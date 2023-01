Starostka Udženija se postavila křiku proti Ukrajincům: Závidíte jim? Vaše vizitka!

Z DEŠTĚ POD OKAP „Vidím světlo na konci tunelu, ceny energií na burzách padají na předválečnou úroveň a vím, že vláda dělá maximum pro to, abychom společně všechny těžkosti zvládli a aby z krize vyšla naše země silnější a stabilnější,“ dívá se s optimismem do roku 2023 starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

Jaký byl rok 2022 podle vás?

Především turbulentní. Na začátku roku jsem se těšila, že po parlamentní výhře SPOLU se nadechneme a budeme pracovat na změnách. Doznívala pandemie koronaviru a tak nějak jsme všichni doufali, že už je to nejhorší za námi. Ruská agrese ale dala všemu úplně jiný obrat. A následné bezprecedentní zdražování energií i inflace začala doléhat nejenom na občany, ale i na podniky a také na obce. Vyrovnat se s tím musíme všichni, i když to opravdu nebude jednoduché. Ruská agrese nejenže prohloubila hospodářskou krizi, ale byla také studenou sprchou pro všechny, kteří považovali mír v Evropě za něco neměnného. Udály se pochopitelně i pozitivní věci. Nicméně musím říct, že bych osobně uvítala, kdyby jich v tomto roce bylo daleko více.

Je pravdou, že pro pětikoalici, ale i obce a městské části byl náročný. Rostoucí inflace, ceny energií i všeho ostatního, jak se podle vás daří České republice krizi zvládat?

Vláda udělala důležité kroky a zastropovala ceny energií. Tím se podařilo dopad na občany a firmy zásadně zmírnit. Ale je jasné, že nás ještě čekají náročné měsíce. Nicméně osobně vidím světlo na konci tunelu, ceny energií na burzách padají na předválečnou úroveň a vím, že vláda dělá maximum pro to, abychom společně všechny těžkosti zvládli a aby z krize vyšla naše země silnější a stabilnější.

„Bude důležité začít vracet důvěru občanů ve stát a v jeho instituce. Vláda má být předvídatelná, umírněná a zodpovědná. A měla by vůči občanům komunikovat srozumitelně a jednotně. To tu celé roky chybělo,“ řekla jste při loňské bilanci. Jaké hodnocení v tomto ohledu máte dnes?

Když to srovnám s předešlou vládou populismu, je to lidově řečeno nebe a dudy. Vláda a Česká republika čelí největší krizi v moderních dějinách. Přesto se daří zmírňovat dopady hospodářské krize a zavádět koncepční politiku, ať už v energetice, nebo v hospodaření státu.

Na co je nutné se zaměřit v tomto roce?

Myslím, že vláda si budoucí cíl určila jasně: Nikoho z našich občanů nenechat padnout. Tedy cílenými příspěvky pomáhat rodinám s rostoucími cenami a s tím spojenými výdaji – a nezapomínat ani na firmy. Také bude důležité dotáhnout energetickou nezávislost na Rusku a najít celoevropské funkční řešení problematického fungování trhu s energiemi.

Jak Česká republika zvládla předsednictví Evropské unii, které nedávno skončilo?

Místopředseda Evropské komise Timmermans to okomentoval slovy: Zřídka jsem viděl předsednictví, které bylo úspěšnější, cílevědomější a profesionálnější než české předsednictví. A já bych tato jeho slova podepsala. Podařilo se dosáhnout mnoha diplomatických úspěchů a nastartovat důležité dohody. Jsem na nás moc pyšná.

Loni jste obhájila funkci starostky Prahy 2. Jaké úkoly vás čekají tento rok ve vaší městské části?

Čeká nás rok, který nebude úplně jednoduchý, stále nás bude zatěžovat všudypřítomné zdražování, ale věřím, že to společně zvládneme. Rok 2023 bude ve znamení ekonomické stabilizace a pomoci občanům. Na Praze 2 například díky Nadačnímu fondu Dvojka srdcem, který právě slaví pět let od svého založení. Za tu dobu pomohl stovkám lidí a rozdělil statisíce korun potřebným. Ale samozřejmě nás čeká i řada projektů. Jedním z nedůležitějších bude Nový domov – dům pro seniory i se zvláštním určením, který bude, jak pevně věřím, evropským unikátem na poli péče o naše rodiče a prarodiče. Součástí domova pro seniory by měla být také služba tzv. týdenního stacionáře, o který je v poslední době stále větší zájem.

Hlavní město Praha stále nemá koalici, politická uskupení zatím nedospěla k dohodě i přesto, že je už tři měsíce po volbách. Jak si to vysvětlujete?

Situace na magistrátu hlavního města je složitá. Voliči rozdali karty tak, jak rozdali, a je na nás, na politicích, abychom se s tím poprali a domluvili se. Vůle musí být ale na všech stranách. Zatím je extrémně náročné najít koaliční shodu především s Piráty, kteří skončili až na třetím místě. Zabetonovali se, toto období bezvládí jim jediným plně vyhovuje a ustupovat od svých požadavků zatím nechtěli. Nicméně věřím, že se během února podaří dospět k dohodě o podobě koalice. Je to v rukou nás všech, nejen SPOLU.

Nemůžeme opomenout zmíněnou válku na Ukrajině, která značně ovlivnila životy Evropanů. Česká republika Ukrajině pomohla v mnoha ohledech, ozývají se však obavy, že se vláda nedostatečně věnuje Čechům a jejich starostem. Co vy na to?

Nemyslím si to. Vláda dělá jedno opatření za druhým, aby zmírnila dopad. Oproti minulé vládě ale nedělá populistickou politiku, a to se pak hůř vykřikuje po náměstích. Pokud někdo závidí ukrajinským rodinám s dětmi, které utíkají před ruskou agresí, že uprchlíci našli dočasně střechu nad hlavu, pak je to spíš jeho vizitka než vizitka vlády.

Na čem podle vás záleží, zda válka v roce 2023 skončí?

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 16060 lidí

„Předsevzetí si většinou nedávám, ale tentokrát jsem jedno udělala a někomu to slíbila. Tento rok bych si ráda udělala zbrojní průkaz. Nemohu přeci mít kamarádku ministryni obrany a nemít zbroják,“ odvětila jste mi na otázku, jaké je vaše předsevzetí na minulý rok. Splnila jste ho? A jaké máte pro rok 2023?

Je pravda, že nepatřím mezi lidi, kteří si s novým rokem řeknou, že něco ve svém životě zásadně změní. Pokud chci něco změnit, udělám to hned. Celý rok se snažím důsledně a zodpovědně pracovat jak na sobě, tak na věcech, o které mi jde. Přesto bych ráda, abychom v tom začínajícím roce mohli z pozice úřadu Prahy 2 zajistit maximum služeb pro naše občany z Prahy 2, abychom i s úsporným režimem v našich institucích a školách zvládli energetickou krizi. Stejně tak si přeji pro Prahu fungující a stabilní vedení.

Rok 2023 zahájí volba českého prezidenta. Kdo dostane váš hlas, a proč?

Budu volit jednoho z demokratických kandidátů. Svoji preferenci nemám ještě zcela jasnou a jako mnoho jiných občanů si počkám ještě na závěrečné prezidentské diskuse.

Jaké hodnocení za dvě období ve funkci prezidenta si od vás vysloužil Miloš Zeman?

Nepatřím k lidem, kteří by si nějak libovali v neustálé kritice hlavy státu. Na to mám k této instituci přílišnou úctu. Každopádně s mnohým, co Miloš Zeman říkal a dělal, jsem nesouhlasila a nesouhlasím. Můj prezident to nebyl. Nicméně to byl prezident zvolený v přímé volbě většinou voličů a jejich vůli je třeba respektovat. O tom je demokracie, ať se nám to líbí, nebo ne.

Co byste vzkázala českým politikům a kolegům do roku 2023?

Popřála bych jim především štěstí a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2023. A ať nezapomenou, že jsme zvoleni, abychom pracovali pro lidi.

