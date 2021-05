Špína na poslancích, pomotaný Kalousek, feudál Schwarzenberg. Komunista Valenta o „Ferigate“

Tak už je to tady: MeToo dostihlo Čechy. Anebo to je jen ukázka současné celosvětové situace? O Dominiku Feri hovoří komunistický poslanec Jiří Valenta, který jej považuje za produkt poměrně bizarního uskupení. Tomu všemu nasadil „korunu“ prý i exporadce a exposlanec Schwarzenberg. Nemusíme se podle Valenty divit ani pomatenému Kalouskovi.

Feri a MeToo – vidíte spojitost či nějaké konsekvence? V USA to „jede“ a u nás že by „to“ začalo? A zrovna takto?

Ano, do jisté míry ho tento trend, ke kterému se sám svého času přihlásil, dostihl. Západní algoritmy extrémního gender přehánění rozhodně nesdílím, ale v případě, že se ve „Ferigate“ jednalo skutečně o dokonané či nedokonané znásilnění, je každá jeho omluva nedostatečná a nastoupit by mělo, ostatně jako v případě kohokoliv jiného, trestní stíhání doprovázené odpovídajícím trestem.

Byl to vzor pravicové prounijní mládeže. Na sociálních sítích jej sledovaly statisíce lidí… On komentoval všechno možné – od dění ve Sněmovně až třeba po počasí. A najednou, že by přišel takový pád?

Předsedkyně topky Pekarová se za něj postavila. Kalousek pochválil jeho reakci. Nehledě na výrok „knížete“ Schwarzenberga. Co na to říci?

V případě, že se skutečně oficiálně potvrdí Feriho vina, bude na pořadu dne se okamžitě ptát jeho politické Alma Mater, tedy TOP 09, zda skutečně neměla některé negativní signály a neregistrovala podezření, která by k jejich kolegovi směřovala, a nedocházelo také z její strany k účelovému vytěsňování. Kalouskova reakce mne nepřekvapila, má to v hlavě dlouhodobě pomotané! Vyhýbat se debatě o vině a trestu, a přitom akcentovat to, že se jakýkoliv delikvent následně slušně zachová směrem k voličům, může snad jen on. Slova Karla Schwarzenberga, cituji: „Nikdy jsem nic takového neslyšel. A co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že se 25letý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ jsou už úplně „mimo mísu“, kolegiálně řečeno snad jen až absurdním nepochopením reality. Dostávat ženy do postele, násilím, či pohrůžkou násilím, nebo se o to alespoň pokoušet, může být normálním snad jen ve feudálním systému, který pan Karel jaksi stále zosobňuje, nebo v jeho TOP 09. Z toho, co jsem uvedl, musí být jasné, proč kolegyně Pekarová mluví tak, jak mluví, i když se divím, protože ona je ve Sněmovně právě tou, která po každém, jí nepříjemném vystoupení, hned explicitně vyžaduje od dotyčného příslušnou omluvu.

Dominik Feri se chce prý soudit s těmi, co vypovídaly. Jak to vidíte, uspěje? Nebo – je to vůbec na místě, mluvit o ochraně osobnosti, když mu hrozí nikoliv občanské, ale trestní právo?

A čím jiným by měl nyní argumentovat ve svůj prospěch? Nechci jej automaticky stavět již do pozice viníka a odsouzeného, ať se soudí a třeba vysoudí i svoji nevinu. Osobně budu jen rád, když se očistí, i když tomu v plném rozsahu, po doposud získaných a ověřených informacích, téměř jistě nebude. Veřejnost si potom alespoň částečně poupraví již tak negativní názor na zákonodárce jako celek. Chtě nechtě, Dominik Feri by v případě jeho prokázané viny, zanechal i kousek té své soukromé špíny na nás všech v dolní Sněmovně.

A ke všemu ještě právnická fakulta a vzpomínky na Feriho působení, které – zdá se – tu také nebylo takzvaně košer…

Znovu musím opakovat, že stále ještě a podotýkám „naštěstí“ platí u nás princip, že dokud není podezřelý člověk pravomocně odsouzený, nemělo by se na něj pohlížet jako na viníka. A je zhola jedno, že se jedná o ústavního politika. V případě pravomocného uznání viny a prokázání toho, že byla právnická fakulta s jeho predátorským stylem lovu žen jakkoliv obeznámena, je třeba z jejího nekonání vyvodit jasnou zodpovědnost. Myslím, že by to ale minimálně byla nepřehlédnutelná kaňka na štítě této významné školské instituce, a to by bylo rozhodně škoda!

