Temné vyhlídky u covidu a očkování. „Nechci strašit,“ říká doktor Zlínský z SPD. Ale má toho na srdci dost

„Já k tomuto nemám slov… Pochybní internetoví influenceři a kampaně!“ Lékař Vladimír Zlínský už má dost nejrůznějších návrhů, jak přimět lidi nechat se očkovat. „Já bych spíše doporučil, aby odborníci provedli analýzu úmrtnosti starších občanů v době pandemie,“ říká lékař, který je zastupitelem ve Zlínském kraji za SPD. „Hnutí bude podporovat vývoj vakcín pod kuratelou našeho státu, protože nelze vyloučit opakování současné situace v mnohem horším měřítku a mít možnost si vyrobit vlastní českou vakcínu proti umělému nebo přirozenému smrtícímu agens může být otázkou přežití našich obyvatel a společnosti,“ podotýká a zároveň varuje, že co se děje ve Velké Británii a Izraeli je i naší budoucností. A vystoupení premiéra na bezpečnostní konferenci? „Nazval bych to Pohádky pro moje věrné voliče.“

reklama

Do zelených zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem se na takzvané mapě cestovatele posunula řada zemí. Patří mezi ně mimo jiné Itálie, Bulharsko, Německo nebo Rakousko. Pro tyto země neplatí žádné povinnosti při příjezdu do ČR. Lidé se postupně rozjíždějí na dovolené. Mimochodem, Chorvatsko už je přístupné bez omezení. Pane doktore, není to přece jen rizikové takto rozvolnit cestování?

Anketa Má Robert Šlachta vaši důvěru? Má 56% Nemá 37% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 6384 lidí



Od 1. července začne platit společný evropský covid pas. Do jaké míry pomůže udržet epidemii pod kontrolou? A je to dobrý nápad?

Mně na tom vadí, že se zavádí jakýsi centralizovaný evropský kontrolní digitální systém, který bude možno potom využít v budoucnu pro kontrolu a omezování pohybu občanů, kteří budou systémem prohlášeni jako nebezpeční pro své okolí a společnost i z jiných než medicínských důvodů nebo by mohl být tento medicínský důvod zneužit k jejich omezování a perzekuci i v rámci pohybu v České republice. Kromě toho sama jste uvedla, že některé evropské země jsou nyní přístupné bez omezení, i když je pravda, že určité zhoršení v podzimních měsících se dá očekávat. Dále bych poukázal na to, že při posuzování podmínek udělení covid pasu není brán v potaz nejdůležitější údaj, a to je hladina protilátek v krvi a buněčná imunita. Tím pádem mnozí občané, kteří onemocnění covid-19 prodělali bez příznaků, jsou znevýhodněni.



Vy osobně, strávíte dovolenou v tuzemsku nebo pojedete do zahraničí?

Kde strávím dovolenou, pokud v nastávající hektické předvolební době najdu nějaký volný čas, ještě nevím. Ubytovací kapacity v České republice se zdají být značně obsazené. Máme ze Zlína kousek na Slovensko a jako pěší turisté tuto krásnou zemi máme ve velké oblibě. Moje partnerka je nyní sama na Sardinii u moře a cvičí zde jógu. Nechala se kvůli tomu vakcinovat, ale stejně musela podstoupit i antigenní test.

Fotogalerie: - Společně pro demokracii



Postupně se opatření rozvolňují, například na kulturních akcích bude mít možnost být venku až 5000 lidí, uvnitř 2000 lidí. Premiér Babiš upozornil, že nesmíme opakovat chyby loňského léta. Myslíte si, že na podzim dojde zase k postupnému zavádění opatření nebo už riziko pomine v souvislosti s masivním očkováním?

Já si myslím, že je nutno pečlivě sledovat, co se děje ve Velké Británii /vakcinace AstraZeneca/ a v Izraeli /převážně Pfizer/. To bude asi naše blízká budoucnost. Dle zpráv, které již proběhly médii, dochází sice k nárůstu případů mutace delta /indická mutace/, a to i u některých vakcinovaných, ale je velmi málo vážných případů /tedy hospitalizovaných/ a úmrtí. Z Izraele jsem zachytil podobné informace. Co nás čeká přesně na podzim, si netroufám odhadnout, ale tipuji ještě jednu malou vlnku či vlnu, pokud nepřijde nová mutace.



Myslíte si, že je tedy na místě větší obezřetnost především s ohledem na mutaci koronaviru delta, dříve známou jako indická mutace, která nyní komplikuje situaci ve Velké Británii? Představuje opravdu zásadní ohrožení pro Česko?

Již v předchozí odpovědi jsem uvedl, že děje ve Velké Británii a Izraeli jsou i naší budoucností. Nakonec dle mých kusých informací, právě kmen covid-19 alfa /britská mutace/ u nás řádil při poslední vlně pandemie. Takže předpokládám, že se k nám nějakou cestou v létě dostane i kmen delta /indická mutace/. Ale třeba se naši světoví epidemiologové už poučili a vymyslí, jakým způsobem tomu předejít. Přece jenom opatření se jeví přísnější než minulé léto a obezřetnost je vyšší.



Odborníci volají po zkrácení intervalů mezi dávkami očkování, aby plnou ochranu mělo včas co nejvíce lidí. Podle dat z Velké Británie je účinnost první dávky vakcíny proti indické mutaci nízká a virus dokáže tuto částečně získanou imunitu těla obejít. Mělo by dojít ke zkrácení času mezi jednotlivými dávkami očkování?

Já jsem od přírody opatrný člověk a nemám rád neověřené experimenty, které se masivně používají na lidech. Otázka zní, jak vědci přišli na původní interval /asi na základě nějakého předchozího testování na dobrovolnících/ a co bude tropit za možnou neplechu, pokud interval zkrátíme z důvodu nastolení dřívější vyšší imunity proti covidu-19. Pokud to mají ověřené na dlouhodobé studii, tak proč ne? Ale ad hoc zkracovat a natahovat intervaly mezi dávkami se mně jeví jako poněkud rizikové.

Fotogalerie: - Nemrzačte historii



Jak se vy jako lékař díváte na masivní očkování, očkovací maratony, kampaně nebo nápad očkovat v supermarketech? Imunolog Václav Hořejší také pro idnes uvedl: „Pak tu je druhá věc. Pokud by lidé k očkování přišli a dostali by pět set korun na ruku, tak si myslím, že by si to hodně z nich rozmyslelo. Nebo že přivedou svého dědečka, ale to už jsou technické detaily.“ Myslíte si, že by taková motivace byla vhodná nebo spíš riziková? Případně, pokud jsou lidé rozhodnutí, že se očkovat nechtějí, může je ovlivnit pětistovka? V zahraničí rozběhli kvůli očkování loterie nebo nabízejí lidem jointa…

Já k tomuto nemám slov. Jistě je pan prof. Václav Hořejší oproti mně slovutný odborník, ale potom má přesvědčit starší obyvatele dostatečně srozumitelnou argumentací, nikoli hraním na jejich citlivé místo – tedy finanční strunku, na kterou hrají mnozí úspěšní politici. Asi se pan profesor zhlédl v této úspěšné strategii a jistě nejenom on, abych na něho nebyl přísný. Já bych spíše doporučil, aby odborníci provedli analýzu úmrtnosti starších občanů v době pandemie. Předpokládám, že analýza v době digitalizace a sběru všech možných medicínských dat, by neměla být tak nesnadná. Určitě by bylo zajímavé porovnat počet úmrtí v první polovině roku 2021 s referenčním obdobím /např. 2019/ na cévní onemocnění způsobené trombózou /tvorbou patologických krevních sraženin v cévách/. Pokud výsledky nezaznamenají žádný podstatný statistický nález, potom by to mohl být silný argument pro přesvědčení dalších starších občanů k vakcinaci proti covidu-19. Pokud zaznamenají nález, potom je třeba zjistit, jestli zemřelí lidé prodělali covid, vakcinaci či obojí nebo neprodělali ani covid ani vakcinaci. To bude jistě složitější, ale statistici by se s tím měli vypořádat. Pokud bude zjištěn prodělaný covid-19 u neočkovaných osob, jako hlavní příčina těchto trombóz, potom to bude ještě silnějším argumentem k vakcinaci. Podotýkám, že jsem spíše statistik amatér, jenom je to můj nápad a přiznávám, že je to pro mě velmi tenký led. Snažím se vymyslet něco, co rozptýlí obavy některých našich starších občanů z krátkodobých a střednědobých následků vakcinace, v tomto případě všech trombotických smrtících příhod.

Psali jsme: Právníci Zdravého fóra napadli nezákonnou propagaci očkování Naskočila na hoax? Majitelka obchodu omezila naočkovaným vstup. Dočetla se totiž... Zánět srdečního svalu. Vzácně! Připojené varování k vakcíně vyrobené v USA. Máme jasné slovo špičkového odborníka Primátor Hřib: Virohrady, Marodní třída: Součástí nové informační kampaně k očkování jsou slovní hříčky

Podrobně jsme se bavili o různých typech vakcín v únorovém rozhovoru pro Parlamentní Listy. Vy sledujete průběžně informace, které se týkají konkrétních druhů vakcín. Od té doby, změnily se nějak vaše předpoklady? Co se ukazuje o vakcínách s postupem času?

Zajímavé je, jak nakonec u nás převládla jedna vakcína – tedy Comirnaty od Pfizeru. Mě nejvíce překvapilo, jak není dáván prostor odborníkům, kteří by měli i o něco odlišný postoj k vakcinaci těmito experimentálními vakcínami. Ono to potom vypadá, že téměř všichni odborníci /až na malé výjimky osob, které jsou prohlášeny za exoty a případně extremisty/ jsou jednoznačně přesvědčeni o jejich dlouhodobém přínosu a bezpečnosti. Já vždy budu hájit svůj názor, že jsme se pustili na tenký led experimentu s budoucím zdravím hlavně mladé populace, pokud tuto přesvědčujeme pomocí různých pochybných internetových influencerů a kampaní, aby se nechala vakcinovat. Je to z mého hlediska nesmírný hazard a beru to i osobně, protože moje mladší dcera byla již přesvědčena, i když měla určité komplikace po předchozím jiném očkování a mám o její zdraví velké obavy, pokud vakcinaci podstoupí. Až k tomuto vede ten úděsný jednostranný ideologický tlak na nezkušené mladé lidi. Moje maminka již vakcinaci proti covidu-19 podstoupila, ale u mladých lidí, mladistvých a dětí bych doporučil vakcinaci jenom v nutných případech /vážně nemocní, porucha imunity apod./.



Vědci z univerzity na Floridě už sestavili žebříček účinnosti vakcín, který vede Moderna, pak Pfizer/BioNTech, třetí Novavax, čtvrtá AstraZeneca, čtvrté místo Sinopharma a páté Sinovac. Novavax funguje na jiném principu než Pfizer. Vy jste této vakcíně také věnoval velkou pozornost. Část těchto vakcín, by se mohla vyrábět u Prahy, výhodou může být možnost skladování v podstatě běžné lednici. Věříte úspěchu tohoto typu vakcíny?

Odpovím vám krátce na poslední otázku. Nevěřím. V souboji vakcín jednoznačně vyhrávají ty, které se mně jeví nejvíce problematické z hlediska mechanismu účinku, tedy genové vakcíny. Pokud se neprokážou žádné dlouhodobější vedlejší účinky /a to se bude prokazovat těžce/, tak tomu bude i v blízké budoucnosti. Asi mají nejlepší „marketing“ a také mají jednu obrovskou výhodu z hlediska reakce na patologické agens. Dají se mimořádně rychle vyrobit po sekvenaci /tedy zjištění genetické struktury a složení viru/. Je to taková biologická průmyslová výroba – přečtu, analyzuji, vyrobím, upravím, vložím do nosiče a aplikuji. Doba trvání – několik týdnů. Nazval bych to digitalizace výroby v molekulární biologii. Já jsem to již psal dříve, mě na tom straší to, že „vrtáme“ do něčeho, čemu úplně nerozumíme a hlavně to, že s jídlem poroste chuť a tito zbohatlí digitálně-genetičtí inženýři si budou dovolovat stále více a více a budeme nuceni podstupovat vakcinace, které byly původně na základě starých prověřených principů, v novém modernějším hávu mRNA a DNA vakcín.

Nic proti pokroku, ale masivní užití těchto vakcín může vést k velkým problémům z důvodů, které jsem uvedl. Také jsem již dříve publikoval, že jisté vědecké kruhy by chtěly vyšlechtit dokonalého člověka změnou jeho genetické podstaty a informace, a to bude stát hodně peněz. Kdo nevěří, tak ať si přečtěte knihu izraelského vědce Harariho s názvem Sapiens. Genetické nástroje na to mají: genetické nůžky CRISPR – Nobelova cena za chemii 2020. Na závěr tohoto dotazu bych chtěl uvést, že já osobně a i naše hnutí SPD bude podporovat vývoj vakcín pod kuratelou našeho státu, protože nelze vyloučit opakování současné situace v mnohem horším měřítku a mít možnost si vyrobit vlastní českou vakcínu proti umělému nebo přirozenému smrtícímu agens, může být otázkou přežití našich obyvatel a společnosti.



Na bezpečnostní konferenci hodnotil premiér epidemickou krizi, zdůrazňoval důležitost zdravotnictví, armády, nutnost očkování. „Jsem ale přesvědčen, že naše vláda udělala za 4 roky maximum pro to, abychom ochránili naši bezpečnost. Jsem si vědom, že naše bezpečnost, ale ani svoboda není samozřejmost. Česká republika se po covidové době vrátí mezi nejlepší státy EU,“ uvedl předseda vlády. Jak je váš názor?

Nazval bych to Pohádky pro moje věrné voliče. Pan premiér měl při vší smůle s pandemií covidu-19 vlastně štěstí, že nás zatím neohrozilo žádné přímé bezpečnostní riziko. Pouze se sbírají temné mraky na Západě a Jihu. Pan premiér si tohoto údajně nevšiml a hrozí se domnělého mráčku na Východě. Nevím tedy, jestli bezpečnostní ukotvení se společnostmi, které podstupují a hlavně budou v budoucnu z důvodu změn složení obyvatelstva podstupovat islamizaci a jiné nám ne úplně příznivé změny, je něco, co nám přinese bezpečí a prosperitu. Předpokládám, že pan premiér je dostatečně inteligentní a má dostatečně kompetentní poradce, aby toto věděl. V současné době se mu hodí toto mudrování, nemá problém změnit zítra rétoriku a kupodivu jeho příznivci mu budou opět tleskat. To je umění politiky. Z mého pohledu bude ekonomika a dynamika vědecko-technického pokroku v EU a USA slábnout na úkor Číny a budou v západních zemích ještě sílit dekadentní sebedestrukční pochody a tomu bude odpovídat i turbulentní politický vývoj v těchto zemích a oblastech. Na toto vše je nutno se připravit, plané mudrování a spoléhání se na pochybné spojence ještě nikomu bezpečnost nezaručilo. A naše historie nám to opakovaně připomíná.

Psali jsme: Smejkal: Vyplňovat cestovní formuláře. Jinak tu budou mutace Česká vakcína proti covidu už asi nebude zapotřebí, myslí si garant projektu. Takže co dál? Petr Hampl: Očkování? Kdo dělá hloupá rozhodnutí, má nějaké problémy navíc Premiér Bartoš? Mladí tvrdě procitnou. Doktor Zlínský má vážné obavy o demokracii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.