Stíhačky, které chce Černochová: Pavel Růžička ukázal cenu. Pro Česko obrovskou

„Když jsem četl vyjádření české vlády k raketám v Polsku, říkal jsem si, že na některé ministerské funkce by se měly dělat psychotesty. Ti lidé to těžce nezvládají, jsou to nevyrovnaní lidé, kteří jednají pod stresem emotivně a ne v zájmu České republiky,“ vytkl vládě poslanec hnutí ANO a místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička. Výcvik ukrajinských vojáků je podle něj logický. A nákup stíhaček? Poslanec doufá, že ve vládě dostanou rozum.

reklama

Anketa Dáte za Vánoce (v součtu výdajů) letos víc než loni? Ano, víc 8% Přibližně stejně 21% Ne, méně 71% hlasovalo: 6033 lidí

Výcvik a pobyt vojáků (asi čtyři tisíce) vyjde na téměř miliardu korun. Protože se jedná o akci Evropské unie, která na výcvik na svém území vyčlenila na 40 milionů eur, je si Růžička jistý, že část nákladů se České republice zase vrátí. Zatím není jasné, kolik, ale domnívá se, že celá nebo větší část těchto financí. „Výcvik se přesunul do mise Evropské unie, kde takový výcvik provádí více států,“ podotkl.

Po roce válce ve stejném bodě. Bojuje se na Donbase

Ohledně dění na Ukrajině se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil už několikrát. „Od začátku říkám, že každá válka je špatná. Ten, kdo si libuje v tom, kolik lidí bylo zastřeleno nebo zmrzačeno na jedné či druhé straně, je prostě blbec. Mrzí mne, že nevznikla diplomatická dohoda, že musejí umírat lidé. Od února se nacházíme v bodě nula. Máme kompletně zničenou infrastrukturu Ukrajiny, spousta lidí přišla o život, spousta opustila své domovy a dostáváme se do situace, kdy se zase válčí na Donbase, kde se válčilo od roku 2014. Za rok se nic nevyřešilo, ať ze strany Ruska, tak ani ze strany Ukrajiny,“ popsal s tím, že všichni do konfliktu investovali neskutečné peníze.

Už od začátku také upozorňoval, že válka bude trvat dlouhou dobu. Je to tím, že strany zatím nevyjednávají? „Stále zde postrádám evropskou či světovou personu, která bude schopna dostat strany k jednacímu stolu. Každá válka se musí ukončit příměřím a jednáním a i tady to bude stejné. Akorát samozřejmě dnes, když se řekne, že se má jednat s Ruskem, tak si každý myslí, že se Ukrajina rozeběhne a skončí v Moskvě. Tak to ale nebude. Rusko má navíc dostatek potencionálu jak válečné techniky, tak lidské síly, že dokáže válku v této podobě vést dalších pět let,“ sdělil s tím, že ruské sklady jsou plné munice – ne sice „chytré“ munice, ale běžné, které mají dostatek, takže jsou schopni Ukrajinu další tři roky odstřelovat.

Domnívá se rovněž, že Rusko už nerealizuje útočnou válku. „Zakopali se do pozic, aby snížili počet mrtvých, protože kdo útočí, má dvakrát až třikrát větší ztráty. A budou Ukrajince ostřelovat. Chtějí Ukrajinci dalších pět let v tomhle žít, aby měli vše rozbité? Je nutné sednout za jednací stůl,“ vyzval poslanec hnutí ANO.

Fotogalerie: - Podpora protestujících v Číně

Psychotesty pro ministry?

Jaké je vyslovit, že by se i s Ruskou federací mělo vyjednávat, si nedávno na vlastní kůži vyzkoušel francouzský prezident Emmanuel Macron. Nechal se slyšet, že se bude muset s Putinem vyjednávat o bezpečnostních zárukách. „Podobně to řekl i Henry Kissinger (bývalý americký ministr zahraničí, pozn. red.) a já souhlasím s ním i s Macronem. Ti, kdo říkají opak, jsou blázni, kteří si myslí, že Ukrajina doběhne do Moskvy, ale nedoběhne. Když jsem četl vyjádření české vlády k raketám v Polsku, říkal jsem si, že na některé ministerské funkce by se měly dělat psychotesty. Ti lidé to těžce nezvládají, jejich výroky - ministryně obrany, ministra zahraničí, který mazal tweet… jsou to nevyrovnaní lidé, kteří jednají pod stresem emotivně a ne v zájmu České republiky,“ vytkl Pavel Růžička.

Jak se jako místopředseda výboru pro obranu dívá na současnou migrační vlnu, která do Česka míří z Blízkého východu? „Shodou okolností jsem se vrátil ze setkání Visegrádské čtyřky v Bratislavě, kde byla migrace projednávána a prioritou je ochrana Schengenského prostoru. I maďarsko-srbská hranice je vnímána jako problém a Maďaři chtějí situaci řešit, protože migranti jsou na maďarskou policii agresivní. Hodlají měnit zákony tak, aby mohli bez problémů použít na svoji obranu zbraň,“ shrnul postřehy z jednání a poznamenal, že se jedná o obrovsky složitý problém. „Slováci jsou na nás naštvaní, že na hranici probíhají kontroly, které jsou ale pro nás dobré. Kdybychom je nezavedli, zavedli by je Němci a migranti by zůstávali v České republice. V rámci prevence s tím, co dělá Rakušan (Vít, ministr vnitra, STAN, pozn. red.), souhlasím,“ uvedl. Sám přes slovensko-českou hranici jel ze zmíněné Bratislavy a zažil zdržení asi pět minut.

Česká republika, co se týká prevence, tedy dělá z jeho pohledu dostatek. „Je otázka, jak pracuje Frontex, na který byla při setkání slyšena obrovská kritika. V rámci domluvy musíme řešit, zda je třeba pomoci s ochrannou východní hranice, zda budeme požadovat, aby ochránili Schengen. Nám nic jiného, než ochrana vlastní státní hranice, nezbylo, ať už se to Slovákům líbí, nebo ne. Tak to je,“ podotkl. Avšak toto opatření může Česká republika prodlužovat maximálně půl roku. Co potom? „Probíhají intenzivní jednání mezi cizineckou policií České republiky a Slovenska a určitě k nějakému kompromisu dojdou. Ředitel cizinecké policie ujišťoval, že se za tři měsíce situace na východní hranici uklidní, stane se stabilní a nebude docházet k masové migraci,“ řekl.

Fotogalerie: - Jmenování soudců

S výsluhami citlivě

Není tomu tak dlouho, co Růžička kritizoval chaos v řízení a úkolování jednotlivých složek státu od policie až po hasiče s tím, že dostávají rozporuplné informace a pokyny. Nyní vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů řeší, zda má prodloužit dobu pro získání výsluh policistů z 15 na 20 let. Podle Růžičky udělali vládní policisté vůči policistům, vojákům i hasičům vstřícný krok, když jim zvýšili platy. To si určitě zaslouží,“ upozornil s tím, že výsluhy se týkají jak policistů, tak vojáků, a proto je nutné k nim přistupovat citlivě.

S prodloužením odpracované doby pro získání výsluh však souhlasí. „V principu s tím souhlasím. Patnáct let je pro policisty doba, kdy se v kariéře dostane na vrchol, stát ho vyškolil a je z něj dobrý policista. A pak odejde. Ale když odejde po patnácti letech, dostane z platu nula nula prd, pro něj je důležité odsloužit dvacet a více let, pak dostane více,“ vysvětlil a sám přiznal, že od policistů po dvaceti letech odešel. Nevnímá jako problém prodloužení o pět let, podle něj více záleží na kolektivu a služebním místě.

Minule se rovněž vyjádřil k nákupu nadzvukových stíhaček F-35 a rozebral důvodu, proč není pořízení těchto strojů pro Českou republiku výhodné. Zkritizoval na setkání s ministryní obrany Janou Černochovou neprofesionální prezentaci stíhaček, která byla založena na neaktuálních či fiktivních údajích a dále připomněl, co tam zaznělo z úst ministryně – tedy, že se politicky rozhodla a chce nakoupit F-35, aby si Česká republika udělala u Američanů oko. Nákup stíhaček vláda schválila, avšak poslanec stále doufá, že k samotnému nákupu nedojde a zvítězí zdravý rozum.

Růžička: F-35? Doufám, že k nákupu nedojde

Dostal se totiž k analýze pro americké kongresmany, která hodnotila stíhačky F-35 v listopadu 2022. Vypracovala ji vládní agentura GAO a report předala výboru kongresu. „Vyšlo v ní, že letová hodina F-35 stojí v přepočtu 986 tisíc – tedy skoro milion na jednu letovou hodinu, což je neskutečný zářez pro Českou republiku. Na to nemůže nikdo přistoupit. Konečně se dostáváme do fáze, kdy máme ověřené ceny. Ve vojenském doporučení nám tvrdili, že letová hodiny stojí 25 tisíc dolarů – dnes už 42 tisíc, ale tak to není,“ vytkl.

Vadí mu rovněž, že Česko nezná ceny stíhaček F-35, za které je od Američanů koupí, cenu výzbroje a nikdo nespočítal, na kolik vyjde změna infrastruktury, systémů i základen. Nevyřešili ani otázku hlučnosti a další problémy, kterých je dle Růžičky mnoho. „Ale co je důležité, že ministerstvo obrany napravuje zásadní chybu a konečně začalo vyjednávat ohledně Gripenů (které Česká republika používá k obraně vzdušného prostoru, pozn. red.) ze Švédska. Prvně nezačali jednat se Švédskem a veřejně řekli, že chtějí F-35… až teď konečně začali jednat se švédskou vládní agenturou, protože ministerstvo obrany si myslelo, že smlouvy na Gripeny, které končí v roce 2027, se budou prodlužovat automaticky,“ vysvětlil.

Až Švédové upozornili, že prodloužení musí dohodnout obě smluvní strany. Znamenalo by to, že v roce 2027 by Češi odevzdali stíhačky Švédům a americká letadla mají být pořízena do roku 2035. „A kdo by chránil náš vzdušný prostor? Dnes s agenturou už jednají, ale já věřím, že k nákupu stíhaček nedojde. Gripeny jsou pro ochranu vzdušného prostoru dostačující a doufám, že tady budou létat dál,“ dodal.

Psali jsme: Babiš premiér a Okamura ministr zahraničí. Co byste dělali? V prezidentské debatě, bez Babiše, zavládl děs Ukrajina dostane novou zásilku zbraní z USA. A Rusku už prý došly íránské drony Generál Pavel: Sekanou vám neupeču. Radši řeknu, co budu dělat „Ku*va, proč asi máme auto narvané pod stromem.“ Nebezpeční novináři na Ukrajině

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama