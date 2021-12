Tak proto chtějí všechny naočkovat. Zle Kubkovi? Kdo seje vítr, sklízí bouři. Flegra znám, zlý není, zde je pravda. Doktor Hnízdil zúčtoval

Tlak na stoprocentní proočkovanost je snahou zamést stopy. Když budou všichni očkovaní, nikdo už nikdy nezjistí, jak by na tom byli ti, kteří se očkovat nenechali. „To nelze dopustit, celá pracně budovaná konstrukce covidismu by se zhroutila,“ tvrdí lékař Jan Hnízdil. Navíc upozorňuje, že to, co se tu pod tlakem pere do lidí, na nádražích a v obchodních centrech, s loterií o tenisky nebo mobil, nemá s očkováním nic společného. Nový premiér a ministři dál nosí respirátory, dál s námi hrají hru na Covid. Respirátor zakrývá tvář, ale odhaluje charakter. Snadněji se v něm lže. Dokud ho nesundají, nepoznáme jejich pravou tvář.

Letošní rok jsme začínali se zcela uzavřenou zemí, jeho konec byl ve znamení střídání vlád. Myslíte si, že Andreji Babišovi zlomilo politický vaz to, co souviselo s koronavirovou epidemií, tedy spousta přijatých omezení, která dusila společnost, zatímco mnozí se nemohli dočkat volnosti a změny, kterou slibovalo pět stran, které se v pátek 17. prosince ujaly vlády?

Andreji Babišovi a jeho partě – Schillerová, Hamáček, Havlíček,Vojtěch a další – zlomily vaz nesplněné sliby a lži. Pro psychopata je typické, že lže tak přesvědčivě, že je přesvědčený o tom, že nelže. Lež má ale krátké nohy. Po dvou letech koronahysterie začíná být většině lidí jasné, že o Covid tady nejde. Není to problém medicínský, ale mocensko-politický. PCR testy nevypovídají o tom, že je člověk nakažený, nakažlivý nebo nemocný, přesto jsou na základě počtu pozitivně testovaných přijímána drastická represivní opatření. Ta nejsou vyhodnocena a zdůvodněna. Když Nejvyšší správní soud v létě 2021 zrušil nošení roušek, nevysvětlil ministr Vojtěch jejich význam, ale prohlásil „vždyť je nosí všude“. Když něco dělá hodně lidí nebo hodně zemí, ještě to neznamená, že to nemůže být pitomost. Covid je globální nákaza strachu a pitomosti. Přenáší se internetem. Kdyby někdo před dvěma lety jel sám v autě nebo šel v parku a měl nasazený respirátor, tak skončí na nejbližší psychiatrii s diagnózou fobie, úzkostná ataka. Dnes je takový člověk vzorem poslušnosti a ohleduplnosti. Šílenství se stalo normou. Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 22267 lidí

Podzimní volby přinesly kuriozitu, že vzhledem k více než milionu propadlých hlasů vznikla vláda, kterou volilo pouze 43 procent těch, co přišli k volbám, tedy menšina, a z celkového počtu oprávněných voličů jen 28 procent. Může dát navzdory tomu zemi do pořádku a co pro ni vidíte jako nejtěžší a nejdůležitější úkol?

To se obávám, že nemůže. Vinu bude svalovat na Babiše a Covid. Stejně jako Babiš svaloval vinu a vlastní neschopnost na vládu předchozí a Covid. Utěšuji se, že víc pitomostí, než nařídila vláda vystrašeného Babiše, vláda premiéra Fialy nepřekoná, ač se o to snaží. Pokračuje v povinném testování, trasování, omezování kontaktů, tlačí na povinné očkování. Jedou podle globálních covidistických not. Cílem je lidi vystrašit, zbídačit, zotročit, udělat závislé na státu. Za necelé dva roky psychopati v čele vlád rozložili zdravotnictví, školství, kulturu, ekonomiku, právo... Stačilo vyvolat strach, poštvat lidi proti sobě. Profesor Fiala je, na rozdíl od Andreje Babiše, dostatečně inteligentní, aby si byl vědom, že Covid je blamáž. Na druhou stranu to nemůže veřejně přiznat, protože by tím hněv lidí, kteří se nechali oklamat, obrátil proti sobě. Nezbývá mu než slibovat. Pro mě je zásadní zdánlivá maličkost – nonverbální komunikace. Premiér a ministři dál nosí respirátory, dál s námi hrají hru na Covid. Respirátor zakrývá tvář, ale odhaluje charakter. Snadněji se v něm lže. Dokud ho nesundají, nepoznáme jejich pravou tvář.

Vybavuji si, že jste kdysi ve svém lékařském desateru doporučoval neposlouchat projevy politiků, protože šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Také jste se nejednou odvolával na knihu amerických odborníků „Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce“, kde se píše o vysokém podílu psychopatů ve vysoké politice. Přesvědčuje vás nový premiér Petr Fiala svým kultivovaným vystupováním, že v Česku skončila patokracie, tedy vláda psychopatů?

Demokracie je vláda občanů, prostřednictvím volených zástupců, ve prospěch občanů. Patokracie oproti tomu vláda psychopatů, dosazených podnikatelskými skupinami, ve prospěch těchto skupin, proti zájmům občanů. Premiér Fiala o demokracii mluví jak kniha, praxe pokulhává. Za celou dobu covid – hysterie se nijak nepostavil na stranu občanů, nevystoupil proti zničujícím nařízením vlády Andreje Babiše. Nedělá to ani teď. Když jsem ho při jmenování premiérem viděl s nasazeným respirátorem, v dvoumetrovém odstupu od prezidenta Zemana, umístěného v inkubátoru a s nasazeným respirátorem, nevěřil jsem vlastním očím. Takového kašpara by pan profesor ze sebe dělat nemusel.

Veřejný prostor po celé dva roky s koronavirem ovládli lidé, kteří společnost hlavně děsili, za všechny zmíním prezidenta České lékařské komory Milana Kubka a profesora Jaroslava Flegra. Čím si vysvětlit jejich motivaci k požadavkům, aby se nic nesmělo, aby se všechno zavřelo a podobně? Co je k tomu vede, generační důvody, nějaké jiné? A jak to, že jim to podstatná – soudě podle počtu očkovaných – část společnosti uvěřila?

Covid – média ne náhodou zaplňují lidé jako profesoři Flegr, Hořejší, Konvalinka, Šebo, doktoři Kubek, Smejkal, skupina MeSES… Dokonale se hodí do strategie covidismu, šíření strachu, manipulace s lidmi, tlakem na jediné možné řešení – očkování. Plní globální zadání. Motivace mohou mít různé. U někoho jde o čistý strach z Covidu. To je podle mě případ prezidenta komory Kubka. Lékař ale nesmí pacienta nikdy strašit nebo mu vyhrožovat. Ve chvíli, kdy tak činí, sám se stává pacientem, volá po terapii. U jiných mohou převažovat zištné motivy, finanční podíl na vývoji a prodeji testů nebo vakcín. Silným motivem je u řady z nich víra. Jsou pevně přesvědčení, že Covid je zkáza lidstva a bojují za jeho záchranu vakcinací. K tomu patří i snaha lidi ovládat nebo léčit svoje vlastní komplexy. U některých může být motivace zcela prozaická. Dominantní manželka jim doma nadává nebo nedává, dělá jim ze života peklo, oni se jí bojí, svoji zlobu ventilují tím, že dělají peklo ze života nám.

Hodně vysokou kartu v diskusích o koronavirových opatřeních vytáhl mikrobiolog Peter Šebo z Akademie věd, který založil petici za povinné očkování proti Covidu. Tvrdí, že stát už nemůže nečinně přihlížet a je zapotřebí použít zákon na ochranu veřejného zdraví. V rozhovoru pro Lidové noviny vyzval k ráznému zakročení proti autorům – dle něj – dezinformací, protože jde minimálně o trestné činy ve stadiu pokusu obecného ohrožení. Jejich autory by pokutoval, weby, které jim dávají prostor, by vypnul. Dá se v boji proti neposlušným zajít ještě dál?

Abychom se domluvili, musíme sjednotit terminologii. Očkování je podání prostředku, který vytvoří protilátky proti nemoci a brání na mnoho let nebo doživotně nákaze. Tak funguje třeba očkování proti černému kašli, záškrtu, spalničkám… To, co se tady pod tlakem pere do lidí, na nádražích a v obchodních centrech, s loterií o tenisky nebo mobil, nemá s očkováním nic společného. Tečka se nekoná. Po aplikaci může být člověk pozitivní, nakažený, nakažlivý, může mít i těžký průběh. Sliby vakcionářů se rozplynuly jako pára nad hrncem. Potřeba je tečka druhá, třetí, desátá… Na Slovensku teď vyplácejí plně očkovaným nad šedesát let odměnu 300 eur. To je absolutní rezignace na základy vědecké medicíny, aktivní péči o vlastní zdraví, na zdravý rozum. Člověk se může přejídat, opíjet, kouřit, válet na gauči, ale pokud se nechá očkovat, dostane Covid pas, obdobu stranické legitimace, která mu přináší řadu výhod, pár set eur k tomu, tím se dá i slušně přivydělat. Ten, kde se o svoje zdraví snaží starat sám, má smůlu. Totalitní stát usiluje o to, aby byli občané vystrašení, nevzdělaní, závislí. K propagaci covidismu potřebuje lidi jako je profesor Šebo. Opentlené akademickými tituly, přitom dravé, bezohledné a bezcitné. V boji proti neposlušným jsou schopni zajít tak daleko, kam jim to neposlušní dovolí. Globální experiment s genovou „vakcínou“, za jejíž nežádoucí účinky nikdo nezodpovídá, je potřeba odmítnout. Je nejvyšší čas na občanskou neposlušnost.

Ani profesor Flegr nepolevuje v iniciativě, na sociálních sítích sháněl kontakty na členy nové vlády, aby jim mohl předat svou důležitou analýzu situace kolem omikronu, která dle něj nebyla určena veřejnosti. Počty nakažených i hospitalizovaných však prý dosáhnou mnohem vyšších hodnot, než jaké jsme tu měli kdykoli v minulosti. Počty nakažených za den určitě přesáhnou 50 tisíc a nejspíš i 100 tisíc. Není tohle na úrovni těch mrazáků v ulicích, co hojně citovala tzv. seriozní média, nebo tomu máme věřit?

S profesorem Flegrem se známe, jsme vrstevníci, tykáme si. Když jsem byl vyzván, abych se připojil k trestnímu oznámení pro šíření poplašné zprávy, odmítl jsem. Jarda žije celý život v izolaci laboratoře, zkoumá jednoho parazita, nemá lékařské vzdělání ani zkušenosti z práce s pacientem, je úplně odtržený od reálného světa. Nápadně připomíná zahradníka Chauncy Gardinera ze sarkastického podobenství režiséra Hala Ashbyho Byl jsem při tom. Chauncy žije celý život v izolaci domu, stará se o zahradu. Po smrti pána je vržen do víru světa, v němž se orientuje s nevinností dítěte. Omylem je považován za zkrachovalého byznysmena a dostává se do televize. Jeho vystoupení, při nichž opakuje několik primitivních vět o zahradě, jsou přijímána jako hlubokomyslné metafory a mají fenomenální úspěch. Nechtěně pronikne do nejvyšších politických kruhů, aspiruje na místo prezidenta. Jarda Flegr není zlý, spíš opuštěný a nešťastný. Výroky o statisících mrtvol, mrazácích a hromadných hrobech myslí upřímně. Když jsem ho po skončení debaty na CNN Prima News prosil, aby přestal strašit, poprosil mě, abych strašit začal, jinak prý lidé nebudou brát Covid vážně. On si neuvědomuje, jaký dopad mají jeho výroky na psychiku lidí. On za to nemůže. Vinu nesou média, který jej zneužívají k šíření strachu. Přičemž pozornost médií mu po létech izolace jistě lichotí. Třeba to dotáhne až na prezidenta.

Byla nám slibována tečka za Covidem, místo toho se napadají očkovaní a neočkovaní, současně je jasné, že je nutná třetí, třeba i čtvrtá dávka očkování. Kdo je vinen onou agresivitou, která na jedné straně drtí lékaře a zdravotní sestry, na straně druhé vede k hlasům o vylučování z Lékařské komory? Vidíte nějakou autoritu, která by situaci zklidnila a ukázala jak z covidové šlamastyky ven, ať už mezi odborníky či politiky?

O tom jsem se nedávno střetl na CNN Prima News s prezidentem lékařské komory Kubkem. Stěžoval si, že ho lidé napadají, pronásledují až domů, vyhrožují mu. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Kubek straší hromadnými hroby, deseti tisíci mrtvých, zahlcením JIPů, vyzývá k omezení kontaktů, k nejtvrdším lockdownům, napadá neočkované, tlačí na povinné očkování. Teď se se mu to vrací. Největší díl viny za šíření strachu, nenávisti a agresivity ale nesou podplacená – ministerstvo zdravotnictví uzavřelo smlouvu se Seznam.cz o „burcující reklamě na očkování“ za 242 tisíc korun – a Covid poplatná média, přičemž největší světová média uzavřela dohodu o jedině správném informování. Nezávislé autority, které se snaží vnést klid, rozum a fakta, jsou mazány a blokovány. Žádná autorita shůry covidismus nezastaví. Zastavit ho může jen každý z nás a všichni dohromady. Musíme se přestat bát jeden druhého. Najít k sobě znovu cestu, podat si ruce, obejmout se, sdílet. Jen tudy vede cesta ke zdravení. Jen tak je možné žít. Vánoce a nový rok jsou k tomu jedinečnou příležitostí.

V posledních dnech rapidně klesl počet pozitivně testovaných i počet hospitalizovaných s Covidem, takže se černé scénáře s přeplněnými nemocnicemi o Vánocích naštěstí nenaplnily. Ale čím to, že i prognózy na tak krátké období hrubě nevycházejí? Je to nevyzpytatelností Covidu, nízkou odborností těch, co ovládají veřejný prostor a vtloukají nám své názory do hlavy, nebo mohlo jít i o taktiku, jak namotivovat, resp. vystrašit, co nejvíce lidí, aby si pro vakcínu koncem roku ještě došli?

Celá diskuze o Covidu, testech a vakcínách je zástupný problém. Odvedení pozornosti od změny společenského uspořádání v režii hrstky psychopatů ovládajících média, internet, banky, farma byznys, politiky. S čísly pozitivně testovaných si mohou pohrávat. Když je potřeba ukázat, že vládní nařízení fungují, začne se méně testovat nebo se sníží citlivost testů. A naopak. Teď je potřeba rychle vyexpedovat co nejvíc vakcín. Hraje se o astronomické částky, expirace vakcín je omezená. Tlak na stoprocentní proočkovanost je podle mě také snahou zamést stopy. Klinické testy vakcín ještě probíhají, množí se informace o nežádoucích účincích. Když budou všichni očkovaní, nikdo už nikdy nezjistí, jak by na tom byli ti, kteří se očkovat nenechali a o svoje zdraví se aktivně starali. To nelze dopustit, celá pracně budovaná konstrukce covidismu by se zhroutila.

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyzval občany, aby svátky včetně oslav Silvestra trávili jen s rodinou. Restauracím doporučil nepořádat večírky, protože by to vedlo ke zhoršení situace v lednu a k následným velmi tvrdým opatřením. Věří, že ho lidé vyslyší. „Komu jinému bych měl věřit než Moravanům, Slezanům a Čechům? Těm, co tady žijí. Vždyť jsou to moji bratři a sestry,“ prohlásil. Dopadne to dobře, jak tvrdí, a je víra v bratry a sestry lepší cestou než všechna ta covidová nařízení a zákazy předchozí vládní garnitury?

Nomen omen. Profesor Válka vede válku proti covidu, válkou vyhrožuje občanům. Jakoby nestál v čele ministerstva zdravotnictví, ale v čele ministerstva války. „Válka není vedena proto, aby byla vyhrána, ale aby byla udržována, aby obyvatelé nebohatli a neměli čas přemýšlet. Válka udržuje obyvatele ve strachu a odrazuje je od emocí, jichž by se mohli těšit v dobách míru. Vlády všech mocností jsou si toho velmi dobře vědomy a záměrně udržují stav permanentní války,“ napsal George Orwell.

