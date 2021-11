V žádném případě neočkovat, pokud... Klinický imunolog nabádá. Toto si zjistěte, než vás „píchnou“

reklama

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí doporučilo občanům Spojených států, aby necestovali do České republiky, do Maďarska a na Island kvůli prudkému nárůstu počtu případů koronavirové nákazy v těchto zemích. U nás bylo za pondělí zaznamenáno přes 11 a půl tisíce nových případů nákazy koronavirem, znovu se po roce plní nemocnice. Co tomuto vývoji jako zkušený imunolog říkáte?

Nad současnou situací ohledně COVIDU-19 a vakcinací proti SARS-CoV-2 přemýšlím z ryze medicínského a imunologického hlediska v poslední době velice často. Ten vývoj se trochu vymyká původním úvahám a představám. Je evidentní, že vakcína nepovede k eradikaci – tedy k úplnému vymýcení – nového koronaviru, byť může částečně zredukovat počet a závažnost infekcí. Z celého dění kolem toho se stala politická záležitost, kdy žádná ze stran a, bohužel, ani v případě lékařů a především epidemiologů, prostě nepřijme žádný z argumentů druhé strany.

Společnost, a to nejen u nás, ale i v jiných zemích, štěpí obzvlášť pohled na očkování. Nepropadli jsme začátkem tohoto roku iluzi, že vakcína nás od nemoci uchrání?

Dnes je zřejmé, že i lidé po COVIDU-19 či po dvou vakcinacích mohou onemocnět COVIDEM-19, byť s menší pravděpodobností. Ale ve světě jsou i případy úmrtí těchto lidí. Osobně nechápu důvod, proč by lidé zemřelí na COVID-19 nebo výjimečně v důsledku vakcinace, neměli být pitváni. Existuje však několik histopatologických nálezů v obou skupinách. Vždy dochází ke generalizované aktivaci T lymfocytů, které jsou nezbytné i pro funkci B lymfocytů, které produkují protilátky.

Jaké rozdíly v imunitě jsou mezi lidmi po koronavirové infekci a těmi, co se nechali očkovat?

V případě COVIDU-19 je samozřejmě tato aktivace neporovnatelně větší než při vakcinaci. Dochází k lymfocytární infiltraci prakticky všech orgánů, snad s výjimkou těch imunologicky privilegovaných, takže v obou případech může dojít k lymfocytární myokarditidě. Ta nemusí být ani při pitvě zjevná, protože může jít o fokální infiltraci pouze části myokardu. V plicích při COVIDU-19 dochází nejdříve k obrazu, který známe při tzv. „exogenní alergické alveolitidě“, tedy nahromadění lymfocytů okolo plicních sklípků. To je akutní fáze zánětu, která při jeho regenerační fázi může přejít v nebezpečnou plicní fibrózu, dochází k lymfocytární (kulatobuněčné) infiltraci i ledvin. Proto někdy i po vakcíně nacházíme přechodně malé množství bílkoviny v moči. Mohou být postiženy všechny části ledvin a dominantní může být vaskulitida – zánět malých cév – s mohutným nahromaděním lymfocytů okolo takto postižených cév, což se může promítnou do poškození jakéhokoli orgánu, zejména subjektivně trávicího traktu, dokonce i s jeho perforací (náhlá příhoda břišní).

Do jaké míry ochrání vakcína očkované před těmito riziky a život ohrožujícími komplikacemi?

Samozřejmě při těžkém průběhu COVIDU-19 jako nemoci jsou zmíněné změny několikanásobně větší než u některých lidí po vakcinaci. Je již notoricky známé, že infekce novým koronavirem je spojena s aktivací srážení krve, což může vést, převážně při COVIDU-19, až k hlubokým žilním i tepenným trombózám, dokonce až k akutnímu infarktu myokardu nebo k ischemické cévní mozkové příhodě. Koagulace krve je úzce propojena s aktivací imunitního systému. Navíc práce z posledních týdnů ukazují, že existují i určité genetické predispozice k těžkému průběhu COVIDU.

Nyní se hodně apeluje na rizikové skupiny, aby si nechaly aplikovat pro posílení imunity třetí dávku. Je namístě takový nátlak včetně poměrně brutální propagační kampaně nabádající neočkované, aby se také nechali očkovat?

Jak to vypadá s aktivací imunitního systému u očkovaných a na druhé straně u těch, co chorobu prodělali?

Samozřejmě při COVIDU-19, ale v neporovnatelně menší míře i při vakcinaci, dochází k zánětu, který při nezbytné aktivaci celého imunitního systému jako celku je spojen s individuálně intenzivním vyplavením signálních molekul imunity, cytokinů, které působí i na neurony a buňky endokrinního systému. Každý jsme originál a víme, že často T lymfocytům už dojde dech při podpoře tvorby jednotlivých protilátkových tříd. Zejména tedy u nejčastější poruchy imunity v populaci deficitu slizničního IgA1, který se tvoří až nakonec. Systémová imunita je pochopitelně spojena i se slizniční, ale ta bývá slabší. Sám jsem viděl nemocné po překonaném COVIDU-19, u kterých se po půl roce znovu objevil pozitivní PCR test, jenž ale po dvou dnech vymizel. A to proto, že se nejednalo o systémovou infekci, ale o pouhou kolonizaci sliznice virem, se kterým se dotyčný setkal. Pozitivní PCR tedy ještě vždy neznamená COVID-19. Paralelně provedený pozitivní antigenní – ovšem kvalitní – test potom už svědčí i o infekci. Není příliš mnoho falešných pozitivit, ale existuje řada falešných negativit.

Jak by se mělo ideálně postupovat u člověka, u něhož byla zjištěna nákaza?

V případě prokázané infekce by měly být ihned, nikoli až za týden, jak je v Praze obvyklé, aplikovány monoklonální protilátky, kterých je už celá řada, a často stačí i jediná malá infúze s monoklonálními protilátkami. Velikou perspektivou jsou nově vyvinuté perorální preparáty – tablety, které má v případě onemocnění i ambulantní ošetřující lékař pacientovi předepsat. Jedná se například o Molnupiravir firmy Merck nebo Paxlovid od firmy Pfizer. Pokud jsem informován, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv by snad byl ochoten tyto preparáty zaregistrovat, ale s preskripčním omezením na hospitalizaci. To je však nesmysl, protože je má nemocný dostat, pokud možno co nejdříve, a to ještě v bezpříznakovém období. Molnupiravir má snad i podobné účinky jako Oseltamivir, známé Tamiflu, to znamená, že inaktivuje i chřipkové viry. Tudy vede cesta k eradikaci, byť jistě dražší.

K jakým komplikacím může při očkování dojít?

Při aplikaci vakcíny do svalu paže se prakticky nikdy neprovádí zpětná aspirace, která je podmínkou všech injekcí do svalu. Pokud se očkovací látka náhodou dostane do malé tepénky, může vyvolat časté kolapsové stavy bezprostředně po aplikaci, které jsou zaměňovány s jinak vzácným anafylaktickým šokem.

Jaký je váš názor na očkování dětí, které se čím dál víc prosazuje a propaguje?

Případy COVIDU-19 u dětí tvoří na celém světě asi jenom 2 procenta s mimořádně lehkým průběhem. Jedinou možnou vážnou komplikací u geneticky predisponovaných dětí může být tzv. Kawasakiho syndrom spojený s těžkou systémovou vaskulitidou, a tím i se zánětem koronárních tepen v srdci. V Evropě se ale jedná o extrémně vzácnou komplikaci, snad zlomky promile infikovaných dětí. Někdy se po několika týdnech mohou na prstech objevit hrbolky, tzv. covidové prsty, které ale vymizí a nepředstavují žádnou závažnou komplikaci. Skutečností je, že děti mohou být přenašeči, „vironosiči“, ale vzhledem k tomu, jak málo dětí ve školách onemocní, bych tomu nepřikládal velký význam. O imunitním systému dítěte, který se teprve vyvíjí, toho ještě příliš nevíme, a proto bych byl s vakcinací u dětí velmi opatrný. Konec konců firma Pfizer teprve nedávno požádala FDA, vládní agenturu USA pro kontrolu potravin a léčiv, o povolení aplikace své vakcíny u dětí.

V úvodu jste řekl, že se často nad současnou situací ohledně COVIDU-19 a vakcinací z medicínského a imunologického hlediska zamýšlíte. Jak bychom tedy měli podle vás přistupovat k epidemii, ať už jako jednotlivci nebo celá společnost?

Domnívám se, že se dnes z celé problematiky stalo politikum, které šíří neúměrnou úzkost a strach mezi obyvatelstvem. Celá řada medicínských organizací na světě již vyzvala, abychom se prostě chovali normálně a racionálně třeba jako při opakovaných epidemiích chřipky.

