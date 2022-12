Vánoční útok Rusů na Kyjev? „Nevycvičení“ Ukrajinci ovládající americké Patrioty? Generál Šándor vidí něco více

„Zda Rusové zaútočí na Kyjev, nevím. Ptám se, co by tím získali, jaký smysl by tento útok měl, protože obavy, že by Rusko chtělo obsadit celou Ukrajinu, to je nesmyslné s ohledem na vojenské kapacity, které Rusko má k dispozici. Že bude ničit ukrajinskou infrastrukturu, aby znepříjemnilo život obyvatelům, omezilo a komplikovalo dodávky zbraní a všeho, co je potřeba, na frontu, i doplňování a opravu zbraní, techniky v továrnách, i možnost posilování, to je z jejich strany logika, kterou oni používají. A že přitom působí velmi drsné podmínky pro obyvatelé, toho jsou si asi vědomi, ale mám pocit, že jim je to úplně jedno,“ vypozoroval generál Andor Šándor.

Bílý dům oznámil pří příležitosti návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v USA poskytnutí další vojenské pomoci v hodnotě 1,85 miliardy dolarů, včetně systému Patriots. Jak tuto pomoc čte bývalý šéf vojenské rozvědky generál Andor Šándor? „Je to velmi významná návštěva, první po 301 dnech bojů, kdy Zelenskyj opustil Ukrajinu a zazněla tu jasná podpora z úst prezidenta Spojených států a samozřejmě i aplaus Kongresu k tomu, jak Ukrajinci dokázali po celou dobu ruské invaze vzdorovat,“ konstatoval. Ty Patrioty jim měli Američané dát už dávno.



„Dovolím si ale říci, abychom se úplně nemýlili a nenechali se unést těmi sliby. Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak dnes téměř polovina Američanů - narozdíl od začátku konfliktu - se domnívá, že by se Ukrajinci měli snažit o dohodu s Ruskem. Kongres začne být ovládán republikány a i tam jsou poměrně silné názory, že bianco šeky Ukrajině už ne. Byť to neznamená, že by nebyli ochotni dál pomáhat a prezident má určitou silnou pravomoc, kdy dekrety může Kongres obejít. Na druhou stranu se už Biden blíží k půlce svého prezidentského volebního období a bude uvažovat, co dál, jestli půjde do boje o znovuzvolení,“ upozornil.



„Hezky to tedy znělo, otázka je, jak dlouho tento silný postoj vydrží i v kontextu toho, kdy narozdíl od Spojených států Evropa zažívá velmi negativní stránky všech těch věcí, které se udály ve vztahu k sankcím vůči Rusku. Tady bych ten veřejný optimismus úplně nesdílel v dlouhodobém horizontu,“ sdělil Andor Šándor.

Vytvářená psychóza obav z útoku může také být součástí informační války

Spekuluje se o tzv. vánočním překvapení z ruské strany a útoku na Kyjev z Běloruska. Je to možné? „Opravdu nevím, co se odehrává v hlavě Lukašenka, a zda je ochoten, a za jakých podmínek, se zúčastnit přímo tohoto konfliktu. On už poskytl běloruské území k útokům proti Ukrajině, jestli někdy dojde k vnímání situace - stejně jsem vyvrhel, tak je to jedno - nevím. Nepochybně bude muset uvažovat i o tom, jak to vypadá u něj doma. Běloruská armáda asi nebude tou nejsilnější v regionu a ochota běloruských vojáků padnout v tomto konfliktu nebude asi kdovíjak velká,“ myslí si.



A co když zaútočí ruská armáda z území Běloruska? „Musíme se ptát, čeho a co by tím Rusové dosáhli. To by znamenalo, že jim jde o změnu režimu na Ukrajině. Nemohlo by jít o obsazení Kyjeva, na to by potřebovali úplně jiná vojska v jiném poměru, která by nepochybně chyběla na jihu a na východě. Na druhé straně vytvářená psychóza obav z tohoto útoku může také být součástí informační války, jejíž praktickým dopadem je nutnost udržovat určitý počet ukrajinských vojsk právě k obraně Kyjeva. To znamená, že vojska, která by mohla být použita na jihu a na východě, budou muset být držena v oblasti Kyjeva, protože nikdo neví, jestli to Rusové skutečně udělají,“ zdůraznil.

„Může to být psychologická hra vázat nezanedbatelný počet ukrajinských vojsk k obraně Kyjeva. Jinak nevím, co by Rusové tím získali. Zabití Zelenského si myslím, že není na pořadu dne, protože si neumím představit reakci západního světa. A přestože některé země jako je Čína, Indie, ale i Turecko se k sankcím vůči Rusku nepřipojily, žádná z nich nemá zájem na eskalaci toho konfliktu. Tohle by mohlo velmi nebezpečně konflikt eskalovat,“ uvědomuje si.



Vítězství Ukrajinců u Kyjeva. Věděli, co Rusové udělají

Zpravodajské služby, hlavně americké, věděly začátkem roku dopředu, že Rusko chce zaútočit na Ukrajinu. Což se pak 24. února stalo. Není tedy možné, že nyní mají informace i o případném plánovaném ruském útoku na Kyjev, a i to je důvod masivní americké pomoci včetně Patriotů? „Vítězství Ukrajinců u Kyjeva bylo ve velké míře umožněno tím, že od samého počátku věděli relativně přesně, co Rusové a v jakou chvíli udělají. Zpravodajské informace od CIA, NSA umožnily Ukrajincům se dobře připravit, aby zmařili útok na hostomelské letiště a komplikovali Rusům posílení. To byl počátek toho, proč Rusové neuspěli u Kyjeva,“ upozornil.



„Pokud jde o Patrioty, je to systém, na který nemůže přejít posádka z S 300, nebo S 400 sovětské provenience jen tak bez vycvičení. My v tuto chvíli nevíme, jestli už se ukrajinští vojáci na Patrioty cvičí, buď v Německu nebo v Polsku. O tom budeme mít lepší představu podle toho, kdy budou na ukrajinské území skutečně dodány. Je nepochybné, že Patrioti jsou prostředek, který Ukrajinci potřebují. Avšak aby to bylo tak, že Biden dnes rozhodl, že Patrioty půjdou na Ukrajinu a teď se čekalo půl roku na výcvik ukrajinských posádek, mi nepřijde jako adekvátní čtení situace. Proto kdybych si mohl vsadit, tak už výcvik nějakou dobu někde probíhá a v momentě kdy budou dodány na území Ukrajiny, budou Ukrajinci schopní je obsluhovat,“ vysvětlil na závěr generál Andor Šándor.



