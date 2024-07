Statisíce nových voličů se tu mohou objevit. Možná už neumí ani česky, varuje Konečná

Máme tady zajímavou zprávu – Julian Assange je na svobodě. Co k tomuto případu říci? Vím, že jste byla jednou z těch, kteří podepsali dopis pro amerického prezidenta, ve kterém jste žádali o milost pro spoluzakladatele webu WikiLeaks…

Je téměř zázrak, že se Assange tohoto výsledku dočkal i dožil. Na svých stránkách dával k dispozici informace, které chtěla americká vláda utajit. Nebo si myslíte, že by se sama pochlubila, jak z vojenského vrtulníku postřílejí vojáci v Bagdádu téměř dvě desítky civilistů? Assange odtajnil, jak američtí vojáci postříleli stovky civilistů v Afghánistánu. Případně korespondenci Hillary Clintonové z jejích nezabezpečených PC. Moc zajímavé čtení… A tak bych mohla pokračovat.

Za svou činnost byl oceněn novinářskými cenami. Za skutečnosti, které odhaloval, by před soudem měli stát ti lidé a instituce, kteří tu špínu chtěli zakrývat. Ne člověk, který ji odhalil. Věřím, že si Assange svobodu užije a nestane se mu nějaká „náhodná“ nehoda.

Sněmovna schválila korespondenční volby pro Čechy žijící v cizině. Paní poslankyně, jak byste tento krok komentovala?

Vládu nyní negativně hodnotí i její vlastní voliči. Každý den jsou lidé konfrontováni s výsledky jejich dosavadního vládnutí.

A proto ta snaha získat nové voliče z jiných destinací, kteří naši dennodenní realitu nejspíše optimálně neposoudí… A tak někdo přišel s nápadem uznat české občanství až do čtvrtého kolena. Najednou se tady objevuje potenciál statisíců voličů. Sice už mnozí z nich zřejmě neumějí ani česky, ale budou mít možnost ovlivňovat život nás, co tady žijeme.

Politické strany by také neměly mít možnost ovlivňovat parametry voleb, ve kterých se budou bezprostředně účastnit. To je, jako by si v poločase fotbalového zápasu mužstvo, které vede, prosadilo, že od druhého poločasu budou mít dvojnásobek hráčů a menší branky. No a samozřejmě tomu bude přihlížet nezávislý sudí…. nebo soud… Pozice KSČM i uskupení STAČILO! je v této otázce zcela jasná. Jsme jednoznačně proti korespondenční volbě. Za peníze daňových poplatníků si vláda může v zahraničí objednat zavádějící volební kampaně.

„Zaměstnanci bez mzdy, budoucnost hutě nejistá,“ napsala jste na Facebooku ohledně situace v Liberty Ostrava. Co více k tomu, co se tam odehrává, říci?

Zpackaná, zpackaná a ještě jednou zpackaná privatizace. Nedomyšlenost kroků různých vlád byla v průběhu let otřesná. Nejdříve rozdělení původní velké firmy NHKG ve jménu jakési konkurence, přitom konkurenci představoval pro NHKG svět, kde jsou firmy ještě mnohem větší. Nikoli Česká republika.

Poté podivnosti s privatizací do společnosti Petrcíle a nakonec prodej do rukou indické společnosti Mittal. NHKG je ukázkou toho, že pravicové slogany o lepším fungování soukromého vlastnictví jsou iluzí, a to zejména u velkých, strategických společností. A nikomu nepřišlo divné, že energetické hospodářství se vyvede ze společnosti a nechá si ho předchozí vlastník. A nikdo to nechtěl slyšet, když na to upozorňovali jak odboráři, tak naši zastupitelé. A jako negativní předchozí příklad uváděli, že stejná chyba se udělala při privatizaci další strojírenské firmy, Vítkovic. Ty stojí, respektive to, co z nich ještě zůstalo, na dohled od Nové huti. Nikdo mi nevymluví, že je to náhoda.

Když se podíváte, které strany byly u těchto privatizací, není možné je nechat dále připravovat rozprodání dalších oblastí. Teď by se jim líbilo zdravotnictví a sociální služby. A proto i v tomto kraji budeme jako KSČM součástí koalice STAČILO!. Naši kandidáti jsou připraveni na volby s programem, který další privatizace veřejných služeb nepřipustí! A váš hlas si v krajských volbách jednoznačně zaslouží – pojďme už konečně pro tento kraj udělat něco užitečného než se jen spoléhat na slibované dotace z Bruselu. Tento kraj byl v minulosti znám tvrdou prací, ale také poctivými lidmi. Pojďme to jak v krajských, tak v následujících parlamentních volbách dát do pořádku. Nepořádkům a nepravostem STAČILO!

„Nikdo nechceme, aby naši soukromou komunikaci e-mailem, WhatsAppem a dalšími komunikačními prostředky prohlížel nějaký bruselský úřad. Je nehorázné, že vláda se nechce postavit proti této směrnici a pouze se zdrží,“ napsala jste také. Domnívám se, že řada lidí možná ani neví, o co vlastně jde. Můžete to prosím pro naše čtenáře vysvětlit?

Touto směrnicí se dává přístup firmám, kdy mnohé z nich mají sídlo v USA, aby se naše soukromá korespondence, která je dnes aplikacemi kódovaná, dala prolomit. Uvádí se, že se tak povede boj s dětskou pornografií, obchodováním se ženami, pašováním drog. Že se ale takto tyto organizace, o kterých se dnes mnoho neví, dostanou i k vaší soukromé korespondenci. A dnes už běžně používáte mobilní telefony pro bankovní operace…

Za mě má k těmto informacím mít přístup pouze policie po prokázání, že se jedná o oprávněné podezření, na základě důkazů. Nehledě k tomu, že takto připravovaný software bude snadněji zranitelný pro hackery. Kteří budou využívat tzv. zadní vrátka, kterými se dají posílané informace odkódovat.

Vy jste se v televizní debatě názorově střetla s ministrem Rakušanem, kterého jste označila za „sraba“, a to v souvislosti s předvánoční tragédií na filosofické fakultě. Co k tomuto případu s odstupem několika měsíců říci ve světle nových informací, které veřejnost dostala?

K prošetření tohoto zákroku je zřízena i sněmovní vyšetřovací komise. Je otázkou, co vyřeší… To, že je ministr Rakušan, řekněme, „méně odvážný“, dokládá i jeho neschopnost zajistit dostatek prostředků pro své ministerstvo. Patří pod něj nejen policie, ale i hasičský záchranný sbor. A ten se díky jeho nečinnosti dostává do problémů s financemi.

Hasičský sbor už musí na svůj provoz používat prostředky určené na investice. Jak mám informace z průběhu krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde toto téma otevřel předseda klubu KSČM Josef Babka, bylo řečeno, že financování je zajištěno pouze do června. A i to je důsledek konsolidačního balíčku této vlády. Navíc vzhledem k mimořádnému počtu výjezdů v tomto kraji z důvodů prudkých bouřek minulý týden se prostředky vyčerpají ještě rychleji.

A ministr měl proto jednat mnohem dříve a zajistit dostatečné finance včas. Tak ohrožuje stovky hasičů při zásazích. A tisíce občanů, kteří mohou potřebovat jejich pomoc. Stejně jsou na tom s nedostatkem financí i příslušníci policie. A to je další důvod, proč by ministr Rakušan měl podat demisi. Protože svůj resort totálně nezvládá. A případ střelby na filozofické fakultě to jen dokládá.

„Proč se stále na Ukrajině nejedná o míru?“ Takovou otázku pokládáte ve svém pořadu „Bez obalu“. Takže proč tedy? A co říci k nedávné mírové konferenci ve Švýcarsku?

Protože si Spojené státy a jejich spojenci mír nepřejí. A záměrně se nezveřejňuje historie od roku 2014, kdy na Ukrajině docházelo k napadání ruského etnického obyvatelstva a počet obětí civilních obyvatel se uvádí na čtrnáct tisíc.

Česká mainstreamová média o těchto okolnostech cudně mlčí. Maximálně dají prostor některým evropským politikům, kteří se k tématu vyjadřují. Jako to udělali v případě německého kancléře Scholze, který prohlásil, že prý Putin tento a další návrhy nemyslí vážně.

K tomu pak můžeme najít komentář amerického ekonoma, univerzitního profesora a poradce generálního tajemníka OSN prof. Jeffreyho Sachse. Ten takový přístup ostře odmítl a zařadil Putinův návrh do kontextu jeho dřívějších návrhů. Podle Sachse jich bylo zatím pět a všechny byly odmítnuty USA.

Sachs připomíná, že velkou strategií Spojených států od konce studené války byla snaha oslabit Rusko. Již v roce 1992 tehdejší ministr obrany Richard Cheney zdůraznil, že po porážce Sovětského svazu by mělo být „rozsekáno i Rusko“. Spojené státy proto navzdory slibům, které daly Gorbačovovi a Jelcinovi, že se NATO neposune východně od Německa, se snažily obklíčit ruskou flotilu v Sevastopolu členskými státy NATO: Ukrajinou, Rumunskem (člen NATO od 2004), Bulharskem (člen NATO od 2004), Tureckem (člen NATO od 1952) a Gruzií.

A proto je potřeba na situaci na Ukrajině pohlížet i v tomto širším historickém kontextu.

Srbský prezident Aleksandar Vučić podle některých médií údajně varuje, že od velké války v Evropě nás dělí tři až čtyři měsíce. Souhlasíte s tím, že situace může být až takto tragická?

Snažím se takové vyjádření vždy brát vážně, protože tito lidé v těchto pozicích již mají relevantní přístup k informacím, které nejsou veřejně dostupné. Ale je snad zcela jasné, že pokud bude vše pokračovat v zajetých kolejích – tedy více zbraní, více munice, více peněz na válku – pak se skutečně může stát, že se více přibližujeme k rozhoření velkého konfliktu. S naprostým zděšením jsem četla prohlášení šéfa NATO, že uvádí do pohotovosti jaderné zbraně. Já nechci žít ve válečném napětí, ale v míru! Je třeba říct všem války chtivým politikům a stranám STAČILO!.