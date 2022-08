Takhle nás Černochová ohrozila. Už nejen ostuda. Rajchl ví své k „aféře Duginová“

reklama

Strana PRO zveřejnila veřejnou výzvu k odstoupení Jany Černochové z postu ministryně obrany ČR. Jednalo se o reakci na její vyjádření na sociální síti Twitter ze dne 21. 8. 2022, ve kterém uvedla, že jí „není líto dcery ani truchlícího otce“ v souvislosti s atentátem na dceru Putinova hlavního ideologa Alexandra Dugina. Jaké máte reakce?

Všichni si uvědomují, že terorismus nemůže být nikdy legitimizován jako způsob boje v jakémkoliv konfliktu. Otevírá Pandořinu skřínku. Může to mít neuvěřitelné následky nejen z hlediska mezinárodní politiky, ale i z hlediska bezpečnostního rizika pro Českou republiku. Ministryně nás poškodila a setrvává na lži. Darja Duginová nikdy neřekla o Ukrajincích, že jsou podlidé, ale řekla o válečných zločincích, že jsou nelidé a že by zasloužili být souzeni u tribunálu. Je naprostou lží, že by řekla, že by si přála jejich vyhlazení. Paní ministryně převzala hoax, lež, která byla šířená na twitteru a ještě tím ospravedlňuje své skandální jednání. Touto cestou bych ji chtěl znovu vyzvat, ať doloží, že Darja Duginová řekla o všech Ukrajincích, že jsou to podlidé a ať doloží, že řekla, že si přeje jejich vyhlazení a smrt. Nebo ať odstoupí, protože lhala a šířila nepravdivé informace.

Předpokládáte, že bude na vaši výzvu nějak reagovat ministryně obrany nebo někdo z ministerstva?

Ne. Ani neočekávám. Arogance současné vlády a speciálně paní ministryně obrany dosahuje nebeských výšin. Neznám arogantnějšího člověka, než je paní Černochová. Když se snoubí arogance s hloupostí, je to smrtelný koktejl. Jsem naprosto šokován tím, že média zásadním způsobem netlačí na paní Černochovou, aby se buď omluvila, nebo odstoupila. Znovu říkám, útok na Darju Duginovou odsoudily Spojené státy, Ukrajina, papež, úplně všichni. Jen my, jako civilizovaná země, jsme se ústy paní ministryně v podstatě vyjádřili, že je všechno v pořádku. To je šíleným lapsem v rámci diplomacie. Všechny státy sledují, co říkají ministrové obrany a zahraničí. Česká republika v tuto chvíli utrpěla obrovskou mezinárodní ostudu. Zásadním způsobem to snižuje náš kredit a zvyšuje obrovským způsobem bezpečnostní riziko. Pokud začnete schvalovat terorismus, říkáte si o to, aby se rozšířil na vaše území. To je něco, co nehodlám akceptovat. Pokud by u nás k něčemu takovému došlo, paní ministryně za to ponese plnou odpovědnost. Ona si svým skandálním výrokem o takové riziko říká.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja v úterý na zasedání Rady bezpečnosti OSN obvinil českou ministryni obrany Janu Černochovou z podpory terorismu. „Dnešní velvyslanec v OSN, který zastupuje dnes nejaktivnějšího teroristu na světě, což je ruský stát, který terorizuje miliony lidí na Ukrajině, nemá vůbec právo takové hodnocení říci,“ uvedl k tomu ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka. Jurečka říká, že když se chovají jako teroristé, nemohou se Rusové divit, že přicházejí i tyto reakce. Co vy na to?

Pletou se dojmy s pojmy. Terorismus je útok na civilní obyvatelstvo v místě, kde se neválčí. Když to někdo směšuje například s atentátem na Reinharda Heydricha? Reinhard Heydrich byl protektor Třetí říše u nás v České republice a voják, Darja Duginová byla žurnalistka. Jestli začneme zabíjet novináře za to, že píší něco, co se nám nelíbí, tak každý soudný člověk musí vidět, že je to otevření Pandořiny skříňky. Neexistuje stát, který by se vyjádřil podobným způsobem. Reakce pana Jurečky a dalších mi připomíná šestiletého chlapce, který rozbije kamenem okno a místo toho, aby se přiznal a řekl: Rozbil jsem okno, udělal jsem chybu, omlouvám se, říká, že Pepa mě nemá za co kritizovat, protože Pepa rozbil okno také. Dětinské, hloupé, naivní a není to vůbec důstojné z hlediska reprezentace naší země.

Ocituji vám ještě jednu větu, která se týká vyjádření ruského velvyslance. „Tato vyjádření jsou součástí informační a hybridní války, kterou s námi Rusko vede již dlouhou dobu,“ poznamenala ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová…

O paní Langšádlové jsem slyšel poprvé, od té doby, co je ve vládě. Realita je, že se jedná o teroristický útok. Že jej Rusko odsoudilo, je jasné. Ale odsoudili ho všichni ostatní. Všichni na světě, kdo mají jen trochu rozum, uznávají, že se jedná o teroristický útok a ten nelze nikde na světě schvalovat. Terorismus nemůže být uznán jako prostředek legitimního boje a prosazování jakékoli agendy. To, co předvádí naše politická reprezentace, je ostudou mezinárodního kalibru. Paní Černochová se ve svém výlevu na twitteru jednoznačně utrhla a místo toho, aby se omluvila, snaží se ona i její kolegové ve vládě ukazovat prstem na Rusko. Realita je taková, že vůbec nejde o Rusko. Teroristický akt odsoudily všechny státy kromě České republiky. Tím jsme se dostali na úroveň Mosambiku, protože nikdy nemůžeme schvalovat terorismus jako legitimní prostředek boje a prosazování jakékoli agendy.

Za vraždou Darji Duginové je ruská tajná služba FSB, ukrajinské zpravodajské služby takto nepracují, uvedl tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Do jaké míry tato informace, která prošla médii, mění situaci?

Sklapla past nad všemi, kteří útok schvalovali. Teď musí říct, že buď Ukrajinci lžou, to je jedna varianta, nebo že schválili útok FSB, to je druhá varianta. Moje první teze je, že všichni, kdo schválili útok včetně paní Černochové, by řekli, jestli Ukrajinci lžou, nebo jestli se radovali nad tím, že FSB zabila oponenta Putinova režimu. Teze číslo dva je, že ve zpravodajských hrách nikdy nemůžete spolehlivě říct, kdo to udělal. Nikdy. Každá zpravodajská služba se to bude snažit hodit na toho druhého. Realita je taková, že ať už to udělal kdokoliv, není možné takový útok schvalovat a v žádném případě vyjádřit nelítost nad útokem. Je nezbytné jasně, otevřeně a tvrdě každý teroristický útok kdekoliv na světě jasně odsoudit. Pokud to neuděláte, pak se už jako země vyřazujete z okruhu civilizovaných zemí. Je to mezinárodní ostuda, kterou vnímají všechny státy. Česká republika má z ostudy kabát díky paní Černochové. Zdůrazňuji, že lhala při ospravedlňování svého výroku. Darja Duginová nikdy neřekla o Ukrajincích, obecně o národu, že jsou podlidé, vyjádřila se o těch, kteří páchají válečné zločiny, že jsou nelidé a nikdy neřekla, že si přeje vyhlazení všech Ukrajinců. To je lež. Paní Černochová lhala a politik, který lže, by měl odstoupit. Buď ať prokáže, že to, co říkala je pravda, nebo ať okamžitě odstoupí, protože lhala.

Odkud vy čerpáte informace, když tvrdíte, že paní ministryně lže?

Jednak jsem si našel celou reportáž, kde Darja Duginová hovoří o válečných zločinech, které byly páchány na území Ukrajiny, v Mariupolu atp. Použila výrok nelidé nikoli podlidé, to je podstatný rozdíl a nepoužila to ve vztahu k celému ukrajinskému národu, ale ke konkrétním pachatelům válečných zvěrstvech. Co se týká toho, že by si přála vyhlazení všech Ukrajinců, to byla informace, která se objevila na twitteru od jedné ukrajinské propagandistické skupiny a poté, co se ukázalo, že to není pravda, skupina ji smazala. Paní Černochová šíří nepravdu a lež, aby ospravedlnila svůj skandální výrok. Znovu říkám, že je to dětinské, nedůstojné a takový člověk by neměl být v takto vysoké politické funkci ani minutu.

