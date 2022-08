Už se píšou výpovědi. Holec byl za těmi, kteří skutečně rozhodují

KONTEXT PETRA HOLCE Vláda nabídku na levnou elektřinu odmítla poté, co se poradila s ČEZem, konstatuje komentátor Petr Holec. Ten má přesné zprávy od podnikatelů. „V Česku už nyní kvůli vládní neschopnosti krachují menší rodinné firmy, které lidi z ničeho budovali desítky let. Ty zatím propouštějí stovky lidí. Zástupci průmyslu ale mluví o tom, že někteří šéfové velkých firem už mají připravené výpovědi i pro tisícovku lidí, protože rychle ztrácejí konkurenceschopnost,“ sdělil Holec ParlamentnímListům.cz.

reklama

Po dlouhém odmítání premiér Petr Fiala oznámil, že se vláda pokusí zastropovat ceny elekřiny na úrovni EU. Není to pozdě? České firmy už kvůli drahé elektřině krachují.

Pro Fialovu vládu je to příznačné. Douho zatvrzele odmítá udělat to, co dávno dělají vlády ostatních zemí EU, protože to nedejbože v Česku navrhne Babiš. A pak to nakonec stejně udělá, ale jen pozdě a nedostatačně jako naposled slavný úsporný energetický tarif, který vyhlašuje od jara. A že krachují české firmy? Vláda a její ekonomičtí poradci přece říkají, že budou krachovat a že to bude vlastně i dobře, protože se prý rozhýbá trh práce, kde je nabídek dost. Vláda i její poradci už ale neříkají, že je hlavně dost nabídek špatně placené práce, kterou dlouhá léta nikdo nechce dělat. A že kdyby propuštění lidi tuhle práci nyní i vzali a často za ní třeba i nákladně dojížděli, tak v době raketově rostoucích cen budou vydělávat ještě méně peněz.

Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 1% Není dostatečná 99% hlasovalo: 10999 lidí

U nás je navíc úplně bizarní situace, kdy jsme sice nejprůmyslovější zemí EU, máme ale nejdražší elektřinu z celé EU, i když ji doma vyrábíme levně. Zástupci průmyslu proto vládu žádají, ať ČEZ cenu elekřiny zastropuje pro domácí spotřebu a zbytek ať klidně „vyveze“ dráž. Taky nechápou, proč vláda odmítla nabídku Pavla Tykače na levnou elektřinu. I když vlastně chápou: vláda se o tom prý poradila s ČEZem, který poslední dobou energeticky vládne za vládu. A ten jí to logicky rozmluvil, protože na drahé elekřině rekordně vydělává. Stát sice vlastní 70 procent ČEZu, ten ale očividně stále hájí zájmy menšinových akcionářů, kteří mají blízko k vládě.

V Česku už nyní kvůli vládní neschopnosti krachují menší rodinné firmy, které lidi z ničeho budovali desítky let. Ty zatím propouštějí stovky lidí. Zástupci průmyslu ale mluví o tom, že někteří šéfové velkých firem už mají připravené výpovědi i pro tisícovku lidí, protože rychle ztrácejí konkurenceschopnost. I proto od vlády chtějí, ať proboha nečeká na nějaké Fialovo celoevropské řešení, a ceny eletřiny sama reguluje hned. Smutná pravda je, že soukromý sektor Fialovu vládu už odepsal, protože prostě nefunguje. Vládní strany teď ze všeho nejvíc čekají na výsledky místních a senátních voleb a výsledkem je nebezpečná mlha.

Fotogalerie: - Obstrukce ve sněmovně

To nejspíš vysvětluje i sněmovní projev ministra spravedlnosti ODS Pavla Blažka. I to, že nedostatečnou vládní pomoc lidem supluje jihočeský hejtman ODS Martin Kuba, který ji platí z krajského rozpočtu.

Řekněme, že teď máme dva stínové premiéry ODS, když ten oficiální vysílá jen signály. V ODS jinak říkají, že Blažek s Kubou prostě mají na rozdíl od Fialy smysl pro socioekonomickou realitu, která se rapidně zhoršuje. A i členové strany přiznávají, že na tomhle pětikoaličním půdorysu vláda nic moc nevymyslí, a proto nás čeká jen další agónie. Navíc i v ODS samozřejmě vidí, že Fiala není lídr, jakého země potřebuje. A zvlášť v současné obtížné situaci. Premiér totiž vládu neřídí a z ministrů se tak stali hráči, kteří bojují o vlastní politické přežití.

Naposled Fialu potupně „přejel“ a i ODS poškodil kauzou Mlejnek šéf STANu a ministr vnitra Vít Rakušan. Ten se ve vládě úplně utrhl ze řetězu a premiér ukázal, že nemá sílu ho k němu zpátky přivázat. Osm měsíců po nástupu do čela země vládě důvěřuje pouhá čtvrtina lidí a jak vychází z průzkumů veřejného mínění, míjejí se její priority s prioritami většiny lidí, což bývá začátek konce. I v ODS proto čekají na výsledky podzimních voleb. Pokud dopadnou tak špatně, že je ani Fiala neobrátí ve svůj úspěch, tak by se ho mohli pokusit předčasně vyměnit. Jinak to ale půjde těžko, jako šéf ODS má mandát až do roku 2024.

Psali jsme: „Nejsme tu pro lidi, upleťte si svetry, vezměte si dávky...“ Další bouře po výbušných slovech Blažka Takto to bylo. Pravda o Blažkově projevu, který otřásl Českem Strašit lidi kolapsem EU? Bartošek se ozval proti Blažkovi, Evropa prý vyjde ze zkoušky silnější Bouřlivé odpoledne ve sněmovně: Vzpomínky na sliby Václava Havla. A nová práce pro Pekarovou

Rakušanem jmenovaný šéf špionů Petr Mlejnek trápí i Piráty. Ti proto chtějí uspořádat partajní referendum o distancování se od vlastní vlády. Co to znamená?

Že zoufalství vládních stran přechází v klasický bizár. A jako obvykle vedou jeho předvoj revolucionáři Piráti. Ti se ve svém referendu případně distancují od vlastní vlády, v níž pak ovšem zůstanou, protože doma taky platí hypotéky, leasingy a hlavně energie. Veřejnosti tak de facto řeknou, že Mlejnek nemá v čele civilní rozvědky co dělat, i oni ho ale pokračováním své účasti ve vládě legitimizují. Jak se říká, všechno je jednou poprvé. Tohle je ale fakt majsrtštyk i na Piráty, z nichž ucházejí nebezpečně originální myšlenky už hodně dlouho. Je to vlastně stejný princip, jako kdybyste se třeba distancoval od činnosti pouličního gangu, protože trochu moc loupí, kvůli vlastnímu zisku ale dál zůstával jeho členem. Vsadím se, že veřejnost pro to jistě najde velké pochopení!

Psali jsme: Fiala, přezdívaný Mlčoch... Ondřej Neff očekává nástup Martina Kuby Špioni mají pré. Nikdo je nehlídá. Naposledy se to řešilo za Babiše Koudelka? „Nemá být vidět!“ Marie Benešová se pustila do tajných. Ani Mlejnek neuniknul Piráti chystají referendum o postupu koalice kolem šéfa civilní rozvědky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.