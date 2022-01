V tom je něco jiného. Pochopíme. Temná místa aféry Farský

Proč Jan Farský před místem poslance upřednostnil stáž na oregonské univerzitě, která opravdu není žádným Harvardem? ptá se politolog a komentátor Petr Macinka, který působí v Institutu Václava Klause. „Možná jednou všichni pochopíme, proč mu byl národní poslanecký kabát tak těsný,“ sdělil ParlamentnímListům.cz. Podle Macinky by si možná nikdo ani nevšiml, že Farský odjel. „Vždyť i ‚český‘ poslanec Karel Schwarzenberg trávil každý rok svého mandátu zhruba 300 dní doma v rakouském Murau a nikoho to nepohoršovalo,“ připomíná. Zmiňuje též roli Petra Pitharta, Michaela Žantovského a Člověka v tísni.

Fulbrightova nadace a využití zkušenosti amerického federalismu pro budoucnost EU. Jak si vysvětlit tuto náplň příštích osm měsíců života Jana Farského?

Vrtá mi hlavou, jaká musí být skutečná podstata Farského „trade off“, když upřednostnil být osm měsíců „stážistou“ před naplněním čtyřletého mandátu v pozici jednoho z nejviditelnějších poslanců druhé nejsilnější vládní strany. Oregonská univerzita, kde bude pan Farský až do podzimu stážovat, není ani zdaleka žádným Stanfordem, Harvardem nebo MIT, a tak se musím přiznat, že opravdu netuším, zda se na ní nachází nějaké významné akademické centrum amerického federalismu.

Ještě před Farského rezignací na poslanecký mandát ze STAN znělo, že někteří voliči uvítají, když je bude zastupovat takto vzdělaný člověk. Byla to relevantní obhajoba?

Umím si docela dobře představit, že i přes svůj zpackaný odjezd na studia do Ameriky a vzdání se mandátu českého poslance o panu Farském ještě uslyšíme. Kvalitní budoucnost naší společnosti totiž podle představitelů hnutí STAN může přinést pouze správně fungující Evropská unie, a tak když se ji pan Farský v cizině naučí rychle a bezbolestně zfederalizovat, proč by pak nezískal uplatnění třeba v Evropské komisi anebo v nějaké jiné luxusní eurostruktuře? Možná jednou všichni pochopíme, proč mu byl národní poslanecký kabát tak těsný. Někteří třeba budou i rádi, že naše zemička vygenerovala úspěšného kaviárového úředníka, který se díky Fulbrightovu stipendiu dostal až do bruselské věrchušky, odkud bude vysvětlovat Portugalcům, že toho mají mnoho společného s Finy či Rumuny.

Divák úterních Událostí, komentářů ČT mohl být zaskočen vystoupením premiéra Fialy, který popřel, že by Farskému jeho „poslaneckou“ stáž v USA schválil. Jak si vysvětlit tento komunikační šum?

Nejde jen o premiéra Fialu, jehož dobrozdáním se pan budoucí exposlanec Farský zaklínal. Svůj chabý podvůdek se nesmyslně pokusil obhajovat také pomocí několika dalších známých exponentů liberálního evropeismu. Jeho odjezd na stáž měli údajně podpořit např. Petr Pithart anebo Michael Žantovský z Knihovny Václava Havla. Poté, co celá tato aféra praskla, však žádný z nich vůči Farskému „liberálním“ nezůstal a od podpory jeho stáže se odvrátili. Posledním z vyhlášených „spolupachatelů“, který se snad ještě nijak nevyjádřil, je společnost Člověk v tísni, u něhož si Farský svůj mandát hodlal zaparkovat za částku odpovídající osmiměsíčnímu poslaneckému platu, tedy téměř za jeden milion korun z peněz daňových poplatníků.

Když už pan Farský považuje občany, kteří jej zvolili, za takové blbce, pak se opravdu divím, proč v tichosti neodjel, sem tam se na pár dní či hodin nevrátil, nezatvářil se „přítomně“, neudělal nějaký rozhovor, neukázal se v televizi anebo přímo ve Sněmovně. Těch osm dnů z měsíce, co reálně poslanci zasedají, by přeteklo jako voda a nikdo by si ničeho nevšiml. Přes letní prázdniny se navíc ani ostatní do Parlamentu určitě příliš nepohrnou, nedělejme si iluze. Vždyť i „český“ poslanec Karel Schwarzenberg trávil každý rok svého mandátu zhruba 300 dní doma v rakouském Murau a nikoho to nepohoršovalo.

STAN hasil i svůj další požár, tedy případ darů od firem vlastněných firmami z Kypru. Dary politické hnutí vrátí, byť několik týdnů argumentovalo, že na nich není nic špatného. Je toto tedy „uhašeno“?

Hnutí STAN několik týdnů argumentovalo, že na darech z kyperských společností není nic špatného, ale my si všichni dobře pamatujeme, jak týden před volbami pan Rakušan společně s Piráty a spol. nenechali nit suchou na Andreji Babišovi za to, že si přes podobné firmy za svoje vlastní peníze nakoupil nějaké nemovitosti ve Francii. Nyní se někdo očividně pokusil „nakoupit“ za „svoje“ peníze podporu hnutí STAN, což je po kyperské aféře solárního podnikatele Věslava Michalika již druhý skandál křišťálově čistých starostů. A to tato vláda funguje přesně jeden měsíc. Ministr vnitra by možná měl zpozornět a požádat policejního prezidenta, aby to začaly prověřovat patřičné orgány...

Nutno říci, že jak v případu Farský, tak v případu „Kypr“, tak u „komunistky Michailidu“ nepomohly STAN a jejich spřáteleným Pirátům ani jejich tradiční opory, Česká televize nebo Deník N. Je to výraz férovosti dotyčných médií, nebo už je prostě po volbách?

Nechci se dotknout nikoho z vámi zmiňovaných redakcí, ale věřím tomu, že spravedlnost v jejich pojetí zůstane liberální a nikdy neoslepne. Věřím, že aktivisté z některých v Česku umístěných redakcí jednoho dne jistě všechny své kauzy dotáhnou do konce. Dozvíme se, jak to bylo s podvody Andreje Babiše, přečteme si o zločinnosti čínských agentů působících v České republice i vše o hybridních hrozbách ze Sovětského svazu. Odkryto bude pozadí extremismu popíračů globálního oteplování, kritiků Evropské unie, masové migrace anebo povinného pravidelného vakcinování živých i mrtvých proti covidu. I kdyby to vše mělo vyjít na světlo boží opět právě jeden týden před parlamentními (případně prezidentskými) volbami.

Za co Česká televize nicméně nesklízí dobré ohlasy, je chování moderátora Jakuba Železného vůči poslanci ANO Patriku Nacherovi. Železný po opozičním poslanci dokonce téměř hodil papír. Co tento příběh prozrazuje?

I moderátor České televize je jenom člověk a platí to i o panu Železném. Myslím, že Patrik Nacher je nakonec rád, že se to stalo, neboť se díky originálnímu chvatu s papírem stal hvězdou sociálních sítí, zatímco Jakub Železný žádné velké ovace od nikoho nesklidil. Příště si určitě dá větší pozor, aby ve veřejnoprávním vysílání nikomu takto levně nezvyšoval kredit.

