voda na mlýn ČSSD i levici, která může situace vhodně využít a získat zpátky důvěru?

Nemám rád, když se říká, že když je lidem špatně a je krize, je to voda na náš mlýn. Pro nás je důležitější, aby se lidem žilo dobře, než abychom my byli úspěšní. Pokud by vláda poslouchala naše rady a návrhy a pomáhala lidem, byli bychom rádi, i kdyby nám to nepřinášelo úspěch. Pro sociální demokracii byl vždy osud rodin s dětmi, seniorů a pracujících důležitější než náš úspěch. A často na to doplatila, nicméně, my musíme ten čas využít, abychom přesvědčili lidi, že umíme krizi řešit lépe než současná vláda. Máme výhodu, že budeme mít dostatek času – příští rok nejsou žádné důležité volby – abychom přesvědčili lidi jak v krajích pro příští krajské volby, tak i celou republiku, protože v roce 2025 bude opravdu nejvyšší čas začít.

Připravili jsme komplexní balík návrhů, jak situaci řešit, s názvem Záchranný kruh proti drahotě, a pokud bude vláda chytrá a bude realizovat návrhy, bude to pro české občany lepší a vydělá i vláda. Pokud bude vláda dále hloupá a bude setrvávat na svých omylech, potom to bude výhodné i pro sociální demokracii a levici jako takovou.

Start roku 2023 bude provázet volba českého prezidenta. Koho budete volit vy a proč?

Budu volit Josefa Středulu a jde i o postoj sociální demokracie. Neumím si představit, když se šéf odborů rozhodne, že bude kandidovat na prezidenta, že by ho ČSSD nepodpořila. Stejně jako sociální demokracie bojoval za odborová práva zaměstnanců a v tomto smyslu je také postoj ČSSD i symbolickou podporou šéfa odborové centrály. Takže Josefa Středulu a stejně tak i drtivá většina sociální demokracie.

Proč by byl zrovna Středula podle vás dobrým prezidentem?

Protože celý život bojuje za skutečně důležitá témata bez ohledu na to, že se celá země baví o správném postoji Babiš nebo antibabiš, zda je nějaké kulturní téma populární, a stále bojuje, aby se nezdražovalo, lidé měli důstojné mzdy a senioři jistotu dostatečného důchodu. To dělá Středula celých 20 let bez ohledu, že ostatní politici řeší úplné blbosti. Chtěl bych, aby český prezident řešil důležité problémy, místo aby se zabýval blbostmi.

S končícím rokem tedy končí i působení Miloše Zemana ve funkci prezidenta. Jakým byl prezidentem podle vás?

Miloš Zeman vyhrál v prezidentské volbě opakovaně dvakrát, čili nejpozději v druhé volbě už nemohl být nikdo překvapen, jak svoji funkci vykonává. Byl prezidentem, který dělal, co jeho voliči po celou dobu chtěli, a proto si zaslouží respekt. Já jsem s celou řadou jeho kroků nesouhlasil, ať už ve vztahu k Číně nebo k Ruské federaci, a jsem přesvědčen, že byl až příliš vstřícný k těmto režimům a nesouhlasil jsem i s dalšími kroky, ale vždy jsem ho respektoval jako přímo zvoleného prezidenta nadpoloviční většinou hlasů.

Jak a kde strávíte podsední den letošního roku?

Se svojí rodinou, dětmi a s rodinami několika blízkých přátel na chalupě. Nejraději mám čas, který mohu strávit s rodinou.

Jaké máte předsevzetí do roku 2023?

Moje předsevzetí je, abych nepodléhal lenosti, abych pracoval ještě o něco více, než v roce 2022 a abych – když budu mít pocit, že je toho moc – si vždy našel způsob, jak se donutit zabrat ještě více.

Co byste vzkázal českým politikům do roku 2023?

Chtěl bych jim vzkázat, aby našli způsob, jak se domluvit, protože rok 2022 byl rokem zbytečných hádek, a to je důkazem, že politici nedokážou naslouchat a více křičí, než by hledali řešení vhodná pro lid v naší zemi. Doufám, že v roce 2023 najdou sílu přestat se hádat a místo toho více pracovat pro lidi jako my na radnici.



