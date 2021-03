V roce 2022 to přijde, zní varování. Mohutná ekonomická krize se sejde s klimatickou krizí. A pak...

reklama

Doba přeje novým železným oponám, tentokrát především kvůli koronaviru. Co říkáte tomu, že v Evropě a u nás zvláště je opět „zašpérováno“?

K vaší otázce nejdříve trochu historie…

Všichni jsme se to učili, že periodicita je přírodní zákon. Filozof Zarathustra jej nazval fenoménem „věčných návratů“. Hollywood má svých 27 příběhů, které od svého vzniku trvale točí. Nic nového jsme nevymysleli a ani vymyslet neumíme. Neexistují nové příběhy. Jen užíváme nových, moderních prostředků pro zobrazování starých. Nemáme na to algoritmy ani kapacity. Existuje jen omezený probádaný počet emocí, stavů, dějů a situací. „Točíme“ stejné věci, jen modernizujeme prostředky. Svět věky podléhá střídání přílivu a odlivu, dne a noci.

Známe také tisícileté železné opony. To nesmíme zapomínat. Otázkou je, zdali fenomén železné opony, ono trvale se opakující umělé budování bariér mezi lidmi, není mocenské elitě lidstva geneticky vlastní. Pokud ano, jak jej eliminovat, abychom si to nezopakovali. Jak zajistit, aby se války, okupace, invaze, holokausty nikdy neopakovaly? Jak můžeme zkonstruovat permanentní mír mezi Západem a Východem?

Zvláštní je, že přesto, že bipolární soupeř zmizel, hrozba katastrofy nezmizela, ale přemístila se do útrob západního mocenského organismu.

Záhadou dodnes zůstalo, že před pádem železné opony existovaly zdroje popisující, že studená válka, která končila doktrínou „říše zla“, ustoupí doktríně nepřátelských darebáckých států nazvané „osou zla“, ta pak bude nahrazena doktrínou světového terorismu, která volně přejde na doktrínu nebezpečí z kosmu v podobě strašení pádem asteroidů a invazí nepřátelského mimozemského života s cílem dojení státních rozpočtů proti globálnímu neexistujícímu nepříteli. Jak je možné, že takové zdroje existovaly už tehdy? Mnozí tvrdí, že existuje skupina lidí mimo běžnou státní mechaniku, elitní klub vyvolených, kteří nám trvale vymýšlejí a renovují různé typy železných opon, vytvářejí neexistující hrozby, vyhledávají protivníka, démonizují nepřítele a andělizují sebe. Kardinální otázkou je, jestli nám tito podivní samozvaní bipolárníci a studení stratégové nepřipravili železnou oponu nové generace s použitím nejmodernějších biologických výzkumů a prostředků, jakou svět ještě neviděl.

A nyní ke stavu naší Evropy sužované koronavirem. V červenci 1939 v Chicagu řekl Enrico Fermi, italský jaderný fyzik, jenž spustil první řetězovou reakci na světě v Chicagu v roce 1942, německému jadernému fyzikovi Werneru Heisenbergovi, když se ho snažil přemluvit, aby zůstal v USA: „Co ještě chcete v Německu? Válce nemůžete zabránit a budete dělat věci, které nechcete. Podívejte se, celá ta země tady je přece vybudována Evropany, kteří uprchli ze své vlasti, protože nechtěli snášet malé poměry tam na druhé straně, věčné sváry a boje malých národů, útlak, osvobozování a revoluce a celou tu bídu, která k tomu patří. Zde v této vzdálené a svobodné zemi chtěli žít bez celého toho balastu historické minulosti.“

Železná opona byla největším nesmyslem minulého století. Její novodobé evropské mutace typu 2021 jsou obrovskou chybou evropských stratégů a našich sousedů. Hranice v Evropě musejí trvale zůstat jen imaginární čárou na mapě, nebo se opět postupně zapleteme do tradiční Evropy plné svárů a konfliktů… přesně tak, jak to jasnozřivě popsal Fermi Heisenbergovi. Žádné zavření hranic nikde šíření C19, 20 nebo 21 nezabránilo, bojuje s ním celý svět. Neexistuje lepší recept světových epidemiologů než očkovat, co nejvíce lidi od sebe oddálit a minimalizovat fyzické interakce. Pokud má někdo lepší recept, ať se o něj se světem v krizi podělí. Správci jmění po vynálezci dynamitu na něj určitě nezapomenou. Otevřete hranice, protestujte u sousedů a v Bruselu. Zavřete pouze s veškerou právní a mocenskou silou lokální a regionální ložiska nákazy. Lidem všemi prostředky vysvětlujme, že to je pro ně a jejich zdraví, život a životy jejich nejmilejších. Jinak to totiž ani být nemůže. Všichni normální už to dávno chápou. Nedisciplinované poučme, varujme a pak zanechme svému osudu, nesmějí jen ohrožovat ostatní… nakonec je to jejich zdraví a život…

Co prožíváme, je typ krize, která v novodobé historii nemá analogii, zvládat se ji učíme všichni. Vyžaduje dočasné řízení z jednoho centra vybaveného pravomocemi a klid opozičních zbraní. Alespoň to by měli pochopit. Primitivní politikaření vládní opozice v krizové situaci musí na podzim sečíst chápající voliči.

Pravdu o historii vzniku, distribuci a výsledcích covidu se dozvíme nejdříve za dvacet let. Pamatujeme si z dětství, abychom se dobře učili ve škole, jak nám babičky a dědečkové kladli na srdce, že opakování je matka moudrosti… v příběhu lidských dějin a fenoménu železných opon a její modernizace se stará moudrost ukázala jako falešná a nikdy se nepotvrdila.

Jaký je váš výhled do blízké i vzdálenější budoucnosti?

S covidem se lidstvo naučí žít. Povinné bude očkování pro cestování a jako vstupenka do práce covidové zdravotní pasy. Daňoví poplatníci už nebudou chtít dále financovat nesmyslné výzkumy Marsu a hlubin vesmíru, k ničemu nevedoucí výzkumy mikrosvěta, monumentální zařízení fyziky vysokých energií a nezdůvodnitelné zbrojní rozpočty proti neexistujícímu nepříteli. Budou chtít potraviny, čistou vodu, čistý vzduch bez virů a kouřových zplodin továren virem chamtivosti nemocných majitelů nadnárodních koncernů. A my v Čechách budeme chtít dávat místo vyhozených dvou procent HDP na zbrojení jedno procento na smysluplný výzkum lýkožrouta, co nám žere lesy. Budeme chtít právní systém a právo, kterému normální člověk rozumí, a vymožitelnost elementární spravedlnosti.

Bohužel se v roce 2022 sejde mohutná ekonomická turbulence s neřešitelnou klimatickou krizí. Většina přežije a pak konečně vzejdou noví osvícení chápající lídři a lidé budou poprvé v historii poučeni.

… a to špiclování a la Big Brother?

Doba Velkých bratrů nebude. Ta už je. Systém sběru zdravotních informací pomocí covidových pasů jen dokončí dokonale promyšlený sběr informací o každém. Na něm pracují katastrální úřady, evidence vozidel, banky, tisíce satelitů schopných odposlouchávat veškerou komunikaci na planetě, dokonale propracovaný systém Echelon, původně užívaný pro monitorování komunikace za želenou oponou, všechny sociální sítě, globálně působící třípísmenkové organizace, dokonalé systémy identifikace fyziognomie obličejů…

Takže závěrem: pokud budeme jako dosud klást důraz na materiální a světské hodnoty reprezentované zbrojením, chrámy spotřeby a vzdalování se zákonům přírody, nikdy se z kultu násilí, železných opon a jejich modernizovaných podob a zdí nářků nevymotáme.



