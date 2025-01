Trump plní, co říká. Kobza zcela chápe paniku evropských satrapů

Donald Trump nastoupil do úřadu a už předtím bylo znát, že se ve světové politice něco mění. Už dokážeme nějak popsat podstatu této změny?

Myslím, že to bylo patrné už z Trumpových prohlášení před nástupem do úřadu. Jako jeden z mála politiků totiž Trump plní to, co říká. Mám za to, že to je právě zdrojem paniky současných progresivistických vládců (či spíše satrapů) Evropy. Shrnul bych to asi do slov: odteď každý sám za sebe, a když to nepůjde, budeme řešit odkdy dokdy a co za to.

Na rozdíl od svého prvního funkčního období teď už ví, do čeho jde, nebude odkázán na nepřátelský deep state v tajných službách, armádě a státní administrativě, protože s ním do těchto pozic přicházejí desítky odhodlaných a jemu tvrdě loajálních lidí z republikánského konzervativního prostředí i zvenčí.

V německých médiích se trudně psalo, že nástupem Trumpa končí mezinárodní pořádek založený na dohodách a respektu k druhému, na kterém stál svět od roku 1945. Co říkáte na tento názor?

To možná platí o respektu a dohodách mezi nadnárodními korporacemi a mezinárodními bankami, ale celkem jistě to neplatí o obyčejných lidech. Pracující Evropané, odíraní nemilosrdně koloniální ekonomikou a politikou rostoucího zadlužování, tento konec vnímají spíše jako naději.

Je tomu tedy přesně naopak, než píšou vámi citovaná německá média.

Mezinárodní pořádek založený na dohodách a respektu k druhému, na kterém stál svět od roku 1945, již dávno skončil. Skončil v letech 1989 až 1990 pádem sovětského bloku a sjednocením Německa, jeho devastace pokračovala rozšiřováním NATO na východ a hlavně intervencemi USA bez mandátu Rady bezpečnosti OSN v Jugoslávii a Iráku. V Jugoslávii dokonce USA, Německo a NATO cíleně rozbily a v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1243 od ní dokonce odtrhli Kosovo, tedy v rozporu s mezinárodním právem. Stejně tak beztresně mezinárodní právo a řád léta masivně bourá Turecko svými ozbrojenými akcemi v zahraničí a tzv. demokratický Západ to neřeší.

V tomto směru je Trumpův návrat možná i začátkem návratu k jasně definovanému světovému řádu.

Co znamená nástup Donalda Trumpa pro severoatlantickou vazbu USA s Evropou?

Trump se podle svých slov soustředí na znovuvybudování silné americké ekonomiky. Nebude se rozpakovat pro tento cíl použít i nevybíravé prostředky, například systém cel, kvót a tarifů pro dovozy, kterými chce nalákat investory do USA, kde jim slibuje obrovské výhody, na rozdíl od zahraničních výrobců bude vybírat cla.

To se odrazí i v obranné doktríně, kdy podle mého přesvědčení nechá Evropu, aby se v první řadě starala o svoji obranu sama. Pro nás to bude znamenat opustit zvrácenou koncepci české armády jako kapesního expedičního sboru a začít budovat vlastní, vševojskovou armádu včetně obnovy povinného několikaměsíčního výcviku mladých mužů a žen včetně služby v zálohách (švýcarský model).

Všechny tyto děje ve své synergii mohou být začátkem postupného rozkladu EU a NATO a opět vítaným návratem k mezinárodnímu uspořádání založenému na smluvní spolupráci suverénních národních států a jejich bilaterálních vztazích.

Synonymem americké světové politiky byl v posledních letech vývoz „hodnot“, jako byla například podpora agendy sexuálních menšin nebo další „woke“ témata. To, jak se zdá, skončilo, americký ministr zahraničí hned první den zakázal velvyslancům vyvěšovat duhové vlajky i všechny další kromě vlajky USA. Jak podle vás bude „vyzařovat do světa“ trumpovská Amerika?

Doufám, že nejpozději na podzim toto dorazí i k nám. USA bude vyzařovat pragmatický, obchodnický přístup, zbavení se migračních a zelených demagogií, které zabíjejí naši ekonomiku.

Hodně se, zejména s blížícími se volbami v Německu, mluví o tom, zda Trump dokáže inspirovat podobně laděné politiky v dalších zemích. V čem podle vás spočívá případný fenomén „poptávky po Trumpovi“? Co na něm lidi v jiných zemích tak fascinuje a láká, když sám říká, že pro něj je „America first“?

Společně s tím, jak se progresivistický svět začíná drolit a jejich zvrácené ideologie ztrácejí podporu, začíná růst celosvětové uvědomění a posilování klasických konzervativních hodnot včetně vlastenectví, národní sounáležitosti až po návrat ke klasické rodině (muž + žena + děti + prarodiče). V zemích EU padají lídři jako ovoce na podzim, a tedy poptávka po Trumpech nabývá stále větší naléhavosti. U nás je to jednodušší, protože programově s Trumpem již roky nejblíže souzní SPD. Když jsem před volbami jednal s republikánskými senátory a kongresmany, jejich názory na dění ve světě si plně odpovídaly. Můžeme tedy říct, že ani nejde o inspiraci jako o názorovou shodu. To potvrzuje, že problémy, do kterých progresivisté (včetně Fialovy vlády) své občany přivedly, nejsou specifikou ČR, jsou všeobecně známé a jejich řešení je nabíledni totožné.

Obecně se jedná o to, že v kontextu ekonomického i ideologického krachu liberálně progresivistické politiky na všech frontách, která objektivně vedla k (nejen) bezpečnostnímu, ekonomickému a sociálnímu úpadku USA a Evropy, nabírá na síle národní a sociálně orientovaný konzervatismus, kam patří právě Trump, Orbán, budoucí rakouský kancléř Kickl i naše SPD.

Lidi v Evropě na Trumpovi přitahuje jednak jeho tvrdost a rozhodnost, jasný slovník a právě to, že hájí přirozené tradiční hodnoty proti progresivistickým zvěrstvům typu podpory zničujicí muslimsko-africké masové migrace, LGBT teorie i praxe a Green Dealu.

Donald Trump hned v prvních hodinách v úřadě mezi první várkou exekutivních příkazů podepsal i americké odstoupení od pařížské klimatické dohody. Co to může znamenat pro další pokračování boje s klimatem?

Jedna poznámka geologa: s planetárním klimatem se nedá bojovat, klimatu se maximálně můžeme přizpůsobit. Odstoupení od pařížské dohody včetně uvolnění zákazu dalších vrtů na naftu a zemní plyn (drill, baby, drill!), což výrazně zlevní život i podnikání v USA, bude mít velký vliv na růst životní úrovně Američanů. Znamená to obrovské zvýšení konkurenceschopnosti amerických výrobků, proti kterým nesmyslnými nařízeními EU utloukané, přeregulované a předražené výrobky z Evropy nebudou mít šanci. Nicméně spekulanti s emisními povolenkami stále vydělávají nesčetné miliardy eur, které ve svém důsledku platíme všichni při každém nákupu.

EU naopak chce v tomto boji ještě přidat, jak naznačil projev Ursuly von der Leyenové na fóru v Davosu. Očekáváte, že politické změny ve světě přinutí Evropu k nějaké reflexi klimatické politiky, nebo setrvá v iracionálním přístupu až do konce?

Vzhledem k podivným kšeftům této dámy a jejího manžela tomuto postoji docela rozumím, protože dokud ta demagogie zelené katastrofy trvá, zisky tečou a Evropa umírá (to jí ale očividně vůbec nevadí).

Pokud mluvíme o zelené politice, nemůžeme opomenout aktuální bruselskou aféru financování zelených neziskovek, které pak lobbovaly za co nejtvrdší ekologická opatření v synergii s Fransem Timmermansem a dalšími „zelenými jestřáby“. Jak by na tuto kauzu měla Evropská unie zareagovat?

Tak jak nejspíš nikdy nezareaguje, tj. trestním stíháním u soudu a odsouzením. Pachatel to ví, a tak nemá důvod k obavám.

Když jsme spolu hovořili po konferenci, kterou jste ke klimatické agendě pořádal v Poslanecké sněmovně, mluvil jste o tom, že alternativa k argumentaci IPCC, že za klimatické změny může lidská činnost, čelí „rozjetému vlaku“ neziskovek, politiků, lobbistů a firem. Když sledujete, co se od Trumpovy inaugurace děje, máte pocit, že je možné s tímto rozjetým vlakem něco udělat?

Konference přinesla ucelenou sadu vědeckých důkazů z mnoha hledisek o tom, jak ve skutečnosti probíhají klimatické cykly planety. Tím byl vytvořen nezpochybnitelný pevný bod, který druhá strana postrádá. Oni se sice opírají o jiné vědce, kteří poslušně papouškují jejich názory, psal jsem o tom v článku o politizaci přírodních věd.

O tuto konferenci jako o pověstný Archimédův pevný bod stejně jako i o Trumpův zdravý rozum a pragmatický pohled na svět se můžeme opřít a společnými silami se vzepřít EU a zastavit to nesmyslné převádění státních peněz do soukromých kapes spřátelených firem a bank. Trumpův systém dovozních cel a zlevnění života v USA povede k tomu, že evropský vývoz do USA bude drasticky klesat, a tím bude vytvářen tlak na EU, aby začala skutečně pracovat na zvýšení konkurenceschopnosti evropských výrobců. Myslím a věřím, že naše vzpoura vědců proti zelenému náboženství bude úspěšná a zdravý rozum se vrátí do našich luhů a hájů.

