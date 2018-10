Umělec promluvil o Pavlu Novotném a zastal se Michala Davida. A nejen to

Velkou diskusi v minulých dnech vyvolala informace, že by měl Michal David dostat od prezidenta vyznamenání. Okamžitě se ozvaly protesty. Například historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek mimo jiné uvedl, že David je „symbolem bolševického hnusu“. Oproti tomu zase Miloš Zeman říká, že Michal David dělá vlastně milionům lidí celý život radost. Za Michala Davida se postavila i celá řada osobností. Co na to celé říkáte?

Fotogalerie: - Motorkáři před soudem

Anketa Která televize nejlépe informuje o politickém dění? Česká televize 19% TV Nova 0% TV Prima 54% TV Barrandov 27% hlasovalo: 11 lidí

Já bych doporučil tomu pánovi z Ústavu pro studium totalitních režimů, ať se jde podívat na nějaký vyprodaný stadion, kde má Michal koncert. A uvidí, že ty jeho písničky má rádo dnes už několik generací. Navíc snad Michal David nebyl jediný, kdo za doby totality skládal písničky a zpíval. O ostatních se nemluví. A byli daleko, daleko vlezlejší k té vládnoucí garnituře, než byl ten Michal. Nehledě k tomu, že Michal, jak já ho znám, tak je obrovsky lidský, má veliké srdce. Proti němu v podstatě nemůže nikdo nic říct. A jestli si někdo myslí, že zničil generace svými písničkami? Tak bych mu opravdu doporučil, ať se jde podívat například do vyprodané 02 arény na Michalův koncert.



Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že ať vyznamená Miloš Zeman v podstatě kohokoliv, tak to stejně vždycky u některých lidí vzbudí obrovskou nevoli?

Myslím si, že něco na tom je. Znám několik těch lidí, kteří dostali vyznamenání od pana prezidenta a „užili“ si s tím opravdu dost. Ti lidé udělali pro tuto republiku hodně, něčeho dosáhli, a stejně je stihla obrovská kritika.



Miloš Zeman se rozhodl, že stejně jako právě v souvislosti s výročím 50 let od okupace nepromluví veřejně ani u příležitosti 17. listopadu. Už při minulém výročí za to sklidil velkou kritiku. Dělá podle vás prezident v tomto případě dobře? Nenahrává vlastně tak trochu na smeč svým protivníkům?

Možná i trochu nahrává. Je to samozřejmě jeho rozhodnutí. Kdybych byl v jeho kůži, tak bych se pravděpodobně zachoval jinak. Protože takovéto výročí by se mělo náležitě nejen oslavit, ale také by se k němu jako hlava státu mohl vyjádřit. Ale jak říkám, je to jeho rozhodnutí, jeho názor. V mnoha věcech má podle mne pravdu, ale zrovna v tomto bych s ním nesouhlasil.



Když jsme u prezidenta Zemana, tak ten opět vzbudil rozruch, a to svým nedávným vyjádřením na setkání s občany v Kojetíně, kde lidé řeší problém s nezaměstnaností a mají strach ze stěhování Romů do města. Prezident zmínil, že řešením nezaměstnanosti je nevyplácet sociální dávky těm, kteří odmítnou nabízenou práci bez závažných, například zdravotních důvodů. Uvedl, že za komunismu museli Romové pracovat, jinak šli do vězení, a že „romské pracovní čety vedli opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali“. Vůči jeho vyjádření se ohradilo Evropské centrum pro práva Romů, které tvrdí, že je toto vyjádření „rasistické“, a žádá odstoupení hlavy státu. Co říkáte na vyjádření prezidenta a reakci, kterou vyvolalo?

Na vyjádření prezidenta samozřejmě říkám, že má absolutní pravdu. Dřív museli všichni pracovat, ať to byl Rom, nebo „Nerom“. Pokud někdo nepracoval, dostal paragraf „příživník“. To přece nešlo jenom o Romy, to šlo o všechny, kdo nechtěli dělat. Nevím, co se Evropskému centru nelíbí? Já znám řadu Romů, kteří opravdu makají, a pravda je, že když mají svého takzvaného šéfa, tak skutečně dělají. A mě sám jeden z těch šéfů řekl, že za všechno můžou gádžové. Že kdyby Romům nedali peníze za nic, tak by prostě museli dělat, aby uživili rodiny.

Už zanedlouho oslavíme 100. výročí republiky. Je podle vás namístě obava, že se oslavy opět zvrtnou v protesty a politické agitky, jako tomu bylo například při 50. výročí okupace Československa?

No, v Praze je to dost možné. Ale jinak si myslím, že lidi už tyto žabomyší války unavují. Pořád si nějaké věci vyčítat, to už, myslím, hodně z nich spíš otravuje.

Psali jsme: Valenta (KSČM): Česká delegace se připojila k protestu Výkřiky z ČSSD: Výměna Hamáčka, ať je předseda Zimola nebo Foldyna. Nebo se rozdělíme... Premiér Andrej Babiš bude ve Varšavě jednat s polským premiérem a navštíví agenturu Frontex Na první schůzce řešili Piráti, Praha sobě a Spojené síly dopravu



Máme za sebou komunální volby a první kolo voleb do Senátu. Jak hodnotíte výsledky?

Já jsem takové výsledky v podstatě trochu očekával. Počítal jsem s tím, že sociální demokracie totálně propadne díky tomu, co začal před časem Sobotka, ale hlavně díky panu Pochemu. Protože lidi už štve, že se dnes a denně mluvilo o Pochem a Poche neustále tvrdil, že stejně to bude dělat on, stejně si to bude rozhodovat podle sebe… No tak to si snad už dělají legraci! A pokud s tím Hamáček něco neudělá, tak si myslím, že je šance, že se už vůbec nikdy nedostanou k moci.



Myslíte si, že je možné, že by mohla tato česká strana s dlouholetou tradicí nakonec opravdu úplně zaniknout?

Pokud to povedou takoví lidé, jací tam jsou, tak možná i ano.



Co jinak říkáte na výsledky voleb?

Trochu mne překvapili Piráti. To je opravdu drtivý nástup. Ale mám pocit, že oni nemají v podstatě žádný program. Je to taková hodně roztříštěná názorová skupina. A pokud se nedají nějak dohromady, tak podle mne zase brzy v těchto vítězných taženích skončí.



A co říci na neúspěch ANO v Praze?

Anketa Je v pořádku, když zastupitelé vytvoří koalici bez strany, která vyhrála komunální volby? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 8147 lidí



Když se podíváme na senátní volby, tak zatímco Jiří Paroubek se do druhého kola nakonec nedostal, Jiří Drahoš naopak hned v prvním kole překročil padesát procent…

Ohledně Paroubka se znovu musím vrátit k té prohře sociální demokracie. Myslím si totiž, že jediný, kdo je mohl zachránit, byl „buldozer“ Paroubek. V žádném případě by se nestala „kauza“ Poche, protože ten by s ním okamžitě vymetl. Paroubek je tvrdý chlap, a to asi bylo v tomto okamžiku potřeba. Proč se nedostal do druhého kola, nevím… O panu Drahošovi se nechci vůbec vyjadřovat. Pro mne ten člověk je v podstatě „beztvará hmota“.



Jedním z překvapení komunálních voleb je pro mnohé zcela jistě to, že syn baviče Petra Novotného Pavel, o kterém se mluví jako o „protekčním spratkovi“, ve volbách uspěl a má se stát starostou v Řeporyjích. Co si o tom myslíte?

Já Pavla znám, stejně jako velmi dobře znám jeho tátu. Pavel je svůj, říká si, co chce, do všech kauz jde po hlavě. Líbí se mi na něm, že si stojí za svým názorem, klidně proti všem. Jako starostu si ho ale nedovedu moc dobře představit. Ale uvidíme, třeba překvapí…



Psali jsme: Nevychovaná nána křičí ve třídě na prezidenta. Bába řve na Babiše... S takovou demokracií běžte do p*dele! Herec Ivan Vyskočil vypěnil Umělec, který zná Zemana od roku 1988, „odbojným“ kolegům: Jen si to zkuste! Kam tohle povede. Lidi vás už mají dost Horší než v chlívě! Herec sledoval Kalouska a jeho lidi. Také pravil: Znal jsem Havla a řeknu vám... Herec: Hra stále pokračuje, bylo to vidět i na Českých lvech. Demonstrace? To snad ne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora