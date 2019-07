Starosta Moravské Třebové: Mám dar vidět vizionářsky

Situace ve vládě a její fungování je naprosto podobné jako fungování předešlého vedení města Moravská Třebová. Posledních osm let fungovalo neefektivně. Chtěl bych jej posunout k lepším zítřkům, míní Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci). Proč má z prvních měsíců ve funkci smíšené pocity? A jak se nejen koaliční, ale i generační obměna vedení projevuje na řízení města? Co nového zamýšlí? Nejen s tím se svěřil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Jaký máte pocit z prvních měsíců ve funkci? Nelitujete svého rozhodnutí usednout do křesla starosty?

Když se nyní téměř po osmi měsících poohlédnu zpět, musím konstatovat, že mé pocity jsou převážně smíšené, nicméně těch pozitivních je o něco více, tedy ano, věřím, že jsme na dobré cestě. Rozhodnutí je dobré, nebo špatné, a protože mám ten dar „vidět“ vizionářsky a vím, až kam lze naše město posunout, svého rozhodnutí litovat nemohu, i když jsou samozřejmě chvíle, kdy mi není vůbec do zpěvu.

Povolební jednání byla poměrně složitá. Navíc vztahy mezi koalicí a opozicí jsou napjaté již z předchozího volebního období. Jak byste hodnotil spolupráci na radnici nyní? A hlavně, co se budete snažit udělat pro změnu?

Na prvním ustavujícím zastupitelstvu 5. 11. 2018 jsem vyslovil přání, abychom opustili přežité škatulkování na opozici a koalici a začali pracovat jako tým, protože pouze jako celek můžeme dosáhnout těch nejlepších výsledků, a já pevně věřím, že velké části zastupitelů jde o rozvoj města a vytvoření podmínek pro kvalitní život jeho obyvatel. Posledních osm let fungovalo město neefektivně, protože některé kontroverzní či úplně nesmyslné věci byly prosazeny silou jedenácti hlasů a atmosféra na úřadě také nebyla optimální, protože jakákoliv iniciativa zaměstnanců byla potlačována a na jejich názory nebyl brán zřetel.

Já bych si přál co nejdříve odbourat tento způsob fungování, protože nevede k ničemu pozitivnímu a výsledky jsou pak nemastné. Mám trpělivost, ale také jen do určité míry, takže nynějším častým reakcím „to nejde“, „to je zbytečné“ apod. pomalu odzvoní. Já bych rád slyšel nápady od zaměstnanců, chtěl bych vidět jejich zapálení pro danou věc a touhu nás posunout k lepším zítřkům.

Nemrzí vás, že má koalice opět jen těsnou většinu hlasů? Vnímáte to jako nevýhodu?

Samozřejmě mě to mrzí, protože v rámci povolebních jednání jsem chtěl zapojit co nejvíce zastupitelů. Bohužel je stále faktem, že některým jedincům nejde o veřejný prospěch, ale o prospěch osobní, a podle toho se také řídí. Jako nevýhodu to nevnímám, protože nechceme nic prosazovat silou, ale po vzájemném dialogu.

Vedení města prošlo po volbách zásadní obměnou. Jak se to projevuje v praxi? Co nejzásadnějšího se pod vaším vedením změnilo a co naopak pánujete?

To je spíše otázka na veřejnost, jak tuto obměnu vnímá. Ale určitě je na první pohled velkou obměnou nízký věk a dlouhé vlasy starosty. :)

Nejzásadnější věci se stále řeší, některé už jsou ale vyřešeny. Zde bych mohl uvést například příchod nového tajemníka(ce) nebo schválení memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Zaměřuji se samozřejmě i na úřad, na spolupráci mezi odbory či zaměstnanci a rovněž naplňuji i kroky Strategického plánu města, kde mohu uvést např. předložený návrh řešení víceúčelového kulturního a společenského sálu, na kterém se již dělají přípravné práce.

Vy sám jste o generaci mladší než váš předchůdce. Chtěl byste tak vnést do fungování města i nějaké nové, modernější prvky?

Bezesporu chtěl. Přál bych si, aby se Moravská Třebová mohla pyšnit titulem „moderní obec“, a obstála tak i před spojením „moravské Athény“.

V rozhovoru pro iDNES.cz jste nastínil svůj záměr vybudovat ve městě veřejný krytý bazén, což by ale znamenalo přestat s rekonstrukcí školního bazénu nebo ho opravovat v okleštěné, úplně jiné variantě. S jakou zpětnou vazbou jste se setkal? Nakolik je pravděpodobné, že váš návrh projde?

Již nyní vím, že není třeba plýtvat další energií nad myšlenkou nového krytého bazénu, protože rekonstrukce školního bazénu pokračuje. A v rámci řešení způsobu se vyvázat ze smlouvy o dílo na rekonstrukci jsem se setkal s absolutně nepochopitelným postojem vedoucího rozvoje města, který učinil kroky poškozující zájmy města.

Do povědomí mnohých obyvatel jste se dostal jako hlasitý kritik fungování minulého vedení. Jak byste hodnotil fungování vlády, proti které na Letné minulý týden demonstrovalo nejvíce lidí od sametové revoluce?

Situace ve vládě a její fungování je naprosto podobná jako fungování předešlého vedení města Moravská Třebová.

autor: Kateřina Synková