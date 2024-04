Ve Vietnamu je jediná firma, která vyrábí elektroauta. A nikdo je nekupuje, říká Van Sang Tran

Evropská unie není dravá a neumí zápasit se zbytkem světa, protože řada evropských podnikatelů je závislá na dotacích. Myslí si to Van Sang Tran, ředitel integračního centra, předseda politického hnutí Zdraví Sport Prosperita 2012. „Migrační pakt je jakoby zárukou pro migranty a převaděče lidí, že stačí, aby se dostali nelegálně na území EU, a Evropské unie se bude o ně dobře starat,“ myslí si Tran, který i letos kandiduje do Evropského parlamentu na kandidátní listině Svobodných.

Když jste v roce 2019 poprvé kandidoval do Evropského parlamentu, chtěl jste se stát prvním vietnamským europoslancem. Tehdy jste podporu více než šedesátitisícové vietnamské komunity nezískal. Proč by to podle vás mělo být letos jinak?

Od počátku jsem s tím počítal. Naše komunita je sice početná, ale počet lidí, kteří mají občanství je stále málo. Dnes po pěti letech mohu mít už víc lidí, ale pořád to není moje priorita. V roce 2019 jsem začínal politickou dráhu vstupem do eurovoleb, a dnes už mám zkušenosti z politiky. Současně jsem se před rokem stal předsedou našeho politického hnutí Zdraví Sport Vzdělání 2012. Naše hnutí má cca 80 zastupitelů ve všech krajích republiky. Z tohoto důvodu jsem přesvědčený, že dokážu oslovit voliče lépe než před pěti lety.

Proč je podle vás důležité, aby měla vietnamská komunita své přímé zastání v Evropském parlamentu? Chcete se soustředit na některé specifické problémy, které trápí příslušníky této komunity? Můžete být prosím konkrétní?

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8794 lidí Samozřejmě Vietnamců v Evropě je dle mého odhadu cca 500 tisíc až 700 tisíc, tak proč by neměla mít zástupce? A ano, chci se pustit do sociální a pobytové agendy v EU, jako stop nelegální migraci, a naopak vytvořit vhodné podmínky pro příjezd kvalifikovaných pracovníků i studentů ze zahraničí. Klidně si přiznejme, že Evropa stárne, a na důchody potřebujeme mladé lidí. Mně se na EU nelíbí vůbec povinné migrační kvóty, ani Green Deal. O těchto věcech vietnamská komunita v ČR má ponětí, protože jsme byli toho svědky s ukrajinskou komunitou. Elektroauta jsou také věci, nad kterými Vietnamcům zůstává rozum stát. Vždyť oni to jsou toho svědkem ve Vietnamu, kde jediná vietnamská firma vyrábí elektroauta, a nikdo to nekupuje.

Je možné vlastně očekávat, že by vietnamská komunita byla ve svých politických názorech více homogennější, než je většinová populace? Přece jen otevřeně hájíte pravicovou a eurospektickou politiku, ke které se lidé hlásí spíš v menšině...

Ano, vietnamská komunita se v politice zajímá jen o pár základních témat. Něco jako volné podmínky v podnikání a příznivější podmínky pro pobyt cizinců, kteří zde pracují, studují nebo podnikají. Hájím hlavně zdravý rozum a politiku volného podnikání. Jsem pravicový a poté, co jsem převzal předsednictvo našeho hnutí, tak v tom pokračuji a šířím dál. Dle mého, nikdo z naší komunity nehájí politiku sociálních přídavků, ale zajímá je volnost v podnikání, aby mohli pracovat a nemuseli moc myslet na byrokracii. Jinak co se týče EU, jsem toho názoru, že EU zaostává a není ji už kam posunout, snaží se jen zbytečně věci regulovat. Nechme také, aby se mladí politici dostali do parlamentu. Konec konců, je to jejich budoucnost a oni si to mohou měnit dle svého!

Dlouhá léta stojíte v čele integračního centra. Jak jste se k této práci dostal a co vás na ní nejvíce naplňuje?

Já jsem jediný zakladatel a skoro 10 let se tomu věnuji. Jelikož moje práce je o integraci a propojení vietnamsko-českých vztahů, tak vím přesně, jak to mezi Vietnamci a Čechy funguje. A funguje to úplně skvěle. Vietnamci skvěle vaří, Češi si pochutnávají a obě strany se mají rádi. Prostě láska prochází žaludkem po česku. Od začátku jsem měl jen malý cíl, že udělám integrační blog pro Vietnamce, a vysvětlit jim, jak a co kde funguje. Jenže jsem byl jediný, kdo to dělá. Po pár letech už jsem měl polovinu komunity na facebooku, a dnes mě lidé poznávají nejen v Čechách, ale také doma ve Vietnamu na ulici. Mě ta práce baví a dává smysl, protože jsem komunitu někam posunul. A bylo by to skvělé, kdyby měli svého politického zástupce.

Kdybyste se měl zamyslet nad fungováním Evropské unie jako celku, co byste jí vytkl především? A naopak, najdete něco, za co byste Evropskou unii mohl veřejně pochválit?

Evropská unie jako od základu je určitě nejlepší řešení, jak spolupracovat na bázi hospodářství a lidského kapitálu. Vše ale zkazilo to, že začala nařizovat, co, kdo, jaký stát může dělat. Beru jen praxi, kde některé státy poskytovaly občanství za nákup nemovitosti v jejich státě. EU byla proti tomu a je konec éry zlatých víz. EU není ani dravá, neumí zápasit se zbytkem světa, protože i místní podnikatelé nejsou dost silní na globálním trhu, pokud žijí z dotací.

V poslední době se v rámci celé Evropské unie mluví o migračním paktu. Jak se na tuto debatu dívají příslušníci vietnamské komunity? Přestože se to nedá srovnávat, byli i Vietnamci ti, pro které se Česká republika stala novým domovem. Rezonuje toto téma ve vaší komunitě v této souvislosti třeba nějak jinak, než ve většinové populaci?

Migrační pakt jde mimo chápání naší komunity. Víme, že EU je štědrá, ale přece zde potřebujeme více pracujících cizinců nebo studentů. Potřebujeme v EU hlavně ty, kteří mají motivaci se někam stěhovat, naučit se tam a pracovat. To se EU nepovedlo. Ten pakt je jakoby zárukou pro migranty a převaděče lidí, že stačí, aby se dostali nelegálně na území EU, a bude se o ně dobře starat. Přitom si na důchod musejí Češi půjčovat. Tak tohle mi přijde jako úplný úlet.

Velkým tématem těchto voleb je také diskuse o evropské zelené politice. Kdyby bylo na vás, měl by se Green Deal pouze nějak parametricky upravit, nebo od základu zrušit?

Řeknu to jednoduše. Celý Green Deal bych zrušil. Potom postupně bych implementoval drobné změny a podmínky, aby se vyzkoušelo, jak to jde v praxi. Jako udělat si balíček Green Deal a říct, že do 20 let se to musí udělat, je šílené.

Velkou emoci vyvolává také debata o povinném zavedení eura. Sám jste podnikatel, jak se k této problematice stavíte vy?

V době, kdy EU není silná ani svou politikou, ani hospodářstvím, ani bezpečností, tak bych euro nezavedl. S korunou nemám problém, a klidně bych s ní platil dalších 50 let.

