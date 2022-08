Ukrajinštější než Ukrajina. Holec o vládě: Totalitou za demokracii

reklama

Anketa Blíží se konec Zemanova mandátu. Jakou školní známkou hodnotíte jeho prezidentství? (Hlasování od 22. 8. 2022) 1 61% 2 15% 3 10% 4 8% 5 6% hlasovalo: 6186 lidí

V Moskvě zavraždili Darju Duginovou, dceru Putinova ideologa Alexandra Dugina. Ministryně obrany ODS Jana Černochová na to reagovala slovy, že jí není líto ani dcery, ani truchlícího otce. Není tohle už přehnaná reakce?

Tohle už je šílené! A nejlíp vám to potvrdí reakce Ukrajiny, i ona se od téhle vraždy okamžitě distancovala s tím, že oni nejsou žádní teroristé, aby vyhazovali do vzduchu lidi v autech. I Ukrajina, již Rusko vojensky napadlo, si na rozdíl od Černochové zachovala normální lidskou střízlivost. Černochová, stejně jako další vládní politici, je prostě znovu „ukrajinštější“ než sama Ukrajina. A je smutné, že se právě ODS pod vedením Fialy mentálně mění v partaj bolševického typu, kdy si stvoříte jednoho úhlavního „třídního“ nepřítele, proti kterému vedete fanaticky nenávistnou propagandu, a praktikujete kolektivní vinu hlava nehlava. Všichni dobře víme, že Rusko napadlo Ukrajinu, na to fakt nepotřebujeme hysterickou Černochovou. A na rozdíl od ní naštěstí pořád taky chápeme, že vyhazovat do vzduchu děti intelektuálních zastánců Putina je obyčejné barbarství. Válka neválka.

ODS navíc nikdy nebyla fanatickou stranou, protože fanatismus je opak konzervatismu a bývá vlastní represivním režimům včetně toho putinovského. Černochová chce být tak hloupě protiputinovská za každou cenu, až se chová stejně jako Putin. Ono už to ale ze strany vlády vůbec začíná připomínat totalitní vymývání mozků a přepisování dějin. Někteří politici vládních stran najednou na výročí sovětské srpnové okupace zapomněli, že nás v roce 1968 okupovali i Ukrajinci, a celou bratrskou pomoc hodili jen na Rusy. Historie holt bývá plná trpkých ironií a tohle je zrovna jedna z nich. A rozdíl mezi demokracií a totalitou mimo jiné spočívá právě i v tom, že demokracie se ani tu horší historii nesnaží přepsat, když se právě nehodí do vládního „příběhu“.

Ruská invaze na Ukrajinu bohužel ukázala, že v nás pořád mentálně zůstává totalita, když i naše vláda reaguje jednostrannou propagandou totalitního střihu. A v rámci ní dokonce i nezákonnou cenzurou a výzvami k občanskému bonzování, což taky bývá oblíbený repertoár totalit. Totalitou za demokracii, mohl by být slogan naší vlády!

Podle nového průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima NEWS ztrácí ODS voliče i volební potenciál. Padla k patnácti procentům, a vyšší volební potenciál má kromě nejsilnějšího ANO dokonce i SPD. Může to s tím souviset?

Lidé určitě hodnotí i bezradnost a aroganci vlády, její stále horší komunikační chaos a slabost premiéra ODS Petra Fialy nejen v kauzách STAN a ministra vnitra Víta Rakušana. Mám kolem sebe nemálo tradičních voličů ODS, kteří vlastně říkají to samé, co někteří členové strany: Že je Fiala i tahle vládní koalice omyl. Někteří jsou navíc zděšení, jak by jistě řekla plačtivá senátorka ODS Miroslava Němcová, že právě s vládou vedenou po osmi letech jejich stranou přišla cenzura a tabulky stupňů vytápění bytů, které chce vláda i na udání lidí kontrolovat. Za chvíli nám premiér ODS možná oznámí, že policie prošetří i ty, kteří budou na podzim venku přistiženi na přátelské spoluobčanské udání pouze v jednom svetru. Mohli by tím totiž taky podporovat Putina.

A ještě k volebním potenciálům. ANO ho má až o patnáct procent vyšší než ODS už nějakou dobu, vyšší potenciál SPD ale zřejmě nezapije ani Fiala, který má jinak velký talent ohýbat i méně přátelské výsledky ODS k oslavě. Hlavně vládní strany rády nálepkují SPD jako extrémní stranu, a proto jí upřely i místo ve vedení Sněmovny. Když má ale extrémní strana vyšší volební potenciál než nejsilnější vládní strana, pak by si v ní měli položit otázku, kde že je vlastně extrém? A ještě k posilujícímu ANO: To umí mobilizovat voliče ve volebních kampaních, ostatně už je obratně sebralo téměř všem stranám včetně SPD. Je proto otázka, jak moc dokáže v příštích volbách případně sebrat voliče neparlamentním partajím, jako jsou ČSSD, Přísaha i KSČM.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa řekl v Partii na Primě, že pozice Víta Rakušana jako prvního vicepremiéra a ministra vnitra je těžko obhajitelná. Znamená to něco?

Jen to, že z Pirátů jsou úplně nejhorší oportunisté. Vlastní vládu pořád nějak ostřelují, naposledy teď kvůli Rakušanovi. Fajn, tak ať konečně fakt bouchnou do stolu, a pro jistotu rovnou dvakrát! Nejdřív oficiálně ukončí koalici se STAN, které nyní i pirátští politici titulují jako „krimipartu“. Protože jak může v koalici s „krimipartou“ zůstávat strana, jejímž krédem je transparentnost a boj proti korupci? A pak ať dají Fialovi nůž na krk, že jestli Rakušana neodvolá, tak prostě odejdou z vlády.

Protože přece nebudou krýt jeho hromadu lží, do kterých se naposledy uvrtává kvůli jmenování šéfa špionů Petra Mlejnka. Jenže Piráti to nikdy neudělají. Záhy totiž zjistili, že vláda je nejvelkorysejší zaměstnavatel neúspěšných volebních kandidátů. Ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš proto za své poradce utrácí skoro nejvíc z celé vlády. V rámci objektivity ale dodejme, že jen vykradl pražského pirátského primátora Zdeňka Hřiba. Právě on hned po nástupu do funkce ukázal, že nejvíc naše peníze vždycky dojí Piráti, když za rekordní peníze zaměstnal rekordní počet poradců! Pravda, Piráti si „cizí“ prostě berou odjakživa.

