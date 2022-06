Tisíce mrtvých, zbytečně. Zelenský porušil slib. Petr Štěpánek vidí příčiny války na Ukrajině

Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory, patří k těm, kteří by ukrajinskému prezidentovi Zelenskému vestoje netleskal. Jak prozradil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, politiky je totiž třeba hodnotit podle výsledků jejich práce. A Zelenskyj podle něj přivedl Ukrajinu k naprostému rozvratu a válce, ke které nemuselo vůbec dojít. „Válka je skvělý kšeft. Sice jen pro někoho, ale proč si do nekonečna nezaválčit, zvláště pak, když se boje odehrávají na cizím území,“ říká Štěpánek, který se však velmi ostře ohradil proti České televizi, která všechny ty, kteří mají jiný názor na válečný konflikt na Ukrajině, označuje za „pátou kolonu Ruska“.

Minulý týden vystoupil před oběma komorami Parlamentu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jak na vás jeho vystoupení zapůsobilo?

V zásadě proti tomu člověku nic nemám, je to určitě skvělý marketér, ale jako politika bych si ho nevybral, ani mu freneticky vestoje netleskal. Politiky totiž musíme hodnotit podle výsledků jejich práce. A kam od roku 2019, kdy byl zvolen s programem, že urovná situaci na Donbasu i vztahy s Ruskem, Ukrajinu přivedl? K naprostému rozvratu. K té válce totiž vůbec nemuselo dojít. Stačilo třeba skutečně uvést v život uzavřené minské dohody. Zelenskému měl také někdo prozradit, že heslo „Jsme s vámi, buďte s námi!“ nefungovalo, neboť Dubček a spol. ideály pražského jara obratem zradili a na nás se vykašlali. A rovněž Havlovo heslo, že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ se už dávno přeměnilo na „pravda a láska musí zvítězit lží a nenávistí“. Tohle vymizení předložky „nad“ si tu prožíváme den co den.

Ukrajinský prezident nejenže ocenil dosavadní pomoc České republiky jak po stránce humanitární, tak po stránce vojenské, ale mluvil také o poválečné obnově Ukrajiny, která by pro českou ekonomiku mohla být velmi silným impulsem. Jste stejného názoru?

Ano, válka je skvělý kšeft. Sice jen pro někoho, ale proč si do nekonečna nezaválčit, zvláště pak, když se boje odehrávají na cizím území. Skvělý kšeft bude i obnova válkou zničené země. Chápu, že někomu to takhle vyhovuje. Otázkou ovšem je, zda ty tisíce mrtvých jsou akceptovatelnou cenou. A zrovna dodávám, že nejde pouze o mrtvé od 24. února letošního roku, nýbrž o všechny oběti Majdanu či patnáct tisíc civilistů z Donbasu, které za osm let trvání konfliktu povraždila pravidelná i nepravidelná ukrajinská armáda. Znovu opakuji, kdyby na straně Západu fungovali zodpovědní politici, kteří by ve jménu svých vlastních geopolitických zájmů řadu let nehnali Ukrajinu do fatálního nepřátelství s Ruskem, k té válce vůbec nemuselo dojít.

Kdo podle vás nese odpovědnost za rozpoutání ukrajinské války?

Pozornost médií vyvolal postoj některých poslanců, kteří se nezapojili do potlesku po vystoupení Volodymyra Zelenského v Parlamentu. Česká televize dokonce tyto poslance označila za „pátou kolonu Ruska". Co si o tom myslíte?

Je to samozřejmě zcela legitimní politický postoj, že povinností České republiky je po boku Spojených států amerických a Evropské unie bojovat proti Rusku až do posledního Ukrajince. Je to samozřejmě zcela legitimní postoj, že Česká republika má Ukrajině posílat další a další zbraně, aby válka trvala co nejdéle a zemřelo co nejvíce dalších lidí. Je to samozřejmě zcela legitimní politický postoj provozovat po doznění Zelenského projevu „standing ovation“, neboli ovace vestoje, jako někde v Severní Koreji na sjezdu komunistické strany. Ovšem úplně stejně legitimní je myslet si něco jiného, třeba i pravý opak. Jestliže vás ale Česká televize ve stylu onoho nechvalně proslulého bolševického hesla „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ za takový postoj bez nejmenšího uzardění pejorativně označuje za „pátou kolonu Ruska“, dalece tím překračuje své zákonné vymezení, jež jí ukládá nestrannost, pluralitu a vyváženost. Čí pátou kolonou pak pro změnu jsou ti tleskající válečníci? Děkuju, ale takovou televizi opravdu nechci! A ani ji coby televizní poplatník nechci financovat.

V souvislosti s válkou na Ukrajině se čím dál častěji mluví o nutnosti boje s dezinformacemi, pomocí kterých se Rusko údajně snaží zviklat Západ od vojenské pomoci i dalších ekonomických sankcí. Pokud tomu tak je, tak čelíme poměrně vážné hrozbě, nemyslíte si?

Ne, to si opravdu nemyslím. Než nejrůznější politické marketéry, řinčící zbraněmi, raději si poslechnu, co říká třeba Henry Kissinger, legenda světové diplomacie, který Ukrajině radí „vyměnit kus svého území za mír“. Příjemně překvapil také papež František, jenž v jediné větě, kdy hovořil o letitém „štěkání NATO u bran Ruska“, naprosto přesně pojmenoval prapůvod ukrajinské války. A promiňte, já si fakt nemyslím, že tihle staříci jsou propagandistickým nástrojem Moskvy. Jsou naopak hlasem zdravého rozumu na současné nekonečné poušti válečného zmaru. Označovat každého, kdo nesouzní s momentálně převažujícím válečným rykem za agenta Moskvy, je nejenom neslušné a hanebné, ale přímo hloupé.

Vláda v minulosti dokonce dosáhla toho, že došlo k vypnutí dvou desítek webů, které měly buď dezinformační nebo proruskou nálepku. Teď dokonce Ministerstvo vnitra připravuje speciální zákon. Je to správná cesta?

Je to nekonečná ostuda, zvláště pak, když k onomu vypnutí došlo právě v den výročí Vítězného února. Ale ono je to vlastně definiční, neboť počínání Fialovy vlády se nijak neliší od praktik bývalého komunistického režimu. Tehdy jsme měli FÚTI, Federální úřad pro tisk a informace, nyní tu máme vládou jmenovaného vrchního cenzora Michala Klímu, pardon, zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, který obratem spustil ten šílený udavačský web. Už jenom zbývá, aby Fialova vláda také udílela plaketu Karla Čurdy za nejaktivnější bonzování. Pár potenciálních laureátů mohu z fleku doporučit. V mých očích si Fialovi panáci už znemožnili dost, ale ať klidně pokračují. Každý je svého štěstí strůjcem. Dříve či později je tohle oprašování totalitních praktik smete.

Tvrdíte, že se vláda dopouští svými kroky novodobé cenzury názorů. Jak ale jinak docílit toho, že se nebudou Českou republikou šířit nebezpečné dezinformace?

Je třeba to opakovat do nekonečna. Cenzurou se nikdy nehájí pravda proti lži, ale vždy lež proti pravdě. Kdybychom přistoupili na praxi, že každého, kdo někdy vypustil nějakou lež či dezinformaci, je třeba zlikvidovat, pak musíme na prvním místě okamžitě zavřít Českou televizi, protože právě na Kavčích horách se nachází zdejší největší dezinformační a propagandistická centrála. Lidová tvořivost z covidových časů definuje pointu toho, co mám na mysli a o co tu ve skutečnosti jde, v téhle anekdotě naprosto přesně: „Jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou? Půl roku.“

