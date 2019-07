Staňkovi by to do očí neřekli! Jana Dědečková se zarazila nad incidentem v Českém rozhlasu. A promluvila o rozdávání peněz v ČT

ROZHOVOR Informovat o Letné na ČT? Správné. Avšak rozsah vysílání byl neadekvátní vážnosti celé akce, myslí si zkušená publicistka a někdejší členka Rady ČT Jana Dědečková. Kdyby byla v Radě nyní, snažila by se prý kolegy přesvědčit, aby generální ředitel Petr Dvořák dostal místo odměny ve výši 2,42 milionu korun raději vyhazov. „Otázkou však je, zda by jiný generální ředitel dokázal ten veřejnoprávní Augiášův chlév vyčistit,“ dodává Dědečková. A pozastavila se i nad nepříjemnou situací, ke které došlo v Českém rozhlase.

Pojďme krátce k demonstraci na Letné. ČT vysílala několikahodinový pořad s komentáři Vladimíry Dvořákové či Petra Honzejka. Bylo to adekvátní? A co složení komentujících hostů, bylo vyvážené? Za Babiše tam byl Martin Komárek. Chovají se média nestranně, nebo demonstrace otevřeně podporují?

Informovat o demonstraci na Letné bylo jistě správné, vysílat však několikahodinový přímý přenos bylo neadekvátní celkové vážnosti tohoto obsahově prázdného mejdanu a oslavy morálního a politického kýče. Komentáře hostů ničím nepřekvapily. Bývalá soudružka Dvořáková a novodobý svazák Honzejk jsou spjatí stejnou ideologií jako pracovníci zpravodajství ČT, takže jsme se nemohli dozvědět nic, co bychom z obrazovky veřejnoprávní televize neslyšeli dnes a denně.

„Dokážu si představit jejich frustraci, s čím jakoby oni zápolí, a s tím, že jejich přísun informací asi nebo informovanost není tak velká jako naše, možná je to ani nezajímá nebo jsou třeba pod nějakým cíleným dezinformačním tlakem, to všechno tam figuruje,“ uvedla herečka Aňa Geislerová k rozdílu v náladách mezi hlavním městem a zbytkem země. Existuje podle vás v ČR jakási informační bariéra? A jsou čeští občané ovlivněni dezinformacemi?

A které občany máte na mysli? Ty, kteří na Letné byli, nebo ty, kteří zůstali doma?

„Na demokracii je užitečné, účinné i spravedlivé právě to, s čím se mnozí intelektuálové nedovedou smířit: jejich volební hlas je jen jeden a má stejnou hodnotu jako hlas lesního dělníka ze Šumavy, podnikatele z Třebíče nebo třeba pana Nováka z Tábora. Je proto nezbytné bojovat za to, aby tyto volební hlasy nebyly zpochybňovány a znehodnocovány. V elitářských postojích některých intelektuálů lze bohužel takové tendence odhalit. Je na občanské společnosti, aby je rozeznala a dokázala před nimi demokracii ubránit.“

To napsal v roce 2000 občan Petr Fiala jako zhodnocení novinářského a intelektuálního politického aktivismu během akcí Impuls 99 a Děkujeme, odejděte. A platí to i dnes, přestože novinářskému a intelektuálnímu aktivismu účelově tleská v pozici předsedy ODS.

„Financování karlovarského festivalu Českou zbrojovkou nás zklamalo,“ píše se v dopise, který podepsali režiséři Jan Hřebejk, Tereza Nvotová, Vladimír Michálek, Juraj Nvota, Vít Klusák nebo herci Jana Plodková, Anna Šišková, Anna Geislerová či Zuzana Kronerová. O čem podle vás svědčí nová protestní akce umělců? Domníváte se, že je příští rok na filmovém festivalu ve Varech neuvidíme?

To řešení je přece jednoduché. Podporu morálnímu kýči české šmíry zaměnit za podporu stacionářům, domovům důchodců, dětským domovům atd. atd.

Ředitel České televize Petr Dvořák si odnese mimořádný bonus ve výši 2,42 milionu Kč. Odsouhlasila to takřka jednomyslně Rada ČT. Považujete odměnu za adekvátní odvedenému výkonu? Pokud ne, co by měl Dvořák za svou práci pro ČT dostat?

Kdybych byla radní ČT, tak bych se snažila ostatní členy Rady ČT přesvědčit, aby odměnou za svou práci dostal vyhazov. Otázkou však je, zda by jiný generální ředitel dokázal ten veřejnoprávní Augiášův chlév vyčistit. Nesmíme také zapomínat, že měsíční plat radního je jeden zprůměrovaný měsíční plat v České televizi. Takže čím vyšší průměr, tím vyšší mzda za jejich jistě nelehkou a zodpovědnou práci ve jménu platících a spokojených koncesionářů!!!

Radní Českého rozhlasu dali za pravdu stížnosti posluchače na stanici Český rozhlas Plus. V pořadu Ondřeje Konráda na Českém rozhlasu Plus Názory a argumenty zazněla tvrdá kritika na ministra kultury Antonína Staňka. Petr Honzejk například prohlásil, že má vizáž a vyjadřování okresního tajemníka z 80. let. Ke kritice ministra ČSSD se přidal i další diskutující, Daniel Kroupa. A moderátor Českého rozhlasu? Na zesměšňující výroky adekvátně nezareagoval, čímž podle rady porušil kodex. Váš komentář?

Není možné, aby moderátor dovolil urážky a dehonestaci člověka, který nesedí ve studiu a nemůže se sám bránit. A není možné, aby si napříště hosté dovolili urážky, které by jistě neřekli, kdyby byl pan Staněk osobně přítomen.

Novým šéfem zpravodajství Primy se stává Martin Ondráček. Soukromá televize nyní připravuje kanál CNN Prima News, který chce denně vysílat nejméně 16 hodin zpravodajství a publicistiky. Bude podle vás tento projekt schopen konkurovat ČT24?

Domnívám se, že bude velkou konkurencí. Už proto, že v TV Prima nevnímám takovou názorovou jednotu jako ve zpravodajství ČT. Na Primě přece jen ještě není pluralita sprosté slovo. Těžké také bude sestavit spolelivý tým lidí a profesionálů. Jsme poměrně malá země a to pražské mediální smetiště je už značně přebrané. Držím palce.

V Česku existují hned čtyři novinářské ceny. Kromě Ceny Ferdinanda Peroutky, Ceny Karla Havlíčka Borovského a Novinářské ceny existuje ještě Krameriova cena, která má u mnohých novinářů punc sjezdu konspirátorů a dezinformátorů. Šéfredaktor Info.cz Michal Půr rozvířil vody, když prohlásil, že poroty těchto cen spojuje neschopnost vyhlédnout ze své názorové bubliny. Mají podle vás novinářské ceny v Česku smysl?

K prohlášení Michala Půra bych chtěla jenom poznamenat, že pokud by schopnost vyhlédnout ze své názorové bubliny byla především u léta působících tří prvně jmenovaných cen a jejich poroty by občas ocenily také někoho z konzervativního spektra, asi by nikdy nevznikla poměrně mladá Krameriova cena. Nevím, zda jakékoliv ceny mají smysl. Já si své důvěryhodné novináře najdu i bez toho, aby jim někdo zavěsil na hruď placku uznání.

