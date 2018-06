Senátor ODS: Merkelová a zvěrstva Němců. Firmy ze Západu si u nás dovolí všechno a sankce proti Rusku poškozují nás. Byl jsem v zemi, kde to s uprchlíky vyřešili

Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že pro vyhnání Němců po druhé světové válce neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění. Co si o tom myslíte?

Ona začala od konce. To vyhnání bylo důsledkem zvěrstev, které tu ti Němci dělali a pro něž neexistovalo žádné ospravedlnění. Myslím si, že je lepší udělat tlustou čáru. Němec to rozpoutal, Němec to trochu odnesl, ale my jsme to odnesli daleko více. A kvůli nim jsme tu pak měli komunismus. Takže Merkelová by tuhle Pandořinu skříňku vůbec neměla otevírat. Na druhou stranu se u ní ničemu nedivím.

Myslíte si, že její prohlášení ukazuje, že majetkové nároky sudetských Němců jsou pořád hrozbou a že to není uzavřená věc? Anebo je to ze strany Merkelové jenom snaha zalíbit se německým voličům?

Jednak si určitě Merkelová přihřívá politickou polívčičku, ale současně pro část Němců to může být pořád otevřená záležitost. Pro nás Čechy je to uzavřená záležitost. Kdykoli se v Německu může něco změnit a někdo to tam může začít rozdmýchávat a může to být znovu na světě.

Merkelová také prohlásila, že většina uprchlíků jsou oběti a že bychom měli přijímat ty, kteří utíkají před terorem a válkou…

No, všichni jsme oběti něčeho. Někdo je obětí civilizace 21. století, někdo je obětí nějakého konfliktu, někdo je oběť sucha, někdo je oběť hladu. Kdyby to Merkelová takto posuzovala, tak bude mít Německo za chvíli o 60 či 70 milionů obyvatel víc, protože to je počet uprchlíků, který je v současné době na světě v pohybu. Není v silách žádného státu ani EU, aby vyřešily všechny věci, které ve světě nefungují. Nemůže zachránit všechny uprchlíky světa a všechny chudé.

Vždy to tak bylo, že někdo má v nějaké době větší štěstí, někdo větší smůlu. My jsme tu zase měli první a druhou světovou válku. Merkelová by se měla snažit, aby si udržela kancléřství, a nehrát si na spasitelku. Jednou se bude strašně divit. Viděli jsme, co předvedli němečtí reprezentanti tureckého původu, když věnovali dres svému prezidentovi Erdoganovi. Jsou to Němci, uprchlíci, nebo to jsou Turci, kteří žijí v Německu a jsou pátou kolonou Turecka v Německu?

Teď francouzský prezident Macron navrhl ještě před summitem EU, že státy EU, které odmítají přijímat uprchlíky s prokázaným nárokem na azyl, by měly dostat od EU finanční sankce, což patrně znamená, že se jim sníží dotace. Co si o tom myslíte?

Zase to ukazuje na to duální vedení Evropské unie Německo, Francie. Macron ať si řeší svou Francii, své no-go zóny a své slumy a problémy s islámskými imigranty. Nemá vůbec právo ostatní státy EU peskovat a trestat. Ani se nedivím Velké Británii, že v tomto moc nechtěla žít. Německo a Francie určitě nekormidlují Evropskou unii správným směrem.

Kdyby nakonec byly schváleny kvóty či jiná forma povinného přijímání uprchlíků, jak se k tomu máme jako ČR zachovat?

Ideální je, abychom pohromadě udrželi Visegrádskou čtyřku a drželi společnou linii, protože dohromady už to znamená nějakou sílu. Když některé státy nejsou schopny uchránit vlastní hranice, tak nemají právo ani existovat. A už vůbec nemají právo někomu uprchlíky nutit.

Takže i kdybychom byli přehlasováni, tak to máme odmítnout?

Jednoznačně odmítnout. Musíme si držet nějakou svou národní linii, a jestli něco vymyslí Macron s Merkelovou, tak ano, ale ať si to zavádějí jen ve svých státech. Jestli budeme dostávat dotace, nebo ne, to je jiná věc. Ale určitě musíme imigranty odmítnout. Nakonec stejně víme, že rozšíření Evropské unie hlavně pomohlo nadnárodním korporacím ze západních zemí Evropské unie, protože ty dostaly darem obrovský trh.

Když jsme u těch nadnárodních korporací, není problém, že z České republiky vyvádějí zisk ve stovkách miliard ročně a mnohdy u nás své zisky nezdaní a daňová zítěž je pak na střední třídě, malých a středních podnikatelích a zaměstnancích? Největší firmy si peníze stahují do svých zemí a daňových rájů…

Určitě to je špatně. Malé a střední firmy jsou v drtivé většině v českých rukou, takže ty peníze, které ty firmy vydělají, z velké části zůstávají v České republice, investují se. Zatímco nadnárodní korporace dokonce dostávaly investiční pobídky a daňové prázdniny, tak daně platily malé a střední české podniky. Nadnárodní koncerny si zde jen ohřejí svou polévku a zisky pak utratí někde jinde.

Když se na to dívám očima malého či středního podnikatele, kterým jsem, tak ty podmínky nikdy nebyly rovné. Ty nadnárodní velké firmy měly vždy výhody, na které jsme dopláceli my místní, a nám nikdy nikdo nepomohl. Nám jenom házejí klacky pod nohy, přidávají byrokracii a regulace.

Můžeme se bavit i o tom, jaké potraviny taky kvůli nadnárodním koncernům jíme. Potraviny, které jedí pod stejnou značkou na Západě, jsou mnohem kvalitnější než ty, které tady jíme my. Stačí se podívat na zeleninu v řetězcích, kdy si dovolí prodávat nahnilá rajčata a shnilé papriky. Chtěl bych vidět, zda by jim to prošlo v Německu. To je na úrovni skrmování. Prodávají shnilou zeleninu a ovoce. Dovolí si všechno.

Není potřeba, aby si stát hájil nějaká základní strategická odvětví a komodity? Pokud jde o zemědělství, tak víme, že jsme potravinově soběstační tak z poloviny. Chovy vepřového a hovězího u nás byly vybity. V případě války asi zahyneme hladem… Či zda není poztřeba, aby ropovody, plynovody a vodovody byly pod kontrolou státu, abychom nebyli zranitelní?

Pokud jde o infrastrukturu, tak ta je v zemi, čili to je otázka, kdo nad ní má vládu. Ale pokud jde o dovoz potravin, to je větší problém, protože to bychom pak byli úplně závislí. Pokud to vozíme z Francie, Německa či Španělska, tak jim bude bližší košile než kabát, kdyby se stal nějaký malér. Měly by být dotace větší do malých rodinných farem, aby se posílilo rozmělnění těch velkých firem. Je třeba si nějak ochránit svůj potravinový trh. Jsou různé pokusy, aby bylo více českých potravin v nadnárodních řetězcích. To je podle mě správná cesta.

Další otázka k hospodářství. Co si myslíte o sankcích proti Rusku, které nadále pokračují? Vedlo to k něčemu a má smysl to nadále udržovat?

Já jsem byl k sankcím skeptický od samého počátku. Prezidentu Putinovi to moc nekomplikuje jeho život, nakonec byl znovu zvolen. Nemyslím si, že Rusko se sankcemi nepřežije. Spíše ty sankce dopadají na firmy, které tam dodávaly nevojenské věci. Ty západní obří firmy si tam stejně dělají své obchody a jenom na to doplatí střední a malé firmy v České republice a ve střední Evropě.

Když se ještě vrátíme k otázce imigrace. V Itálii máme novou vládu, která odmítá přijímat lodě s uprchlíky. Rakousko se snaží omezovat vliv islámu, zavřelo několik mešit. Považujete to za správnou cestu? Kde vidíte vzor, jak tu situaci řešit?

Tím vzorem je Maďarsko. Podobně premiér Kurz. V Itálii a Řecku to proudilo vesele jako s cestovními kancelářemi. Konečně musí dát někdo těm sluníčkářským organizacím – které z toho mají akorát živnost, imigranty ponoukají, aby šli do Evropy, a vyhledávají je – najevo, že takhle to dál nebude. Každý si musí chránit svou vlastní zemi, své hranice. Zaplať pánbůh, že Itálie s Rakouskem se k tomu teď takto postavily.

Nedávno jsem byl v Makedonii, kde máme kontingent Policie České republiky. Makedonie není v EU, ale snaží se hranice chránit. Tam uprchlíci přicházejí z Řecka. Řecko má sice silnou armádu a finanční podporu z EU, ale přesto jsou nedůslední a neumějí se postavit uprchlíkům, takže uprchlíci dál pokračovali přes Makedonii. Makedonie je chudý dvoumilionový stát, ale snaží se ochránit své hranice, ale tím pádem i hranice EU. Tak by to mělo vypadat. Řecko je ve srovnání s Makedonií bohaté. Itálie a Řecko k tomu bohužel přistupovaly tak, jak jsme to viděli. Když budou v Řecku dva miliony uprchlíků, tak je mi to jedno, to je problém Řecka, je jeho povinností si chránit své hranice. Ano, máme pomoci finančně, aby to zadrželi. Ale nemáme povinnost přijímat uprchlíky, kteří tam proudí jako s cestovními kancelářemi.

Takže cestou je, že Česká republika pomůže těmto státům, aby chránily hranice? Že tam vyšleme třeba policejní kontingent?

Tam šlo i o finanční pomoc. Myslím, že jsme tam poslali čtyřikrát půl milionu eur, a makedonská strana to velmi oceňuje. Oceňuje nás i Rakousko také za pomoc našich policistů. ČR tam pomáhá i ve vybavení policejních sborů, to je tam velmi kladně hodnoceno. To je správný postup a je to stokrát levnější, než si sem nechat dislokovat sto tisíc uprchlíků z muslimských zemí.

Mluví se o tom, že by Rakousko a Německo mohly zavřít hranice. Neměli bychom být také připraveni obnovit kontroly na českých hranicích, kdyby jiné státy uzavřely hranice a ti uprchlíci by směřovali jinudy? Není třeba připravit infrastrukturu policie a armády, abychom byli připraveni?

Pokud by uzavřely hranice Německo a Rakousko, tak si myslím, že Poláci se o sebe postarat umějí. Pak nám zbývá jen hranice se Slovenskem, a to není mnoho kilometrů, hranice s Německem a Rakouskem jsou daleko delší. Určitě by český stát měl zajistit naše hranice a postavit se migraci, aby nenabrala nový směr a nezačalo se nám to tady hromadit.

To měli Italové a Řekové dělat už dávno. Měli říct, že uprchlíky prostě brát nebudou, a ne že je vytahují od libyjských břehů a vozí je do Itálie neziskovky. Ty neziskovky z toho mají krásný kšeft. Tím více z toho dostanou peněz. I v Makedonii jsme slyšeli příběhy, jak neziskovky ponoukají imigranty. A také že z větší části utíkají chlapi, nikoli bezbranné ženy a děti.

Pro Německo bude ještě „úžasné“, až se začnou spojovat rodiny imigrantů. Na jednoho uprchlíka jim přijde třeba dalších šest. Německo si založilo na problém. Mají silnou komunitu Turků, kteří se nestanou Němci, ale zůstanou Turky. A Němci k tomu dostanou ještě milion dva dalších islamistů. Tak to bude vážně „boží“.

