Vám nevadí, že se nás snažili vtáhnout do války? Když to věděli? Rajchl tvrdě sekl

Advokát tvrdí, že Ukrajina i Polsko věděly od začátku, že se jedná o raketu ukrajinskou, nikoliv ruskou. „Indicií je mnoho. Vystřelená raketa má dostřel 45 kilometrů a v tomto perimetru nelétaly v té době žádné ruské rakety. Je tedy jasné, že rakety byly vypáleny z území, které nebylo pod útokem – s cílem polského území. Tyto rakety navíc mají systém, že pokud nezasáhnou cíl, samy se zneškodní. Americký prezident Joe Biden řekl, že raketu sledoval letoun NATO společně s polským systémem AWACS (letoun prolétal polským územím, pozn. red.). Viděli tedy, odkud byla odpálena, a zřejmě také věděli, že se nejedná o ruskou raketu,“ popsal. Jindřich Rajchl dále upozornil, že dokud Biden nedementoval, že se jedná o ruskou raketu, Ukrajina i Polsko tvrdily opak. „Jejich politici vědomě lhali, protože věděli, že tomu tak není. A pokud vědomě lhali, co mohlo být jiným cílem než eskalace konfliktu a vyvolání reakce NATO vůči Ruské federaci?“

Nákup Evropské unie: 4,6 miliardy vakcín pro 447 milionů obyvatel

Rajchl nyní kvůli podnětu k Haagu čelí kritice, že se snaží jen zviditelnit, a čelí i napadání úrovně vlastní inteligence. „Dělám si z toho už jen legraci. Viditelný jsem i tak dostatečně, a co se týká kritiky a urážek, dávno jsem si zvykl. Tomu se jen směju,“ podotkl. „Snahu zviditelnit má někdo, kdo vyvěsí Putina v pytli na mrtvoly na budovu Ministerstva vnitra nebo ministryně s dvěma culíky a Fuck Putin tričkem. To jsou snahy se zviditelnit a získat laciné politické body. Čekal jsem nějakou reakci, zatím nepřišla a někdo to udělat musí. Došlo k akci, která měla eskalovat situaci a vtáhnout NATO a Českou republiku do války. Jestli nikomu v této zemi nevadí, že se jiná země snaží vtáhnout do války NATO a jiné země, tak mně to vadí,“ uvedl s tím, že jako právník nemůže nejednat.

Další advokát, bývalý kandidát na senátora za stranu PRO Tomáš Nielsen, se věnuje problematice vakcín proti covidu-19. Nyní upozornil, že za vakcíny Pfizeru musí Česká republika zaplatit dvě miliardy korun, jinak jí hrozí penále. Smlouvy jsou navíc zveřejňovány pouze se začerněnými částmi, takže veřejnost nemá šanci vědět, za jakých podmínek byl nákup za jejich daně vlastně uzavřen. Rajchl vnímá i další rovinu toho, co se v posledních letech o covidu a vakcínách ukázalo: „Víme – a budeme se bavit o faktech, že Česká republika nakoupila 48 milionů dávek a Evropská unie dokonce 4,6 miliardy dávek. To je při počtu obyvatel v Evropské unii (447,5 milionu k lednu 2022, pozn. red.) odhadováno na deset dávek na jednoho občana včetně kojenců a novorozeňat,“ poukázal na skutečnost.

Demonstrující v Číně jsou hrdinové, v Evropě dezoláti

„Nemusíme se bavit, zda vakcína funguje, či nikoliv, čísla jsou jasná, ale dojdeme naprosto k jednoduchému faktu, že se jednalo o předražený nákup komodity v naprosto neúměrném množství toho, co může Česká republika nebo Evropská unie spotřebovat,“ zkritizoval. Popsal, že kdyby starosta nějaké obce nakoupil pětinásobek komodity, než může spotřebovat, začne ho vyšetřovat policie. Evropská unie nakoupila deset dávek na osobu v říjnu 2021 a rozhodla o tom v době, kdy se prezentovalo, že stačí dvě dávky na osobu. „Stálo to 71 miliard eur. A šéfka Evropské komise Ursula von Leyenová si esemeskovala se šéfem Pfizeru, oba odmítli zprávy zveřejnit a určitě se nebavili o tom, kdy půjdou na jógu nebo venčit psa,“ zapochyboval Rajchl. Podle jeho názoru je namístě, aby – když obchod indikuje podezření z plýtvání veřejných prostředků Evropské unie – se vše prošetřilo, veřejnost viděla dané zprávy a smlouvu samotnou. Připomněl, že smlouvy jsou zatím poskytovány pouze v začerněné verzi, přitom „jde o peníze nás všech“. Nabyl proto podezření na velmi nečistý obchod a korupční jednání v masovém měřítku.

Téma covidu se nyní týká i Číny, která zažívá protesty obyvatel proti tvrdým restriktivním opatřením kvůli tamnímu šíření koronaviru, které sílí. Protestující mají podporu politiků v Evropské unii i části veřejnosti. Jsou protesty v Číně rozdílné oproti těm, které se konaly například v Evropě a jejichž účastníci se dočkali tvrdých slov od nezodpovědnosti až po vulgarismy? „To je dokonalá ilustrace farizejství evropských politiků i kavárenské úderky jako pánové Etzlerové a podobně. Argument, že v Číně je tvrdší režim, není použitelný. Nejde o následky demonstrací, ale o to, za co lidé demonstrují. Číňané demonstrují proti lockdownům a covidovým opatřením. Pád vlády se žádá v Číně, tak jako se žádal tady. Jde o důsledek, jak vlády nekompetentně postupují proti covidu, ale cíle a požadavky jsou totožné, jako byly v Evropě,“ řekl redakci.

Poukázal na rozpor, podle něhož jsou demonstrující v Číně hrdinové, kteří se bijí za svobodu, a když se demonstrovalo v Evropě za naprosto stejný cíl, byli to dezoláti bojující proti vědě. Pokud byl lockdown správný, pak nejsou správné demonstrace ani v Číně, a pokud se jednalo o porušení svobod, tak jsou demonstrace v pořádku v Evropské unii i v Číně. Jasně se tak podle Rajchla ukazuje dvojí metr.

Peníze u obchodníků s energiemi Ukrajině nepomohou

Ani s covidem v České republice není prý konec, dokonce stále přituhuje. „Covidové kauzy dobíhají k soudům, které je budou řešit právně. A druhá nejzásadnější věc, že Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) už rezignoval na vlastní kontrolu vakcín, které se podávají. Dříve se rozhodovalo tak, že EMA něco schválila (Evropská agentura pro léčivé přípravky, pozn. red.) a pak to schválil SÚKL pro Českou republiku. EMA nyní schválila vakcínu od šesti měsíců do pěti let pro děti a SÚKL už ji ani nekontroloval. Přijal rozhodnutí EMA a už letí letáky, aby lékaři podávali vakcínu dětem ve věku šesti měsíců až pět let, což je naprosto neadekvátní riziko. Na světě nenajdete zdravé dítě s těžkým průběhem covidu a oni chtějí vpravit tuhle látku do těla dětí. To momentálně považuji za nejfrontálnější útok v rámci celé agendy s covidem, který nastal,“ sdělil. Covidismus, jak dění Rajchl nazval, zdaleka nekončí, protože byl mezi lidi „zaset strach a nyní hodlají sklízet ovoce a aplikovat vakcínu do co nejvíce lidí a dětí“.

Tvrdě se také vyjádřil k výrokům českého premiéra Petra Fialy (ODS) ohledně energetiky a vůbec krokům celé české vlády. „Fiala nedávno pro Seznam Zprávy řekl, že dal lidem jistotu, že nebudou platit víc. Problém je, že lidé mají sice zastropované ceny na čtrnáct korun, ale rozdíl od 11,50 koruny zaplatí Češi ze svých daní, přestože výroba elektřiny stojí 40 haléřů za kilowatthodinu v atomových elektrárnách a v uhelných 25 haléřů. To je nehorázné. Proto se vláda snaží zvýšit daně, aby měla na doplacení zastropovaných cen.“ Navíc označil za výsměch oznámení, že se v prosinci sejdou, aby o problémech jednali. „Jde o výsměch přímo do očí lidí, kteří nemají na zálohy, a bude ještě hůře, až přijde vyúčtování po zimě. Realita je, že ceny energií jsou přemrštěné a utrhly se od trhu a od normálních cen. Jestli mi někdo tvrdí, že to souvisí s válkou na Ukrajině a poškozujeme tím Rusko, protože nefinancujeme válku, tak tím, že peníze skončí u obchodníků s energiemi, nepomáháme Ukrajině ani o centimetr,“ uzavřel Jindřich Rajchl.



