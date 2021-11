Vakcíny rychle, ideálně povinně, chtěl by Kubek. Řítíme se do průšvihu

Proč koronavirus miluje volby? Mělo by být očkování povinné? A je očkovací kampaň vlády nehumánní? Na tyto a další otázky odpovídal předseda České lékařské komory Milan Kubek. „Bohužel se řítíme do průšvihu, protože se všechna opatření zase přijímají pozdě. Stále virus spíše stopujeme, než abychom mu předcházeli,“ řekl mimo jiné a varoval, že české nemocnice i zdravotníky čekají tvrdé týdny.

reklama

Milan Kubek se obává, že by se Česká republika mohla vrátit do stavu loňské vlny pandemie. „Přiznám se, že se obávám a optimismus mě opouští. Já jsem před měsícem říkal, že sice na začátku listopadu můžeme mít i deset tisíc nakažených denně, ale že díky očkování a díky tomu, že část lidí nemoc prodělala, by zátěž zdravotnictví měla zůstat přibližně na čtvrtině loňského roku. To znamená, že by v nemocnicích nebylo deset tisíc pacientů s covidem naráz, ale řekněme dva a půl, tři tisíce. Neměli bychom dva tisíce pacientů na jednotce intenzivní péče najednou, ale třeba jen 500 a neumíralo by 250 lidí denně, ale v uvozovkách jen 30 až 50, i když jsou to stejně hrozná čísla,“ řekl Milan Kubek. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11731 lidí

„Bohužel se ukazuje, že jsem se spletl. Jednak mutace delta je nakažlivější asi třikrát, než byla původní varianta viru, dále procento lidí, kteří zřejmě nemoc prodělali, je vyšší, než jsme odhadovali, a že imunita získaná ať už proděláním nemoci nebo očkováním bohužel klesá rychleji, než jsme si přáli. Ano, je jasné, že máme problém, epidemii pod kontrolou nemáme a zdravotnictví čekají velice tvrdé spíše měsíce než týdny,“ varoval šéf lékařské komory s tím, že bude opět docházet k omezování zdravotní péče. „Lidé, kteří dělali vše, co mohli - tedy nechali se zodpovědně naočkovat, přeočkovávají se a všechno dodržují, budou trpět minimálně tím, že se jim nedostane potřebné zdravotní péče, protože se zase budou vytvářet covidové jednotky a vše se bude soustředit na covid,“ uvedl.

Virus miluje volby

Končící vláda ohlásila zpřísnění opatření právě kvůli rostoucím číslům nově pozitivních případů nemoci covid-19. Změní se v rámci změny vlády i přístup k řešení koronavirové situace? „Doufám a vím, že něco jiného je, když je politik v opozici a něco jiného, když nese zodpovědnost. Ať bude vláda jakákoliv, tak pochopí, že je třeba opravdu bojovat, to není věc ideologie nebo pravolevého vidění světa. Samozřejmě, prokázalo se, že viru se více daří na podzim a v zimě, kdy jsme častěji v uzavřených prostorách, ale jestli něco virus miluje, tak volby. Loni byly volby krajské, to byla katastrofa, protože se odkládala potřebná opatření, a letos to byly volby parlamentní. Bohužel se řítíme do průšvihu, protože se zase všechna opatření přijímají pozdě,“ tvrdí Kubek. Podle něj se o opatřeních většinou a hlavně jen mluví. Často se opakují věty jako: vláda zvažuje, vláda zavede, ale vše se realizuje s odkladem 14 dnů. „Takže my jsme stále daleko za tím virem. Stále ho spíše stopujeme, než abychom mu předcházeli, a to je samozřejmě špatně,“ vysvětlil.

Redakce se ho rovněž ptala na názor k výroku ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že současná situace je epidemií neočkovaných. I očkovaný však může koronavirus přenášet a šířit. Měli by se tedy testovat všichni – jak očkovaní i neočkovaní? „Vyjádření ministra, že se jedná o epidemii neočkovaných, je určitá zkratka, ale má logické jádro. Kdybychom v současnosti neměli naočkováno asi 58 procent obyvatel, ale 85 procent jako ve Španělsku nebo Portugalsku, tak by byla situace úplně jiná. Ale zároveň je třeba rychle přeočkovávat, jak jsem zmiňoval. Imunita proti viru opravdu vydrží méně, než jsme doufali, a to jak u těch, kdo nemoc prodělali, tak u těch očkovaných,“ sdělil Milan Kubek.

Kubek: Očkovaní by měli mít výhody, je to motivace

Co se týká testování, z čistě medicínského hlediska považuje za ideální řešení povinné očkování pro všechny. Při dostatku vakcín by dle názoru Kubka bylo možné dostat epidemii poměrně rychle pod kontrolu. Všechno ostatní považuje za kompromisní řešení, která do značné míry reflektují nálady ve společnosti: „A pokud je naším cílem co nejvíce lidí naočkovat a přeočkovat, tak by ti očkovaní měli mít nějakou výhodu. Zároveň určitě není správné používat termín bezinfekčnost, protože to je opravdu hodně v uvozovkách. To, že někdo prodělal nemoc před půl rokem nebo že byl před půl rokem očkovaný, opravdu neznamená, že musí být za každých okolností bezinfekční. Je třeba doporučovat všem, aby dodržovali protiepidemická opatření ve smyslu zakrytých úst, nosu, používání dezinfekce, vyvarování se těsných kontaktů zejména s rizikovými osobami. Lidé by měli chodit tam, kam musí. Neměli by se nikde zbytečně shromažďovat. Určitě i tyhle věci jsou důležité,“ řekl. Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 15% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 15737 lidí

Podle něj se dá také očekávat zkrácení platnosti očkování - minimálně u dvou dávek nebo v případě jednodávkového schématu. „Očkování nebude donekonečna, ale bude se asi půl roku po prodělání nemoci či očkování opakovat. To logiku má. Usnadnění života těm, kdo jsou očkovaní, by mělo zůstat, protože tento tlak motivuje neočkované k tomu, aby se očkovali,“ domnívá se předseda lékařské komory.

Zodpovědní ředitelé testují

Bouřlivou diskuzi opět vyvolalo testování dětí na základních a středních školách, zda a jak je testovat, případně jestli tak učinit plošně. Ministr školství Robert Plaga (ANO) si v posledních týdnech stěžoval, že nezná strategii Ministerstva zdravotnictví, jak postupovat právě ve školách. Chybí Kubkovi strategie a testoval by i školáky? „Musíme předeslat, že nejsem členem žádného řídícího, ale ani poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví, takže nemám žádné informace. Možná nějaká strategie existuje, já o ní nevím, ale určitě by se školáci a studenti testovat měli. Zodpovědní ředitelé škol to dělají, bojují, aby zachovali prezenční výuku, takže testovat by se určitě mělo, protože v současnosti je nejvíce infekce mezi mládeží. Nejvíce je to skupina teenagerů a určitě by se měli testovat,“ domnívá se Kubek, který tvrdí, že se v posledních týdnech potvrdilo, o čem se loni bouřlivě diskutovalo - tedy zda jsou školní děti zdrojem nákazy. „Teď už jednoznačně víme, že jsou a přinášejí nákazu do rodin, takže jde o obrovské riziko,“ uvedl.

Jako správný postup vnímá i povinnost pro vysokoškoláky, kteří mají při přednáškách nosit respirátory. Přesto nepovažuje vládní opatření za dostatečná a je čas přijmout ještě přísnější. Na dotaz, zda by mělo být očkování skutečně povinné, Kubek odpověděl, že je to z medicínského hlediska ideální a jednoznačné. „Představenstvo České lékařské komory na základě jednoznačného doporučení vědecké rady přijalo usnesení, že Česká lékařská komora podporuje povinné očkování přinejmenším pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. Tam je to určitě a zcela bez diskuze. Z medicínského a odborného hlediska by mělo být povinné,“ vysvětlil předseda.

Kubek: Schválení očkování dětí je správné

Rovněž uvedl, že prakticky neexistují kontraindikace k očkování. „Lidí, kteří se nemohou nechat očkovat, je naprosté minimum a například taková zásadní chyba, které se bohužel dopouštějí i někteří lékaři, je rozmlouvání očkování těhotným ženám. Ukazuje se, že jde o zásadní chybu, protože těhotné mohou mít poměrně závažný průběh covidu a je třeba je chránit. Ale ženy musejí dostat správné informace,“ sdělil. Na námitku redakce, že vakcíny jsou ve fázi klinických studií, odvětil, že to není pravda. „Vakcíny nejsou ve fázi klinických studií. Málokterého léku a očkovací látky se na světě podalo tolik, jako těchto vakcín. V současnosti je distribuce vakcín kolem sedmi miliard dávek, takže jde o obrovské množství. A je určitě dobře, že americký Úřad pro kontrolu léčiv a potravin povolil očkování dětí od pěti let. Očekáváme dost toužebně povolení od Evropské lékové agentury, aby se mohly začít očkovat i děti, protože neočkované děti slouží jako reservoár pro virus, což nyní ukázalo to, co se děje ve školách,“ uvedl Kubek.

Veřejně dostupné informace uvádějí, že se vakcíny proti covidu-19 právě nacházejí ve čtvrté fázi – v takzvaných postregistračních studií, v níž se sbírají informace například o vedlejších účincích, době trvání ochrany, časovém intervalu pro přeočkování nebo se zkoušejí nové indikace či očkování určitých skupin lidí.

Peklo se odehrává za zdmi nemocnic

Vláda také odstartovala novou motivační kampaň k očkování, která zobrazuje mrtvá či nemohoucí těla na covidových jednotkách s popisky o výmluvách či nedostatku času. Po uvedení se ozvala řada kritických reakcí, že jde o nehumánní kampaň, někteří odborníci tvrdí, že mohou způsobit nepříjemnosti nejen dětem, které ji uvidí. Kubek je přesvědčen, že kampaň odpovídá vážnosti situace: „Když je povodeň, tak každý vidí vodu, která mu teče do baráku. Když hoří, tak ten oheň každý vidí, ale tady se to peklo odehrává za zdmi nemocnic na covidových jednotkách a lidé by měli mít informace. Kampaň může pomoci lidem k tomu, aby se správně rozhodli dříve, než si pro ně covid přijde. Určitě není samospásná, rozhodně měla přijít dříve a nevidím na ní nic neetického. Je tu určitá analogie třeba s obrázky na krabičkách cigaret, akorát, že tady je to určitě naléhavější, protože kuřák primárně ohrožuje zdraví své, ale neočkovaní lidé ohrožují nejen zdraví své, ale i všech ostatních. Ta kampaň tu měla být už dávno. Tvrdé antivaxerské jádro, které nepřesvědčí nic, lidé, kteří do posledního dechu - jak ukázaly případy ze Spojených států amerických - tvrdí, že covid neexistuje, je málo,“ řekl Milan Kubek.

Dále uvedl, že většina neočkovaných jsou lidé, kteří to z nejrůznějších důvodů nepovažují za důležité, protože mají pocit, že se jich covid netýká, že to není tak závažné. „Těmto lidem mohou takové fotografie pomoci, aby se rozhodli správně a mohli zachránit život. Na tom nic neetického není,“ sdělil.

Nemocnice se připravují na nárůst pacientů

Pro ParlamentníListy.cz popsal, jak jsou na tom nyní české nemocnice, protože například slovenské nemocnice nyní hlásí stav na hranici přeplněnosti. „Máme v nemocnici přibližně tři a půl tisíce pacientů s covidem, více než 500 je bohužel ve vážném stavu. Počty zemřelých denně překračují standardně 50. Je jasné, že situace se bude v následujících týdnech jen zhoršovat, protože počet hospitalizovaných má určité zpoždění za počtem nových případů a počet nových případů má vždy určité zpoždění za počtem lidí, kteří se nakazili. I kdyby se nyní stal zázrak a epidemie se přestala šířit, bude se situace v nemocnicích v dalších dvou týdnech jen zhoršovat. Bohužel opatření jsou taková, že na brzdění epidemie nemají prakticky žádný vliv. Situace se tedy bude horšit, nemocnice se připravují, omezují plánované výkony, začínají znovu vytvářet covidové jednotky a mezi zdravotníky je obrovská míra frustrace a naštvanosti, protože vědí, že peklo, které je čeká, je do značné míry zbytečné,“ pravil šéf lékařské komory.

Zároveň dodal, že kdyby lidé nebyli nezodpovědní a naočkovali se včas v létě, mohla být situace nesrovnatelně lepší. „A opravdu ten covid mohl být standardně respirační nemocí něco jako chřipka, v současnosti nám zase hrozí, že paralyzuje celé zdravotnictví. A bohužel i lidé nemocní úplně s jinými nemocemi se třeba nedostanou ke zdravotní péči, kterou potřebují a budou poškozeni,“ varoval Milan Kubek.

Psali jsme: Cenzura známých autorů u Bakaly. Rána za ranou. Padají velmi vážná slova Johnová (Praha sobě): Hlavní město dokončilo transformaci ústavní péče ve Svojšicích Dalibor Janda ke covidu: Jedni přijdou na koncert s rouškou, jiní ji nemají. A pak... Hostem Pražské kavárny byl hudebník a producent Vladimír Kočandrle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.