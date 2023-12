Soud s Bednářovou: Měl jsem pocit, že jsme se propadl do 50. let, děsí se publicista

„Pokles výroby, stoupající nejistotu a spravedlivé naštvání velké části společnosti,“ to vše přinesl podle publicisty Pavla Černockého České republice tento rok. „Vláda je nejhorší od roku 1989,“ zhodnotil a podrobně ji rozebral. Nedávnou stávku označuje za poslední varování. Dostal se i k „soudu s učitelkou“, k České televizi, pochválil Roberta Fica a řekl, jak to vidí nejen v Evropě, ale také v USA.

Pojďme takhle chvíli před Vánocemi trochu bilancovat. Co podle Vás přinesl tento rok České republice?

Jednoznačně – pokles výroby, stoupající nejistotu a spravedlivé naštvání velké části společnosti. Lidé se bojí, neutrácejí, a tak klesají příjmy do rozpočtu. Další zvyšování cen elektřiny sráží naše firmy do kolen, a nepochybně zvýší ceny potravin a veškerého zboží po novém roce. Lidé se děsí nových záloh na energie, které některým domácnostem přinesou zvýšení výdajů o 100 i více procent. Ten, kdo sleduje nálady na facebooku, největší diskusní platformě, musel zaznamenat, že během tohoto roku roste počet lidí, kteří říkají: „Nejenom za Babiše bylo líp, ale ono bylo líp i v osmdesátých letech před „Sametovkou“. Preference ANO stoupají a podpora SPD ve spojení s Trikolorou se už blíží 15 %. Lidé už mají dost kyjevského režimu Vladimira Zelenského. Samozřejmě chápou podporu uprchlicím z pásma bojů s dětmi, ale jsou znechuceni množstvím mladíků s luxusními auty, kteří by snad přece měli jít bojovat domů, za svou zemi. Konečně, v Kyjevě, ve Lvově i na celém západě Ukrajiny je relativní bezpečí. Tak proč se vláda nepostará o své občany a nechá je prchat na Západ? Výroky našich „prominentů“ o tom, že Ukrajina musí zvítězit, jinak že by mohl Putin táhnout dále do Evropy, už stejně nebere nikdo vážně.

Fotogalerie: - Komunistům Stačilo!

Co byste vzkázal naší vláda a našemu panu prezidentovi? Jak si podle Vás v tomto roce vedli?

Začnu od pana prezidenta. Je to slaboch, bez vlastního názoru, který jen pozorně naslouchá pokynům od pětikoalice i ze zámoří a Bruselu. Klaus a Zeman měli určitě svoje chyby, ale byly to osobnosti. Na panu Pavlovi můžeme kladně hodnotit jenom to, že vypadá skvěle v televizi i na známkách (úsměv).

A tahleta vláda je absolutně nejhorší od roku 1989. Je to vláda nekompetentních amatérů, bez kvalifikace. Pojďme se podívat na pár příkladů:

"Marek Výborný je český politik a středoškolský pedagog, od června 2023 ministr zemědělství ve vládě Petra Fialy, od března 2019 do ledna 2020 předseda KDU-ČSL" – tedy absolutní diletant, středoškolský učitel, bez ekonomického vzdělání.

A další příklad… Kdo je náš klíčový ministr, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský? Nedospělý fracek, bez životní zkušenosti, „pirát“, který to dotáhl na VŠ jenom na bakaláře!!! To je kvalifikace na ministra?

"Vystudoval bakalářský obor teritoriální studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvoval dvousemestrální pobyt na University of Kent ve Spojeném království v rámci studijního programu Erasmus“.

Promiňte, to není vláda, ale pimprlové divadlo.

Premiér, vysokoškolský profesůrek, bez jakékoliv znalosti ekonomiky.

Ministr práce a sociálních věcí? Ing. Jurečka, zemědělec, traktorista, bez kvalifikace.

Ministr vnitra? Středoškolský učitel, nedostudovaný vysokoškolák, magistr, bakalář. Šéf strany, která se potácí nad hranicí volitelnosti.

Ministryně pro vědu?

Frau Langšádlová? Věda a výzkum? Majitelka penzionu, starostka malé obce. Bez kvalifikace…

Ministr zdravotnictví Válek? Naprostý chaot. Nejhorší ministr zdravotnictví, nerozumí vůbec ničemu.

A Jana „Marfuša“ Černochová, tady už je jakýkoliv komentář zbytečný.

Ministr financí Zbyněk Stanjura? Naprostá absurdita. Inženýr elektrotechniky! Bez jakékoliv znalosti v oboru financí…

Ministr dopravy Kupka? Jen magisterské vzdělání, starosta malé obce Líbeznice.

Josef Síkela, ministr obchodu? Bankéř, inženýr. Bez kvalifikace.

A tak dále, neschopní, nekvalifikovaní, neviditelní… prostě panoptikum.

Tahle vláda nemá právo na existenci.

Fotogalerie: - Rychlá schůze

To, že někteří lidé opravdu nejsou spokojeni, ukázala i nedávná stávka. Ta byla možná tak trochu symbolicky ve stejný den, kdy se konala před 34 lety generální stávka. Jsou nálady ve společnosti v roce 1989 a dnes v něčem srovnatelné?

Ta stávka byla posledním varováním. Následovat může už jenom stávka generální. Stačilo by, aby do stávky vstoupili na pár dní dopraváci, včetně pražského metra, a vláda se rozsype jako stavba z karet. Otázkou jenom je, kdy lidem dojde trpělivost s tímto vládním panoptikem. Vláda pětikolky, ve spojení s prezidentem - rozvědčíkem, alias "Bratrstvo Kočičí Pracky", to je takové spolčení pokrytců. Vlastní lid ožebračují, aby servilně pomáhali chřadnoucí americké ekonomice. Chlubí se odstřižením od ruského plynu a ropy, aby nenápadně vyjednávali s Ficem a Orbánem o tom, jak ruské suroviny získat levněji přes Slovensko a Maďarsko. Prostě pokrytci. Prezident i poslanci složili slavnostní slib, že budou jednat v zájmu své země. Ale zřejmě si pletou pojmy vlast a vlastní kapsa...

„Pokud jsou v supermarketu levnější banány a mandarinky než brambory z Vysočiny, tak není něco v pořádku,“ napsal jste na svůj facebookový profil. Co říci k tomu, že se ceny potravin prý od nového roku v supermarketech zase zvednou? I přes snížení DPH?

To je jednoduchá matematika. Pokud vláda sníží DPH o mizerná 3% a zároveň umožní extrémní zvýšení ceny elektřiny (kterou vyrábíme za necelou korunu), nemůže nastat nic jiného. Zvednou se náklady producentům, výrobcům, obchodům i dopravcům. Všimněte si, ceny v obchodech před Vánocemi teď rychle rostou… aby pak supermarkety mohly argumentovat, že oni v Novém roce ceny nepatrně snížily.

Nehledě na to, že kvalita i chuť produktů v našich supermarketech je otřesná. Vraťte nám prosím ČSN normy! Na to by ovšem zřejmě naši „uzenáři“ už vůbec neměli.

Viděl jsem, že jste se také vyjádřil k případu učitelky, která dostala před časem výpověď za „zpochybňování ruských válečných zločinů Ukrajině před žáky“. Soud nyní potvrdil, že výpověď ve škole dostala oprávněně. Můžete prosím i pro naše čtenáře citovat své vyjádření?

Sledoval jsem odvolací jednání s učitelkou, paní Bednářovou... a měl jsem pocit, že jsem se propadl do padesátých let... Rozsudek předem znám, argumenty obžalované strany smeteny ze stolu - za vybízení žáků, aby mysleli vlastní hlavou a vyhledávali si různé informace - vyhazov z práce. Výraz ve tváři soudkyně leccos napoví. Ta mladá paní na mě působila dojmem poslušné euroliberálky, která přesně ví, co se od ní očekává. Nechtěl bych jí padnout do rukou, kdybych stál před soudem já... Není už těch politických procesů dost?

Vzhledem k tomu, že jste před lety kandidoval na ředitele ČT, zeptám se i na naši veřejnoprávní televizi. Jak ji za tento rok hodnotit? A dá se už říci, jak se bude pod vedením nového ředitele „ubírat“?

Tak to je velká neznámá, ale zdá se, že se začíná blýskat na lepší časy, tedy v mezích zákona – jak pravil Josef Švejk. Nevím, jakou zásluhu má na tom nový ředitel ČT, ale neuniklo mi (a že ČT24 pečlivě sleduji), že část redaktorů se už začíná bát o svá místa v předtuše možné změny po příštích volbách. A tak se snaží předstírat jakousi objektivitu. Tak to bylo v ČT vždy. Za Zelenky, stejně jako za minulého ředitele. Kdo se nepřizpůsobil – letěl. To se týká i zahraničních zpravodajů. Jedině David Borek se chová apoliticky a referuje profesionálně.

Podívejme se i k sousedům Slovákům. V tomto týdnu se v Bratislavě konala demonstrace proti nové vládě. Jak vidíte situaci na Slovensku a kroky, které Robert Fico zatím v rámci vládnutí podnikl?

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 2% Nelíbily 86% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 14013 lidí

„Výsledek holandských voleb je šrapnel, který vybuchl v srdci EU. Vlastenecké strany jsou na nezadržitelném postupu... Maďarsko, Slovensko a teď i Nizozemsko. Velmi podobně se vyvíjí situace v Rakousku a Německu. Zdá se, že blíží rozpad EU,“ uvedl jste. Jak více situaci v Evropě, konkrétně tedy v EU komentovat?

Tak to je bomba. Z toho měli vždy v Bruselu strach. Geert Wilders není žádný zbabělec, ale cílevědomý politik, který umí naslouchat náladám Holanďanů. A navíc… Blíží se volby v Rakousku, v Německu sílí AFD, hrozí vítězství Trumpa v USA a k tomu to „neštěstí“ v Maďarsku a na Slovensku. Washington se děsí sbližování Ruska a Číny. Jenom naše servilní vláda a parlamenty jsou zatím pevně rozhodnuty vytrvat s EU a USA až do trpkého konce.

Moje soukromá predikce? Válka na Ukrajině brzy skončí. Rozkol mezi Zelenským a armádou začíná být zjevný. USA, ale ani EU už nemají prostředky na podporu zjevně prohrané války. Jednota EU se zřetelně drolí. Rok 2024 bude určitě velmi zajímavý. Asi přinese mnoho změn ve světě i u nás.

