Ukrajinský generál nalil čistého vína. Šándor: Nic se nezmění, Západ nemůže přiznat porážku

Ukrajina nemůže doufat v zázrak a upínat se k tomu, že po skončení války bude existovat v původních hranicích. Prohlásil to bývalý nejvyšší velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj, který v současné době působí na postu ukrajinského velvyslance ve Spojeném království.

„Doufám, že v této místnosti nejsou žádní lidé, kteří doufají v nějaký zázrak nebo šťastné znamení, které přinese mír Ukrajině v hranicích z let 1991 nebo 2022. Ukrajina není schopna vést další válku z hlediska demografie a hospodářství. Neměli bychom se zabývat podobnými myšlenkami. Můj osobní názor je, že nepřítel má stále zdroje a síly a míní podnikat útoky na naše území a pokoušet se o ofenzivy,“ uvedl podle agentury Reuters Zalužnyj na vojenském fóru v Kyjevě před několika dny.

Podle bývalého šéfa vojenských zpravodajců Andora Šándora jde o realistický pohled, který však Zelenskyj nemůže přiznat, protože by tím mohl ztratit podporu Západu. „Kdyby prezident Ukrajiny a lidé kolem něho řekli, že je to ztraceno, mohou zapomenout na nějakou podporu a v zásadě by evropské státy v čele s Francií, Británií a Německem měly možnost z podpory vycouvat i bez ztráty květinky,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Slova Valerije Zalužného lze podle jeho slov vidět jak očima bývalého šéfa ukrajinské armády, který se dlouho podílel na strategii obrany země před ruským agresorem, a tedy dobře zná možnost Ukrajiny i jejího vojska. Za další lze výrok vidět i optikou toho, že Zalužnyj je nyní velvyslancem ve Velké Británii a občas se o něm hovoří jako o možném nástupci Volodymyra Zelenského v prezidentském úřadu. Slovy o tom, že by si ukrajinské vedení nemělo dělat iluze o návratu do původních hranic, by se podle Šándora mohl přiblížit Trumpově pozici a dostat se do jeho přízně.

Současný kurz vůči Ukrajině ze strany evropských lídrů ale podle něho změněn nejspíš nebude. „Kurz zastoupený Macronem, Starmerem a teď už i Merzem je pokračováním podpory Ukrajiny a tito politici nemohou svým voličům přiznat, že se mýlili, když říkali, že Ukrajina může tento konflikt vyhrát. Je z toho vidět, že buď věří, nebo se jim hodí tlačit na to, aby evropská podpora Ukrajiny nadále trvala, protože pokračování bojů oslabuje Rusko, přestože je na tom Rusko samozřejmě lépe než Ukrajina. Může jít o kalkul ze strany zmíněných lídrů, že čím více budou Rusové v opotřebovávací válce přicházet o vojáky a zároveň zatěžovat vlastní ekonomiku, tím lépe pro bezpečí Evropy. Jinými slovy, jde částečně o pokračování konfliktu s Ruskem za pomoci Ukrajiny,“ míní generál Šándor.

„Putin podle mě válku chce ukončit, ale podle vlastních pravidel. Podmínky stanovil jasně. Demilitarizace Ukrajiny, minimální armáda, neutralita, žádné NATO. V zásadě mu jde o to, aby mohl mít Ukrajinu ve svém orbitu, což Ukrajinci nechtějí připustit. Pokud by na to přistoupili, Putin přestane bojovat. Potřebuje to však mít z jeho pohledu smluvně ukotveno v mírové dohodě, a proto nechce přistoupit na nějaké příměří. Současným vojenským tlakem se Putin snaží donutit Ukrajinu k tomu, aby byla více ochotná naslouchat jeho návrhům či postojům, protože ji to stojí velké množství životů a velké materiální a další škody,“ uvádí bezpečnostní expert.

Andor Šándor se vyjadřuje i k posledním zprávám o ruských útocích na Ukrajinu, které si vyžádaly mnohé civilní oběti. „Nechci se zastávat raketových či dronových útoků Ruska, ale nemáme žádnou možnost zhodnotit, jaké cíle byly pro drony a rakety Rusy stanoveny. Zato víme, že pokud všechny ty drony i rakety byly podle vyjádření ukrajinské strany sestřeleny, tak na základě tohoto zmaření někde dopadly. A tím dopadem způsobily škody. Neomlouvám to, protože kdyby válka nebyla, nebudou sestřelené drony a rakety padat na civilní objekty, ale nedomnívám se, že je v zájmu Rusů útočit na obyčejné civilní cíle, které jim mohou jenom přinášet vyjádření Donalda Trumpa ve smyslu, že se Putin musel zbláznit,“ je přesvědčen.

Trump už Putina ostře zkritizoval, že zatímco probíhají jednání, on útočí a zabíjí další Ukrajince. Kreml to odbyl prohlášením o emocionální nevyváženosti amerického prezidenta. Co si z Trumpových slov vzít, pokud vůbec něco? Andor Šándor má jasno.

„V případě Donalda Trumpa je jednoznačné, že je potřeba hodnotit nikoli to, co říká, ale to, co dělá a druhý den to nezmění. Prezident Trump dobře ví, že pokud od vyjednávání odstoupí, bude to znamenat jenom další boje a další ztráty pro Ukrajinu a politicky ho to oslabí. Říkal přece, že konflikt vyřeší velmi rychle. Potřebuje se zároveň odpoutat od tohoto problému a od Ruska, aby se mohl soustředit na svůj primární cíl, kterým je zadržování Číny, a to v případě trvání konfliktu na Ukrajině úplně nejde, protože bude čelit a čelí senátní snaze uvalit další sankce na Rusko dokonce od vlastních kongresmanů, říká pro ParlamentníListy.cz generál Šándor.

Jen tak odejít z Ukrajiny není podle jeho slov pro Trumpa příliš politicky dobré. „Mohl by to udělat jen v případě, že by se Zelenskyj dopustil nějaké fatální chyby, kterou by Donald Trump mohl k takovému kroku využít. Bez toho by ho to vnitřně i zvnějšku politicky oslabilo a nic by na tom nevydělal a další tlak na Rusy by znamenal, že by se Moskva ještě více přibližovala Číně, což Trump také nepotřebuje. Jde o relativně složitou situaci a Donald Trump dobře ví, co chtějí Rusové, a dobře ví, že současná politika západní Evropy jde proti tomu, postoj Zelenského je také proti tomu a z tohoto pohledu mu vyjádření Valerije Zalužného může konvenovat.

