Vadim Petrov: ČT nasazuje příběh? Hned se jdu podívat jinam

„Řeknu vám, co by měl Jan Souček udělat jako první, ale co neudělá. ČT by měla opustit Kavčí hory. Prodat to a postavit si někde lehkou moderní televizi. Propustit 80 % zaměstnanců,“ uvedl k nástupu nového ředitele České televize Jana Součka člen RRTV, hudebník a manažer Vadim Petrov. Všímá si nasazení „hlubokých lidských příběhů“. „Když vidím, že ČT nasazuje tzv. HLP (hluboký lidský příběh), především nyní z války na Ukrajině, hned mám signál, že se asi někde něco nepodařilo, a jdu na jiná média zjistit, co,“ podotkl.

Do České televize nastoupí nový ředitel Jan Souček, kterého veřejnost zná jako šéfa brněnského studia ČT. Možná někteří zpozorněli, když v rozhovorech dával důraz hlavně na „digitální agendu“. Snaží se hned ještě před ostrým startem nikoho nezneklidnit, nerozhádat? Půjde mu o konsensus? Jak hodnotíte jeho úvodní komunikaci?

Co se týká bývalého ředitele veřejnoprávního média Petra Dvořáka, byl na prohru připraven? Pomineme-li faktor, který lze nazvat, řekněme, opium moci, myslíte si, že je pro něj odchod z pozice šéfa ČT prohra, nebo vítězství?

Vítězství to pro něj není, protože čekal, že ředitelem bude.

Na venkově padla i slova o tom, že Dvořákovi zlomila vaz i „kauza Wolner“. Může na tom něco být?

Řekl bych, že mu odchod Wollnera body přidal. Ale hlavní asi bylo to, že radní chtěli po dvanácti letech změnu. Už to bylo jako za Husáka.

Jak ponesou změny diváci? Kdo sleduje televizní vysílání kontinuálně, zřejmě si ničeho nevšimne? Případně, začnou řešit fungování České televize, až jim přijdou složenky s vyššími čísly?

Nemyslím si, že ČT je pro diváky nějaké velké téma. Vlastně je docela zvláštní, že se o ní v PL bavíme. Těm, kterým se aktivistická novinařina ČT líbí, ti ji mají, a ti ostatní si zvykli nebo chodí pro informace a komentáře jinam. Vidím to na stížnostech, které do RRTV chodí. Dříve stěžovatelů na absenci nestrannosti bylo nesrovnatelně víc. Já také, když chci nestrannou publicistiku, jdu na CNN Prima News, a to nemluvím o záplavě streamů a podcastů, které jsou k dispozici a člověk si může vybrat. Chce to jen se to naučit. A co se týče toho, až přijdou složenky s vyššími čísly? Hodně lidí to naštve a mě taky.

Na druhou stranu si Jan Souček přivede svoje lidi. A ti zase svoje. Někteří dostanou padáka. Jiní odejdou sami, další budou pověřeni novými úkoly. Takovým pozicím se často říká strategický nebo kreativní ředitel. V zásadě jsou zaparkováni bokem a časem odejdou sami nebo v rámci úspor se tyto pozice ruší mezi prvními.

Sledujeme stále trend, že v oblasti klasického televizního vysílání, jak jsme ho znali dřív, zprávy tzv. o politice lidé přestávají sledovat? Prošli jsme pandemií, pár kilometrů od nás zuří válka a diváci začínají mít dojem, že musí ČT raději zapnout, lidově řečeno, aby se podívali, jestli atomová válka opravdu nezačala. Co s tím?

Možná bych se šel nejdřív na ČT podívat, jestli nezačala atomová válka, ale ať by tam řekli cokoliv, šel bych si někam jinam ověřit, co je na tom pravdy.

Je něco na dojmu, že média obecně zvyšují akcent na emoce? Tvrdě kopírují iracionální vnímání davu? Jsou jisté světlé výjimky, jako některá vysílání TV Prima…

Reagujeme na to, co v sobě nese silnou emoci. Strach, nenávist... Když vidím, že ČT nasazuje tzv. HLP (hluboký lidský příběh), především nyní z války na Ukrajině, hned mám signál, že se asi někde něco nepodařilo, a jdu na jiná média zjistit, co. Ale v případě smrtících požárů na Havaji nebo v Řecku dokázala ČT informovat fakticky. A „HLPéček“ by se tam taky našlo dost, jenže tam ČT nepotřebovala ždímat emoce.

Obecně, odzvonilo už klasickým televizním obrazovkám? Kolik jim dáváte let? Koneckonců společnost Dell Technologies představuje nový monitor Dell P2424HT. Jde o první 23,8“ dotykový monitor na světě s ethernetovým připojením. (úsměv)

A my jsme si zrovna koupili novou televizi. (smích) Parametrem byla kvalita obrazu a samozřejmě smart systém, že si můžete stahovat data a všechny možné streamové platformy. Vůbec se nedivím novému řediteli, že se chce tímto směrem zaměřit.

Ptala jste se, co bych udělal já jako ředitel ČT. Řeknu vám, co by měl Jan Souček udělat jako první, ale co neudělá. ČT by měla opustit Kavčí hory. Prodat to a postavit si někde lehkou moderní televizi. Propustit 80 % zaměstnanců. Soustředit se na jeden zpravodajský a publicistický program (ČT24) a odpovědět sobě i nám, jak chce naložit s dokumenty, hranou tvorbou, dětským vysíláním a sportem daleko úspornějším způsobem. Nekonkurovat komerčním televizím a soustředit se na zadání – plnit veřejnou službu.

Veřejná služba není v následování zahraniční politiky ČR, v identifikaci s vládním programem, v plnění usnesení Evropské komise nebo v souladu s prohlášeními představitelů NATO. Veřejný zájem má být odvozen od potřeb občanů České republiky. Pojmout to tak, že zájem občana ČR se slepě kryje s výše uvedeným, je porušením úlohy veřejnoprávní televize.

