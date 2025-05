Temné spolčení. Vojáci, novináři a další. Poslanec Růžička ukázal

V jakém stavu je armáda po téměř čtyřletém řízení touto vládou? Odcházejí vojáci, nových přichází málo, vláda slovně avizuje nutnost dalšího navyšování rozpočtu a je otázkou, za co to utratí… Kam se armáda za poslední roky posunula?

Je zde především absolutní nesymbióza mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu, což se odráží na celkovém stavu armády i její důvěryhodnosti. Faktem je, že si pana Řehku paní ministryně do funkce NGŠ vybrala sama a zvolila člověka, který za svou profesní kariéru nikdy nepůsobil na generálním štábu a jako náčelník přišel do kolosu, který vůbec nezná a nikdy v něm nebyl, což je neobvyklé. Po celou dobu jen paní ministryně sklízí to, co svým špatným rozhodnutím zasela.

Není normální, aby byla absolutní komunikační bariéra mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štáb,u ať se bavíme o řešení odborných věcí nebo o tom, jak jsou spolu se schopni domluvit či nedomluvit a předávat si informace. Paní ministryně sice říká, že s panem náčelníkem Řehkou komunikuje, ale tak to prostě není. Nelze fungovat tak, že se připravuje akvizice jako v případě tanků leopard, ministerstvo a jeho sekce pro vyzbrojování všechno připraví a vykomunikuje s naším výborem pro obranu a za měsíce přijde náčelník generálního štábu s tím, že to musí přerušit, protože na to nemá peníze. Tohle odráží celkový stav řízení armády. Naproti tomu uvnitř armády funguje úzká skupina osob, kteří se na jejím řízení podílejí, a jde o lidi, kteří s náčelníkem generálního štábu sloužili u speciálních sil, ale bohužel nevědí nic o řízení armády jako celku. Nemají o tom žádné povědomí a týká se to řady generálů. Zažili jsme to na vlastní kůži v rámci výboru pro obranu, kde měli něco prezentovat a bylo to zoufalé, nemělo to hlavu ani patu.

Faktem je, že skandály o sporech ministryně s generálem Řehkou byly bezprecedentní a dosud se mediálně nikdy nic takového neřešilo. Je v tom provázání vedení armády jako takové a speciálních sil ještě něco dalšího, co podle vás není v pořádku?

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 96% Neměl 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2072 lidí

Tedy je to podle vás účelově vytvořená skupina aktivních záloh?

Ano, s velkou pravděpodobností se na tom mezi sebou domluvili. Jsou tam politici, vojáci i novináři. Veřejnost by tomu měla věnovat zvýšenou pozornost.

Podívejme se také na některé zakázky. Hodně kritiky padalo na nákup vozů Supacat, které měly být údajně až třikrát předražené.

Upozorňuji na to už skoro rok. Je to o tom, že speciální síly chtěly něco, na co neměly peníze. Stanovily si požadavky, ministerstvo jim schválilo peníze a najednou se zjistilo, že z akvizice ve výši nějakých 600 milionů je okolo 1,5 miliardy korun. Když jsme si to na výboru nechávali dokládat, pan generál Hofírek nám řekl, že si další část financí pokryly z vlastních potřeb, a vytáhl si 600 milionů ze speciálních sil. Běžným státním institucím chybějí daleko menší částky a oni si to tady vytáhli z klobouku, aniž o tom věděla paní ministryně obrany a vrchní ředitel ekonomické sekce. Navíc se ukázalo, že specifikace vytvořila soukromá firma složená z bývalý příslušníků 601. skupiny speciálních sil. To jsem nezažil. Řekl to sám pan generál na výboru.

Kromě toho se ukázalo, že to vozidlo nepotřebujeme, když už nemáme expediční armádu a neúčastníme se žádných misí v Iráku či Afghánistánu. Ta vozidla jsou dělaná do těchto míst, doma jsou nám k ničemu. Nemají střechu, jsou vybavená k boji v místech, která se nás netýkají. Pan generál Hofírek na naše poznámky odpovídal úplné nesmysly. Šlo o jeden rozpor za druhým. Ta vozidla jsou z hlediska potřeby armády k ničemu a speciální síly se drží něčeho, co bylo užitečné před patnácti lety. Píší mi vojáci, že slyšeli, jak na poradě pan generál Hofírek vykládá, že i když tyhle vozidla nepotřebují, je lepší dostat něco než nic. Takže vyhodíme 1,5 miliardy korun a bude nám to naprosto na nic? Řešilo se to opakovaně a nakonec přišli s tím, že se ušetří nějaká směšná částka v řádu nízkých stovek tisíc. Být ministrem obrany, pod tuhle zakázku bych se rozhodně nepodepsal.

Jde u této zakázky o výjimku, nebo se to děje častěji?

Víckrát se stalo, že si armáda nejdříve dala do požadavků a rozpočtu obrazně řečeno Škodu Octavii, ale při doplnění specifikací z toho vyšlo, že potřebují superb v nejvyšší výbavě. Potom se diví, že cena dramaticky naroste. Armáda dělá chyby ve specifikacích, a pokud v tom bude pokračovat i nadále, bude tento stav pokračovat. Vždycky se cena může pohnout v řádu jednotek procent, ale nemůže to být o sto nebo dvě stě procent. Přesně toto se děje v armádě pod řízením generála Řehky.

Jak je to s personálním stavem armády? Hodně se mluví o tom, že je nejen problém s nábory, ale současní vojáci odcházejí do civilu.

Toto mohu popsat z vlastní zkušenosti bývalého vojáka a válečného veterána. Myslím, že k tomu mám co říci na rozdíl třeba od kolegy poslance Fleka, který nerozezná hasiče od vojáka, a přesto dává ke všemu odborné komentáře. Každý voják, který má závazek, žije v jednotce nebo na příslušném úřadu. Vzrůstá ale pocit nespokojenosti kvůli nízkému ohodnocení, času nejen strávenémum v pracovním procesu, ale třeba i dojížděním a minimem času stráveného s rodinou. Do toho nemá odpovídající techniku, výstroj a další důvody frustrace. Za takových podmínek nechce voják pokračovat. Pokud tomu armáda nejde naproti a neřeší to, je logické, že armáda čelí odchodům. Sám jsem končil v době, kdy z postu ministryně odešla Vlasta Parkanová a nastupoval Martin Barták. Dopadlo to tak, že nám sebrali, co mohli, a nejenže jsme neměli odměny, ale neměli jsme ani na benzín. Nemohli jsme plnit úkoly, protože tam nebylo za co odjet. Dříve také vojáci dostávali byty, kam si mohli přestěhovat rodiny. Pokud má dnes voják dojíždět sto nebo i dvě stě kilometrů, je přes týden pryč a nevidí vyrůstat děti, tohle dnešní generace nechtějí absolvovat a armáda musí jít naproti současným potřebám, jinak se stavy nezlepší.

Do toho slyší dnešní vojáci jen sliby. Řekne se, že budou navýšeny platy, ale spadne to pod stůl s argumentem, že to neprošlo vládou. V kombinaci s tím, o čem jsme už mluvili, že na generálním štábu je protežovaná jen jedna zájmová skupina, proto čelí armáda odchodům. Vezmou si výsluhu a jdou do civilu. Rok od roku je to horší.