Takto naši žáci reagují na nálet trollů od Klausů staršího i juniora. Učí je Václav Moravec. Škola se veřejně pochlubila a komentátor vypěnil

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Vzhledem k „vyváženosti“ celebrity Václava Moravce myslím, že kontroverzní je především právě Moravcova agitace na střední škole," uvádí komentátor Tomáš Vyoral ke skutečnosti, že moderátor ČT vyučuje mediální výchovu na elitním pražském gymnáziu. „Nedivil bych se, kdybychom ho brzy viděli i ve školkách a jeslích," přisadil si Vyoral. A věnuje se například také postavě písničkáře Jaroslava Hutky, který prý skládá další protestsong, tentokrát proti Andreji Babišovi. „Do veřejné debaty vůbec nic. A do éteru jen další trapnost bolestína Hutky, jak ho na začátku devadesátých let vystihl Karel Kryl," předpovídá Vyoral očekávaný přínos.

Financování Karlovarského festivalu Českou zbrojovkou nás zklamalo,“ píše se v dopise, který podepsali režiséři Jan Hřebejk, Tereza Nvotová, Vladimír Michálek, Juraj Nvota, Vít Klusák nebo herci Jana Plodková, Anna Šišková, Anna Geislerová či Zuzana Kronerová. O čem podle vás svědčí nová protestní akce umělců? Domníváte se, že je příští rok na filmovém festivalu ve Varech neuvidíme?

O jejich pokrytectví. O ničem jiném. Opět přiškrceni mesiášským komplexem se vtělují do role Ježíše a jdou tentokrát proti české firmě s dlouholetou tradicí, která na rozdíl od nich dlouhodobě reprezentuje dobré jméno České republiky a i díky které se můžou (all inclusive?) promenádovat v Karlových Varech, popíjet a dělat reklamu sobě i svým filmům. Ať je po jejich a jdou do důsledku, ať odstoupí i firmy spjaté s tabákem a alkoholem a ať si oni salónní intelektuálové platí festival ze svých. A případný zisk z reklam a vstupného ať si mezi sebe naopak rozdělí. Stejně tak by mohli konečně začít točit ty své povětšinou blafy za svoje a ne parazitovat na penězích daňových poplatníků. A zda je příště uvidíme? Jako umělce? To si pište, že ano. Jejich slova jsou dosti v kontrastu s jejich činy.

Státní Gymnázium Na Zatlance v Praze se pochlubilo na sociálních sítích, že na jeho půdě vyučuje mediální výchovu Václav Moravec. Na tom není nic špatného, kontroverzi ale vzbudil komentář, kterým je informace doprovozena: „Chcete vědět, jak reagují vaši žáci na nálet trollů z IVČRN, Trikolóry, apod.?“ ptá se oficiální účet gymnázia. Je v pořádku, že státem provozovaná škola nálepkuje politické strany a hnutí?

Anketa Chcete předčasné volby? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 5314 lidí

Kdo by měl v tomto případě nést odpovědnost? Myslíte, že k nějakému potrestání dojde? Potýkáme se v ČR s problémem indoktrinace mládeže?

Nepředpokládám, že by došlo k nějakému postihu a nejsem toho ani zastáncem. Myslím, že vyjádřit se k tomu mohou rodiče. Alespoň mě, coby rodiče, by rozhodně zajímalo, jak hodina probíhala a co tam zaznělo. Nicméně od ředitele či kantora, stejně jako od Moravce šlo dle mého o nesoudný krok. U Moravce mě to však nijak zvlášť překvapuje. Nedivil bych se, kdybychom ho brzy viděli i ve školkách a jeslích.

Stále se řeší i klimatické stávky studentů. Ne všechny školy k nim ale mají stejný přístup. Zatímco studentka Gymnázia na Zatlance Veronika Zemanová za své aktivity v rámci hnutí Fridays for Future dostala od ředitelky školy pochvalu, její kolegyně Anna Mezgerová ze Základní školy Na Chodovci se dočkala důtky třídního učitele za vysokou absenci, protože jí nebyly uznány omluvenky kvůli klimatickým stávkám. Rovněž učitelka biologie prý pro její aktivity nemá pochopení. Který přístup je podle vás v pořádku?

V pořádku je ten přístup, který je v souladu se školním řádem. Tedy v případě neomluvených hodin za záškoláctví, co jiného ty stávky jsou? Jsou postihy dle školního řádu adekvátní? Ať se studenti nejprve ve škole naučí základy a rozšíří si obzory k tomu, aby pak mohli sami posoudit, jak je to s tématikou globálního oteplování. Přeci i lepší lidé ohrnují nos nad bezmyšlenkovou stádností. Ale tady evidentně nevadí. Tady je žádoucí.

Písničkář Jaroslav Hutka prý v listopadu v Praze zahraje k třicátému výročí revoluce. Připravuje také nový protestsong, tentokrát proti Andreji Babišovi. „Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, kosa teď dopadla prudce,“ veršoval Hutka loni v písni o Miloši Zemanovi. Co by do veřejné debaty přinesla písnička podobného ražení s Andrejem Babišem v hlavní roli?

Do veřejné debaty vůbec nic. A do éteru jen další trapnost bolestína Hutky, jak ho na začátku devadesátých let vystihl Karel Kryl. Ale Hutka se sebou může být spokojený, nakonec se přece jen vnutil. A vůbec se mu nedivím. Kde jinde by si zahrál před více než pár desítkami svých věrných? Echt ty své nové „protestsongy“, za které by se styděl snad i napravený Radek Banga po lobotomii.

Americký prezident Donald Trump částečně odvolal embargo na čínského technologického giganta Huawei. Ten nyní opět může nakupovat od amerických dodavatelů. Technologické sektory obou zemí zprávu přijaly s potěšením. Znamená Trumpova změna kurzu, že nevidí v Huawei takovou hrozbu? A jak se nyní jeví česká pozice směrem k Huawei?

Anketa Hájí premiér Babiš dobře zájmy České republiky v EU? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 11705 lidí

Tibetský duchovní vůdce Dalajláma vyzval, aby Evropa zůstala Evropanům. Není tento názor poněkud v rozporu s idejemi liberálních politiků, kteří často Dalajlámu používají coby myšlenkový vzor?

Dalajláma mě v tomto ohledu překvapil. A ano, je velice zajímavé, jaký drtivý hukot jeho slova vyvolala. Totiž žádný. Nepřekvapivě. Říct něco podobného Salvini, Okamura, Zeman, Orbán, Klaus – ať už jeden, nebo druhý, dokonce i Trump, tak už uvědomělí novináři, politici a umělci brousí jazyky, pera a jako Pavlovi psi štěkají naučená hesla o xenofobech, nenávistnících, nacionalistech, ne-li rovnou fašistech a nacistech. Ale jakmile tahle slova vyřkne ten, který reprezentuje vlajku, na kterou se při každé vhodné i nevhodné příležitosti oni zmínění lepí jak mouchy na lejno, přičemž se mají za zachránce lidstva, tak mlčí. Neviděli, neslyšeli.

Německá kapitánka Carola Rackete navzdory výslovnému zákazu Itálie vplula s lodí Sea-Watch 3 do italských výsostných vod a v přístavu Lampedusa vysadila na 40 uprchlíků z Libye. Během manévrování přitom ohrozila loď italské pobřežní stráže, čímž riskovala životy námořníků na palubě. Co podle vás celá událost říká o vymahatelnosti práva v EU?

Vzhledem k tomu, že byla italskými soudy propuštěna, pak v kontextu toho, že porušila coby pašeračka italský zákaz vplutí lodí neziskových organizací do přístavů, asi vymahatelnost práva nefunguje. Extra když navíc ohrozila italskou pobřežní stráž.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini se za svůj postoj v celé věci dočkal tvrdé kritiky, a to dokonce z úst německého prezidenta Franka-Waltera Steinemeiera. „Itálie je uprostřed Evropské unie, je to zakládající stát Evropské unie. A proto smíme od země jako Itálie očekávat, že bude k takovému případu přistupovat jinak,“ uvedl Steinmeier. Co ve vás vyjádření německé hlavy státu vzbuzuje?

Vzbuzuje to ve mně pohoršení, že se německý prezident vměšuje do vnitropolitických a bezpečnostních záležitostí jiného státu. Svou podporou pro německou pašeračku navíc prakticky ospravedlňuje nebo dokonce nabádá k porušování zákonů jiného státu. Ale že Němci mají tendenci určovat jiným, jak by měli žít a fungovat, už víme z historie.

Dva moderátoři německé veřejnoprávní televize ZDF uspořádali skrze kanál Youtube sbírku na pomoc kapitánce lodi Sea-Watch 3, lidé již do sbírky poslali kolem jednoho milionu eur. Carola Rackete se dočkala podpory i s argumentem, že ten, kdo zachraňuje životy, není zločinec. Lze takový argument použít?

V tomto případě docela těžko. Na jedné straně totiž možná životy zachraňuje, ale na základě bohatých zkušeností víme, že životy jiných ohrožuje nebo prakticky už bere. A moderátoři veřejnoprávních televizí jsou zjevně angažovanými aktivisty nejenom u nás.

autor: Marek Korejs