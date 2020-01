Soukup? To nedopadne dobře. Zeman, Ovčáček, Číňani... Obeznámený zdroj: Jak to bylo

Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková přišla o možnost stát se novou ombudsmankou. Vyšlo totiž najevo, že v 70. letech se na psaní jedné odborné práce podílela spolu s prokurátorem Josefem Urválkem, nechvalně známým z justičních procesů v padesátých letech. Samotná Válková se hájila například tím, že Urválka vlastně pořádně neznala. Jak si vysvětlujete způsob, jakým Válková vše zdůvodňovala?

Dost dobře si to vysvětlit neumím. Pochopila bych, že jako mladá právnička něco napsala a Urválek text tzv. připodepsal. S tím těžko něco mohla dělat, pokud chtěla dělat kariéru. Připodepisování fungovalo za socialismu a v některých ústavech funguje bohužel doteď. Podivná praxe. Ale místo toho, aby řekla: ano, napsala jsem něco s Urválkem, je to chyba, stalo se, vím, kdo je Urválek, začala mluvit o tom, že nevěděla. To je úplný nesmysl. I já jsem ve svých deseti letech věděla, kdo je Urválek, protože mi to řekli rodiče. Hájit se tím, že nevěděla, co je zač, bylo neúnosné. Jen chybělo, aby řekla, že byl roztomilý člověk. Měla poctivě přiznat, že ho nechala, aby se pod text podepsal. Nevím, kolik toho psala ona, kolik on. Jen říkám, že vím o praxi, kdy se dělo to, že se jiní pod materiál připodepisovali. Posypala bych si popel na hlavu, řekla, že jsem chtěla dělat kariéru. Ale vyprávět o tom, že ho neznala…nevím, co ji to napadlo.

Miloš Zeman uvítal skutečnost, že Válková na základě nově známých skutečností nominaci odmítla. Jak v té situaci obstál?

Velmi jasně vyjádřil, co si mysleli všichni. V situaci obstál. Nevidím žádný problém.

A co premiér Babiš? Podle něj se spolupráce s Urválkem nedá obhájit. Jak tato slova zní z úst premiéra?

Naprosto normálně. Spolupráce s Urválkem se nedá obhájit. Tato věta vše vystihla.

Co si o celé kauze „Urválek“ myslíte? Ke zjištění došlo náhodou? Nebo se přikláníte spíše k tomu, že se to v jistých kruzích na Válkovou prostě vědělo a čekalo se na příhodný moment?

Samozřejmě insideři věděli o kauze dřív. Nepochybuji o tom. A že se na ni upozornilo teď? Když někdo kandiduje na ombudsmana, jeho morální profil se vždycky prověřuje. Je možné, že někdo čekal a ve chvíli, kdy začala chtít být ombudsmanem, řekl: je to nesmysl, napsala materiál s Urválkem.

Válková bude muset obhajovat i současnou pozici vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Váš předpoklad? Zůstane, nebo bude muset odejít?

To závisí i na mnoha politických dohodách. Obávám se, že spolupráce s někým, jako je Urválek, je determinující. Prostě velká ostuda. Na druhé straně se přiznám, že o činnosti zmocněnce pro lidská práva jsem neslyšela nic už v době, kdy funkci zastával Jiří Dienstbier mladší. Vím, co by měl dělat, ale netuším, co reálně dělá. Není o tom příliš slyšet.

Prezident nejdříve hovořil v souvislosti s nominacemi na ombudsmana o Kateřině Valachové, ta odmítla. Teď navrhuje Stanislava Křečka. Bude řeč o dalších kandidátech?

Pravděpodobně bude. Stanislava Křečka znám pracovně spoustu let, ještě z doby, kdy byl poslancem. Byl také předsedou sdružení nájemníků. Zachránil spoustu lidí, většinou důchodců. Díky němu nemuseli jít pod most. Ale při vší úctě k němu má 81 let. Já si nejsem jistá, zda jeho věk nebude hrát roli. Když ve funkci skončí, bude mu skoro devadesát. Na panu Křečkovi se věk nijak nepodepisuje, ale sil s věkem ubývá. Nevím, jestli nebude bráno v potaz, že má svůj věk, jakkoli to zní hrozně a nepříjemně. Myslím si, že budou padat i jiná jména.

Byl by Stanislav Křeček dobrým ombudsmanem?

Myslím si, že ano. Aktivismus, který začala provozovat paní Šabatová, by vrátil zpátky k tomu, co má ombudsman dělat. Netajila se tím, že má ambici stát se v podstatě externím zákonodárcem. Jenže ombudsman má být poslední instancí, když se jim děje nějaká křivda. Má být poslední záchranou. Tohle Stanislav Křeček chápe na rozdíl od Šabatové, která byla spíš neziskovkářkou. Nedokázala potlačit prostředí, ze kterého vyšla. Byla aktivistická. Ombudsman nemá být aktivistický. Má být poslední štací pro občany, kteří se potřebují něčeho dovolat.

I jméno Válkové se skloňuje v souvislosti s rozepřemi mezi šéfem TV Barrandov a prezidentem, o kterých v posledních dnech spekulují média. Jaromíra Soukupa totiž prezident zklamal už tím, že vůbec Válkovou navrhoval. Aktuálně skončilo i vysílání pořadu Týden s prezidentem. K čemu vlastně posloužila v tomto případě aféra s Válkovou? Proč podle vás skončilo natáčení rozhovorů?

Myslím si, že problém s Válkovou byla kouřová clona. V tom, že Zeman nominoval poslankyni Válkovou na ombudsmanku, bych neviděla nic divného. Byla ministryní spravedlnosti, zmocněnkyně pro lidská práva, je profesorka. Pokud nevěděl o Urválkovi, byla legitimní kandidátkou. Proč se do toho zapletl Soukup, je další věc. Myslím si, že šlo o kouřovou clonu. Pravděpodobně už se vědělo, že pořad na Barrandově bude končit. Problém je někde úplně jinde. Myslím si, že Jaromír Soukup podcenil náklady a úsilí, které s sebou nese provozování televize.

Může existovat dohoda? Mohou být domluveni? Jen vše Jaromír Soukup okořenil patřičnými výroky, aby si ostatní všimli?

Vyloučit nelze nic zvlášť u pana Soukupa. Jen mi vyjádření připadlo neobvykle ostré. Je otázka, jestli si nezačal připravovat půdu pro prezidentskou kampaň. Nepochybuji, že podpisy posbírá. Tomu, že se spolu předem domluvili, nenahrává dopis Jiřího Ovčáčka. Spíš si myslím, že roli hrají ekonomické záležitosti týkající se televize. K nějaké roztržce došlo.

Soukup chválil prezidenta Václava Havla, přitom zmínil, že Zemana odbude dějepis několika větami. Pak přišly informace o tom, že chce „seknout“ s natáčením rozhovorů s prezidentem kvůli Válkové. Příznivci kritizují Jaromíra Soukupa na sociálních sítích. Vyčítají mu, že otočil. Předpokládejme, že přijde o některé fanoušky, přibudou jiní? Proč se podle vás začal Soukup vymezovat vůči prezidentovi?

Třeba doufá, že přijdou jiní fanoušci. Mohl se rozhodnout, že začne oslovovat jiné publikum. Televize samozřejmě nemá valnou sledovanost a je otázkou, nakolik fungují čínské investice, protože Číňani se obecně stahují. Přišel na to, že televize je drahá, což by mu řekl každý provozovatel. Další věc, která zahrála asi roli, je, že si snaží vytvořit nějakou politickou platformu. Pokud chcete být vrcholným politikem, těžko si můžete zvát pravidelně jiného vrcholného politika. Myslím si, že se pokouší o změnu publika. TV Barrandov sledují hlavně starší lidé. Není to proto, jak někdo podsouvá, že je TV Barrandov primitivní, ale proto, že starší lidé Soukupovi rozumějí. Nemyslím teď obsahově, ale po stránce formy. Mluví pomalu a velmi zřetelně, což redaktoři a reportéři na ostatních stanicích nedělají. Soukup mluví srozumitelně. Pravděpodobně přišel na to, že současné publikum mu už nestačí. Ale může za tím stát cokoli včetně ekonomických zájmů.

Prezident se rozhodl ukončit natáčení a Soukup potřeboval nějak reagovat… zkusil situaci použít, jak říkáte, k oslovení nového publika. Proto ty poznámky na adresu prezidenta?

Ani to nevylučuji. Reagoval dřív, než Ovčáček napsal dopis, aby vypadal jako vysoce mravný muž, který má s něčím problém. Je to logické.



Předpokládáte, že se prezident objeví více v jiném médiu, nebo že na čas nebude vidět na televizních obrazovkách v delších pořadech?

Myslím si, že Týden s prezidentem se opravdu přežil. Dělat každý týden s někým rozhovor znamená, že začnou chybět témata. Bez ohledu na jakékoli spodní proudy se formát přežil. Formát, že se prezident bude objevovat v delších intervalech na více sledovaných stanicích, je dost pravděpodobný. Pro prezidenta může být výhodné promlouvat k národu tak jednou za měsíc, pokud se nestane něco závažného nebo nepřijede z nějakého summitu. Jednou za týden je to nesmysl. Jsou týdny, kdy se fakt nic neděje. Rozumovat a filozofovat s Jaromírem Soukupem může být prima, ale je to obsahově prázdné.

Spekuluje se hlavně o TV Nova…

Proč ne? TV Nova je sledovaná. Ať vystupuje klidně na TV Nova. Je to hlava státu. Myslím si, že i redaktoři by byli poněkud jiní než filozofující v pracovně prezidenta. Myslím, že vše směřuje k tomu, že prezident bude mít jiné publikum a v jiném časovém intervalu.

Předpokládáte, že prezident nic neztratí?

Nemá co ztratit. Dokončí mandát a nemusí být hnán touhou sehnat další lidi, kteří ho budou volit. Pan prezident své publikum má. O jeho cestách dělají reportáže televizní, rozhlasová studia. Z veřejného prostou samozřejmě nezmizí a trochu jiný formát mu bude slušet.

Co ztratí Jaromír Soukup?

V intencích TV Barrandov měl pořad Týden s prezidentem docela slušnou sledovanost. Digitalizace přinesla obrovské množství stanic a představa, že bude mít Barrandov masovou sledovanost? Nesmyslné. Nepřináší přidanou hodnotu, kvůli které by ji lidé cíleně vyhledávali. Je to takový mix pořadů Jaromíra Soukupa o Jaromíru Soukupovi, pseudoreality show, které nejsou drahé. Buď si bude muset najít rychle investora, nebo nedopadne dobře.



