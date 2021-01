Sudlice a Babiš do Vltavy? Tohle nemůže skončit dobře, tlak v papiňáku narůstá, obává se rocker Štěpánek

ROZHOVOR „Ani bych se nedivil, kdyby některým zoufalým lidem už došla trpělivost, popadli sudlice a cepy a Babiše a spol. naházeli do Vltavy,“ říká hudebník Petr Štěpánek a zmiňuje „covidovou diktaturu“. Vrací se k fotce, kterou vyfotil v restauraci v Poslanecké sněmovně, a zmiňuje „pitomce“, kteří prý jeho glosu k ní záměrně překrucovali. Nešetří, jak sám říká, „bývalého kombajnéra Šlachtu“ ani Miroslava Kalouska. „Kalouskovi nevěřím ani pozdravení, zvláště pak pokud je u toho pokrokářsky zahalený v tibetské vlajce,“ říká a zmiňuje zhruba deset let starou historku.

reklama

Anketa Premiér Česko – Slovenska, který má Váš respekt: Edvard Beneš (od 26. září 1921) 13% Jan Syrový (od 22. září 1938) 2% Klement Gottwald (od 2. července 1946) 1% Lubomír Štrougal (od 28. ledna 1970) 15% Marián Čalfa (od 10. prosince 1989) 3% Andrej Babiš (od 6. prosince 2017) 66% hlasovalo: 1117 lidí

Vaše fotka z Poslanecké sněmovny, konkrétně z tamní restaurace obletěla doslova celý internet, objevila se v řadě médií. Bylo pro vás velké překvapení, když jste zjistil, že v Poslanecké sněmovně můžete spolu s dalšími bez problému poobědvat, zatímco restaurace po celé ČR jsou už řadu týdnů zavřené?

Ne, vůbec ne. Jen mi to přišlo tak kouzelné, že jsem neodolal a tu pohodičku si vyfotil. Ale abychom si rozuměli. Mě nepohoršuje, že poslanci jedí ve své restauraci, ostatně naobědval jsem se tam taky, mě pohoršuje, že ostatní restaurace jsou zavřené. Z rozhodnutí právě těch, kteří v té své tak spokojeně debužírují.

Jaké byly reakce na zveřejnění této fotky?

Jsem zvyklý, že mě čte hodně lidí. Počítadlo lajků a sdílení se na mém facebookovém profilu hodně točí často. Ale tohle jsem ještě nezažil. To byl masakr. A dodávám, že nemám žádný bezlimitní profil, jako mají politici nebo nějaké celebrity, ale úplně normální osobní profil jako každý jiný smrtelník, to znamená s limitem pět tisíc přátel.

Evidentně jsem ve zkratce pojmenoval přesně to, co lidi nejvíc štve. Totiž ten dvojí metr, respektive nesmyslnost některých vládních opatření. Našli se ale i pitomci, nepřekvapivě třeba na Cemperově webu manipulátoři.cz, kteří tu moji glosu záměrně překrucovali. Že prý se mýlím, neboť poslanci nedělají nic nezákonného, neb jedí ve své závodní jídelně. Člověk musí mít v hlavě fakt hodně vymeteno, aby polemizoval s něčím, co jsem nenapsal, neřekl a ani netvrdím. Naprostá většina čtenářů ale pochopila, že jde o ten dvojí restaurační metr. Fakt, že svoji poslaneckou restauraci prohlásí za závodní jídelnu, na tom nic nemění. Spíše naopak.

Tento týden se v médiích objevila informace o dalším porušení vládních nařízení. Tentokrát se do hledáčku dostali například Paroubek, Hnilička nebo Šlégr. Lze vyšší frekvenci nerespektování pravidel nejen u VIP přisoudit tomu, že už to prostě lidi přestává bavit? Že už nemůže vláda spoléhat na jejich spolupráci? Nebo tady máme papalášství, lidově řečeno, jak vyšité?

Politici sami nevěří tomu, co nám ostatním ordinují. Proto se takhle chovají. Však si to maličko zrekapitulujme.

Zatímco prostý lid nesmí do restaurací a hospod ani páchnout, v té vyšehradské se ministr zdravotnictví Prymula spolu s dalšími vyvolenými z politických a byznysových kruhů domlouvá výnosný soukromý kšeft na covidové testy.

Zatímco amatérští sportovci mají v důsledku vládních opatření přístup na sportoviště buď zcela zapovězený, nebo tragicky znesnadněný, vrchní vládní sportovní bafuňář a poslanec vládního hnutí ANO Hnilička si užívá na teplické narozeninové párty.

Milan Hnilička BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zatímco policajti po celé zemi kdekoho včetně exprezidenta buzerují a pokutují kvůli porušování vládních opatření, bývalý policejní prezident a současný šéf policie v Libereckém kraji Husák si debužíruje spolu s Hniličkou.

Zatímco všechny restaurace a hospody po celé zemi musejí mít zavřeno, poslanecké a senátorské restaurace v Parlamentu vesele frčí dál. Pardon, zapomněl jsem, jsou to závodní jídelny.

Tohle nemůže skončit dobře. Tlak ve společenském papiňáku narůstá. Někteří lidé melou kvůli vládním opatřením z posledního. Nejsou naštvaní, to je slabé slovo, ale – omlouvám se – doslova nasraní. A omluvou pro vládu není, že politici v jiných zemích jsou stejně pitomí a stejně alibističtí. Spíš je to tak, že stejně jako ti naši žijí v ulitě svých vládních paláců.

Psali jsme: Petice za odvolání Milana Hniličky z postu předsedy Národní sportovní agentury Hnilička rozděluje sedm miliard do sportu a jezdí na mejdany s divnými lidmi, rozčiloval se v ČT Ivan Bartoš Pánové musí nést následky, vzkázal Babiš po party u Bendy. A Hnilička složil poslanecký mandát Hnilička nabízí 50 tisíc Člověku v tísni, aby uchlácholil Babiše

Dodávání vakcíny zpomaluje, jsou problémy kolem AstraZeneky, už i v ČR se šíří mutace covidu z Británie. Jak vy současnou situaci vidíte? Jak ji podle vašeho názoru zvládá vláda a jak EU?

Anketa Dostane se Robert Šlachta se svým hnutím Přísaha do Poslanecké sněmovny? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 9198 lidí

Evropská unie opakovaně prokazuje, že je to uskupení úplně na pendrek. A Babišova vláda? Parta ignorantů bez minima sociální inteligence. Doslova si koledují o občanskou neposlušnost. A ani bych se nedivil, kdyby některým zoufalým lidem už došla trpělivost, popadli sudlice a cepy a Babiše a spol. naházeli do Vltavy.

Podle Romana Prymuly by si ČR měla sama nakoupit vakcíny proti covidu a nespoléhat jen na EU. Zmínil ruskou vakcínu Sputnik. Co vy na to?

Krásně to vyjádřila moje kamarádka Zuzka Majerová. Mimochodem, to je ta poslankyně, se kterou jsem v poslanecké restauraci obědval a které pak její poslanečtí kolegové posílali sprosté esemesky. Cituji, myslím si to samé:

Podmiňovat nákup vakcín, a zvláště pak za situace, kdy jich je na trhu nedostatek, tím, že nesmějí pocházet z „nevhodných“ zemí, je projevem pokročilé politické idiocie. Vakcína nemá ideologii, je buď účinná, nebo neúčinná, dobrá, nebo špatná. Je to hanba, pokud to naši či unijní politici provozují. Na jednu stranu se zaklínají, že na každém životě záleží, a ve jménu téhle mantry svými opatřeními likvidují celé obory lidské činnosti. Na druhou stranu klidně nechávají lidi umírat kvůli nedostatku vakcín, protože z ideologických důvodů odmítají ty, které pocházejí z „nevhodných“ zemí. Je to vrcholné pokrytectví, ba přímo zločin.

Psali jsme: Prymula chce Sputnik, Jakub Janda zděšen. Připomíná škraloup Vakcína Sputnik: Jedovatá slova Čechům z Bruselu. Půlka lidí se naštve. Možná Až si to Evropa uvědomí... Nové info k Putinově vakcíně. Silné argumenty Proč nemůžeme schválit ruskou vakcínu Sputnik? Ředitelka SÚKL odkazuje na EU

A co říci na aktuální vládní nařízení proti šíření covidu-19?

Říkám tomu covidová diktatura. Když to nejde silou, zkusíme to ještě větší silou. Utahování šroubů nefunguje, tak je utáhneme ještě víc. Směšné. Hloupé. Neúčinné. Lidé už tuhle vládu respektovat nebudou. Poztrácenou důvěru nelze obnovit. Nic dobrého nás nečeká.

Vůbec se nedivím, že už se zcela otevřeně mluví o tom, že celé je to záměr, jak ty malé přivést na buben, aby si to ti velcí mohli za babku koupit.

Když odbočíme, blíží se volby do Poslanecké sněmovny a prezident Miloš Zeman naznačil, že sestavením vlády po volbách nepověří vítěznou koalici, ale vítěznou politickou stranu. Komentátor Erik Tabery se na stránkách Respektu ptá, zda Zeman ukradne další volby. Už teď proto vyzývá k tomu, aby lidé volili opoziční bloky. Váš komentář?

To úplně poslední, co lidé potřebují, jsou rady tohohle legračního, nerespektovatelného trouby Taberyho.

Má prezident podle vás v plánu znejistit opozici?

Ano. Dělá to už osm let.

V těchto dnech oznámil svůj úmysl kandidovat s novým hnutím Přísaha Robert Šlachta. Vy se ale podle toho, co jste napsal na svůj facebook, stavíte k jeho osobě dost kriticky. Proč? A jaké má podle vás šance ve volbách uspět?

Tihle nešťastníci, kteří namísto politického programu nabízejí boj proti korupci, jsou pro společnost absolutním neštěstím. Šlachta je jen dalším v řadě. Namísto souboje idejí a programů tady pak máme přeboje, kdo na druhého vyhrabe víc špíny a kdo tomu druhému vylije na hlavu víc sraček. Skončí to vždycky stejně. Nešťastník volá, volte mě, protože ti ostatní kradou.

Pár pitomců, kteří na to naskočí, se vždycky najde. A výsledkem pokaždé je, že nová košťata z nešťastníkovy stáje nakonec kradou úplně stejně jako ti předtím. Korupce tu byla, je a bude. Jediný opravdu účinný způsob, jak se dá omezit, je, že zmenšíme na minimum množství peněz, které protékají veřejnými rozpočty a o jejichž rozdělování rozhoduje nějaký politik či úředník.

Když se bývalý kombajnér Šlachta za pomoci stovek policistů, nočního vpádu na vládu, beranidel, desítek kilogramů zlata a autistického Ištvana a jeho prokurátorské junty naposledy opravdu, ale opravdu zviditelnil, skončilo to po létech všemožných soudů nakonec totální blamáží v podobě nezdaněných kabelek. Jako „vedlejší efekt“ ovšem proběhl politický mocenský převrat, ze kterého se tahle země nevzpamatovala dodnes. Nečas byl mizerný premiér a špatný předseda strany. Zasloužil si politickou porážku, které by se také nepochybně dočkal. Ale ne tuhle ištvanovsko-šlachtovskou, prokurátorsko-policejní prasárnu. Polovina mé poslední knížky Pád modrého ptáka je právě o tom.

Psali jsme: FOTO Šlachta navštívil Pasohlávky. Auty dorazily stovky lidí Tohle vyjde! Šlachta a Přísaha: Protřelý hlas promluvil. A bublá Nečas Je jen jeden národ! Šlachta představil hnutí Přísaha Šlachta do Sněmovny. Jména, odposlechy, nezalepené obálky plné peněz. Ještě pět dnů a řada poslanců může zažít to nejhorší ráno

Miroslav Kalousek, který se vzdal svého poslaneckého mandátu, mimo jiné říká, že dělá krok pro maximalizaci volebního zisku pravostředové koalice, které přeje vítězství. Má koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 šanci? Nebo jí hrozí ještě do voleb rozpad už kvůli tomu, že mnozí poukazují na výnosy TOP 09 a ztráty ODS?

Kalouskovi nevěřím ani pozdravení, zvláště pak pokud je u toho pokrokářsky zahalený v tibetské vlajce. A to spojenectví fialových ptáků, fráterníků a Kalouskových sirotků? Říkám tomu krajně středová koalice. To, že se ODS odebrala za lidovci a topkou do levého středu, je obrovská příležitost pro Trikolóru. Napravo je zcela volno.

Kalousek chce předávat dál své zkušenosti. Do jaké míry podle vás končí v politice? Je možné, že takto odstartoval prezidentskou kampaň? Nebo chce do Senátu?

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Povím vám historku, která Kalouska definuje. Mohlo to být tak na přelomu let 2002/2003. Já byl tehdy místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Špidlova socanská vláda naprosto zběsile usilovala o naše odvolání. Při hlasování ve Sněmovně nás ale kromě jiných podrželo také několik lidovců okolo Kalouska. Pak jsme se potkali na nějaké párty a já mu za to poděkoval. A on pravil: „Pane Štěpánku, neděkujte mi, já to neudělal pro vás, ale proto, že to bylo výhodné pro mě.“ O pár měsíců později už si Kalousek spolu s dalšími 89 poslanci tehdejší vládní koalice (ČSSD, KDU-ČSL, Unie svobody) vytřel zákonem zadek a hlasoval pro naše odvolání. A já tak i kvůli němu mám už osmnáctým rokem postaráno o zábavu, neb kauza našeho nezákonného odvolání stále ještě není úplně dořešená. Již čtrnáctým rokem běží soud o to, jak vysoké nakonec bude odškodnění nezákonně odvolaných radních.

Miroslav Kalousek vždycky udělá pouze to, co je výhodné pro něj. Nyní zavětřil, že pro něho nebude výhodné, aby byl jakkoli spojován s očekávatelně nemastným výsledkem podzimních voleb. Myslím výsledek oné krajně středové trojkoalice. Naopak, uvolnil si ruce. Možné je všechno.

Když bylo možné, aby se vrchní pytlák Kalousek po Schwarzenberkově boku stal výkonným praporčíkem pravdy a lásky, nebo když bylo možné, že sám Schwarzenberg, politický turista a nejprve ministr zahraničí za podměrečné ultralevicové Zelené v Topolánkově a posléze pro změnu za nejpravicovější topku v Nečasově vládě – rozuměj nejneoblíbenější vládě, jakou jsme kdy měli –, se po několika týdnech kobercového mediálního náletu stal pretendentem prezidentského úřadu, když tohle vše je možné, nevylučuju vůbec nic.

Psali jsme: Jak to chodilo za Topolovy vlády: Ty chceš bačovat evropské prachy? Kalousek tě podřízne jak ovci Kalousek: Babiš? Jde na velkou stranu, zapomene toaletní papír a nakonec zjistí, že si nesundal kalhoty Vzpamatujte se. Přece nemůžete být takové ovce... Kalousek složil mandát a hned udeřil na národ „Nejchytřejší hajzl, alkohol, hazard, stovky obětí!“ Na Kalouska se valí špína

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.