To zas bude: Zeman vystoupil ve věci Kosova, primátora Hřiba, EU i „čuráků“ od Hřebejka

Pane prezidente, ministerstvo zahraničí nedávno čelilo dalšímu hackerskému útoku, který NCOZ vyšetřuje jako vyzvědačství pro cizí mocnost. Některá média tvrdí, že za tím stojí ruské tajné slulžby. Může to tak být?

Pochybuji, protože co by se na tom tzv. vnějším okruhu ministerstva zahraničí hackeři dozvěděli? Jenom drby. Když byl před časem průnik na Sobotkovy e-maily, no tak se dozvěděli například: Slávku, je mi 60 let a chtěl bych dělat politického náměstka na jakémkoli ministerstvu. To bylo zajímavé. Nebo si tam mohli přečít erotické příběhy tehdejšího tajemníka. To bylo všechno.

Česká televize připravuje nový pořad o dezinformacích. Témata prý bude vybírat brněnský politolog Miloš Gregor, který před lety psal tzv. analýzu dezinformačních serverů pro Evropské hodnoty. Je takový počin správný?

Vzpomínám si, jak asi před dvěma nebo dokonce třemi lety Ministerstvo vnitra zřídilo oddělení proti dezinformacím a to oddělení v podstatě vůbec nic nevyprodukovalo. Jestli pan Gregor si chce hrát na majitele jediné poznané pravdy, tak ho lituji, protože to už tady bylo.

Věra Jourová by v nové Evropské komisi moha vést portlolio dodržování demokracie a práva, kde by se měla zabývat i dezinformacemi. Je toto portfolio skutečně tak silné? Podle některých by jen peskovala státy jako Polsko nebo Maďarsko…

Počkal bych, až šéfka Evropské komise rozhodne, jaké portfolio paní Jourové dá. Teprve potom to můžeme komentovat.

Co vůbec říkáte na to, že novou Komisi povede Ursula von der Leyen?

Nechci to komentovat, protože o ní nic nevím. Samozřejmě jsem si přečetl její životopis a trochu mě zarazil její důraz na tzv. zelenou ekonomiku, protože podle mého názoru zelená ekonomika by ničila průmyslovou ekonomiku; a Česká republika, jak známo, je průmyslová ekonomika. Ale řeči se mluví, pivo se pije a počkáme, jak reálně bude paní von der Leyenová postupovat.

Mnozí si ten její kandidátský projev, kde vyslovila návrh, aby Evropa byla do roku 2050 bezuhlíková,vyložili, že chtěla zaujmout některé frakce v europarlamentu, aby jí daly hlas…

Pokud to byl tento motiv, lze to prominout.

Čína zrušila vystoupení dalšímu hudebního souboru proto, že má v názvu Praha. Nepřehánějí Číňané už odplatu za prohlášení primátora Hřiba?

Myslím si, že pan primátor Hřib vyvolal naprosto zbytečnou bouři; a nelze se divit Číně, že na to podrážděně reaguje.

21. srpna jste v Lánech přijal vedení komunistické strany místo toho, abyste někde položil věnec nebo květiny, což někteří kritizovali jako provokaci vzhledem k datu. Byla to provokace?

Pokud jde o květiny, poslal jsem ji na hrob Františka Kriegla. Znáte můj názor, že tehdejší vedení se podělalo a stalo se objektivně kolaboranty se sovětskou okupační mocí. Tento názor jsem vyjadřoval mnohokrát a byl jsem za to kritizován. Zejména za to, že kritizuji třeba Alexandra Dubčeka. Co se týče termínu té schůzky, byla to naprostá náhoda a já jsem si toho ani nevšiml.

Režisér Jan Hřebejk váš společný snímek s šéfem KSČM komentoval slovem „čuráci“.

No, svůj ke svému.

Příští týden míříte po pěti letech na státní návštěvu Srbska. Jaká významná témata budete prosazovat?

Samozřejmě, že podporujeme, aby se západní Balkán postupně přibližoval Evropské unii. Já dodávám vždy s výjimkou Kosova, takže Kosovo bude jedním z témat, které budu v Srbsku probírat. Jinak, protože tam se mnou bude delegace asi čtyřiceti podnikatelů, budeme se zabývat především ekonomickou spoluprací.

Srbsko už delší čas vyvíjí značnou diplomatickou aktivitu, aby státy, které v minulosti uznaly nezávislost Kosova toto uznání vzaly zpět. Zatím jde o 15 států. Je to téma i pro naši diplomacii?

Víte, nechal jsem si udělat seznam těch 15 států a jistě víte, že to jsou takové ostrovy v Mikronésii apod. Tedy ne něco, co by bylo relevantního. Vážím si prohlášení pana ministra Metnara, že uznání Kosova byla diplomatická chyba. Sdílím tento názor a nevylučuji, že bude-li více zemí, které oduznají Kosovo, že by Česká republika mohla být mezi nimi.

Mimochodem, poslední prohlášení haagského tribunálu ve věci Kosova, kde rezignoval předseda kosovské vlády, tomu do jisté míry nahrává.

Ten bývalý předseda kosovské vlády Haradinaj má docela zajímavou minulost a nejspíš nechal povražit svědky, aby nemohl být souzen…

Ano, UČK. O tom se ví.

Neměla by tedy Česká republika být jedním z prvních větších států, které uznání Kosova zruší?

Obávám se, že při tom, že nemáme nějako výraznou menšinu, a nezapomeňte, že Kosovo odmítlo uznat Španělsko s katalánskou menšinou, Kypr z podobných důvodů, Slovensko s maďarskou menšinou, bude to trošku těžké prosadit. Ale znovu opakuji, že nevylučuji, že k tomu jednou dojde. Přece jenom, váleční zločinci by neměli vést jakoukoli zemi v Evropě.

