Utajený činitel Fialovy vlády. Co si Fiala neuvědomuje. Šéf MF Dnes Plesl ví

Dozvěděli jsme se od Petra Fialy, že období stability skončilo, musíme se připravit na turbulence a situace bude obtížná. Již dříve nám řekl, že zastropování cen energie je dobrý nápad, nicméně je to složité. Jak vnímat taková vyjádření?

Premiér Fiala je zcela bezradný. Buď vůbec nebyl schopen odhadnout, do čeho se vyhlášením ekonomické války Rusku řítíme, nebo celou dobu lže. Každopádně jeho vláda se v současné situaci plácá jako nudle v bandě, je zcela odtržená od nálad ve společnosti a realitu vykresluje asi jako komunisté v roce 1988. Já jen doufám, že vnitřní napětí uvnitř koalice, k němuž bezpochyby brzy dojde, vládu nerozbije. Protože všichni voliči pětikoalice si zaslouží čtyři roky této moderní, proevropské, zelené, multigenderové, promigrační a hodnotové vlády, jejímž vzorem je Angela Merkelová. Se dvěma svetry to jistě všichni zvládneme.

Posledně jste nám řekl, že vyřazení ČEZu z lipské burzy je čistě na rozhodnutí vlády. Ostatně, už se dané otázky chytil i Babiš. Co vše podle Vás vládě v tomto rozhodnutí brání? A klidně se nebojme někoho naštvat. Jde o ty „žaloby minoritních akcionářů“?

K zastropování cen energií dojít musí, protože současné tržní ceny plynu a elektřiny by poslaly do chudoby i vcelku bohaté vrstvy společnosti. To jen retardovaní členové této vlády pořád nechápou, jaký průšvih se na nás valí. Opakuji: buď jsou tak neskutečně hloupí, nebo to dělají schválně. Nevím, co je horší. Tohle je vláda národní bídy a jednou tak bude zapsána i v učebnicích historie. Každopádně tohle je jediný důvod, který zásahu vlády na energetickém trhu brání. Je to její totální neschopnost.

Lukáš Kovanda připustil, že země, které mají přímý plynový kontrakt s Ruskem, mají ceny plynu nižší. Myslíte, že by se s námi vůbec v Moskvě někdo o takovém kontraktu bavil?

Uvedl jste, že Radku Pokornému, vlivnému advokátovi, se „nedařila“ ani Sobotkova vláda a nedaří se mu ani Fialova vláda. Jako bonmot je to jistě dobré, ale co konkrétně to pro Vás znamená?

Znamená to, že svými stupidními radami vede do průšvihu další vládu. Svého přítele Sobotku jednoznačně zničil, teď je ústřední šedou eminencí na ministerstvu průmyslu a obchodu, které je na tom asi jako úřad vlády za Bohuslava Sobotky. To vidíte na naprosto tragické komunikaci ministra Síkely. Schválně se někoho zeptejte, jestli pochopil vládní pomoc s energiemi. Nepochopil to nikdo. Ale zpět k Pokornému. To je našeptávač a lobbista s obchodními zájmy. Problém je v tom, že politice naprosto nerozumí a každého, komu radí, neomylně zničí. Je to apoštol politické smrti. Další na řadě je tak logicky ministr Síkela.

Část české společnosti je schopna „trpět“, jen aby měla pocit, že „bojuje proti Putinovi“. Druhá část české společnosti řeší své pragmatické potřeby. Jaký je v ČR poměr mezi těmito částmi? A má případná změna tohoto poměru vůbec vliv na setrvání Fialovy vlády?

Když si přeneseme tento spor na evropskou úroveň: Východ EU, Skandinávie a Británie dávají najevo chuť trpět za Ukrajinu. Zbytek EU si tak jist není. Jak tuto mapu přesněji rozkreslit?

Nevím. Opravdu neznám nálady v každé jedné zemi Evropské unie. Ale vnímám, jak se proměňuje nálada v naší zemi a stále častěji slýchám, že není jasné, proč se máme angažovat ve „vnitrosovětské“ válce. A to je moment, který se mi zdá přelomovým. Tohle bude podle mého názoru za nějaký čas ústřední téma evropské politické debaty. Uvidíme, jak se bude nálada ve společnosti vyvíjet dál.

Trochu groteskní, ale i s prvky násilí. Tak vypadají mítinky Andreje Babiše s jeho příznivci, které narušují jeho odpůrci. Jak se Vám na to dívá?

Má to rukopis vajíčkového útoku na Jiřího Paroubka a podle mě za tím stojí i stejný člověk. Ale je to zcela kontraproduktivní. Bez narušitelů by Babišovy výlety po Česku neměly takovou publicitu, jakou jim zajistila pětikoalice. Tím se opět dostávám k otázce, zda jsou tak hloupí, nebo snad chtějí Babišovi opravdu pomáhat. Sám už se v tom nevyznám.

Na konec: Komunální a senátní volby - soudní proces s Babišem - zima bez tepla - prezidentské volby... Jak odhadujete jednotlivé části řetězce těchto událostí? A vklíní se mezi ně ještě nějaké jiné?

Komunální volby přinesou pětikoaličním stranám obrovské rozčarování a Petr Fiala bude samozřejmě prohlašovat, že za to může Putin s Babišem. Ne jeho neschopnost, ne Rakušanovy skandály, ne nečinnost ministerstva průmyslu. Ale Putin s Babišem. Ničeho jiného se od něj až do posledního dne v úřadu bohužel nedočkáme. Prezidentskou volbu taky zásadně ovlivní Putin a za zimu v obýváku ponese odpovědnost Babiš. Co se mezi tyto události vklíní, je těžké odhadovat. Jisté je, že až přijdou parlamentní volby, ve sněmovně nemusí být ani jedna strana současné pětikoalice. Nevím, jestli si to geniální brněnský politolog profesor Signál uvědomuje, ale přesně k tomu jeho vláda směřuje.

