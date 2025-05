Třetí rok v recesi. Německo v problémech, Češi kvůli tomu také

EU chce bojovat s rostoucí závislostí na hnojivech z Ruska a z Běloruska. Europarlament na jejich dovoz uvalil cla ve výši 6,5 %, která chce v budoucnu zvýšit až na 100 %. Je to krok správným směrem?

To je legrační, jak se EU rozčiluje, že USA rozpoutávají celní válku, a sama EU dělá to samé, že? Nicméně tohle je samozřejmě velmi hloupý krok. Hnojiva jsou jedním z významných nákladů pro rostlinnou zemědělskou výrobu. Když na hnojiva uvalíme cla, zdraží. Když zdraží hnojiva, zdraží zemědělská produkce. Když zdraží zemědělská produkce, zdraží potraviny… Má někdo pocit, že potraviny jsou u nás levné? Já tedy ne. A lidé se neustále diví, proč jsou potraviny tak drahé. Tak přesně tady máte odpověď: Protože ideologická evropská zelená politika potraviny zdražuje.

Česká bankovní asociace snížila svůj výhled pro růst české ekonomiky. Letošní hospodářský růst nově tipuje jen na 1,7 %. Nějak se nám s těmi zhoršenými prognózami roztrhl pytel, že?

Tak, na tom snad není nic překvapivého. Vždyť to říkám už dávno, že tyto prognózy byly nadsazené. Upozorňovala jsem na to zejména v době, kdy se sestavoval státní rozpočet, a nadsazení prognóz automaticky znamenalo vyseknutí většího než plánovaného schodku rozpočtu. A teď se to jen potvrzuje. Ono to ale je nejen u nás. Také ekonomičtí poradci německé vlády neočekávají podle aktuální zprávy v letošním roce žádný hospodářský růst. Původní odhad byl 0,4 %. Ovšem tento výrok musím uvést na správnou míru. Žádný růst znamená BUĎ stagnaci, NEBO pokles. Takže si rovnou řekněme, co si na tomto místě říkáme již od počátku tohoto roku, ale na co poradci německé vlády přišli až nyní: Totiž že Německo se nachází ve třetím roce recese. A pokud skutečně Německo bude v roce 2025 ve třetím roce recese, půjde o nejdelší recesi v moderní historii Spolkové republiky od jejího vzniku v roce 1949. Není asi nutné dodávat, že kondice Německa je plus mínus i kondicí naší.

Když Stanjurovo ministerstvo financí stavělo letošní státní rozpočet, kalkulovalo s růstem 2,7 %. To už je od dnešních prognóz hodně daleko. Čím to je?

Je to falešným nadhodnocením. Když tvrdíte, že ekonomika poroste víc, než skutečně roste, plánujete také větší příjmy do rozpočtu. K těm větším příjmům si můžete dovolit větší výdaje. Zkrátka, když nadhodnotíte hospodářský růst, tak opticky nevypadá plánovaný schodek tak bídně, vy ale víte, že v realitě bude mnohem větší. A nadhodnoceným odhadem to skrýváte. Je to zkrátka jen manipulace s rozpočtem, abyste se mohli víc zadlužit a nemuseli to přiznávat.

„Se svou mzdou vychází jen 43 % lidí. Plných 46 % žije od výplaty k výplatě a 11 % s ní nevychází vůbec,“ říká Jitka Kouba z personální agentury Grafton Recruitment. Čekáte, že se tento poměr zlepší?

Ne. Vzhledem k tomu, co bylo řečeno, totiž jak mizerně roste (respektive neroste) Německo, jak mizerně roste naše ekonomiky, jak se zvětšuje dluh vlády, jak budou dál zdražovat potraviny… vzhledem k tomu všemu se bude situace dál zhoršovat. To víte, centrálně plánovaná ekonomiky vždy produkuje chudobu. Co víc k tomu říci? Svoboda přináší prosperitu, nesvoboda přináší nejen společenský útlak, ale také ekonomický úpadek. A Evropa se svobodou skoncovala.

Stát letos v programu Nová zelená úsporám Light rozdá lidem na dotacích na fotovoltaiku čtvrt miliardy korun. Je to dobře, nebo je to spíše přerozdělování peněz od chudých k bohatým?

Je to krádež neboli okradení malých a přerozdělení k bohatším. To je ostatně podstata ideologie ESG, která je založena na přerozdělování od malých firem a jednotlivců k velkým korporacím, ke státu a k bohatým lidem. Malí a střední, kterých je nejvíc, proto stále víc chudnou, velcí stále víc sílí. Green Deal, zbrojení, strašení válkou, strašení covidem, dokonce i podporovaná imigrace a všechno další jsou jen nástroje, tak toto přerozdělení zorganizovat.

České poště se chystá další konkurence. Internetový prodejce Alza umožní lidem posílat balíky skrze svých 2500 výdejních míst. Když existuje tolik soukromých firem, které poště konkurují, není načase tenhle státní podnik zrušit?

Ten čas byl už dávno. Dneska už je pošta plně nahraditelná jinými službami. Bohužel jsme tu dobu už prokaučovali. Dnes už stát tak zesílil, že dnes už doba takovým úsporám nakloněná není. Takže myslím, že neefektivní Česká pošta s námi bude ještě hodně dlouho a dlouho ji budeme krmit z našich daní – podobně, jako krmíme třeba Českou televizi, Český rozhlas a další neefektivní státní molochy.