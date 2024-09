Skoro nejméně CO2 v historii. Vědec Kalenda rozbořil Green Deal

Celý profesní život se geofyzik a seismolog Pavel Kalenda zabývá okrajovými (nepodporovanými) tématy geofyziky a zejména seismologie. Od predikce zemětřesení se dostal ke sluneční aktivitě a planetárním vlivům na Slunce a Zemi a následně i ke klimatu. Jeho odborná zjištění byla tak překvapivá, že nebyla hlavním vědeckým proudem dosud přijata a teprve čekají na své zhodnocení. Týká se to především role Slunce, které řídí nejenom klima na Zemi, ale i samotný pohyb litosférických desek a geologický vývoj Země. Gravitační vliv planet a jejich rázů zase umožňuje nejenom predikovat sluneční aktivitu, ale ukazuje i na dosud neznámou planetu ve Sluneční soustavě.

Protože jeho zjištění popírají řadu dnes obecně přijatých dogmat (například vliv lidstva na klima) nebo politických proklamací (Green Deal), byl zařazen mezi vědecké disidenty a exkomunikován z Akademie věd. „Těch přímých i nepřímých důkazů o velice malém až zanedbatelném vlivu lidstva na klima – a globální přírodní procesy obecně – je už celá řada. Začněme od těch učebnicových. Tak například v učebnici klimatologie od amerického atmosférického vědce, profesora Murryho Salbyho, z roku 2012, která vyšla v prestižním nakladatelství Cambridge University Press, se na stranách 545 a 546 píše o tom, že lidstvo v roce 2010 vypouštělo do atmosféry cca 5 GtC/y (gigatuna uhlíku se rovná jedné miliardě tun) a přitom přirozená výměna CO 2 mezi oceánem a atmosférou byla cca 150 GtC/y (viz obrázek),“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Pavel Kalenda.

Upozorňuje na to, že v letošním roce jsou antropogenní emise CO 2 o něco vyšší, cca 7 až 10 GtC/y, přesto to v celkovém ročním koloběhu CO 2 činí jen cca 6 až 7 % celkové přirozené výměny. „Tato výměna CO 2 mezi atmosférou a oceány je navíc dynamická, takže závisí zejména na teplotě mořské vody (která má asi 50x více rozpuštěného CO 2 , než je v atmosféře), kolik CO 2 se uvolní z oceánu do atmosféry, nebo naopak kolik CO 2 se absorbuje ve vodě. Takže vůbec nezáleží na tom, kolik CO 2 bude lidstvo vypouštět do atmosféry, protože o tento podíl se uvolní přirozeně méně CO 2 z oceánu do atmosféry, přesně podle Henryho zákona o rovnosti parciálních tlaků na hladině,“ konstatuje geofyzik.

Uvolňování CO 2 z oceánů do atmosféry je řízeno změnami teplot oceánů

Takže uvolňování CO 2 z oceánů do atmosféry je především řízeno změnami teplot oceánů, a to jako integrál teplot. „Slovy profesora Murryho Salbyho z přednášky v Hamburku: Rychlost nárůstu koncentrace CO 2 v atmosféře je přímo úměrná anomální teplotě. Z toho vyplývá, že koncentrace CO 2 v atmosféře je úměrná integrálu anomálních teplot. Samotné globální anomální teploty jsou přímo úměrné integrované (neboli akumulované) sluneční energii,“ dodává Pavel Kalenda.

Pro další objasnění nabízí následující obrázek, na němž je zobrazen celý povrch Země a barevně jsou odlišeny koncentrace CO 2 v atmosféře, jak jsou změřeny pomocí družic NOAA.

„Je dobře patrné, že nejvyšší koncentrace CO 2 jsou ve vysokých zeměpisných šířkách (na severní polokouli) od ledna do dubna roku a ty začínají postupně klesat s tím, jak je CO 2 ukládán v rostlinách díky fotosyntéze. Nejnižší koncentrace CO 2 jsou na severní polokouli v srpnu až září, kdy končí aktivní vegetativní období a rostliny se ukládají k zimnímu spánku (a z jejich těl se postupně začíná opět do atmosféry uvolňovat CO 2 díky tlení a hnití). K tomuto procesu se ještě přidává uvolňování CO 2 z permafrostu na jaře a jeho ukládání do sněhových vrstev v průběhu zimy,“ vysvětluje vědec.

Největší přírůstky koncentrací CO 2 jsou detekovatelné v Amazonii

Doporučuje každému, aby se pokusil na tomto obrázku detekovat antropogenní vliv (vypouštění CO 2 ) v průmyslových oblastech, jako je Porýní nebo oblast Hongkongu. „Nic takového na maximech koncentrací CO 2 není detekovatelného. Naopak, detekovatelné jsou kyslíkové plíce Země, zejména v Amazonii nebo v pásu pěstování rýže v jižní Asii, kde jsou jak největší přírůstky koncentrací CO 2 , tak největší úbytky koncentrací CO 2 ve vegetačním období,“ zdůrazňuje Pavel Kalenda.

Za druhý důkaz pro minimální vliv lidstva na koncentraci CO 2 v atmosféře považuje (nechtěný) globální experiment z doby Covidu, kdy de facto byla celá planeta v izolaci, přestalo se z 80 % vyrábět zejména v průmyslových centrech Asie a vypouštění CO 2 do atmosféry kleslo obdobným způsobem. Celá zpráva je k přečtení zde.

„Závěry jednoznačně ukazují na to, že na Mauna Loa byl v koncentracích CO 2 od února do března 2020 (kdy byl tvrdý lockdown zejména v Číně a ekonomika stála) pozorován z krátkodobého hlediska pokles koncentrací CO 2 , ale ten po obnovení výroby nenarostl podle predikcí modelů IPCC, ale na hodnoty takové, jako by k žádnému omezení výroby nedošlo. Na dlouhodobém trendu i na ročním cyklu se pouze projevoval přírodní roční vegetační cyklus (zejména na severní polokouli) plus dlouhodobý nárůst teplot globálního oceánu přesně podle teorie Murryho Salbyho,“ říká pro ParlamentníListy.cz Pavel Kalenda.

Zároveň ujišťuje, že nějak vystopovat na tomto obrázku z Mauna Loa lockdown v roce 2020 není možné a na toto téma je už publikováno několik studií.

„Třetím (a přímým) důkazem pro základní vazbu mezi koncentracemi CO 2 a globálními teplotami (které jsou z větší části dány teplotami oceánů, pokrývající 2/3 povrchu Země) je korelační závislost mezi koncentracemi CO 2 a globální teplotou. Pokud by platilo přání IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu) o tom, že koncentrace CO 2 řídí teplotní změny na Zemi, tak by musela být rychlost nárůstu teploty přímo úměrná anomální koncentraci CO 2 (rozdíl od dlouhodobě střední hodnoty). Potom samotná teplota by byla integrálem anomálních koncentrací CO 2 , takže by byla časově opožděna za CO 2 ,“ poukazuje geofyzik.

Teplota řídí CO 2 a koncentrace CO 2 jsou integrálem anomálních teplot

Z dat vrtu Vostok (Pettit et al. 1999) ale pozorujeme, že koncentrace CO 2 a jejich změny reagují později na změny teploty o 0 až 50 let. „Na aktuálních datech koncentrací CO 2 a globálních teplot však můžeme pozorovat opačnou závislost, přesně podle profesora Salbyho, že rychlost přírůstku CO 2 (červená křivka) je přímo úměrná anomálním teplotám (modrá křivka), tedy že teplota řídí CO 2 a koncentrace CO 2 jsou integrálem anomálních teplot. Data teplot je možno získat zde (oficiální data Climate Research Unit = CRU): Data koncentrací CO 2 je možno získat zde,“ upozorňuje Pavel Kalenda.

„Anomální koncentrace CO 2 tak se zpožděním (integračním) reagují na změny teplot. Koncentrace CO 2 tak bude stoupat tak dlouho, dokud se anomální teploty nepřiblíží nule, tedy jinými slovy, globální teploty se nesníží na dlouhodobě průměrné. A to při vysoké sluneční aktivitě znamená, že tato se musí dostat do hodnot, jaké měla před Malou dobou ledovou,“ podotýká vědec.

Tento závěr napsal i ve svém příspěvku pro konferenci v Brně v roce 2022.

Pavel Kalenda patří v Česku mezi skupinu vědců, kteří nepřijímají všechny závěry Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, ale je jim blízký přístup nizozemské nadace Climate Intelligence Foundation (Clintel). Ta je známá deklarací „There is no climate emergency“, tedy že klimatická nouze neexistuje. Z toho by se dalo odvodit, že lidstvo si může ve vztahu k planetě počínat stejně jako dosud. „Musíme rozlišovat mezi klimatem a ekologií. Z klimatického hlediska (na škálách delších než 30 let) tady skutečně žádná ‚Emergency‘ situace neexistuje. Jak teploty, koncentrace CO 2 , koncentrace CH 4 , nebo sucho či povodně tady už mnohokráte byly i v daleko ‚horší‘ podobě,“ připomíná geofyzik.

Dnešní koncentrace CO 2 jsou druhé nejnižší v geologické historii Země

Vždyť například v druhohorách, kdy se rostlinám dařilo na Zemi nejlépe, dosahovaly koncentrace CO 2 3–5x vyšších hodnot než dnes. „Naopak dnešní koncentrace CO 2 jsou druhé nejnižší v geologické historii Země hned po karbonu – permu, kdy se Země téměř celá stala ledovou koulí a v našich zeměpisných šířkách bylo klima, asi jako je dnes na poušti Gobi (suchá poušť s velkými výkyvy teplot). Totéž platí o teplotách. Ty byly vyšší za období Minojské civilizace, v době Římského optima nebo Středověkého optima (proč to asi lidé nazývali optimem?). Naopak, v Malé době ledové, která následovala po třech velkých minimech sluneční aktivity (Wolfovo, Spörerovo a Maunderovo) zanikla civilizace na předtím Vikingy obydleném Grónsku (Zelené zemi), které se stalo neobyvatelným,“ popisuje Pavel Kalenda.

Uznává přitom, že z ekologického hlediska (a také z hlediska lokálního klimatu) samozřejmě lidstvo ovlivňuje své okolí. „Typické jsou například tepelné ostrovy, kde je zvýšená teplota oproti vzdálenému okolí i o několik stupňů Celsia. Narušený je také Malý vodní cyklus tím, že odlesňujeme a zastavujeme plochy, kde byla před tím vegetace, čerpající vodu do atmosféry (Pokorný Jan a další). To ale s klimatem a globálními procesy nemá mnoho společného,“ dodává vědec.

