Ukrajinci. To oni tu dělají uklizečky, dělníky, prodavačky. Vlivný člen ODS Jurečko říká, co by nastalo bez nich

Petr Fiala se s blížícími parlamentními volbami snaží vystupovat jako rázný lidový muž. Mají podle vás marketéři vládnoucích stran s tímto šanci uspět?

Říká se, že šance je vždycky, otázkou zůstává, jak velká. Nepřijde mi, že by taková změna z uhlazeného vysokoškolského profesora v rázného člověka z lidu, jak se Fiala snaží vystupovat třeba i na TikToku, přišla někomu uvěřitelná. Politik musí být především autentický. Třeba Topolánkovi jste jeho rázné vystupování věřili, protože on prostě takový je. Tady si myslím, že to nemůže fungovat, ale třeba nás marketéři SPOLU přesvědčí o opaku. V roce 2021 jim také kdekdo nevěřil, i když to samozřejmě byla jiná doba a jiná situace. Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7162 lidí

Andrej Babiš objíždí Česko a kritizuje vedle vlády také veřejnoprávní ČT. Uslyší na to lidi a prolomí tak hranici 35 % hlasů?

Starý anglický vtip praví, že není lehčí práce než opoziční poslanec. Ona si často vládnoucí garnitura zvládne škodit sama svými přešlapy, jelikož vládnout není nic jednoduchého. Andrej Babiš ale rozhodně nesedí se založenýma rukama a nečeká, až mu to spadne do klína. On i další představitelé hnutí ANO vedou permanentní kampaň všemi dostupnými prostředky. Osobně si nepamatuji, kdy naposledy tu byla tak výrazná opozice ve Sněmovně jako nyní. Šanci tedy na 35 % určitě má, ale myslím si, že se jeho výsledek bude pohybovat spíše těsně pod 30 % než nad nimi.

A nevstoupí do povolební situace bezpečnostní složky, jako v Rumunsku v případě prezidentských voleb?

Situace v Rumunsku je specifická. Podle odtajněných zpráv jejich tajných služeb, avšak také dle předních evropských investigativních novinářů, tam došlo k ovlivnění voleb neférovou kampaní na Tik Toku, která využívala metody, jež ukazují směrem k Rusku. Když jejich ústavní soud postupoval ohledně zrušení prvního kola prezidentských voleb v souladu s jejich i s evropským právem, tak to sice stabilitě rumunské demokracie nepomůže, ale z hlediska těch samotných voleb je to asi správně.

U voleb totiž není důležité jen to, aby proběhly, protože starší ročníky si určitě vzpomenou, že i za minulého režimu se konaly „volby“. Ty však měly s těmi demokratickými pramálo společného. Demokratické volební právo musí být přeci tajné, všeobecné a především rovné, což v případě rumunských voleb zřejmě bylo porušeno. Věřím, že podobná situace u nás nenastane a příslušné instituce vynaloží veškeré úsilí, aby k neférově ovlivněným volbám u nás vůbec nedošlo, protože podobný problém jako v Rumunsku by rozhodně dnešní české extrémně rozdělené společnosti neprospěl.

Otakar Foltýn stále pokračuje ve funkci vládního zmocněnce pro strategickou komunikaci. Ovlivní nakonec volby a pomůže současné vládě?

On je rozhodně odborníkem na komunikaci v časech hybridní války, ale jeho někdy hrubé výrazy myslím pozici vlády příliš nezlepšují. Na druhou stranu ty výhrůžky, kterými ho zásobuje česká proruská scéna, nejsou namístě. Vím, na hrubý pytel hrubá záplata, ale není možné to stupňovat, a je rozdíl mezi urážkami a vyhrůžkami. Když bychom nechali takové věci být a ony by se dál stupňovaly, tak se tu za chvíli budeme mlátit lopatami po hlavě při každé názorové různici.

Bude levice silnější než dosud? Nejde jen o komunisty, ale i o sociální demokraty...

Levice je v ČR silná ažaž. Hnutí ANO se běžně chová jako levicová strana a odpovídá tomu i její elektorát. Je to taková ČSSD Jiřího Paroubka, která ale podřizuje své veškeré kroky jen zájmům jediného bosse, Andreje Babiše. Vy ale myslíte zřejmě tradiční levicové strany… Konečná vzkřísila KSČM pod značkou Stačilo! v podstatě ze stavu klinické smrti, ale bude-li to třeba při vyšší volební účasti stačit na návrat do Poslanecké sněmovny, nevím. SOCDEM je vyprázdněná obsahově i personálně. Chybí jim osobnosti, jako byl svého času ministr vnitra Chovanec, prostě realpolitik s jasnou vizí a přirozeným leadershipem. Dnes stranu vede duo Maláčová a Zaorálek, jejichž doposud nejvýraznějším krokem bylo koketování s komunisty o společné kandidátce po hlavičkou Stačilo!. Myslím, že takový konec je prostě nedůstojný.

Trumpovo zvolení dává vítr do plachet konzervativcům. Co v tomto směru, podle vás, přinese nový rok?

To je možné, i když Trump je spíš pseudo-konzervativec, který k původní konzervativní ideologii se přimkl s cílem oslovit víc voličů v honbě za uspokojením svého vlastního ega. Nevím, že by z něj tradiční konzervativci byli nějak extra nadšení. Není to Reagan ani McCain. On je showman, který udělá cokoliv v cestě za svým cílem a myslím, že Amerikou nastavený trend „buranizace“ politiky bude pokračovat bez ohledu na to, zda v té či oné zemi Trumpovu roli hraje levičák, konzervativec nebo liberál či národovec. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25540 lidí

V Německu budou parlamentní volby. Co máme čekat a čeho se případně i obávat?

Jsem rád, že konečně taky věnujeme pozornost volbám v Německu, protože nejsou pro nás Čechy důležitější volby na světě, které tak často zcela přehlížíme. S Německem jsme obrovsky ekonomicky provázaní. Samozřejmě je pro nás klíčové, jak dopadnou. Trend je jasný, posilovat bude pravice, ať už ta směrem blíže ke středu jako CDU-CSU, ale i ta více radikální jako AfD. Vládní semafor pod vedením nevýrazného Scholze má šanci na úspěch jen mizivou.

Existuje velké varování, že rychlý ústup od uhlí zapříčiní nedostatek energie, a to nejen u nás, ale i třeba v sousedním Německu...

Samozřejmě, jak opakovaně tvrdím, Evropa není na stoprocentní zelené časy připravena a možné by byly jen za cenu velkého úpadku komfortu i životní úrovně obyvatel EU. Myslím, že si to pomalu uvědomují i naši sousedi, zaleží však, zda a jak rychle začnou v této oblasti činit nějaké kroky.

Ekonomické cykly praví, že po problémech zas přijde růst. Mnozí ekonomové ale uvádějí, že to nyní tak není. Nemáme ani levné zdroje ani levnou pracovní sílu.

Hospodářské cykly se snad dnes již považují za dané, tudíž ano, po krizi přijde růst. Problém je, že my ještě nejsme na cestě ven z krize. Ekonomika spíše stále stagnuje, i když zrovna pracovní sílu tu máme ve srovnání s ostatními zeměmi EU stále ještě docela levnou. Potřebovali bychom však jasné ekonomické reformy a uvolnit ten přeregulovaný trh, ale k tomu bohužel chybí politická odvaha.

Hovoří se o tom, že pobyt ukrajinských uprchlíků je pro náš stát přínosem. Má pravdu vláda, nebo její oponenti?

Ono se to málo říká nahlas, protože pro část společnosti se ze slova Ukrajina stal vulgarismus, ale vezměte si, kdo dělá uklízečky, dělníky, prodavačky nebo kadeřnice. Ano, Ukrajinci a Ukrajinky. Kdybychom je všechny vystěhovali zpět na Ukrajinu, jak také blouzní někteří aktéři politického spektra, přestalo by se stavět a výrazně by se ohromil běžný život v ČR. Už dávno neplatí, že jsou pro naši ekonomiku zátěží, ale do rozpočtu na daních přinášejí více, než nás stojí.

Rodinní příslušníci jsou schopni se o politice pohádat i u štědrovečerního stolu. Máte takové zkušenosti? A čím to je? Že každý je takovým malým politologem a sociologem?

To k českým Vánocům tak nějak asi patří. Sjede se rodina a každý její příslušník má trochu jiný okruh přátel, jinou sociální bublinu. Každý je trochu jiná generace nebo jiného přesvědčení. Diskuse se potom nad kaprem a bramborovým salátem s kapkou alkoholu dostane k lecjakým tématům včetně politiky. Ke konfliktům či k vyhroceným debatám může být tudíž blízko, ale osobně to moc neznám, u nás se nad věcmi spíše zasmějeme a nekazíme si sváteční pohodu malichernostmi.