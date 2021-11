Útoky, cílené. Migranti z Běloruska: Generál vidí vývoj, který nechcete

Přes Bělorusko se do EU dobývají migranti z Blízkého východu. „Skutečně se může stát, že si někdo z nich vytvoří velmi radikální skupinku lidí, která použije násilí i s tím, že nepřežijí. Pak může dojít na používání zbraní, případně k sebevražedným útokům, a to by bylo velmi nebezpečné,“ sdělil ParlamentnímListům.cz někdejší náčelník generálního štábu a nynější pedagog Vysoké školy CEVRO Institut Jiří Šedivý. Poukazuje na vyhrocenost vztahů s východními sousedy a věnuje se i evropskému Green Dealu.

K desítkám migrantů uvízlých mezi Polskem a Běloruskem, které země nechtějí pustit na svá území, uvedl, že se předně jedná o odpovědnost Běloruska, protože migranti překročili běloruské území. „Pokud Bělorusové cítí nějaký problém s migrací, který přicházel na jejich území, měli to řešit již při příchodu a ne na přechodu do Polska. Dále je zcela zřejmé a myslím, že je bez diskuse, že Bělorusko této situace zneužívá a je potřeba, aby se tím zabývala nejen omezená část bezpečnostních expertů, ale i státy, kterých se to týká a také celá Evropská unie,“ uvedl Šedivý s tím, že problém může přerůst v poměrně velký konflikt, protože má v sobě velký negativní potenciál: „A pokud se ta situace nezvládne, ať už úmyslně, anebo neúmyslně, kdy se jedna strana dopustí chyby nebo kroku, který může vyústit v konflikt, pak by se mohly vytvořit skutečně poměrně hodně složité situace na našem východním křídle.“

Generál zároveň připomněl, že severní migrační cesta není ničím novým, protože přes Rusko a na sever do Norska putovaly poměrně malé skupinky migrantů v minulosti také. Podle něj však byly více kontrolované a nejednalo se o tak velké množství osob. Jiří Šedivý se rovněž obává, že by se konflikt mezi státy mohl vyostřit až na použití zbraní. „Na jedné straně máte proti sobě polské pohraničníky a vojáky a na druhé straně jsou vyzbrojení Bělorusové. A pak je tam problém samotných migrantů, protože velká část z nich pochází – podle prozatímních informací – například z Afghánistánu, Sýrie, celkově z Blízkého východu a tito lidé nemají daleko k sebeobětování a k řešením krajními prostředky. Je pravda, že tam jsou tisícové skupiny migrantů, a bylo vidět například i v televizi, že se začínají chovat čím dál tím agresivněji. Skutečně se může stát, že si někdo z nich vytvoří velmi radikální skupinku lidí, která použije násilí i s tím, že nepřežijí. Pak může dojít na používání zbraní, případně k sebevražedným útokům, a to by bylo velmi nebezpečné,“ řekl.

Kdo je mezi migranty?

Kvůli konfliktu na polsko-běloruské hranici vyzvala německá kancléřka Angela Merkelová ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zasáhl a situaci řešil. Na otázku, zda výzva padne na úrodnou půdu, Šedivý odvětil, že Putin bude sice formálně souhlasit s nutností řešení, ale ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov již v podstatě obvinil Polsko a Evropskou unii, že za tím problémem stojí evropská strana, protože se polští celníci a pohraničníci chovají nelidsky a nehumánně. A ve skutečnosti budou dále podporovat Lukašenkovu pomstu za sankce, které byly vůči Bělorusku uvaleny právě Evropskou unií v době protestů po prezidentských volbách. Jiří šedivý upozornil také na další potenciál celého konfliktu, který je nutné vidět. „Nevíme, kdo je mezi těmito migranty podobně jako v letech 2015 a 2016, kdy Evropská unie netušila, kdo byl mezi tehdejšími migranty. Kdo může být tím teroristou? Kdo může být tím potenciálním nebezpečím, pokud by se nějaké větší skupiny dostaly na území Polska a dále do Německa? Problém obsahuje celé spektrum hrozeb, které jsou spojeny s migrací,“ uvedl.

Jiří Šedivý

Evropská unie podle něj navíc udělala už v době migrační vlny do Evropy před několika lety spoustu chybných kroků, které iniciovaly proud migrantů do Evropy s vidinou lepšího života. „Není to nic úplně nového. Migrace, která se bude pohybovat – možná ve větší míře – zase přes Turecko, svědčí o tom, že Evropská unie tento problém neumí řešit, protože si dle mého názoru vykládá úplně špatně otázku lidských práv a toho, kdo má právo vstoupit na území Evropské unie a kdo ne. A umožňuje to zneužívat dříve přijaté zásady, které reflektovaly nějakou dobu sedmdesátých, osmdesátých let, ale určitě nejsou použitelné v této době. Ukazuje to rovněž, že kooperace, byť je na jedné straně Litva a na druhé straně Bělorusko, je velmi vážně narušená. Jsou narušené vztahy, a o čem spolu mluvíme už delší dobu, i vztahy vůči Rusku a podobně. Začínají se zneužívat všechny možné prostředky k narušení vztahů ještě do větší hloubky a případně k nějakým odvetným akcím,“ domnívá se Šedivý. Podotkl, že je zcela evidentní organizace Lukašenka a zatímco Poláci mluví o hybridní válce nebo hybridním útoku, podle generála se jedná o pomstu, která sice ještě nemá nic společného s hybridní válkou, ale za to se s narušováním vztahů velmi blíží odvetě.

Šedivý: Migranti se neintegrují

Sám přitom neočekává, že by se situace v Evropě ohledně různých útoků s pachateli s migrantskými kořeny uklidnila. Nedávno zaútočil Syřan nožem ve vlaku na cestující a další přibývají, roste také kriminalita. „Bude se to zhoršovat. Je to věc, na kterou nejenom já, ale i experti poukazují. Situace se nezlepší a ať chceme, nebo nechceme, povede k radikalizaci s vědomím, že velká část dávných migrantů anebo novodobých se vlastně do nových společnostní neintegruje. Zvyšuje se úroveň obavy, pokud se sem dostane větší množství afghánských migrantů s tím, že si Afghánistán v podstatě budujeme u nás a v tomto případě si Afghánistán budují především Němci. Pokud nenajdeme způsob – možná brutální a možná se nebude mnoha lidem líbit – jak z Evropy dostat migranty, kteří sem nepatří a kteří jen utíkají do Evropy, aby si tady lépe žili než u nich v Africe, na Středním východě nebo v Afghánistánu, tak na to Evropa doplatí. A nemá to nic společného s bojovými konflikty, tedy většina nemá právo uprchlíka,“ vysvětlil Jiří Šedivý.

Dále připomněl, že útoky nožem započaly, když představitelé Islámského státu po útocích střelnými zbraněmi v západní Evropě a především ve Francii zjistili, že je už poměrně velký problém dostat střelné zbraně do prostoru, kde by se daly použít při použitých opatřeních. „Tak se používají nože a útočníci používají nože a od té doby tyto útoky zaznamenáváme. Toho se nezbavíme,“ podotkl.

Bezhlavý New Green Deal

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky pro Parlamentnílisty.cz také komentoval rozhodnutí Francie, která ohlásila budování dalších jaderných elektráren. Stejně tak například Česká republika bude v podstatě spoléhat na jadernou energii, avšak v červnu byl schválen zákon přezdívaný lex Dukovany, podle kterého by se na výstavbě neměli podílet Rusové a Číňané. Je to chyba, nebo logický krok? „V minulosti jsem dělal bezpečnostní aspekty a analýzy bezpečnosti z hlediska energetické nezávislosti, a to, co s tím souviselo. Každý člověk, který se tímto a energetikou jako takovou zabýval, musí říci, že jaderná energetika je jednou z cest. Pochopitelně musí být stále prohlubována bezpečnost jaderných elektráren, což s tím souvisí. Evropská unie se dopustila několika chyb v minulosti. Vždyť jaké problémy přineslo rozhodnutí v přidávání bioložek do paliva, což vedlo málem k potravinové krizi, kdy se pěstovaly hlavně plodiny, ze kterých se mohly bioložky do paliva přidávat? To, co se odehrává se Zeleným údělem, tedy bezhlavé řešení problému, přináší další problém a mimo jiné obrovský nárůst cen energií s tím souvisí,“ řekl Šedivý.

A jaderná energetika dle jeho slov patří do tohoto mixu. „Samozřejmě musíme poměrně zvyšovat podíl obnovitelné energie, ale rozumně krok za krokem, ne poškozovat především naši společnost – tedy Evropu oproti všem ostatním na světě, protože to řeší mnohem méně radikálně než my Evropané. Ono to pochopitelně bude mít ještě nějaký průběh a i Němci budou muset přehodnotit svůj přístup, protože stabilní složku založí na plynu a na plynových elektrárnách, které budou vyvažovat energetické zdroje založené na větrných nebo solárních elektrárnách. Budou tak silně závislí na Rusku a v tomto případě bude Německo Ruskem ovlivnitelné mnohem více,“ uvedl s tím, že považuje složku bezpečnosti za velmi významnou. Je na České republice, zda nebude stavět ruskou nebo čínskou elektrárnu, zároveň to podle něj znemožňují současné vztahy s Ruskem a nesplněné sliby Číny vůči České republice. „Ani Čína není garantem, že kdyby čínská firma postavila naše jaderné elektrárny, bude to pro nás přínosné, o tom já silně pochybuji. Ano, měli bychom mít jadernou elektrárnu, která bude vyráběna u našich spojenců, ale také si myslím, že nejde o otázku výběrového řízení. Měli bychom asi říci, od koho ji chceme. Jde o spíše strategicko-politickou než jenom ekonomickou záležitost,“ tvrdí Jiří Šedivý.

Žijeme v představě, že Evropa je výlučná

Tím se dostal k tématu, zda je Zelená dohoda, tedy New Green Deal a jeho realizace dostatečně citlivá vůči obyvatelům – tedy v sociálních dopadech. A zda zvyšující se ceny energií ovlivní, případně přibrzdí tlak na realizaci ekologických změn ze strany Evropské unie, nebo Evropany čeká sociální katastrofa. Šedivý odpověděl, že každý stát má trochu jinou společnost a jiné pocity. „My nejsme v uvozovkách tak zelení jako třeba Němci, ale realita nakonec donutí jednotlivé státy přehodnotit jejich přístup a vrátit se k realističtějšímu pohledu na obnovitelné zdroje energie, což není úplně tak špatné. Otázka zní, jak daleko to dojde, než jednotlivé státy doznají závěru, že to nemůže být řešeno bezhlavě a za každou cenu tak, jak nyní tlačí v Bruselu, protože to přinese negativní dopady. A Evropa ať chceme, nebo nechceme, některými neuváženými kroky jak v minulosti, tak v současnosti ztrácí na svém postavení, bohužel. A my tu stále žijeme v představě, že Evropa je něco výlučného, bohužel tomu tak není,“ podotkl Šedivý.

Jako příklad uvedl Čínu, která se dostává dopředu a na kterou jsme se ještě před několika lety dívali s despektem. „Budeme muset dojít k přehodnocení a doufám, že to bude relativně brzy a že lídři Evropy, kteří sedí v Bruselu a rozhodují o tom, co se děje tisíce kilometrů od nich v nějaké zapadlé vesnici daleko od Bruselu, se budou dívat reálně na to, jak přistupovat i k tomuto problému. Pochopitelně musíme obnovitelné zdroje podporovat a udělat vše proto, abychom zastavili globální oteplování, ale to neznamená, že zlikvidujeme vlastní společnost,“ dodal Jiří Šedivý.

