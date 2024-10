Útoky cizinců. Litoměřice, Praha. Okamura se hrozí: Obětí může být vaše dítě, partner

Tento týden občany asi nejvíce zaujal návrh Jurečkova ministerstva práce a sociálních věcí, podle něhož by platy vrcholných politiků měly příští rok vzrůst o více než 13 procent. Například měsíční plat premiéra a předsedy parlamentní komory by vůbec poprvé přesáhl 300 000 korun a plat ministrů 200 000 korun. Co tomu říkáte?

Totální nestoudnost Fialovy vládní koalice! Pojďme ve volbách ukončit tyhle politické vyžírky! Poslanci vládních stran si chtějí sami sobě zvednout platy o desítky tisíc, v tomto volebním období již podruhé, a navíc k tomu sto tisíc chtějí dát „paní prezidentové“. SPD s tím naprosto nesouhlasí a uděláme maximum pro to, aby to neprošlo! Připomínám, že si vládní koalice již navýšila platy politiků od 1. ledna 2023. Já jsem k tomu dával návrh na zamrazení platů politiků na celé volební období a vládní koalice i Piráti tento můj návrh hlasováním zamítli. Já tedy prosazuji zamrazení platů politiků na celé volební období. Navíc, Ústavní soud letos rozhodoval jen o rozmrazení platů soudců, takže není žádný důvod zvyšovat platy politiků.

Zmínil jste i návrh ministra Jurečky (KDU-ČSL) platit manželce prezidenta republiky 95 250 korun měsíčně ze státního rozpočtu. Nezaslouží si manželka prezidenta zmíněné náhrady?

Ne. V žádné evropské zemi to neexistuje. Dohoda prezidenta Pavla s Fialovou vládou je naprostý výsměch českým občanům. Prezident s vládou snížili lidem valorizaci důchodů a sami sobě si chtějí pořád přidávat? To je opravdu nechutné. Prezident republiky je volený přímo občany a dostává již dnes měsíční plat (včetně náhrad) v celkové výši více než 650 tisíc korun. Kromě toho Kancelář prezidenta republiky disponuje pro letošní rok rozpočtem o objemu 425 milionů korun. Prezidentova manželka, na rozdíl od prezidenta, volena není a nevykonává žádnou práci. Její pozice rovněž není definována nikde v platné legislativě. Nejde o ústavní ani o žádnou jinou veřejnou funkci. Proto není možné, aby dostávala peníze ze státního rozpočtu. A to nejen kvůli nedobrému stavu českých veřejných financí, vysokému rozpočtovému deficitu a státnímu dluhu. Byl by to zároveň také zcela ojedinělý precedens, protože v Evropě tyto výsady nikdo z prezidentských manželek (ani manželů) nevyužívá, a proto tento návrh poslanci hnutí SPD nepodpoří.

Posledně jsme podrobně rozebírali důchodovou reformu. Vládní poslanci jménem klubů ODS a TOP 09 na poslední chvíli zásadním způsobem zúžili výčet náročných profesí, jejichž příslušníci budou do plného starobního důchodu odcházet o 5 let dříve než ostatní. Jak hodnotíte tento návrh?

To je naprostá asociální nehoráznost. Navíc to tam dávat na poslední chvíli, to je fakt prasárna. Pokud tato sporná důchodová reforma projde celým legislativním procesem a bude nakonec schválena, uděláme vše pro to, aby po volbách v roce 2025 byla zrušena. Vládní koalice neustále něco mění k horšímu. Naše poslankyně SPD Lucie Šafránková navrhla přerušení projednávání důchodové reformy ve výboru do 6. listopadu, ale bohužel neuspěla. Hnutí SPD nikdy nepodpoří zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování důchodů.

Mandátový a imunitní výbor vás odsoudil k pokutě 20 tisíc korun za výrok o místopředsedovi sněmovny Janu Bartoškovi z KDU-ČSL. Jaký je váš komentář k této věci?

Jak pan Bartošek uráží voliče SPD?

Pan Bartošek řekl o voličích SPD, že "velmi často stojí na straně vraha Putina" a že "jsou pátou kolonou Putina". Řekl také, že "SPD je fašistickou stranou". Žádné důkazy pro svoje tvrzení ale nepředložil, jen lže a uráží více než půl milionu voličů SPD. Já jsem ve Sněmovně řekl, že mi jeho dikce připomíná Hitlera. Omluvit by se podle mě měl naopak on a měl by přestat urážet voliče SPD. Takže když bráním naše voliče proti urážkám pana Bartoška, tak jsem za to vládními stranami odsouzen k pokutě. Já se odvolám k plénu Sněmovny. Vyzvu, aby těch 20 tisíc korun dali na pracující matky samoživitelky. Budou se vymlouvat, že to nejde. Ale ona o tom může rozhodnout vláda. Pan Bartošek ví, že je vládním poslancem, takže ho Sněmovna nezbaví za jeho nehorázné výroky imunity. Znám ho ze Sněmovny dlouho a je to mimořádně zlý a zákeřný člověk. Podobně jako paní Pekarová.

Vy jste na svém facebookovém profilu varoval před rostoucí kriminalitou cizinců…

Ano, podle statistik ministerstva vnitra prudce narostla kriminalita cizinců a hlavně Ukrajinců. Oběťmi jsou nevinní Češi. Plnou zodpovědnost za tento stav nese ministr vnitra Rakušan ze STAN a Fialova vládní koalice, která přijala na naše území statisíce Ukrajinců bez jakékoli kontroly. Potvrzuje se, před čím SPD dlouho varuje. Jen pár z mnoha příkladů z poslední doby. Soud v Litoměřicích projednává brutální útok ukrajinského narkomana, který v nemocnici zmlátil zdravotní sestřičku a lékařku. Obžalovaný cizinec se brání tím, že měl špatný den v práci a byl ve stresu.

Další případ z Prahy: Kriminalisté z oddělení vražd se zásahovou jednotkou zadrželi tři cizince, z toho dva z toho jsou mladiství. Ti vylákali pod záminkou obchodu do parku 27letého muže, aby ho okradli. Střelili ho plynovou pistolí do obličeje. Zraněný přišel nadobro o oko.

A ještě jednou Praha – Nigerijec, který prodával v baru na Palmovce drogy, sexuálně napadal ženy. V baru měl minimálně dvě oběti zamknout, pak je surově zbít a vynucovat na nich sex. Policie nevylučuje, že obětí je víc.

A jaké z toho plyne ponaučení?

Proč se vládní politici a provládní média tváří, že se nic zvláštního neděje? Představte si, že obětí může být vaše dítě, váš partner, vaši starší rodiče – ti, kteří jsou vašemu srdci nejdražší. Strašení ministra Rakušana, pseudo experta Foltýna a mainstreamových médií o ruských agentech a extremistických dezolátech vám náhle budou na dvě věci. Nejsou to totiž čeští občané nespokojení s vládou, od koho vám hrozí bezprostřední nebezpečí. Je to Fialova asociální vláda samotná, která kašle na naše bezpečí, podporuje masovou migraci a ještě schválila migrační pakt, díky kterému k nám bude moci EU nacpat až 30 000 afrických a muslimských migrantů ročně.

Hrozí nám, že dopadneme jako multikulturní Německo, které se potýká s vlnou brutální kriminality ze strany cizinců, ať už jde o útoky nožem, sexuální násilí, terorismus nebo šikanu dětí ve školách plných migrantů. Příště mohou obětí být vaši blízcí, lidé, za jejichž ochranu byste dali cokoliv.

Též připomeňme, že obecná trestná činnost Ukrajinců v ČR se loni zvýšila o 45%, jak uvádí zpráva Nejvyššího státního zastupitelství. Jen pro dokreslení uvedu, že příchod ukrajinských uprchlíků v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině považuje za jeden ze zásadních problémů České republiky 67 procent populace starší 16 let. Za vůbec nejzávažnější problém Česka jej označilo 7 procent dotazovaných, zjistil průzkum Středoevropské observatoře digitálních médií CEDMO. A to prosím uvedlo CEDMO, které dle mého názoru šíří provládní, prounijní a proamerické globalistické narativy.

Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští uprchlíci vrátit domů a měla by se zahájit mírová jednání. Pakliže bude SPD v příští vládě, provedeme revizi povolení k pobytu Ukrajinců v ČR. Hnutí SPD jasně říká: Už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům, to je jasná pozice SPD.

Evropská komise vytýká Česku, že nebrání romské děti před diskriminací. Úřady v Bruselu zahájily s Prahou řízení kvůli nedodržování unijních předpisů. Čeští politici podle Komise neřeší problém segregace romských dětí ve školách. Co tomu říkáte?

Česká republika nikoho nediskriminuje a platí zde rovnost před zákonem! Navíc co nám má do toho co kecat Evropská unie? Češi nejsou rasisti a dokazují to dnes a denně například v případě Vietnamců. Spíše bych naopak řekl, že Fialova vláda tu diskriminuje pracující slušné občany.

Čechům nejde o barvu pleti či sexuální orientaci, ale o to, jak se lidé chovají. Že příslušníci některých etnik můžou mít větší problém s integrací a může mezi nimi být více nepřizpůsobivých, není problém Čechů, ale těchto lidí. I v hnutí SPD jsou slušní Romové a všichni slušní občané jsou u nás vítáni. Rasismus odmítáme – včetně pozitivní diskriminace, která je také rasismem.

Hnutí SPD již podalo do Sněmovny zákon, který má ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Vládní koalice nám ho ale zamítla. Musíme tedy v prvé řadě ukončit škodlivou Fialovu vládu, abychom mohli situaci pozitivně vyřešit ve prospěch slušných občanů.

Evropská komise chce zakázat kouření na zahrádkách i před budovami, včetně elektronických cigaret. Jak se na to díváte?

To je další šílená buzerace. Jednak odmítáme vměšování Bruselu, jednak je to blbost. Jedná se o buzeraci a diskriminaci kuřáků, protože ve venkovních větraných prostorách nikomu neškodí a Brusel chce zakázat kouření prakticky všude. Jde o snahu o faktickou prohibici kouření.

Evropská unie chce také v rámci boje s dětskou pornografií sledovat komunikaci občanů přes Messenger, Signal či WhatsApp…

Vidíme, že Evropská unie chce po vzoru Velkého bratra šmírovat soukromou komunikaci všech občanů. Je to, jako by vám dali euroúředníci kamery do bytu. Boj proti dětské pornografii je správný, ale nelze takto omezovat soukromí lidí. Podobně by mohli euroúředni zavést kamery do vašeho bytu, aby sledovali, zda v něm nezneužíváte děti či netočíte dětskou pornografii... Nemůžeme ve jménu boje proti zlu stvořit ještě větší zlo. Hnutí SPD odmítá, aby Evropská unie špehovala občany národních států. Hnutí SPD podporuje ochranu dětí proti zneužívání a zpřísnění trestů, ale odmítáme, aby se to zneužívalo ke šmírování všech lidí.

Tento týden se objevil článek, který upozornil na to, že někteří rodiče odhlašují děti z některých hodin, protože se jim nelíbí, aby na nich probíhala indoktrinace ideologií LGBT a genderu. Jaký k tomu máte postoj?

Odmítáme LGBT a gender propagandu na školách, kterou prosazuje Fialova vláda a Evropská unie. Hájíme normální svět, tradiční hodnoty a práva rodičů. Propaganda homosexualismu a genderu na školách zašla tak daleko, že někteří rodiče se dokonce snaží omluvit své děti z výuky, kde indoktrinace probíhá. Podle hnutí SPD by k LGBT propagandě na školách vůbec docházet nemělo a uvítali bychom podobnou úpravu, jako má například Maďarsko, kdy je zakázána propagace homosexualismu a genderové ideologie.

Genderová a LGBT+ témata by v budoucnu ale podle ministra školství Beka měla být začleněna i do hodin dějepisu. Navrhují to nové rámcové vzdělávací programy, které ministerstvo školství spolu s Národním pedagogickým institutem v reakci na veřejnou konzultaci nyní dopracovává. Ministr školství Mikuláš Bek zároveň v dubnu uvedl, že témata jako LGBT+ do moderní výuky na českých školách patří.

Se zařazením témat genderové identity a sexuální orientace do výuky pomáhá projekt Učím o LGBT, za kterým stojí Prague Pride, Queer filmový festival Mezipatra a organizace Transparent. Jedná se o jasně aktivistické homosexualistické a genderistické politické neziskovky. SPD odmítá perzekuci homosexuálů. Ale současně odmítáme, aby se LGBT ideologie tahala do škol.