To snad Hamáček spadnul z višně. Legrační SPOLU. Okamura představil plán, jak dovést zemi k volbám

V pátek se ve Sněmovně hlasovalo o pomoci lidem v exekucích, a nakonec prošly v podstatě jen kosmetické úpravy současného systému. Co je důvodem?

To je bohužel smutná realita současného složení Sněmovny. Většina poslanců ostatních stran v čele s hnutím ANO a ODS prostě podporuje exekutory, a tak jim vyhovuje stávající špatně nastavený systém kolem exekucí.

Naopak naše hnutí SPD se snaží prosadit zestátnění exekutorů, dále také chceme, aby se nejprve platila jistina a až poté poplatky (dnes je tomu naopak), chceme zrušení úroků z úroků a rádi bychom zavedli tzv. teritorialitu (místní příslušnost exekutorů), čímž bychom skoncovali se současným neadekvátním byznysem s dluhy. Navrhujeme také zrušení všech bagatelních pohledávek, u kterých je výše jistiny do 1500 Kč a dva roky nebyla jistina vymožena.

Pomohli bychom tak několika stovkám tisíc občanů, kteří se kvůli velmi malému dluhu, který jim však kvůli nehorázným poplatkům a úrokům uměle narostl do extrémní výše, nemohou exekuce zbavit. Doufám, že v říjnových volbách hnutí SPD ve Sněmovně posílí, aby byl náš hlas silnější, a následně ukončíme současné exekutorské praktiky. Dluhy se platit mají, o tom žádná, ale systém musí být nastavený tak, aby nezničil dlužníka a jeho rodinu takovým způsobem, že se již nemůžou vrátit do běžné společnosti. Současnému vládou hnutí ANO a ČSSD podporovanému systému říkám „státem posvěcená lichva“.

Sněmovna ve středu přijala zákon SPD, který podpoří pracující rodiče. O co jde?

Ano, je to náš další konkrétní úspěch. Podařilo se nám prosadit, že na ošetřovném se s rodiči mohou vystřídat i nejbližší příbuzní. Podařilo se nám konkrétně prosadit, aby možnost nároku na krizové ošetřovné v době uzavření škol a školek měli i nejbližší příbuzní dítěte nežijící ve společné domácnosti, pokud jsou nemocensky pojištěnými zaměstnanci. Nejde o novou dávku, ale možnost volby, že se o dítě postarají nejbližší příbuzní a dostanou ošetřovné místo rodičů. Můžou se tak v péči vystřídat.

Není zde hrozba zneužívání nepřizpůsobivými, protože ošetřovné mohou dostat pouze zaměstnané osoby. Zájmy poctivých, slušných a pracujících občanů a rodin jsou pro nás v hnutí SPD vždy na prvním místě!

Enormně nám záleží na tom, aby se například rodiče-samoživitelé a nízkopříjmoví rodiče mohli při péči o děti v době uzavření škol a školek vystřídat s dalšími rodinnými příslušníky. Hlavně proto, aby se zastavil propad jejich příjmů s reálným rizikem pádu do dluhových a exekučních pastí.

Záleží nám i na tom, aby se do zaměstnání také mohli vrátit nyní snad ještě více než kdykoli jindy potřební rodiče-zdravotníci či záchranáři a vůbec všichni příslušníci dalších společensky důležitých profesí. A záleží nám taky na tom, aby v důsledku dlouhodobé absence nepřicházeli o svá pracovní místa zaměstnanci se smlouvami na dobu určitou a zaměstnanci v tzv. zkušební době.

V minulém roce jsme tento návrh podali dvakrát, ale pokaždé byl zamítnut. Ošetřovné po schválení Senátem a po podpisu prezidenta republiky bude tedy moci čerpat místo rodiče i nejbližší příbuzný dítěte, který s ním nežije ve společné domácnosti, ale je zároveň nemocensky pojištěným zaměstnancem.

Tento návrh v době mimořádných opatření tedy umožňuje rodičům volbu, zda s dítětem zůstanou sami doma, anebo je vystřídá například teta dítěte. Díky naší poslankyni Lucce Šafránkové, která to měla na starosti.

Tomio Okamura SPD

Co říkáte prohlášení ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že podmínkou okamžitého otevření hospod má být absolvování PCR testů občany jednou týdně?

To snad spadnul z višně? PCR test stojí od 1490 korun, a zdravotní pojišťovny je neproplácejí. Jinými slovy, kdo chce jít na točené pivo, tak ho to bude stát navíc 1490 korun. Čtyřčlennou rodinu, která bude chtít jít na oběd do restaurace, to bude stát šest tisíc korun, a to si ještě nic neobjednala. Takže do fabriky stačí antigenní test za 100 korun, ale pokud chcete jít do hospody, tak jediná cesta má být podle Hamáčka nejdříve jít na přetížená odběrná místa na PCR test, kde výsledky budou druhý den a za tisíce korun. PCR testy na západ od nás poskytují vlády zdarma. Požadujeme demisi ministra vnitra Hamáčka.

Celým národem rezonuje trest zákazu startu v 10 zápasech, který dostal slávistický obránce Ondřej Kúdela za údajnou rasistickou urážku. Co si o tom myslíte?

Absurdní rozhodnutí UEFA připomíná politický proces, kde byl předem bez důkazu odsouzen slávistický hráč Ondřej Kúdela. Jaké jsou důkazy? Co presumpce neviny? Kúdelovi navíc hrozí ve Skotsku i trestní stíhání! Navíc je trest zcela neadekvátní. Hráč Glasgow Rangers Kemar Roofe, který svým likvidačním zákrokem brutálně zranil slávistického brankáře Ondřeje Koláře, dostal trest na čtyři zápasy, a Kamara, který po zápase Kúdelu fyzicky napadl, odešel se třízápasovým trestem. A za verbální projev a údajný rasismus bez důkazu trest deset zápasů?! To je nehoráznost!

Je to dalším výmluvným kamínkem z celé mozaiky, která jasně vykresluje současnou situaci v zemích, kde probíhá bezmezná migrace. Takzvaná politická korektnost a multikulturalismus nevyhnutelně povedou k totalitě a rasismu naruby. Odmítáme pozitivní diskriminaci. Věřím, že se semkneme napříč Českou republikou a budeme společně bojovat za udržení svobody a demokracie. Musíme se bránit před sluníčkářskou diktaturou, nebo budeme otroky ve vlastní zemi!

Teď zpět k české politice. Co říkáte návrhu koalice SPOLU na vyvolání nedůvěry vládě? Podpoříte to?

Současné vládě prokazatelně již nevěří vetšina občanů. Proto vyzýváme k demisi premiéra Babiše, ministra vnitra Hamáčka a další členy vlády, kteří zklamali občany. Je nutné vrátit vládě důvěru lidí. Prosazujeme proto rekonstrukci vlády na vládu odborníků, která by přivedla zemi k říjnovým volbám, kde voliči rozdají nové politické karty. Současnou nestabilní vládní situaci je potřeba v zájmu občanů rychle stabilizovat.

Od koalice SPOLU je jejich návrh legrační, protože my podpisy na vyvolání hlasování o důvěře či nedůvěře vládě sháníme již měsíc, a oni to odmítli ještě před několika dny podpořit! Je vidět, že mění názory jako na běžícím pásu. Kam vítr, tam plášť. Takže mi to z jejich strany spíše připadá jako marketing.

Pro SPD není přijatelné, aby tu vládla vláda bez důvěry občanů. To by bylo v rozporu s demokracií. Navíc, než se po volbách sestaví nová vláda, může to trvat dlouho, protože nový volební systém bude ještě poměrnější, takže se bude obtížněji hledat většina. Čili pro nás není přijatelné, aby tato vláda bez důvěry vládla do voleb a ještě nějakou dobu po volbách, když zároveň dělá miliardové zakázky bez výběrového řízení a jiná zásadní rozhodnutí ovlivňující životy všech lidí v republice.

A co snaha rozpustit Sněmovnu a vyvolat předčasné volby?

My se předčasných voleb nebojíme, rostou nám preference. Jsme připraveni kdykoli předstoupit před voliče s naším politickým programem, aby občané ve volbách rozhodli o dalším směřování naší země. Ale přesto tohle přece koalice SPOLU či Piráti nemůžou myslet vážně, jelikož všichni víme, že přece ještě není schválen nový volební zákon, který reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, takže v nejbližších měsících nemůžou volby proběhnout.

Když se teď rozpustí Poslanecká sněmovna, tak to způsobí ústavní krizi v tom směru, že bude zákonná opatření vydávat Senát. Čili tu bude bez voleb najednou fakticky vládnout koalice Pirátů, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, kteří mají v Senátu většinu.

No, mají to hezky vymyšlené... My v SPD si rozhodně nepřejeme, aby se k moci fakticky dostali extrémističtí Piráti či zprofanovaná ODS s Kalouskovou TOP 09. Navíc mám informaci z ministerstva vnitra, že na technickou přípravu voleb potřebují zhruba půl roku. A přes prázdniny se volby nekonají, jelikož se značná část lidí nachází mimo své trvalé bydliště. Takže to stejně vychází na řádné volby v říjnu. Proto je návrh řešení, o kterém mluví SPD, zcela realistický a stabilizační.

Co říkáte na výměnu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka? A jak se na jeho působení v Černínském paláci bude vzpomínat?

Myslím, že na něj nikdo vzpomínat nebude. Byl to typický zastánce prounijní politiky a podporoval přijímání migrantů a eura, stejně jako celá ČSSD. Navíc dle mnoha informací byl loutkou pražského „šíbra“ Pocheho.

V ČSSD se kolem toho rozehrála další podivná komedie. Jan Hamáček jako nového ministra určil Lubomíra Zaorálka, který to ale odmítl, takže úřad teď řídí sám Jan Hamáček a má přijít Jakub Kulhánek. Co tato situace ukazuje o stavu současné ČSSD a celé vlády?

Ukazuje to, že předseda ČSSD Hamáček nezvládá ukočírovat ani vlastní stranu. Výběr zcela neznámého Jakuba Kulhánka, jehož názory nikdo nikdy neslyšel a ani jsme ho ve Sněmovně nikdy neviděli, svědčí o mimořádné personální krizi nejen v ČSSD, ale i ve vládě. Jak může někdo takový najednou mluvit v zahraničí jménem celé České republiky?

Jediné, co o něm víme, je to, že blízce spolupracoval s Bohuslavem Sobotkou, takže lze očekávat, že bude prosazovat podobnou sluníčkářskou agendu jako Petříček: podporu přijímání imigrantů a eura, podporu diktátu Bruselu a Washingtonu či podporu politických neziskovek. To je pro SPD zcela nepřijatelný program.

Nový ministr zdravotnictví Arenberger se uvedl akcí ve stylu „odvolávám, co jsem odvolal“ u rozvolnění pravidel pro mezilidská setkávání a poté otevřeně prohlásil, že si je vědom protiprávnosti některých opatření a že očekává, že je soud zruší, ale „chtěli jsme to alespoň oddálit, uvažujeme jako lékaři, a ne jako právníci“. Co říci na takto svérázný přístup ministra k právnímu státu?

Nový ministr mě bohužel zklamal. Když vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM pošlapávala ústavu vyhlašováním nouzového stavu protiústavním způsobem, tak mě ani moc nepřekvapuje, že pan ministr patrně porušuje zákon. Nyní ale jeho nařízení o shromáždění maximálně dvou lidí, což je dokonce v rozporu s pandemickým zákonem, nechce respektovat ani policie. Samo vedení policie patrně nechce takto flagrantně porušovat zákon.

Výrok ministra zdravotnictví Arenbergera, že když občané budou zlobit, tak jim přikáže, že budou nosit respirátory i v létě, je také skandální. Takže vláda a ministr porušují zákon, ale chtějí, aby občané nařízení dodržovali? Pokud vláda nedodržuje ústavu a zákony, není to demokracie, ale tyranie.

Tomio Okamura SPD

Chaotická komunikace vlády a zmatky pokračují i s nástupem nového ministra zdravotnictví, který je čtvrtým za období jednoho roku. Dne 12. dubna sice skončil nouzový stav, který platil od 5. října, ale jím daná omezení zůstanou v platnosti, jak vyplývá z kroků nového ministra zdravotnictví Arenbergera (za ANO). Ten totiž navrhl vládě zachovat omezení kontaktů v nejvýše dvou lidech. Přitom ještě uprostřed minulého týdne oznámil, že po 12. dubnu se zvýší limit pro shromažďování lidí, kdy venku se bude moci setkat až dvacet lidí a uvnitř deset. Takže opět žádný posun, jen další ministr mimo realitu. Takže děti dvakrát týdně otestované ve škole spolu mohou sedět v počtu 30 ve třídě, ale nemůžou spolu v počtu 15 běhat na tréninku venku po hřišti.

Jaký je tedy aktuální postoj hnutí SPD?

Venkovní aktivity a malé obchody a služby žádné riziko nepředstavují, je potřeba otevřít maloobchod, služby a restaurace, vracet se k normálnímu životu, pouze je potřeba dodržovat základní protiepidemická opatření. Podle hnutí SPD se všichni žáci a studenti musí vrátit do škol bez jakýchkoliv dalších podmínek: roušek, testování anebo očkování. Plošné zákazy nejsou řešení. Je potřeba zacílit na ochranu ohrožených skupin. Požadujeme vládu složenou z odborníků, která by přivedla zemi k podzimním volbám. Bojujme s virem, ne s lidmi!

