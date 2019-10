Tohle jeho prohlášení zavání tím, že si dal trochu houbiček. Bývalý šéf Sazky Hušák promluvil o „Sobotkově Luciferovi“

Dlouhá léta jste řídil největší sázkovou společnost. Co říkáte na současné debaty kolem vyššího zdanění loterií?

Směji se, ale ten můj smích je takovej smutnej…. Tohle mi říkal můj profesor matematiky, když mě zkoušel. Nic jiného přiléhavějšího se na to ale prostě nedá říci. Kdysi jsem vysvětloval těm, kdo chtěli soukromě investovat do loterií, že přesně tohle se stane. Že nejdříve stát zruší možnost odvodu výtěžku na veřejně prospěšné účely, neboť držiteli akcií Sazky nebudou veřejně prospěšné organizace a výtěžek změní na daň, a stát ho pak požere pro své účely. To udělal Kalousek a překvapil je. A podruhé, že tuto daň budou postupně ministři financí zvedat až na míru únosnosti, protože ti, kdo provozují tento typ zábavy, jsou vždy nutně „zločinci“ a těžko se, mimo zákulisního lobbingu, mohou bránit. Ty uvozovky zdůrazňuji. Tedy pokud nebudou výnosy z loterií a jiných podobných her odváděny na veřejně prospěšné účely, bude to daň a provozovatelé se stanou zajatci potřeb naplňování státního rozpočtu.

Křičeli něco o tom, že akcie nemají držet Sověty. Tuhle větu pana Šmejce si budu pamatovat do smrti. Co chtěli, to teď mají. Já ale znám vnitřní čísla. Do hranice, kdy se prostě nevyplatí tento typ her provozovat, protože to bude ekonomickým nesmyslem, je už kousek. A na investice aby šli už teď vybírat s čepicí v ruce. Ale třeba se mýlím, když vidím některé zástupce těchto podniků, jak se naparují stále většími zisky. Tím na sebe pozornost ministrů financí přitahují více a dočkají se dalšího zvýšení daní. Jak prosté, milý Watsone, že. Za více hrozné ale považuji to, že mlčeli k tomu, aby se loteriím začalo říkat hazard a to slůvko dovolili dát dokonce do příslušného zákona. Loterie nikdy nemůže žádným hazardem být, a tohle, i když jde jenom o symbol, mě bolí snad nejvíce. Tím se sami posunuli někam, kde s nimi nikdy nikdo nebude veřejně jednat.

Už slyším, jak mi mnozí čtenáři budou spílat za tahle slova a budou křičet, ať jim just zvýší daně, sviním. Nám jich není líto. Líto Vám jich nemusí býti, až do doby, kdy takový systém povede dříve nebo později k tomu, že legálním provozovatelům se prostě nevyplatí za takových ekonomických podmínek provozovat a nastoupí černý trh a mafie. V některých částech herního průmyslu (nezlobte se, budu tomu stále říkat hra) to už u nás takhle funguje a stát neví co s tím. Konce ať si každý nastuduje v třicátých letech ve Spojených státech. A jestli to pomůže státnímu rozpočtu? Blahoslavení chudí duchem….

Podle bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je nelogické, ale aby stát více danil sázky, měl by se prý více zaměřit na jiný typ hazardu, jako jsou automaty. Jak tohle vnímáte?

Vždyť říkám, že se směji. Angažovat pana Vobořila, tohoto Savonarolu v boji proti lidským závislostem, jako lobbistu v boji o zachování stávající úrovně daní v herním průmyslu, svědčí o tom, že si to zvýšení daní, jakkoli jim ho nepřeji, snad ti, kdo ho najali, zaslouží. Tento Sobotkův Lucifer, jak se mu trefně přezdívalo, proslul zoufalou neznalostí zákonitostí herního průmyslu. Byl to obyčejný fantasmagorický socialistický ideolog a blouznivec a stačí v tomto smyslu vyhledat některé jeho starší texty a prohlášení a usvědčit ho z toho, že to, co prohlašuje dnes, je v rozporu s tím, co říkal kdysi. Pokud vím, stát se vypořádal s automatovým průmyslem už před několika roky, brutálním zdaněním a mnohými restrikcemi. Tento trh se za tu dobu zmenšil, mnohé firmy zanikly nebo zbankrotovaly a černý trh se táhne vůkol českou krajinou a ani výpady celní správy mu nedokáží zabránit a miliony korun z daní utíkají.

Nu alespoň tam mají EET, když prodávají pivo. Tím nechci říci, že každý z provozovatelů byl zrovna Kájou Maříkem, ale spousta slušných jich byla. Nu, jednoho dne si nad tím bude někdo rvát vlasy. Z řeči pana Vobořila je cítit, kdo ho platí a proti komu. Musím říci, a volám mnohé za svědky, že za časů, kdy jsem loboval za zájmy průmyslu, proti mnohým šíleným politickým nápadům, jsem ale vždy postupoval ve shodě s celým herním trhem. Tento druh lobování se nutně obrátí proti těm, kdo to vyvolali. Ostatně o jejich chytrosti svědčí to, že si vybrali jako hlásnou troubu Vobořila.

Vobořil, ale i další, tvrdí, že jde o tzv. měkký hazard a je to prý vlastně neškodné, proto není důvod k dalšímu danění. Není to prostě tak, že je hazard jako hazard? Co myslíte?

O znalostech zákonitostí her u pana Vobořila jsem krátce pohovořil, a toto jeho prohlášení o něm jen a jen prozrazuje, že možná fakt více rozumí jiným závislostem, na které je údajně expertem, a to je na drogy. Tohle jeho prohlášení ale zavání tím, že si před jeho vyřčením dal trochu houbiček.

Tedy. V herním průmyslu není žádný měkký nebo tvrdý hazard, to je prostě pitomost a nijak jinak se to nedá nazvat a fakt bych se takovému dělení bránil. Právě naopak by si měl dávat pozor, než se ho někdo zeptá, kolik procent jde na výherku z loterií, kolik z automatů a kolik z kasina. Aby nebyl nepříjemně překvapen, že. To bychom se pak sakra divili, co je měkký a tvrdý hazard, když už jsem přijal tuto terminologii. Ale teď vážně. Ta měkkost či tvrdost je dána charakterem provozování hry a ne výherkou. Ruletu můžete hrát v kasinu jako živou hru a také na stíracích losech a výherku budou mít vždy stejnou. Stejně tak může být ruleta na automatech nebo video terminálech. Jenomže losů si asi nekoupíte většinou najednou padesát, ale jenom jeden nebo dva, zatímco v kasinu budete tutéž ruletu pokoušet při desítkách otočení a na automatech ve stovkách…. Tedy ještě jednou, Vobořil a jiní se usvědčili z neznalosti, protože prostě nevidím rozdíl v tom, aby se ruleta na losech danila z hlediska výherky jinak na losech a jinak v kasinu. Z hlediska provozování jde ale o něco jiného, a proto je v kasinu a na automatech výherka daněná jinak a více.

Pokud chtěli uspět a zabránit zvyšování daní u loterií, měli argumentovat takto. A ne výherkou a měkkostí a tvrdostí. Tím ať argumentují v ordinacích lékařů. A ještě je hroznější, když jako užalovánci ukazují na někoho druhého, než aby jednoznačně a poctivě argumentovali tím, že klasická loterie se nedá hrát na automatech ani v kasinu, provozuje se jinak a ve skutečnosti je opravdu neškodná a z jejích výnosů se všude ve světě hradí dobro. U nás ale kryje část příjmů státního rozpočtu, a proto nemohou tímto způsobem argumentovat.

Jak problematiku těchto loterií vysvětlit úplnému laikovi, který nikdy nic nehrál? Aby lidé věděli, o čem se vlastně debatuje. Automat si každý představí, ale co internet? Co všechno je v rámci internetových sázek, které prý není třeba tolik danit, možné?

To by bylo na několik večerů a mnoho knih. To nejde vysvětlit jednoduše. Ve skutečnosti jde vždy o matematickou pravděpodobnost vyjádřenou číslem, které stanoví, za jakých podmínek mohu tuto pravděpodobnost naplnit při určitém počtu účastníků. A je jedno, jestli debatujeme o loterii, kasinu nebo internetu. To jsou pouze prostředky, pomocí kterých se dostaneme k tomu, abychom tuto matematickou pravděpodobnost trefili. Zbytek je marketing a propaganda.

Zastánci kursových sázek Vám budou tvrdit, že musíte mít znalosti např. určitého sportu a zastánci pokeru budou tvrdit, že musíte ovládat psychologii a musíte umět počítat. Ano, jistě. Můžete např. také uhranout kuličku u rulety. Můžete u rulety sázet na opačné barvě násobky toho, co jste vsadil předtím na druhé barvě. Ve skutečnosti jde o pravděpodobnost a to, co je na tom všem nejkrásnější. O náhodu, tu potvoru. A můžete to být i Vy, abych si vypůjčil reklamní slogan Britské národní loterie.

Nakolik je možné kategoricky říci, jak tvrdí odpůrci zdanění loterií, že klasické automaty jsou to nejnebezpečnější a proto by měly být nejvíce daněny? Jak to vypadá, kdybyste měl tento typ hazardu srovnat s internetovými sázkami?

Tento argument, který jste citoval, je stejně hloupý, jako říci, že alkoholika vyléčíme tím, že mu podáme více vodky. Je to stejně idiotské, jako počínání nejmenované vlády kdesi ve světě, že když je krize, tak budeme šetřit, nebudeme investovat a snížíme důchody, i když máme nízké zadlužení. Poslyšte, já nijak nepopírám, že automaty jsou nebezpečnějším než Sportka, ale. Zdaněním přece, boha jeho, tu nebezpečnost nijak neodstraníte! Vyšší daní přeci netrestáte hráče, ale provozovatele. No výborně, tak mu ještě naložte. Že zavřel hernu a provozuje načerno? No, někdy se tam podíváme. V současné době je alespoň zákonem ochrana hráčů u video terminálů nebo u automatů i v kasinech nastavena dobře. Snad už funguje registr hráčů (mimochodem, když jsem ho navrhoval, tak jsem od Pirátů dostal nějakou cenu za to, že bráním lidem ve svobodě), nemohou díky registru hráčů hrát ti, kdo jsou zadlužení a čerpají sociální dávky. Jsou nastaveny limity her, funguje ochrana dětí. Tedy hráči jsou chráněni dobře, a zvýšení daní je v ničem neochrání. Jsem znám jako bojovník proti on line hraní, a v tomto bodě jsem se nijak nezměnil. Hraní na internetu je fakt hazard a nijak jinak se to nedá nazvat. Navíc nejvíce nelegálního hraní je právě tam. Myslím si, že kdyby se konečně ministerstvo financí rozhoupalo, pak by z tohoto segmentu provozování dostalo tolik peněz, že by nemuseli zvyšovat daně.

Mimochodem jsme ale zapomněli na jinou daň, která je připravována a tou je daň z výher. Tu už vůbec považuji za neštěstí a veliký problém. Tam, kde ji zavedli, ji záhy rušili, bude problém u evropských her a hlavně na to není a nemůže být průmysl připraven. Vůbec nevím, jak chtějí danit výhru na automatech, která se dalším otočením stává prohrou – tedy problém otevřených a uzavřených her, jak to budou dělat u kursových sázek apod. Bohužel tady cítím vliv jistého úředníka ministerstva financí, jehož vlhkým snem je to dlouhodobě.

Kdybych byl ředitelem Sazky, staral bych se o tohle především. To bude mít dopad do chápání lidí. Tato daň je nespravedlivá, protože ve skutečnosti popírá princip herního průmyslu, který rozděluje peníze těch, kteří je do hry vložili. Tato daň popírá vše, na čem tento průmysl stojí. A to, že ji mají někde ve světě, ještě neznamená, že ji máme jak oslové přebírat. Jiné hlouposti také nepřebíráme (občas). To by ovšem současná vedení sázkových společností neměla dovolit, aby se hernímu průmyslu říkalo hazard.

Neplyne z toho celého procesu jistý náznak, že si Sazka velmi obratně sjednává výhodu a lobbuje u politiků, aktivistů i údajných expertů?

Nevím, co dělá Sazka, ale vím, co nedělá. Nelobuje ve prospěch všech subjektů herního průmyslu a to se jí dříve či později vymstí.

Podívejme se ještě na “vaši” někdejší Sazku. Věnoval jste této společnosti nemalou část svého života. Jak na tu etapu nyní hledíte?

Jsem rád, že jsem pro ni mohl pracovat a děkuji bohu, že jsem se toho mohl účastnit. Sazka byla především spousta skvělých lidí, na které vzpomínám, včetně těch, kteří nakonec ohavně zradili své vlastníky. Udělali jsme spousty dobré práce a vlastníkům za patnáct let odvedli v čistém patnáct miliard korun.

Jak sledujete vývoj Sazky pod novým vlastníkem?

Nijak, i když je to těžké, protože je všudypřítomná. Osm let jsem ani kolem ní nejezdil. Teď jsem zjistil, že se asi bude stěhovat a to shodou okolností do místa, kde mám kanceláře. To se mi moc nelíbí. Vyznávám starou zkušenost, že pokud se rozejdete se starou láskou, nemáte se pokoušet vztah lepit ale najít si jinou ženskou. Zaznamenal jsem, že po prvních letech, kdy zcela přirozeně nové vedení rušilo vše staré, tak dnes se naše staré nápady najednou objevují znovu, často pod novým obalem i když se starými logy. Nu, jak praví starý vtip, socialismus byla těžká cesta od kapitalismu ke kapitalismu, takže to vítám a držím bývalým kolegům palce, ať to šlape. Je tam spousta lidí, kterým to přeji. Jmenovat je nemohu, aby je nevyhodili. Jsem rád, že vím, že v Sazce rozhodující vliv mají lidé, kterým jsem věřil už já, včetně jejich budoucnosti. Důležitá je lidská mysl a ne, jestli jsou dveře hnědé nebo bílé, oni vědí, o čem mluvím.

Kdybyste měl posoudit kondici Sazky na základě dostupných informací a srovnat ji s dobou, kdy jste společnost sám vedl, jak by to dopadlo?

To musí hlavně posoudit její vlastník nebo vlastníci, co já. V zadlužení bychom si dnes mohli podat ruce. Rozumím jejich cestě k zahraničním akvizicím, ale nemyslím si, že je to šťastná cesta a vývoj mi dá za pravdu. Ale znovu, já už žiji s jinou ženou a ta má pro mě jiné a zajímavé vůně a máme spolu skvělý vztah.

