Ukrajinci? Plzeňský primátor dořekl v PL, co ho nenechali sdělit divákům ČT

Hodně se nyní mluví o vašem vystoupení v ČT ohledně problémů s Ukrajinci. Je město Plzeň ve srovnání s dalšími velkými městy na tom nejhůř? Překonává třeba i také problematickou Mladou Boleslav?

V ČT jsem hovořil o bezpečnosti a pocitu bezpečí obecně. Patří k tomu i uprchlická krize související s válkou na Ukrajině, ale je to jen zlomek problému. Dlouhodobé problémy působí agenturní pracovníci z východu nebo některé osoby bez domova. K tomu je třeba přičíst i společenskou situaci, kdy řadu lidí trápí psychické problémy. Nechci se srovnávat s ostatními městy a poměřovat, kdo je na tom hůře nebo lépe. Plzeň alespoň podle statistik není nebezpečné město, ale všichni vidíme a průzkumy to potvrzují, že vývoj ve vztahu k pocitu bezpečí se ubírá negativním směrem.

Proč, podle vás, nefunguje vracení problémových Ukrajinců zpět do země původu, když Ukrajina potřebuje každého muže na frontu?

Obecně není možné vykazovat občany do země, ve které probíhá válečný konflikt. O celé situaci budu chtít hovořit s panem ministrem Rakušanem, se kterým mám naplánované jednání, a také s ukrajinským velvyslancem. Dnes jsme v situaci, kdy i USA naléhají na Ukrajinu, aby zvýšila početní stav své armády i mobilizací mladých mužů od osmnácti let věku. A jak jsem řekl, my tady máme adeptů, kteří porušují zákony a vyhlášky, celou řadu. Za sebe bych ale upřednostnil úplně jiné řešení, a tím je ukončení válečného konfliktu.

Jak vás „utnuli“ v ČT – zrovna právě když jste hovořil o Ukrajincích. Byla to náhoda, nebyl už čas, nebo v tom bylo dle vás něco jiného, tedy určitá „korektnost“?

Nechávám to na posouzení diváků. Já jsem chtěl pouze doříci, že mám naplánované jednání s ukrajinským velvyslancem, se kterým se chci i o této věci bavit. To je celé. Trvalo by to pár sekund a asi bychom si ušetřili diskuse o tom, zda mě televize „utnula“ kvůli názoru, nebo kvůli času.

V Plzni je mnoho zahraničních pracovníků; jsou tu Rumuni, Poláci, Moldavané. I ti se podílejí na kriminalitě?

Ano, výsledná kriminalita a pocit bezpečí je mix všech faktorů, které jsem uvedl výše – Čechy nevyjímaje. Jsem přesvědčen, že je třeba všechny problémy pojmenovat a otevřeně se o nich bavit, stejně tak se bavit o jednotlivých řešeních.

Co říkáte návrhu senátora Hraby vyvážet bezdomovce za město do nějakých přístřešků nebo na to speciálně vybudovaných nebo opravených domů?

No vidíte, a pan senátor Hraba je zástupcem koalice Spolu, která nás v Plzni za naše názory torpéduje (senátor Zdeněk Hraba je členem klubu ODS a TOP 09, kandidoval však jako nezávislý, pozn. red.). Můj názor je takový, že máme pomáhat všem, kteří to potřebují a pomoc i chtějí.

V Plzni takové projekty máme, stejně jako se snažíme postarat se o lidi bez domova v zimním období. Druhá věc je, zda se máme starat o všechny z celé republiky nebo o lidi, kteří tady zůstali vlivem pracovních agentur a mají bydliště například na Slovensku. Za mě ne. Vedle prevence musí vždy existovat i represe.

Jak se daří městu Plzni „spolupracovat“ s pracovními agenturami?

Já se pravidelně setkávám se zaměstnavateli a snažím se na ně apelovat, aby služeb pracovních agentur využívali co nejméně. To znamená, že apeluji na kredit zaměstnavatelů tak, aby dávali práci především místním. Chápu, že ne všechny pozice chtějí naši občané vykonávat, druhá věc je však pracovní zázemí a mzda samotná.