Vděk vlasovcům? Za co? Vzpomeňte na 9. května. Německo nám dosud dluží, říká Jiří Kobza

Máme tu opět výročí konce druhé světové války a osvobození naší vlasti. To se událo významnou měrou i díky Rudé armádě. Jsou však tací, kteří tvrdí, že vlastně o žádné osvobození nešlo, že jsme se z jedné totality dostali do jiné. Dá se to takto říci? A dá se porovnávat německý nacismus s komunistickými režimy vzniklými po druhé světové válce podléhající Sovětskému svazu?

Období 1945–1948 žádnou totalitou nebylo ani náhodou, to je naprostý blábol totálních nevzdělanců, historických diletantů či manipulátorů. A ani komunisticko-socialistický režim v letech 1948–1989, jakkoli byl nedemokratický a autoritářský, v žádném případě nedosahoval ani vzdáleně hrůzných parametrů německého nacistického okupačního režimu, za kterým je 360 000 mrtvých Čechoslováků, plošná genocida českých Židů a který podle Heydrichova plánu „Řešení české otázky“ plánovitě postupoval směrem k likvidaci Čechů jako národa. Nebýt hrdinného boje a nasazení Rudé armády a jejích spojenců, například Rumunů, tak by se to Němcům zdařilo.

Proč jsme se vlastně dostali do sovětské sféry vlivu, kdy například Prahu osvobodili Sověti, i když by v ní možná byli o něco dříve Američané? A jak důležitý byl Mnichov?

Podle principu „o nás bez nás“, stejně jako v Mnichově před válkou, tak i po válce poválečné uspořádání a vliv velmocí v jednotlivých evropských zemích bylo rozděleno na jednáních USA–SSSR– Velká Británie, zejména v Teheránu, na Jaltě a v Postupimi. Nesmíme ale zapomenout na dohodu mezi Churchillem a Stalinem po válce, kdy Churchill se Stalinem vyměnil britský vliv v ČSR za sovětský vliv v Řecku (kde probíhala občanská válka).

Zde se také sluší připomenout, že jako jediný stát, který bojoval na straně vítězných mocností, jsme z války vyšli s územní ztrátou a bez uhrazených válečných reparací, které nám Německo dosud dluží. Demarkační čára byla opět výsledkem dohody velmocí. Nešlo tedy primárně o Prahu, ale o dohodu kam až která vojska zajdou. Osobně z toho cítím obavu západních mocností z toho, že by se Sověti také mohli zastavit až na břehu kanálu La Manche.

Je také dle mnoha zdrojů otázkou, zda by v ní Američané opravdu byli první, respektive je zcela evidentní, že v ní být první ani nechtěli. Šlo o to, že Sověti zaprvé osvobodili valnou většinu Československa, při čemž položili desítky tisíc životů svých vojáků, což je tak nestydatě a zbaběle zlehčováno v poslední době.

Co se týče Pražského povstání, hodně se jeden čas mluvilo o vlasovcích, jak prý Prahu zachránili. Do té doby ovšem spolupracovali s Němci. Jak se na ně dívat?

Nezapomínejme ani, že zajaté Němce po průchodu Prahou propustili, vrátili jim zbraně a ti mučili a vraždili Pražany ještě 9. května. Není tedy nejmenší důvod jim být nějak vděční. Přijde mi výstižné použití bonmotu – osminásobného bestiálního vraha také nezačneme oslavovat za to, že na útěku převedl invalidu přes silnici.

Je dnešní mainstreamové vnímání českých moderních dějin vyvážené a objektivní?

Nikoli, všechno, jenom ne objektivní, vyvážené ani nezávislé. Zejména výklad dějin se dostal do totálního vleku ultralevicové ideologie, propagandy a stal se nástrojem indoktrinace dětí a mládeže. Situace se stále zhoršuje. Po vstupu ČR do EU, kdy české školství ovládla ideologická činnost neziskových organizací financovaných z unijních fondů, se neustále stupňuje snaha o přepis výsledků druhé světové války, o reinterpretaci našich moderních dějin a o rehabilitaci nacismu. Ruku v ruce s tím jdou i podobné snahy v oblasti kultury a médií.

Cílem je bezpochyby reinterpretovat výsledek 2. světové války, obvinit z jejího rozpoutání Sovětský svaz, a tím zpochybnit dohody velmocí z Teheránu, Jalty a Postupimi. Tím by došlo ke zpochybnění Benešových dekretů a cesta k restituci sudetských majetků by byla otevřená. Můžeme se jenom domýšlet, kdo by z takového procesu měl největší prospěch a kdo to tedy finančně i politicky podporuje. Cíl těchto snah je také politický, ve smyslu jednoduššího ovládnutí ČR.

V době zvláště po roce 1948 byli strůjcem všeho špatného západní imperialisté a zvláště Spojené státy americké. Dnes podle novodobých agitátorů a propagandistů se zdá, že za vše špatné může Rusko. Je to v něčem podobné?

Ano, jde o to, vytvořit vnějšího nepřítele a vyvolání strachu z něj mezi obyvatelstvem. Covid už příliš nefunguje, tak nyní Rusko. Státy NATO dlouhodobě a cíleně vytváří za pomoci místních aktivistů řadu provokací. K tomu patří i snaha o nalezení a určení vnitřního nepřítele. Tím je každý, kdo je málo protiruský, kdo proti Rusku nemluví anebo dokonce připomíná oběti sovětských a spojeneckých vojáků při osvobozování ČSR. Vidíme snahu o kriminalizaci nepohodlných názorů, o cenzuru a omezování svobody projevu, jsme svědky prvních politických procesů (Maříková, Kraft, Kratochvíl).

Právě v těchto dnech po vypuknutí kauzy Vrbětice zažíváme velkou vlnu protiruské hysterie. Proč se tak děje? Kdo ji vyvolává?

Komu celá tato situace prospěje? Je to v zájmu České republiky?

V zájmu ČR a jejích občanů to rozhodně není. Naopak. V prvním viditelném kroku jde o vyřazení ROSATOMU z dostavby JE Dukovany, což v praxi znamená, že Dukovany nikdy rozšířeny nebudou a že se z potenciální energetické velmoci a energetického exportéra staneme energeticky nesoběstačnou zemí závislou na dovozu ruského plynu, za který ale budeme platit Němcům. Dalšími beneficienty budou nadnárodní firmy, které obsadí ruský trh v segmentech, které budou nuceny opustit české firmy. Už se na to moc těší.

Jsou za tím spíše zahraničně-politické vlivy, nebo domácí předvolební?

Zahraniční zájmy korporací zde hájí jejich 5. kolona tzv. „demokratických“ stran a Pirátů. Chápu to jako zahraniční hospodářské cíle, zabalené do demagogického politického matení pojmů. Cílem například nadnárodních bank je prostřednictvím všech různých fondů EU (migrační, zelený, Fond obnovy atd. atd.) je dosáhnout zadlužení republiky do takové míry, že nebude nikdy schopna dluh splatit a bude tedy dlouhodobě platit pouze úroky (tedy tzv. „obsluhu dluhu“).

Jde tedy o kombinaci obojího.

Nyní, před volbami, se zahraniční ekonomické a vojenské zájmy protínají se zájmy českých stoupenců omezené suverenity ČR a západního globalismu, kolem koalice SPOLU a pirátské dvojkoalice za přihlížení ANO a ČSSD. Těmto silám dochází pomalu dech, témata a klesají jim volební preference. Proto mají jedinou šanci – vytvořit zde skvěle financovanou a manipulovanou protiruskou hysterii a atmosféru strachu a nenávisti a snažit se prezentovat říjnové volby do Sněmovny jako střet sil euroatlantického dobra a východního, ruského zla.

