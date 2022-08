To už Američany naštvalo. Hrozba konce civilizace. Kuras a zlom v USA

reklama

Zátah třicítky ozbrojených agentů FBI na Trumpovu rezidenci a odebrání dokumentů (nemluvě o proházení šatníku paní Trumpové) se v mnoha komentářích jeví jako další stupínek v degeneraci americké demokracie a důkaz posílené moci takzvaného „hlubokého státu“, tedy institucí ovládajících stát bez ohledu na demokratická pravidla a zákony. FBI coby federální policejní sbor je jedna z nejmocnějších. Jestliže ta si dělá, co se jí zlíbí, jak bezpeční jsou američtí občané? Byl zátah v Trumpově rezidenci zákonný? Mají nějaké opodstatnění tvrzení, že Trump zneužil nějaké tajné dokumenty?

Zátah na rezidenci exprezidenta a možného opětného prezidentského kandidáta je ale o velký stupeň (či jak se dnes česky rádo říká, ‚levl‘) výš. Jestli jsem správně rozuměl americkým právnickým komentářům, FBI porušila zákon minimálně v těchto bodech: 1. Násilné získání dokumentů se smí provádět teprve tehdy, když je vyšetřovaný odmítne odevzdat dobrovolně. Trump to nikdy neodmítl (nebyl k tomu vyzván), naopak teď žádá jejich zveřejnění. 2. Konečné právo odtajňovat dokumenty má prezident sám, tudíž přesunem údajně tajných dokumentů z úřadu do ‚civilu‘ neporušil zákon. 3. Navíc šlo o dokumenty, k nimž FBI už měla přístup, protože Trump je dávno odtajnil.

Tedy mohla Trumpa obvinit dávno. Proč zrovna teď?

Je to další dějství antitrumpovské hysterie. Trump je prostě trnem v zadku Demokratické straně, která ten „hluboký stát“ ovládá. Nebo spíš on ovládá ji. Její popularita – tedy Bidenovy vlády – klesla na nějakých 28 procent, zatímco Trump vítězí v jedné sondáži popularity za druhou, i když zatím kandidaturu definitivně neoznámil. Mnohým Američanům – včetně těch, co volili Bidena – dochází, že tato vláda Americe škodí. Na fotbale a baseballu se provolává heslo „Fuck Biden“. Demokraté nemají do příštích voleb žádnou výraznou osobnost.

Těmito útoky se demokraté snaží Trumpovi jakýmkoli způsobem znemožnit kandidovat. V médiích byl nařčen z vynášení „tajných jaderných dokumentů“, což on samozřejmě popírá a ani FBI ho z toho neobviňuje. Bývalý šéf CIA Hayden si tvítl souhlas, že Trump by si zasloužil být popraven. Tak na takovýto „levl“ dovedla americkou demokracii strana, která si říká „demokratická“. „Dokonalá sovětizace Demokratické strany“, zaslovíčkařil si jeden komentář dokumentující zneužití bezpečnostních sborů vládnoucí stranou. Vedle už zavedených agentur jako FBI, CIA a policie teď navíc zavádí údernou jednotku 87 tisíc ozbrojených agentů daňového úřadu na kontrolu financí občanů, se státními výdaji 800 miliard dolarů.

Jak konkrétně, kromě té sovětizace, tato vláda ve státní politice Americe škodí?

Vyjmenuju jen těch několik jejích hlavních politických rozhodnutí, která jsem stačil vyčíst. Povolení Číně nakupovat americkou zemědělskou půdu. Povolení prodávat ropné rezervy Číně. Propagace LGBT+ ve školách na nejmladších dětech a její zavádění ve státech, kde demokraté vládnou. Označování protestujících rodičů za teroristy. Monitorování a perzekuce neočkovaných – například vyhazov 40 tisíc neočkovanců z armády. „LGBTizace“ armády. Kriminalizace politických oponentů. Otevření hranic nekontrolované migraci.

Tato razie na Trumpa hodně Američanů naštvala. A výsledkem je ještě zvýšená podpora Trumpa.

Jako že by Trump byl znovu zvolen?

To poznáme brzy na výsledcích kongresových voleb. Jestli proběhnou regulérně. Jestli vyhrají demokraté Kongres a pak znovu prezidentství, můžeme západní civilizaci „políbit na dobrou noc“, jak praví populární americké úsloví.

To opravdu Amerika nemá nikoho charakternějšího?

Má floridského guvernéra DeSantise, o dvacet let mladšího, a není vyloučeno, že mu to Trump ještě před volbami předá. Ten sice dělá „trumpovskou“ politiku, kde může, ale možná ještě nemá Trumpův „tah na bránu“ na federální úrovni. A dějiny civilizace jsou plné silných osobností často nesympatického charakteru, kteří ji zachránili tím, že se odvážili hrábnout do špíny, nechat se špinit a měli sílu to přežít a vyhrát, aby svatoušci mohli v bezpečí dělat čistou politiku. Takže nálada republikánů je teď „Trump znovu, DeSantis příště“. Do prezidentských voleb je ještě daleko a mohlo by se to změnit. Ale o žádném třetím kandidátovi se zatím nemluví.

Málem podařená vražda spisovatele sira Salmana Rushdieho byla vykonáním trestu smrti, který nad ním v roce 1989 vyhlásil ajatolláh Chomejní za „rouhačskou“ knihu Satanské verše. Rushdie atentát s deseti bodnými ranami přežil jen zázrakem, a vlastně i zázrakem přežil celé ty roky, díky ochrankám. „Popravu“ mohl podle islámských zákonů vykonat jakýkoli muslim. Zhoršila se od jejího vyhlášení bezpečnost disidentských autorů?

Rushdie byl první takový ohrožený spisovatelský disident, jehož případ odstartoval strach z „urážky islámu“ u západních politiků, kteří se na obranu spisovatele nepostavili dost razantně. Od té doby se svoboda projevu, nejen novinářského a politického, ale i literárního, scvrkává a čím dál víc témat spadá do kategorie „trestných činů“ někoho urážejících. Pokus o vraždu Rushieho by nám měl připomenout, jak důležité je bránit svobodu slova, ať už je to před kýmkoli, kdo by ji chtěl omezovat, cenzurovat a trestat. Na sociálních sítích se hned objevily výhrůžky smrtí několika osobnostem. Jsou mezi nimi holandský poslanec Geert Wilders a spisovatelka Rowlingová. A kdovíkoho napadne ještě někdo další jako oběť smrtelné cenzury.

Záhadnými úmrtími v posledních měsících umírají ruští oligarchové, a dokonce i jejich rodiny. Od začátku roku se ví o nejméně dvanácti úmrtích. Někteří byli nějakým způsobem napojeni na ruské plynařské a ropné korporace. Že by taky trest smrti za disent?

Některé zastihla smrt v Rusku, jiné v západních zemích. V několika případech se to jevilo – tedy vysvětlovalo – jako společné sebevraždy či vražda–sebevražda, tedy otec vraždící svou rodinu a pak sebe. Jména nám moc neřeknou, ale zde je pár „ukázkových případů“:

Sergej Protosenja, bývalý manažer firmy Novatek. Oběšen v najaté vile ve Španělsku, jeho rodina ubodána k smrti. Vladislav Avajev, bývalý viceprezident Gazprombanky. Zastřelen ve svém moskevském bytě, i se ženou a dcerou. Vasilij Melnikov, majitel výroby lékařského zařízení MedStorm. Ubodán i s rodinou ve svém bytě v Nižním Novgorodě. Michail Watford, britský občan, imigrant ukrajinského původu, zbohatlý na ropě a plynu. Oběšen v garáži svého domu v Anglii. Alexandr Ťuljakov, manažer Gazpromu, oběšen v garáži svého bytu ve vesnici u Petrohradu. Leonid Šulman, taktéž manažer Gazpromu, oběšen v domku v téže vesnici. Anatolij Čubajs, ekonom, bývalý vicepremiér a tvůrce přechodu ekonomiky z komunismu na kapitalismus a donedávna Putinův poradce na klimatické změny a udržitelné energie. Z funkce odešel na protest proti ukrajinské válce. Náhle těžce onemocněl a je v bezvědomí na život udržujícím zařízení.

A tak nějak podobně dopadají všichni. Někomu se asi znelíbili a někdo je učinil nešťastné, že museli páchat sebevraždy nebo náhle onemocnět. Vysvětlení nemáme, po vyřešení raději ani nepátrejme. Ale možná to souvisí s náznaky v britských médiích, že jakýsi „vysoký kremelský činitel“ navázal styk s „šéfy západních rozvědek“ s návrhem, jak jednat o ukončení války na Ukrajině.

Řešit ani pátrat nebudeme, na jednání o míru se budeme těšit a přejdeme na jiné obvyklé a stále akutní téma – migraci. Co tam je nového?

Evropský soudní dvůr rozhodl, že Itálie nesmí střežit své břehy před příjezdy ilegálních imigrantů. Kandidátka v sondážích vedoucí strany Fratelli d´Italia na to zareagovala slibem, že místo břehů italských dá hlídat libyjské.

Německo řeší nedostatek pracovníků na letištích a zpoždění letů dovozem nových tureckých migrantů. Poslanec Carlo Clemens za Severorýnsko-Westfálsko se v Bundestagu podivil nad státními statistikami zaznamenávajícími, že z celkového počtu 2787 základních škol má 994 z nich muslimskou většinu žáků a v dalších 1200 jejich procenta dosahují od 25 do 50 procent. Též jako argument proti dalšímu přijímání imigrantů, jimiž chce vláda zaplnit volná pracovní místa, a programu integrace, ocitoval statistiky Spolkového pracovního úřadu, podle nichž z milionu migrantů z let 2015–2016 zůstává téměř 900 tisíc na sociální podpoře a 88 procent nemá žádné pracovní kvalifikace. Podle státního statistického úřadu je čtvrtina německého obyvatelstva muslimská, a současným trendem trempem porodnosti to bude třetina do roku 2040. A nerozvádějme to žádným dalším komentářem, nejsme islamofobové, a statistické úřady se mohou mýlit.

A kulturní revoluce?

Londýnské divadlo The Globe inscenuje Johanku z Arcu jako osobu „nebinární“. Tedy holku, která je zároveň kluk, jinak by nemoha být tak bojovná a statečná. Autory této inscenace označila za blbce sama slavná Rowlingová. A několik intelektuálek je nařklo z pohrdání ženami a ženstvím a upírání statečnosti ženám jako takovým. Takže se zas jednou pokrokoví umělci střelili do nohy.

A 120 britských porodnic přestalo užívat nekorektní termín „těhotné ženy“ a nahrazují je termínem „těhotní lidé“. To aby náhodou neurazily nějakého těhotného muže.

