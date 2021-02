Takový bizár jinde neuvidíte. Poslankyně Hyťhová odhaluje, co se děje ve sněmovně kolem pandemického zákona

reklama

Nedávno jste s Trikolórou pořádali akci před ministerstvem školství, vyzývající ministra Plagu k otevření škol. Proč jste se rozhodli uspořádat zrovna takovou akci, v situaci, kdy mnohými je odsuzována jakákoliv demonstrace jako epidemiologické hazardování?

Tato demonstrace byla ukázkou toho, že jsou lidé se současnou situací ve školách nespokojení. Pan Plaga téměř vůbec nekomunikuje, a to jak s poslanci, tak se širokou veřejností. Nedávno v rozhovoru psal, že za otevření škol „bojuje“. Avšak žádných aktivit ze strany pana ministra jsem si bohužel nevšimla.

Trikolóra také již dvakrát navrhovala zařadit na jednání Poslanecké sněmovny bod s názvem „Otevření škol“. Ze strany opozice jsme také mnohdy slyšeli zájem o vrácení dětí do škol, ale když se jednalo o zařazení našeho bodu, tak zřejmě zase změnili názor. Na této akci navíc měla většina lidí roušky, nebo jinou ochranu úst – tudíž nešlo o žádný nekontrolovatelný hazard.

Otevření škol v minulých dnech vypadalo celkem nadějně, teď se s odkazem na vývoj epidemie vláda od tohoto záměru zase odklání. Měly by se podle vás v současné situaci školy otevírat?

Trikolóra prosazuje otevření škol již dlouhé měsíce. Distanční výuka nikdy nemůže nahradit klasickou výuku. Děti sedí denně doma na počítači, nechodí ven, nemají žádný pohyb, nemohou se stýkat s kamarády aj. Vždycky se sport prosazoval jako jedna z prevencí nemoci, nerozumím tomu, proč by tedy děti nemohly sportovat? Tím, že sedí denně u počítače, také hrozí, že se z nich stanou sociální xenofobové, pro které bude jedinou aktivitou počítat a internet. Je naprosto zásadní, aby se vrátil jak první stupeň základních škol zpátky do lavic, tak deváťáci ZŠ a maturanti.

Jsem přesvědčena, že za předpokladu dodržování hygienických opatření by školy mohly alespoň v omezeném režimu fungovat. Nebo jak tedy vláda nahradí dětem rok výuky – nechá je všechny opakovat ročník, nebo jim zkrátka nebude vadit, když třeťáci nebudou umět násobilku a dělení?

Dá se podle vás zajistit, aby otevření škol nezpůsobilo ještě větší eskalaci epidemie?

Vláda zde neustále argumentuje očkováním a testováním dětí. Uveďme věci na pravou míru. Očkování vláda zkrátka pro naši zemi do dnešního dne nezařídila a neinvazivní testování do škol také ne. V této zemi se tudíž stále čeká a čeká a čeká. Nám všem utíká čas a dětem utíká školní docházka a všechno to, co si mají vzít s sebou do života. Kdyby vláda jednala důsledněji a dokázala by zařídit dostatek očkovací látky a testů (těch, na které stačí pouze vyplivnout slina), tak by situace byla jiná.

Bohužel nemáme zajištěno nic, ale otázka zní: „Jak dlouho ještě tedy budeme čekat?“ Za mě říkám, aby se děti z prvního stupně, deváťáci a maturanti vrátili do škol. Pokud se budou dodržovat striktní hygienická pravidla (dezinfekce, rozestupy, roušky/respirátory apod.), nevidím důvod, proč nechávat školy další měsíce zavřené.

Otevření škol je podmiňováno testováním školáků na covid. Tato zakázka ovšem získala příchuť velkého skandálu, když se premiér s vicepremiérem navzájem obviňují, kdo z nich podporuje špinavější firmu. Na občana to může působit, že si vládní politici ani v nejzávažnějších problémech nedokážou odpustit kšeftování a „malé domů“. Jak se na to díváte vy?

Chování a jednání vlády je již delší dobu naprosto skandální. Je mi skutečně líto všech občanů, že se na komedii ala vláda, musí dívat. Kšeftování a peníze u některých lidí zůstávají holt na prvním místě i v této kritické době, což je opravdu velice smutné a víc k tomu snad ani netřeba dodávat.

Možná se ve školách dočkáme i dalších změn. Ministerstvo školství připravilo novou verzi Rámcových vzdělávacích programů pro školy, vedenou záměrem omezit memorování a nahradit jej větším rozvojem „digitálních dovedností“ a „informatického myšlení“ a zároveň je vyškrtáno množství látky s vysvětlením, že je „příliš náročná“. Co na to jako bývalá učitelka říkáte?

Už jenom fakt, že se v době, kdy jsou zavřené školy, řeší např. genderová agenda ve školství, nebo snižování a zlehčování objemu látky, je naprosto nepochopitelné. Ministerstvo se má věnovat otevření škol a ne rozhodovat „o dětech bez dětí“.

Současně se objevují náznaky, že by po zkušenosti s pandemií a roční distanční výukou mělo dojít k dalším změnám ve školských osnovách. Máme se obávat, že dojde k dalšímu snižování nároků na české žáky?

Jakékoliv další snižování nároků na naše žáky povede přímou čarou do pekla a budoucí chudoby. Potřebujeme vzdělané a logicky smýšlející děti, které budou umět nad věcmi uvažovat a rozumět jim. Cílem ministerstva by mělo být naopak zkvalitnění výuky a zlepšení výukových metod, ne zlehčování a úbytek učební látky.

V Poslanecké sněmovně se místo otevírání škol řeší úplně jiné věci. Co jste říkala na všechny ty leckdy až bizarní zápletky, které jsme mohli sledovat v souvislosti se zrušením a následným obnovením nouzového stavu?

Na tomto jednání je vidět komické jednání naší „opozice“, která ve skutečnosti žádnou opozicí není. Když si vzpomenu na doslova „plamenné“ projevy poslanců ODS (v koalici SPOLU, s KDU-ČSL a s TOP 09), kteří kritizovali opětovnou žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, aby poté jejich vlastní hejtmani nouzový stav přiklepli a jejich předseda Senátu poté podával žalobu... tak to je opravdu bizár, který jen tak nikde neuvidíte. A my v České republice tu možnost máme, jen ne zadarmo, ale za peníze daňových poplatníků.

Je podle vás správným řešením přijmout pandemický zákon a epidemická opatření nadále provádět v tomto legislativním rámci?

Pandemický zákon = nouzový stav. Tento zákon zásadním způsobem omezuje lidskou svobodu a občanská práva. Navíc udává všemožné zákazy, příkazy, restrikce, omezení pohybu, shromažďování a neuvěřitelně vysoké pokuty za nedodržení „pandemických pravidel“. Domnívám se, že se jedná o novodobé nastolení totality, což naprosto odmítám!

Ministr Jan Blatný se v minulém týdnu vyjádřil, že boj s pandemií by měl být více na odpovědnosti občanů. Souhlasíte s ním?

Vždycky jsem byla v životě zodpovědná za vše, co udělám, či neudělám. Se slovy pana ministra Blatného souhlasím. Bohužel k jejich naplnění nedošlo a nedojde, jelikož je zde na stole opět tvrdý lockdown. Tato slova jsou tedy pro mě ve skutečnosti pouhým prázdným gestem z úst naší vlády.

Máte pocit, že občané protiepidemická opatření dodržují dostatečně? Nebo by měla nastoupit přísnější restrikce k jejich vymáhání?

Určitě nejsou všichni občané stejně zodpovědní, ale lidem chybí svoboda, nevidí žádné světlo na konci tunelu, a to je špatně. Již rok tady doslova „přežíváme“. Den co den posloucháme z médií výhrůžky o dalším zpřísnění a o dalších zákazech. Lidé jsou již unavení, smutní, bez chuti do života, a já to plně chápu. Lidé musí rozumět tomu, proč mají být doma, proč je nutná karanténa apod. Od vlády však slýcháme pouze samé výhrůžky a restrikce. Já odmítám další tvrdé restrikce, chci vrátit lidem život!

