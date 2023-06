Takové hodnoty ať si EU strčí do Brusele. Přerozdělování migrantů znovu na scéně, Okamura má jasno

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14258 lidí

Fialova vláda již nyní vyčerpala téměř celý letošní státní rozpočet. Minulý měsíc skončil rozpočet v rekordním schodku 271,4 miliard korun, přitom za celý letošní rok počítá státní rozpočet s deficitem 295 miliard korun, takže již zbývá vyčerpat pouze kolem 20 miliard do konce roku. Přesto ministři neztrácejí optimismus. Mají k němu podle vás důvod?

Fialova vláda udělala opět rekordní sekeru v rozpočtu a vede republiku k bankrotu. Jedná se o nejvyšší tempo zadlužování od vzniku České republiky. Dluhy způsobené vládou jsou astronomické až katastrofální. Vláda stačila obrovský schodek plánovaný na celý rok stihnout už za půl roku!

Důvodem je nekompetentnost a amatérismus premiéra Fialy a jeho ministrů podporovaná mainstreamovými médii, která z většiny po celou dobu Fialovu vládu podporují a tolerují, přestože všichni vidíme, jak jsou neschopní a ničí naše občany i naši zemi. Kdyby takhle jednal kdokoli z opozice, tak už by vláda musela padnout. Minimálním nutným krokem v této šílené situaci by měla být okamžitá rezignace ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, který vůbec nezvládá řízení resortu financí a sestavil zcela chybný nerealistický státní rozpočet. Hnutí SPD na to po celou dobu hlasitě upozorňovalo. Premiér Fiala z ODS situaci dlouhodobě vůbec neřeší, je mu to jedno a jezdí si pořád někde po zahraničí.

Připomínám, že budeme proti vládě demonstrovat dál, další demonstrace budou 7. června v 15:30 v Mladé Boleslavi v Parku Výstaviště a 21. června v 15:30 v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí. Samozřejmě se zúčastním i já osobně. V pondělí 5. června taky proběhne veřejná debata se mnou, s naším europoslancem Ivanem Davidem a s naší poslankyní Luckou Šafránkovou v Brně v 18:00 hod. (adresa: Tržnice, 3. patro, Zelný trh 14-16, Brno). Těším se na osobní setkání!

Myslíte, že prezentovaný konsolidační balíček přispěje k tomu, že optimismus ministrů bude mít reálnější základ?

Není to ani konsolidační ani ozdravný balíček. Vládou představená opatření jen ničí české občany a firmy. Navýšili výdaje na drahé zahraniční armádní nákupy o 48 miliard korun, protože to naslibovali Američanům. Posílají desítky miliard Ukrajincům, přičemž všechno jde na náš dluh a stát si na to půjčuje.

A na druhou stranu zvyšují daně všem občanům a firmám, zvyšují věk odchodu do důchodu a snižují valorizaci. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám, proto tyto vládní návrhy nepodpoříme. Fialova vláda tímto balíčkem okrádá české občany.

Ministři by nesouhlasili, i prezident Pavel říká, že opatření jsou nepříjemná, ale nezbytná. Můžete tedy vysvětlit, v čem podle vás okrádá občany?

Ano. Tzv. „vládní úsporný balíček“ nejvíce dopadne mj. na rodiny s menšími dětmi a s průměrnými příjmy, které se mohou kvůli navrhovaným opatřením snížit až o desetinu. Z modelových výpočtů poradenské společnosti BDO vyplývá, že například zaměstnanec s příjmem 40.000 korun hrubého a s dvěma dětmi staršími tří let, který uplatňuje slevu na manžela či manželku, přijde za rok o 44.000 korun, v přepočtu tedy téměř o čtyři tisíce měsíčně. Pokud vydělává 20.000 hrubého, pohorší si za rok o 6600 korun. Kdo bere 140.000 měsíčně, sníží se mu podle propočtu BDO příjmy o 70.500 korun. Fialova vláda stahuje lidi do bídy už nyní.

Nepřeháníte, pane předsedo?

Rozhodně ne, pane redaktore. Například lidé nakupují mnohem méně než loni. Téměř 60 % Čechů omezilo celkové nákupy potravin. Vysoké ceny trápí i střední třídu. Ukázal to exkluzivní průzkum portálu AkcniCeny.cz pro MF DNES. Největší pokles je u zeleniny, které nakupuje méně 59 % Čechů. Dále u masa, jehož spotřebu oproti loňsku omezilo celkem 57 % respondentů. I výsledky maloobchodu, které publikuje statistický úřad, potvrzují, že spotřebitelé nakupují méně potravin. Důvodem je podle analytiků vysoká inflace, v důsledku které rychle klesá kupní síla domácností.

Psali jsme: Zeman pro PL: Mám nabídku od TV. Záleží na Pavlovi a Klausovi Jedna česká vlajka. Deset ukrajinských, patnáct unijních. Matěj Gregor trefil dav před Muzeem Kaufland. Lidí plno, košíky poloprázdné. „Vysvětli dětem, že budou chudé Velikonoce.“ Zatímco poradce vlády uklidňoval, Švihlíková bouchla do stolu: Vládě to zběsile ujíždí na všech stranách!

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 plánuje, že by mohlo být v Česku méně lékařských pohotovostí než v současné době. Předpokládám, že to asi nepovažujete za dobrý nápad.

Takže Fialova vláda chce občanům zvyšovat platbu zdravotního pojištění, ale dostupnost zdravotnických služeb jim chce zhoršit?! Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem českým občanům platícím povinné zdravotní pojištění a také všem tzv. státním pojištěncům, což jsou např. děti, senioři či zdravotně postižení. Odmítáme zároveň další privatizaci zdravotnictví, která je záměrem asociální vlády Petry Fialy.

Spíše než o zdravotnictví se ale v posledních týdnech hovoří o školství. V letošním roce mnohé překvapil vysoký počet žáků dokončujících základní školu a dávajících přihlášku na školy střední. Nemyslíte, že tento problém mohla vláda předvídat?

Určitě. Vláda Petra Fialy a ministerstvo školství (vedené již třetím nominantem hnutí STAN v tomto volebním období), ukázaly naprostou nepřipravenost na letošní zvýšení počtu žáků ukončujících základní školy. Těchto žáků je zhruba o 11 tisíc více oproti loňsku. Důsledkem je stav, kdy nejsou dostatečné kapacity a tisíce z nich nyní nemají zajištěno místo v 1. ročníku střední školy pro příští školní rok ani na jednu ze dvou škol, na které se hlásili. Rodiče jsou tak nuceni pro své děti hledat prakticky jakákoli studijní místa, aby jinak ty děti neskončily v září na Úřadu práce.

Selhaly tak zejména krajské samosprávy, do jejichž gesce v případě zřizovatelů střední školství spadá. Demografický vývoj je léta dobře známý a na tuto situaci se bylo možné postupně připravit.

Jak by tento problém řešila SPD?

Dle hnutí SPD je zde nutná kombinace krátkodobých a dlouhodobých opatření. K těm krátkodobým patří rozšíření povolených kapacit studentů ve třídách a dočasné pronájmy dalších vhodných prostor pro potřeby škol. Z hlediska delší časové perspektivy je nutná reforma podoby přijímacího řízení a dlouhodobé systémové plánování dostatečných kapacit ve středním školství dle výhledu populačního vývoje, a rovněž tak přizpůsobení podoby struktury středního školství potřebám trhu práce včetně významného rozšíření kapacit technického, a zejména učňovského školství.

Ministr práce a sociálních věcí, lidovec Marian Jurečka, navrhuje výrazné zhoršení a zpřísnění podmínek státní podpory dobrovolného penzijního spoření občanů. Konkrétně se jedná o významné omezení – a v některých případech až o zrušení – státních příspěvků na tento typ spoření. Příspěvek od státu tak mají nově dostávat jen ti občané, kteří si své úspory z penzijního spoření nechají posílat po dobu deseti let ve splátkách jako rentu. Když si je vyberou jednorázově, o státní podporu přijdou. Je to podle vás opatření jdoucí správným směrem?

Toto opatření je pro nás nepřijatelné. Jde o naprosto nedůvodné a diskriminační opatření, které trestá zodpovědné občany, kteří se dlouhodobě zajišťovali na stáří. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek bychom poskytli i při měsíčních úložkách nižších než 300 korun měsíčně, abychom tak výrazněji podpořili nízkopříjmové a mladší občany. Rozšířili bychom i státní podporu stavebního spoření, kterou chce vláda naopak také výrazně omezit. Vláda říká, že si mají lidé spořit na důchod. Ale jak, když je ožebračuje Fialova drahota?

Vláda chce také v rámci úsporného konsolidačního balíčku zhoršit podmínky pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti pro občany, kteří krátkodobě přišli o práci a hledají si novou, anebo se rekvalifikují. K získání podpory v nezaměstnanosti by do budoucna mělo být potřeba odvádět sociální pojištění o tři měsíce déle, než je tomu nyní, a Úřad práce by měl navíc přestat propuštěným zaměstnancům poskytovat kompenzace v případě nevyplaceného odstupného. K čemu tyto přísnější podmínky podle vás povedou na trhu práce?

Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí. Podpora v nezaměstnanosti je pojistnou dávkou, která náleží pouze občanům, kteří poctivě pracují a odvádějí sociální pojištění ze zaměstnání nebo z živnostenského podnikání. Není žádný důvod ji snižovat – i vzhledem k tomu, že její výše může dosahovat maximálně 22.797 korun měsíčně.

Prodloužení povinné doby odvádění pojistného pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti poškodí nejvíce nejohroženější skupiny nezaměstnaných, což jsou osoby v předdůchodovém věku či rodiče-samoživitelé. Ukončení poskytování kompenzace v případě nevyplaceného odstupného se zase negativně dotkne občanů s předchozími nižšími pracovními příjmy.

Ze strany vlády jde o nadbytečné a asociální opatření, které nijak zásadně nesníží výdaje státního rozpočtu, ale pouze ublíží dlouhodobě poctivě pracujícím občanům, kteří přechodně přišli o zaměstnání.

Co se týče úspor v sociálním systému, SPD považuje za prioritní okamžité ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými, tedy osobami, které se dlouhodobě vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou. Příslušný zákon jsme již dvakrát předložili do Poslanecké sněmovny, ale současné vládní strany jeho schválení vždy znemožnily.

V Poslanecké sněmovně se začal projednávat zákon o manželství homosexuálů. Jaký máte postoj k této otázce vy a jaký SPD?

Tento zákon SPD nepodpoří. Zároveň nemáme nic proti registrovanému partnerství a jsme otevřeni diskusi o jeho rozšíření tak, aby homosexuálům co nejvíce vyhovoval. Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů či transsexuálů a homosexuálové i transsexuálové mají dle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. Podle hnutí SPD je základem státu ale tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu.

Ve sněmovně byl v týdnu rozruch i kvůli výboru pro obranu. Jeho poslanci svolali mimořádné zasedání, na kterém chtěli slyšet více o armádních zakázkách v mnoha desítkách miliard, a o rozbrojích mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Ministryně ale odmítla na výbor přijít.

Ministryně Černochová podle mě ukazuje neuvěřitelnou aroganci a pohrdání demokracií. Vláda je odpovědná Sněmovně, tedy poslancům, a ti mají právo vládu kontrolovat. Navíc nesouhlasíme s tím, aby si ministryně uzurpovala pravomoci, které náleží vedení armády. Budeme nadále vyvíjet tlak na transparentnost.

Evropská komise navrhuje s platností od roku 2029 úplný zákaz prodeje plynových kotlů. Měly by je nahradit tzv. hybridní kotle s povinnou minimální účinností na úrovni 115 % s využitím tepelných čerpadel, solárních panelů či vodíku. Je to podle vás reálné, nebo jde o klasický utopický projekt evropských institucí, který se bombasticky vyhlásí a pak se od něj potichu ustoupí?

Přechod na tyto nové technologie by znamenal náklady výrazně přes 100.000 korun pro každou domácnost, které by se to týkalo! Experti považují tento plán za nerealizovatelný, jelikož by se jednalo zhruba o výměnu 30 milionů plynových kotlů, přičemž v mnoha budovách je to i technicky nemožné. Celé se to děje v rámci Green Dealu, který podpořil tehdejší premiér Andrej Babiš a podporuje ho Fialova vláda.

Tato regulace by znamenala faktický konec dnes široce využívaného plynového vytápění – a hlavně by našim domácnostem opět razantně zvýšila náklady na energie na kritickou až likvidační úroveň, se všemi představitelnými negativními ekonomickými a sociálními dopady. Jde o další nesmyslnou regulaci ze strany orgánů Evropské unie, která poškodí Českou republiku, její občany i podnikatelský sektor.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Švédské předsednictví podpořilo návrh Evropské komise týkající se reformy migračního a azylového systému, který opět zavádí formu přerozdělování migrantů. Konkrétně jde o relokace 120.000 migrantů ročně nebo ekvivalentu 22.000 eur za migranta, který by měly zaplatit země, které odmítají příchozí přijmout, uvedly zdroje z EU pro polskou tiskovou agenturu. Vy jste přerozdělování migrantů vždy odmítali, takže tuším správně, že i tentokrát jste proti?

Hnutí SPD odmítá přerozdělování imigrantů či platit výpalné za imigranty, které bychom nepřijali. Nelegální imigranty je podle nás především na území Evropy nevpustit, a pokud se sem dostanou, tak je deportovat. Fialova vláda ale politiku Bruselu podporuje.

Evropský parlament ve čtvrtek vyzval členské země EU, aby neumožnily Maďarsku kvůli jeho údajným problémům s „právním státem“ a s „evropskými hodnotami“ příští rok předsedat Radě EU. V usnesení přijatém více než dvěma třetinami hlasů poslanci pohrozili, že europarlament přijme „odpovídající opatření“, pokud státy nebudou věc co nejdříve řešit. Co řící na toto odepření fundamentálního práva členského státu?

Evropská unie ukazuje svou pravou tvář diktátora. Takže pokud nepodporujete ideologii gender, homosexualismu, neomarxismu, tak podle EU máte problém s „právním státem“ a s „evropskými hodnotami“. Takové hodnoty ať si EU strčí do Brusele!