Udělají děti, natáhnou ruce, vláda pošle peníze. Učitel-kandidát SPD na plnou sborovnu

Jste učitelem a zároveň otevřeně podporujete SPD, dokonce za ní kandidujete. Vzhledem k démonické pověsti, jakou někteří o této straně vytvářejí, nepředstavuje to někdy problém? Třeba mezi rodiči?

Musím naštěstí říci, že ze strany svých kolegů či nadřízených jsem se nesetkal s vyloženě odmítavou reakcí na svoji politickou angažovanost u SPD. Samozřejmě někdo mi fandí, jiný třeba zastává opačné politické názory, ale všichni kolegové vědí, že politiku do školy a na vyučování netahám a berou ji jako moji soukromou aktivitu,

U rodičů jsem se sice s negativními reakcemi setkal, jednalo se však pouze o ojedinělé případy.

SPD má v programu pro krajské volby mimo jiné to, že chce zastavit politizaci školství a indoktrinaci žáků názory neziskových organizací. Na úrovni základních a středních škol začínají v poslední době zaznívat námitky, že programy neziskových organizací určené školám, třeba program Jeden Svět organizace Člověk v tísni, působí spíše dojmem politické agitace mezi školáky. Máte nějakou zkušenost se spoluprací s neziskovým sektorem z vaší práce? A souhlasíte s tím, aby tímto způsobem bylo vzdělávání dětí „vyváděno“ z kompetence jejich učitelů?

Vliv politických neziskovek na školní osnovy je skutečně alarmující. Zdaleka největší je na gymnáziích a různých humanitních oborech vysokých škol. Samozřejmě je to různé případ od případu, ale v řadě škol mají organizace jako EDUin nebo vámi zmíněný Člověk v tísni obrovský vliv na osnovy společenských předmětů. V tomto ohledu se bohužel pomalu vracíme před listopad 1989. Výchova je nezcizitelné právo rodičů a stát by se v tomto směru neměl angažovat.

Já učím fyziku na základní škole a naštěstí u nás ještě nejsme tak daleko jako v USA, kde demokraté tvrdí, že žárovku vynalezl černoch. U nás se stále učí, že ji vynalezl Edison.

Zároveň chce SPD zastavit projekt inkluze školství. Jakou s ním máte z praxe zkušenost vy?

Vše započalo zrušením osnov a přechodem na Rámcové vzdělávací programy. Pedagogové před tímto postupem varovali a jejich obavy se potvrdily. Na právě probíhajících úpravách mají pedagogové opět jen omezenou možnost se podílet. Velice podobná situace se opakuje s omezováním speciálních škol a nyní s inkluzí. Jedná se o pokračující degradaci základního vzdělávání. Je to snad cílem? Přitom kdysi odborníci po listopadu náš vzdělávací systém obdivovali a naši studenti se umisťovali na předních příčkách v matematice i přírodních vědách.

Rezervy byly jen v samostatném získávání informací a práce s nimi. Místo dílčích úprav a doladění však přišla kompletní likvidace. Výsledkem je propad ve všech oblastech a ke kýženému efektu v oblasti informací také nedošlo. Inkluze je experiment z podobného soudku, který ve výsledku negativně odnesou všechny děti bez rozdílu. Promyšlená integrace přitom u nás probíhala a fungovala.

V posledních dnech se opět začalo mluvit o Istanbulské úmluvě, která si klade velmi ambiciozní cíle v oblasti výchovy – chce překonávat tradice a stereotypy v oblasti vztahu mužů a žen, a to již od předškolního věku. Co si o takových experimentech jako člověk z praxe myslíte?

Istanbulská smlouva je jen dalším výplodem sil, které se snaží rozbíjet tradiční rodinu a společenské hodnoty. Proto je třeba ji jednoznačně odmítnout a nepřipustit její vliv na českou společnost. Jinak ti, kteří ji prosazují, vědí, že zmanipulovat jdou nejlépe malé děti, které nemají vlastní rozum. Proto se v ní cílí již na předškoláky.

SPD v programu pro krajské volby klade velký důraz na zajištění bezpečnosti. Co to znamená „bezpečný kraj“ z pohledu Ústeckého kraje? Co zde ohrožuje bezpečnost nejvíce?

V Ústeckém kraji máme z hlediska bezpečnosti poměrně velký problém s drogovou kriminalitou, která na sebe nabaluje jako sněhová koule další druhy kriminality. Téměř se o tom nemluví, ale podle policejních statistik patří našemu kraji nezáviděníhodný primát v počtu pervitinových varen. A tím myslím v rámci celé Evropy!

Tento fakt velmi ovlivňuje výskyt dalších druhů kriminality, protože feťáci samozřejmě potřebují peníze na dávku.

Je třeba zvýšit úsilí proti drogové kriminalitě na všech frontách, od prevence, přes posílení policejních protidrogových týmů až po tvrdší legislativu! Jinak si zaděláváme na další velké problémy do budoucna.

SPD říká, že chce zajistit bezpečí „všech slušných obyvatel“. Někteří se za to posmívají, že dělí obyvatele na „spořádané“ a „nepřizpůsobivé“. Ale v Ústeckém kraji, zvlášť v některých lokalitách, je to asi pěkně těžké zůstat „spořádaným“ tedy chodit do práce, posílat děti do školy a celkově se chovat tak, aby to neobtěžovalo okolí…

Problémy s nepřizpůsobivými se táhnou již desítky let. Jediné, co dokázaly minulé vlády „vyřešit“, bylo, že je k nám a do Moravskoslezského kraje sestěhovali z celé republiky! Jinak si je strany jako ČSSD doslova pěstují. Oni udělají děti, natáhnou ruce, vláda pošle peníze a má (dočasný) klid a zejména hlasy ve volbách.

SPD navrhuje celou řadu opatření. Podmínění výplaty přídavků na děti čistým trestním rejstříkem a pracovní minulostí rodičů, řádnou školní docházkou bez neomluvených hodin.

Povinnost odpracování veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané.

Návrat pravomocí spojených s výplatou sociálních dávek obcím a samosprávám, kterou jim kdysi, za halasných protestů ČSSD, vzal nechvalně proslulý ministr TOP 09 Drábek. Mimochodem ČSSD, když se pak na ministerstvo práce a sociálních věcí vrátila, tak to samozřejmě nechala!

V těchto komunitách se zkrátka na základě chybné vládní politiky vytvořily zažité vzorce chování, že vždycky peníze budou a nemusí se pro ně nic udělat.

Záleží na voličích, jestli to takto chtějí dál platit.

Mgr. Zdeněk Kettner SPD

Lídr SPD pro krajské volby v roce 2020 v Ústeckém kraji

Jako jeden z důvodů současného stavu v některých lokalitách je uváděn nedostatečně motivující systém sociálních dávek. Co si o tom myslíte vy?

Jednoznačně za to může štědré rozhazování peněz pracujících lidí. Některé klíčové problémy jsem již zmínil v předchozí odpovědi, ale jsou i další problémy. Budu se trochu opakovat, ale největší vinu na tom nese opět ČSSD. Třeba zákon o sociálním bydlení, který doslova sype peníze majitelům bytů ve vyloučených lokalitách, kdy jim stát platí třeba 15 tisíc měsíčně za malý zdevastovaný byt ve vyloučené lokalitě. Majitel i „nájemníci“ jsou spokojeni a my to platíme!

Asi by se každému líbilo, kdyby za něho stát platil bydlení.

Přitom by aspoň stačilo, aby byly tyto nájmy za cenu obvyklou. Obchodování s chudobou by rázem ztratilo svoje kouzlo. ČSSD tento zákon slibuje již roky a návrhy SPD odmítá!

Když se řekne problémové lokality Ústeckého kraje, asi si většina lidí vybaví některé problémové lokality Ústí nad Labem, Mostu, Bíliny… Jak jsou na tom z tohoto pohledu Teplice, kde žijete?

Objektivně bych řekl, že o něco lépe. Ale sociální zákony, které určité skupiny obyvatel nepřímo vybízejí k parazitování na úsilí jiných, platí i v Teplicích. Takže i u nás v Teplicích máme čtvrti, ve kterých není radno se pohybovat po setmění, lidé jsou v nich obtěžováni hlukem a odpadky a řeší se zde další podobné problémy jako ve výše zmíněných městech.

Symbolem Teplic byl dlouhé roky jejich primátor Jaroslav Kubera. Jak na něj vzpomínáte?

Vzpomínám na něho ve dvou rovinách. Za prvé jako na sympatického a vtipného člověka s velkou sociální inteligencí, který se bavil s lidmi velmi spontánně a byl opravdu příjemným společníkem.

A za druhé jako na politika, který otevíral témata, s nimiž jsem souhlasil – jako omezení byrokracie nebo jeho varování před ohrožením občanských svobod různými zájmovými skupinami.

Bohužel své názory v rámci ODS, která jde stále více směrem k tzv. „liberální demokracii“, příliš neprosadil.

Vadilo mi, že jako vlivný politik se nikdy nepokusil zabránit skupování nemovitostí na Teplicku lidmi ze zemí Arabského poloostrova.

Dále jsem se s ním neshodl například v privatizaci vody a řadě komunálních témat přímo v městě Teplice.

Ostatně kdybych byl politickým obdivovatelem Jaroslava Kubery, určitě bych v Teplicích nekandidoval za SPD.

Dalším tématem SPD pro krajské volby je potravinová soběstačnost a podpora regionálních potravin. Jeden uznávaný agrární expert mi nedávno vyprávěl, že na letošním veletrhu Zahrada Čech se Ústecký kraj prezentoval téměř dvěma stovkami regionálních potravin, zatímco jiné kraje se nezmohly ani na polovinu. Ukazuje to tedy, že Ústecký kraj má neočekávaný potenciál, o kterém mimo něj málokdo tuší?

Samozřejmě že má náš kraj potenciál v produkci kvalitních potravin, které nyní zbytečně dovážíme a místo toho pěstujeme řepku, o které všichni vědí, že má obrovskou náročnost na hnojiva, chemické postřiky a i její význam z hlediska úspor CO² je velmi problematický. Ale bohužel systém je nastaven tak, že se zemědělcům řepku zkrátka nejvíce vyplatí pěstovat. V čím zájmu to je, nechám na čtenářích.

Jinak České Středohoří bylo od pradávna krajem sadů, ve kterých se pěstovalo velmi kvalitní ovoce. V našem kraji je úrodné Polabí, kde lze pěstovat řadu komodit, výslunné stráně, na kterých se daří vinicím, nebo horské louky Krušných hor, jež dokážou uživit spousty dobytka.

Potenciál pro výrazné zvýšení potravinové soběstačnosti máme obrovský.

Vaše hnutí také chce zamést s korupcí a zbytečnou byrokracií. To je ve vašem kraji také celkem zásadní problém, ROP Severozápad se stal určitým symbolem rozkrádání dotací a korupce. Změnilo se od té doby něco?

Systémově určitě ne, stále je financování konkrétních projektů závislé na nejrůznějších dotačních programech a je spojené s obrovskou byrokracií a lobbingem, tudíž poměrně málo průhledné.

Dovolím si však tvrdit, že rozkrádání, v míře jako za časů ROP Severozápad, nyní neprobíhá.

Jak se celkově dařilo Ústeckému kraji pod vedením hejtmana Bubeníčka?

Pan hejtman Bubeníček je jistě politická osobnost, ale upřímně mi chyběl z jeho strany větší tah na branku, iniciativa dostat zásadní krajská témata jako je třeba zneužívání sociálních dávek na vládní úroveň a zlepšit situaci. KSČM je prakticky vládní stranou nebo alespoň stranou, která mohla za svou tichou podporu vládě prosadit daleko více. Mandát od voličů k tomu měla velmi solidní.

Proč by měli lidé v Ústeckém kraji volit právě SPD?

Naše ústřední heslo v těchto volbách je „Slušný a pracující občan na 1. místě“. Tohle heslo definuje politický přístup SPD. Budeme zkrátka bojovat za normální lidi, ke kterým se stát poměrně částo otáčí zády.

Jistě po mně však chcete zcela konkrétní věci. Dovolím si tedy občanům slíbit tři zásadní priority, kvůli kterým mají zcela jistě přijít k volbám a volit SPD.

1. udržíme stávající nemocnice v městech Ústeckého kraje a nastavíme platové a pracovní podmínky tak, abychom do nich přilákali více kvalitních českých lékařů a zdravotnického personálu

2. budeme maximálně tlačit na řešení situace s nepřizpůsobivými a vyloučenými lokalitami

3. odmítáme výzvu AMIF 28 ministerstva vnitra, která počítá se zřízením a provozem tzv. Integračních center pro migranty mj. i v Ústeckém kraji. Na posledním krajském zastupitelstvu SPD navrhla usnesení, které odmítalo financování tohoto projektu a ukládalo hejtmanu Bubeníčkovi, aby v této věci neprodleně jednal.

Přidání usnesení jako bod programu neprošlo hlasy hnutí ANO a ODS.

Pokud bude v krajské koalici SPD, budeme tuto záležitost okamžitě řešit!

Na závěr se ještě vraťme ke školství, ale trochu odlehčeně. V české politice, zejména v současné opozici, působí řada bývalých učitelů. Petr Fiala, Marek Výborný, Vít Rakušan, naposledy se proslavil fyzikář z Telče Miloš Vystrčil. Nemáte strach, že po těchto zkušenostech se lidé budou trochu bát volit další učitele?

No, když jste vyjmenoval zrovna tahle jména, tak jste možná voličům trochu strachu z učitelů nahnal. Ale na druhou stranu, už to může být jen lepší (smích). Můj kolega, teplický zastupitel za SPD František Podroužek, je rovněž učitel, stejně jako sedmička naší kandidátky Klára Smetanová z Krupky. V politice přece není vůbec důležitá civilní profese, ale ochota nabídnout své schopnosti, myšlenky, vize, svůj čas a energii v podobě práce pro společnost. Máme rozhodně co nabídnout a věřím, že dostaneme šanci o tom voliče přesvědčit.

